Еда
Рая Хачатрян

Лев Левиев, Оскар Хартманн и другие вложились в сервис доставки продуктов с российскими корнями в Лондоне Статьи редакции

Инвестиции в Jiffy могли составить $3,6 млн, следует из данных Crunchbase.

8 8 комментариев
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Об инвестициях «Коммерсанту» рассказал сооснователь сервиса доставки Jiffy Артур Шамалов. LVL1 Group Льва Левиева возглавила раунд, в нём также участвовали AddVenture, TA Ventures, бизнес-ангел Александр Невинский, сооснователи KupiVIP Оскар Хартманн и Владимир Холязников, инвестор Доминик Лошер.

Инвесторы выделили ему конвертируемый займ, уточнил Шамалов, но не раскрыл размер вложений. Источник «Коммерсантъ», знакомый со сделкой, называет сумму инвестиций в Jiffy в $3,6 млн. Это также подтверждают данные Crunchbase — раунд закрыли 1 марта.

Согласно Crunchbase, компания Jiffy была основана в ноябре 2020 года в Лондоне Артуром Шамаловым и Владимиром Холязниковым. Шамалов — сооснователь сети автоматов с едой DC Daily и сервиса для автоматизации работы ресторанов Mixcart. Холязников был сооснователем закрывшегося российского стартапа по доставке фермерских продуктов для бизнеса Foodza, а также интернет-магазина KupiVIP. Сейчас он работает директором фудтех-направления X5 Retail Group. Холязников также указан в списке как один из инвесторов — vc.ru обратился за комментарием к Шамалову.

Сервис доставки ещё не начал свою работу. Компания планирует сначала продавать продукцию популярных брендов и местных поставщиков, а в будущем выпускать продукты под собственной торговой маркой.

Шамалов добавил, что Jiffy готовится к следующему инвестиционному раунду — компания планирует привлечь $20-30 млн. На эти деньги до конца года Jiffy запустит в Лондоне 25-35 dark store, а потом планирует масштабироваться и в других регионах Великобритании.

В Лондоне уже работают аналогичные сервисы, отмечает «Коммерсантъ». Среди них — Dija, Weezy и турецкий Getir, в который в 2016 году инвестировал Аркадий Волож.

#новость #инвестиции

8 8 комментариев
6
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Рая Хачатрян

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Я видела ошибку! Не начинайте тут, пожалуйста, 8 утра же

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Vladimir Rumyantsev

Рая
2

Ничего не увидел, пришлось перечитать второй раз😀

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Rusik M

7

Как же напрягает постоянно читать эту фразу
"российскими корнями"

Выставляют как будто это такая гордость, что посмотрите, у проекта есть "русские корни"

"Наш человек убирает в их конторе, сами мы ведь нечего не может, а вот там он убирает, так сказать участвует в процессе, в проекте русские корни!"

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Рая Хачатрян

Rusik
1

Да никто ничего не выставляет, просто так пишем, чтоб было понятно, куда инвестировали.

Хотелось написать, что это проект с основателями из России, но там, как видите, непонятная ситуация, уточняем, чтобы убрать «напряг» потом.

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Евгений Дроздов

Rusik
0

Да, эти русские Корни уже достали.
Всем насрать.

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Сергей Милосердов

Rusik
0

А с другой стороны наоборот принижение "русских корней", мол "о, поглядите, даже в русских инвестируют вот этот нонсенс")) Но если серьезно то да, как ещё написать то, чтобы было понятно что к чему.

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Mike Tat

Rusik
0

 А я думал меня одного раздражает что везде про корни пишут.
Мне так же не понятно с какой целью это делают.
Человек свалил, живет в другой стране, там себя нашел.
А тут пишут про какие-то корни, как-будто эти корни ему чем-то помогли или в них есть какая-то заслуга. Человек вынужденный эмигрант из-за невозможности себя реализовать.
Это так же нелепо как писать, что Google компания с российскими корнями из-за Сергея Брина.
Или что Илон Маск предприниматель с корнями из ЮАР.

Люди банально эмигрировали из-за невозможности реализоваться в своей стране, чему тут можно гордиться, об этом помалкивать надо.

P.S.:
 К автору статьи не имею никаких претензий, это общий тренд во всех статьях в рунете.

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Буржуазный браслет

Rusik
–2

А меня не напрягает. Я каждый раз грущу от такой фразы. Грустно, когда соотечественники не могут реализоваться в нашей стране, где вести бизнес сложно и во многих сферах невозможно, а потом та же самая светлая голова реализует свою идею там, где для этого есть условия.

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