Лев Левиев, Оскар Хартманн и другие инвестировали в ещё не запущенный сервис доставки продуктов Jiffy в Лондоне Статьи редакции
Инвестиции могли составить $3,6 млн, говорит источник.
Об инвестициях «Коммерсанту» рассказал сооснователь сервиса доставки Jiffy Артур Шамалов. LVL1 Group Льва Левиева возглавила раунд, в нём также участвовали AddVenture, TA Ventures, бизнес-ангел Александр Невинский, сооснователи KupiVIP Оскар Хартманн и Владимир Холязников, инвестор Доминик Лошер.
Инвесторы выделили ему конвертируемый заем, уточнил Шамалов, но не раскрыл размер вложений. Источник «Коммерсантъ», знакомый со сделкой, называет сумму инвестиций в Jiffy в $3,6 млн.
Согласно Crunchbase, компания Jiffy основана в ноябре 2020 года в Лондоне Артуром Шамаловым и Владимиром Холязниковым. Шамалов — сооснователь сети автоматов с едой DC Daily и сервиса для автоматизации работы ресторанов Mixcart. Холязников был сооснователем закрывшегося российского стартапа по доставке фермерских продуктов для бизнеса Foodza, а также интернет-магазина KupiVIP. Сейчас он работает директором фудтех-направления X5 Retail Group. Холязников также указан в списке как один из инвесторов — vc.ru обратился за комментарием к Шамалову.
Сервис доставки ещё не начал свою работу. Компания планирует сначала продавать продукцию популярных брендов и местных поставщиков, а в будущем выпускать продукты под собственной торговой маркой.
Шамалов добавил, что Jiffy готовится к следующему инвестиционному раунду — компания планирует привлечь $20-30 млн. На эти деньги до конца года Jiffy запустит в Лондоне 25-35 dark store, а потом планирует масштабироваться и в других регионах Великобритании.
В Лондоне уже работают аналогичные сервисы, отмечает «Коммерсантъ». Среди них — Dija, Weezy и турецкий Getir, в который в 2016 году инвестировал Аркадий Волож.
Фонду Льва Левиева принадлежит доля в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru, TJ и DTF.
Как же напрягает постоянно читать эту фразу
"российскими корнями"
Выставляют как будто это такая гордость, что посмотрите, у проекта есть "русские корни"
"Наш человек убирает в их конторе, сами мы ведь нечего не может, а вот там он убирает, так сказать участвует в процессе, в проекте русские корни!"
А я думал меня одного раздражает что везде про корни пишут.
Мне так же не понятно с какой целью это делают.
Человек свалил, живет в другой стране, там себя нашел.
А тут пишут про какие-то корни, как-будто эти корни ему чем-то помогли или в них есть какая-то заслуга. Человек вынужденный эмигрант из-за невозможности себя реализовать.
Это так же нелепо как писать, что Google компания с российскими корнями из-за Сергея Брина.
Или что Илон Маск предприниматель с корнями из ЮАР.
Люди банально эмигрировали из-за невозможности реализоваться в своей стране, чему тут можно гордиться, об этом помалкивать надо.
P.S.:
К автору статьи не имею никаких претензий, это общий тренд во всех статьях в рунете.
Г - гордость за Г - генофонд (с)
На деле данные ссылки и сноски для высасывания из пальца инфоповода, который для 99,5% читателей не имеет никакого смысла.
Буржуазный браслет
А меня не напрягает. Я каждый раз грущу от такой фразы. Грустно, когда соотечественники не могут реализоваться в нашей стране, где вести бизнес сложно и во многих сферах невозможно, а потом та же самая светлая голова реализует свою идею там, где для этого есть условия.
В России уже есть Лавка, Самокат, igooods, Сбермаркет и тд
Э, нет, это уже проблема российского экзита :)
Все, кроме Лавки, начинали самостоятельно, а потом прошлось продаться, потому что на таком инвестклимате выйти на биржу практически не реально
В бизнес-модели из статьи сложно найти бизнес. Это низкомаржинальный пример юнит-экономики, нацеленный на формирование базы клиентов с возможной последующей продажей крупному игроку. В случае с Лондоном и этим стартапом вообще теряется какой-нибудь смысл
Да, эти русские Корни уже достали.
Всем насрать.
А с другой стороны наоборот принижение "русских корней", мол "о, поглядите, даже в русских инвестируют вот этот нонсенс")) Но если серьезно то да, как ещё написать то, чтобы было понятно что к чему.
Очередная пустышка, освоение чужих денег . Ещё не открылись а уже приват лейб планируют выпускать.
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