Курьеры сервиса доставляют продукты со склада за 15 минут.

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Раунд возглавил фонд Insight Partners при участии AltaIR Capital и AltaClub, пишет Crunchbase. В AltaIR Capital подтвердили vc.ru факт сделки.

Fridge No More запустили сооснователь Coub Антон Гладкобородов и инвестор «Самоката» и Elementaree Павел Данилов в 2020 году. Сервис доставки продуктов за 15 минут работает в Нью-Йорке.

Стартап планирует направить инвестиции на привлечение персонала и расширение работы в Нью-Йорке и на Восточном побережье. Условия сделки и оценку компания не раскрывает, сообщил vc.ru Данилов.

По словам Данилова, Fridge No More управляет складами с более чем 2000 наименованиями товаров. У сервиса бесплатная доставка, нет минимальной суммы заказа, а цены сопоставимы с ценами в супермаркете.

Сервис также разработал собственную платформу для управления остатками и заказами, пишет издание. По собственным данным, сейчас у сервиса более 2000 клиентов, в среднем он выполняет 200 заказов в день при среднем чеке в $40 (около 2,9 тысячи рублей).