Сервис доставки продуктов в Нью-Йорке Fridge No More Антона Гладкобородова и Павла Данилова привлёк $15,4 млн Статьи редакции
Курьеры сервиса доставляют продукты со склада за 15 минут.
Раунд возглавил фонд Insight Partners при участии AltaIR Capital и AltaClub, пишет Crunchbase. В AltaIR Capital подтвердили vc.ru факт сделки.
Fridge No More запустили сооснователь Coub Антон Гладкобородов и инвестор «Самоката» и Elementaree Павел Данилов в 2020 году. Сервис доставки продуктов за 15 минут работает в Нью-Йорке.
Стартап планирует направить инвестиции на привлечение персонала и расширение работы в Нью-Йорке и на Восточном побережье. Условия сделки и оценку компания не раскрывает, сообщил vc.ru Данилов.
По словам Данилова, Fridge No More управляет складами с более чем 2000 наименованиями товаров. У сервиса бесплатная доставка, нет минимальной суммы заказа, а цены сопоставимы с ценами в супермаркете.
Сервис также разработал собственную платформу для управления остатками и заказами, пишет издание. По собственным данным, сейчас у сервиса более 2000 клиентов, в среднем он выполняет 200 заказов в день при среднем чеке в $40 (около 2,9 тысячи рублей).
В октябре 2020 года Fridge No More привлёк $1,5 млн от AltaIR Capital, сообщества AltaClub, фонда Bratte Евгения Невгеня и Сергея Гончара, а также Натальи Водяновой, Евгения Фуксмана и нескольких ангелов-инвесторов.
Тот момент, когда успешно реализованная идея в РФ переносится и воспроизводится в США :) Очень круто 👏🏻
У сервиса бесплатная доставка, нет минимальной суммы заказа, а цены сопоставимы с ценами в супермаркете.
Кто-нибудь мне объяснит живучесть такой финансовой модели? Ну ок пока жгут деньги инвесторов. А потом?
Нет костов на содержание магазинов + в самокате всё больше и больше товаров под своей торговой маркой.
Давно пользуюсь, самокат заменил 2/3 походов в магазин.
Году в 1999 в самый разгар бума доткомов в Лос Анджелесе висели биллборды - доставим все что хотите, хоть одну шоколадку. Компанию уже не помню, но она вроде быстро обанкротилась с такой бизнес моделью
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