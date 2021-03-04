Еда
Рая Хачатрян

Лев Левиев, Оскар Хартманн и другие инвестировали в ещё не запущенный сервис доставки продуктов Jiffy в Лондоне Статьи редакции

Инвестиции могли составить $3,6 млн, говорит источник.

19 19 комментариев
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Об инвестициях «Коммерсанту» рассказал сооснователь сервиса доставки Jiffy Артур Шамалов. LVL1 Group Льва Левиева возглавила раунд, в нём также участвовали AddVenture, TA Ventures, бизнес-ангел Александр Невинский, сооснователи KupiVIP Оскар Хартманн и Владимир Холязников, инвестор Доминик Лошер.

Инвесторы выделили ему конвертируемый заем, уточнил Шамалов, но не раскрыл размер вложений. Источник «Коммерсантъ», знакомый со сделкой, называет сумму инвестиций в Jiffy в $3,6 млн.

Согласно Crunchbase, компания Jiffy основана в ноябре 2020 года в Лондоне Артуром Шамаловым и Владимиром Холязниковым. Шамалов — сооснователь сети автоматов с едой DC Daily и сервиса для автоматизации работы ресторанов Mixcart. Холязников был сооснователем закрывшегося российского стартапа по доставке фермерских продуктов для бизнеса Foodza, а также интернет-магазина KupiVIP. Сейчас он работает директором фудтех-направления X5 Retail Group. Холязников также указан в списке как один из инвесторов — vc.ru обратился за комментарием к Шамалову.

Сервис доставки ещё не начал свою работу. Компания планирует сначала продавать продукцию популярных брендов и местных поставщиков, а в будущем выпускать продукты под собственной торговой маркой.

Шамалов добавил, что Jiffy готовится к следующему инвестиционному раунду — компания планирует привлечь $20-30 млн. На эти деньги до конца года Jiffy запустит в Лондоне 25-35 dark store, а потом планирует масштабироваться и в других регионах Великобритании.

В Лондоне уже работают аналогичные сервисы, отмечает «Коммерсантъ». Среди них — Dija, Weezy и турецкий Getir, в который в 2016 году инвестировал Аркадий Волож.

Фонду Льва Левиева принадлежит доля в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru, TJ и DTF.

#новость #инвестиции

19 19 комментариев
8
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Рая Хачатрян

16

Я видела ошибку! Не начинайте тут, пожалуйста, 8 утра же

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Vladimir Rumyantsev

Рая
2

Ничего не увидел, пришлось перечитать второй раз😀

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Sergei Timofeyev

Рая
0

А таки шо вы не спите?

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Rusik M

7

Как же напрягает постоянно читать эту фразу
"российскими корнями"

Выставляют как будто это такая гордость, что посмотрите, у проекта есть "русские корни"

"Наш человек убирает в их конторе, сами мы ведь нечего не может, а вот там он убирает, так сказать участвует в процессе, в проекте русские корни!"

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Mike Tat

Rusik
5

 А я думал меня одного раздражает что везде про корни пишут.
Мне так же не понятно с какой целью это делают.
Человек свалил, живет в другой стране, там себя нашел.
А тут пишут про какие-то корни, как-будто эти корни ему чем-то помогли или в них есть какая-то заслуга. Человек вынужденный эмигрант из-за невозможности себя реализовать.
Это так же нелепо как писать, что Google компания с российскими корнями из-за Сергея Брина.
Или что Илон Маск предприниматель с корнями из ЮАР.

Люди банально эмигрировали из-за невозможности реализоваться в своей стране, чему тут можно гордиться, об этом помалкивать надо.

P.S.:
 К автору статьи не имею никаких претензий, это общий тренд во всех статьях в рунете.

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Sergei Timofeyev

Mike
3

Г - гордость за Г - генофонд (с)

На деле данные ссылки и сноски для высасывания из пальца инфоповода, который для 99,5% читателей не имеет никакого смысла.

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Рая Хачатрян

Rusik
3

Да никто ничего не выставляет, просто так пишем, чтоб было понятно, куда инвестировали.

Хотелось написать, что это проект с основателями из России, но там, как видите, непонятная ситуация, уточняем, чтобы убрать «напряг» потом.

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Буржуазный браслет

Rusik
0

А меня не напрягает. Я каждый раз грущу от такой фразы. Грустно, когда соотечественники не могут реализоваться в нашей стране, где вести бизнес сложно и во многих сферах невозможно, а потом та же самая светлая голова реализует свою идею там, где для этого есть условия.

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Roman Moskovskiy

Буржуазный
1

В России уже есть Лавка, Самокат, igooods, Сбермаркет и тд

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Andrei

Roman
4

Все, что вы перечислили принадлежит двум компаниям, сберу и яндексу)

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Roman Moskovskiy

Andrei
0

Э, нет, это уже проблема российского экзита :)
Все, кроме Лавки, начинали самостоятельно, а потом прошлось продаться, потому что на таком инвестклимате выйти на биржу практически не реально

Ответить

Антон Штадлер

Буржуазный
0

В бизнес-модели из статьи сложно найти бизнес. Это низкомаржинальный пример юнит-экономики, нацеленный на формирование базы клиентов с возможной последующей продажей крупному игроку. В случае с Лондоном и этим стартапом вообще теряется какой-нибудь смысл

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Евгений Дроздов

Rusik
0

Да, эти русские Корни уже достали.
Всем насрать.

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Sergei Timofeyev

Евгений
2

А я теряю корни (с)

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Mikhailov Timur

Евгений
0

Не всем

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Сергей Милосердов

Rusik
0

А с другой стороны наоборот принижение "русских корней", мол "о, поглядите, даже в русских инвестируют вот этот нонсенс")) Но если серьезно то да, как ещё написать то, чтобы было понятно что к чему.

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Mike Tat

Сергей
0

Например во так:
в сервис доставки продуктов (эмигрантов из России/выходцев из России/...) в Лондоне

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Igor Kachura

0

Не забывай свои корни.

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Александр

0

Очередная пустышка, освоение чужих денег . Ещё не открылись а уже приват лейб планируют выпускать.

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