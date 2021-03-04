Инвестиции могли составить $3,6 млн, говорит источник.

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Об инвестициях «Коммерсанту» рассказал сооснователь сервиса доставки Jiffy Артур Шамалов. LVL1 Group Льва Левиева возглавила раунд, в нём также участвовали AddVenture, TA Ventures, бизнес-ангел Александр Невинский, сооснователи KupiVIP Оскар Хартманн и Владимир Холязников, инвестор Доминик Лошер.

Инвесторы выделили ему конвертируемый заем, уточнил Шамалов, но не раскрыл размер вложений. Источник «Коммерсантъ», знакомый со сделкой, называет сумму инвестиций в Jiffy в $3,6 млн.

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Согласно Crunchbase, компания Jiffy основана в ноябре 2020 года в Лондоне Артуром Шамаловым и Владимиром Холязниковым. Шамалов — сооснователь сети автоматов с едой DC Daily и сервиса для автоматизации работы ресторанов Mixcart. Холязников был сооснователем закрывшегося российского стартапа по доставке фермерских продуктов для бизнеса Foodza, а также интернет-магазина KupiVIP. Сейчас он работает директором фудтех-направления X5 Retail Group. Холязников также указан в списке как один из инвесторов — vc.ru обратился за комментарием к Шамалову.

Сервис доставки ещё не начал свою работу. Компания планирует сначала продавать продукцию популярных брендов и местных поставщиков, а в будущем выпускать продукты под собственной торговой маркой.

Шамалов добавил, что Jiffy готовится к следующему инвестиционному раунду — компания планирует привлечь $20-30 млн. На эти деньги до конца года Jiffy запустит в Лондоне 25-35 dark store, а потом планирует масштабироваться и в других регионах Великобритании.

В Лондоне уже работают аналогичные сервисы, отмечает «Коммерсантъ». Среди них — Dija, Weezy и турецкий Getir, в который в 2016 году инвестировал Аркадий Волож.