Еда
Андрей Фролов

Как новые блюда попадают в меню больших сетей — на примере «Теремка» Статьи редакции

Два несложных этапа.

Глава «Теремка» Михаил Гончаров рассказал, на что смотрит команда, чтобы добавить новое блюдо в меню на постоянной основе. Процесс состоит из двух этапов, которые занимают около четырёх месяцев плюс время на первый тест.

Как сделали — придумываем название, и запускаем тест с рекламой на 3-4 ресторана. Иногда бывает 2-3 параллельных теста с разными названиями и ценами.

По результатам теста мы решаем — запускать или нет на всю сеть. 90% наших новинок проходит тест и попадает на всю сеть как новинка.

Новинка держится в меню с рекламой 3-4 месяца. Если после снятия рекламы продажи все ещё высоки — блюдо попадает в основное меню. Такой путь проделал уже с десяток сложных блинов.

#теремок

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