Еда
Таня Боброва

Сервис доставки продуктов в Нью-Йорке Fridge No More Антона Гладкобородова и Павла Данилова привлёк $15,4 млн Статьи редакции

Курьеры сервиса доставляют продукты со склада за 15 минут.

7 7 комментариев
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Раунд возглавил фонд Insight Partners при участии AltaIR Capital и AltaClub, пишет Crunchbase. В AltaIR Capital подтвердили vc.ru факт сделки.

Fridge No More запустили сооснователь Coub Антон Гладкобородов и инвестор «Самоката» и Elementaree Павел Данилов в 2020 году. Сервис доставки продуктов за 15 минут работает в Нью-Йорке.

Стартап планирует направить инвестиции на привлечение персонала и расширение работы в Нью-Йорке и на Восточном побережье. Условия сделки и оценку компания не раскрывает, сообщил vc.ru Данилов.

По словам Данилова, Fridge No More управляет складами с более чем 2000 наименованиями товаров. У сервиса бесплатная доставка, нет минимальной суммы заказа, а цены сопоставимы с ценами в супермаркете.

Сервис также разработал собственную платформу для управления остатками и заказами, пишет издание. По собственным данным, сейчас у сервиса более 2000 клиентов, в среднем он выполняет 200 заказов в день при среднем чеке в $40 (около 2,9 тысячи рублей).

В октябре 2020 года Fridge No More привлёк $1,5 млн от AltaIR Capital, сообщества AltaClub, фонда Bratte Евгения Невгеня и Сергея Гончара, а также Натальи Водяновой, Евгения Фуксмана и нескольких ангелов-инвесторов.

#новость #fridgenomore

7 7 комментариев
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7 комментариев
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Artem Shatilov

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Тот момент, когда успешно реализованная идея в РФ переносится и воспроизводится в США :) Очень круто 👏🏻

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Roman Moskovskiy

Artem
1

Это шутка, но

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Alexander Mitryashkin

1

У сервиса бесплатная доставка, нет минимальной суммы заказа, а цены сопоставимы с ценами в супермаркете.

Кто-нибудь мне объяснит живучесть такой финансовой модели? Ну ок пока жгут деньги инвесторов. А потом?

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Nick

Alexander
2

Низкие операционные косты по сравнению с обычными магазинами, нет?

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Andrey Perfilev

Alexander
2

Нет костов на содержание магазинов + в самокате всё больше и больше товаров под своей торговой маркой.
Давно пользуюсь, самокат заменил 2/3 походов в магазин.

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BearStrikesBack

Alexander
1

потом IPO

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Shlomo Goldenberg

1

Году в 1999 в самый разгар бума доткомов в Лос Анджелесе висели биллборды - доставим все что хотите, хоть одну шоколадку. Компанию уже не помню, но она вроде быстро обанкротилась с такой бизнес моделью

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