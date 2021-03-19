Как сделали — придумываем название, и запускаем тест с рекламой на 3-4 ресторана. Иногда бывает 2-3 параллельных теста с разными названиями и ценами.



По результатам теста мы решаем — запускать или нет на всю сеть. 90% наших новинок проходит тест и попадает на всю сеть как новинка.

Новинка держится в меню с рекламой 3-4 месяца. Если после снятия рекламы продажи все ещё высоки — блюдо попадает в основное меню. Такой путь проделал уже с десяток сложных блинов.