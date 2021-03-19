Как новые блюда попадают в меню больших сетей — на примере «Теремка» Статьи редакции
{ "author_name": "Андрей Фролов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u0440\u0435\u043c\u043e\u043a"], "comments": 1, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 222740, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 19 Mar 2021 17:23:37 +0300", "is_special": false }
0
1 комментарий
Блоги компаний
Пришло время флоатеров
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Два способа проверить мотивацию…
«Сравни.ру» запустил сервис…
«Лучше быть безработным…
Инвестиции в стартапы без…
Два способа проверить мотивацию…
«Лучше быть безработным…
Инвестиции в стартапы без…
«Лучше быть безработным…
«Сравни.ру» запустил сервис…
Инвестиции в стартапы без…
Ozon и AliExpress в России…
Водитель доставки "Ситимобил…
Coca-Cola в Японии предложит…