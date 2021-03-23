Еда
Евгения Евсеева

Инвесторы оценили американский сервис доставки продуктов за 30 минут GoPuff в $9 млрд Статьи редакции

Сервис удвоил оценку за пять месяцев — в октябре 2020 года его оценивали в $3,9 млрд.

  • GoPuff привлёк $1,15 млрд, удвоив свою оценку до $8,9 млрд, пишет Financial Times. Среди инвесторов — D1 Capital Partners, Fidelity и SoftBank’s Vision Fund.
  • GoPuff заявил, что направит средства для расширения своего присутствия как в США, так и на международном уровне. В октябре 2020 года инвесторы оценивали сервис в $3,9 млрд.
  • По данным Crunchbase, с момента основания в 2013 году сервис привлёк $2,1 млрд. Его создали два студента — Якир Гола и Рафаэль Илишаев.
  • Сначала GoPuff обслуживал студентов, доставляя закуски по ночам. Но по мере роста бизнеса компания расширила свой ассортимент, теперь заказы студентов составляют около 15% от всех заказов, пишет Axios.
  • По собственным данным, у GoPuff более 250 складских центров по всей территории США. GoPuff доставляет заказы круглосуточно в среднем за 30 минут и берёт фиксированную плату в размере $1,95 доллара за каждый заказ.

#новость #gopuff

302 просмотров
4 4 комментария
0
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["gopuff","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 4, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 224522, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 23 Mar 2021 23:29:25 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Илья Шишкунов

0

Секретная съёмка инвесторов с волл стрит 

Ответить

Чит Чат

0

Сколько же этих сервисов доставки.. . рынок резиновый что ли?

Ответить

Roman Nenznaskiy

Чит
0

Рынок размером в сотни миллиардов долларов. Можно еще 100 таких сервисов запустить и всем хватит места... ну пока другие не задавят) 

Ответить

andrey andreys

0

Оценка стоимости компании

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Boomstarter
Подписан
Отписаться
Краудфандинг у нас и за рубежом: в чем разница? Часть 2
Иван Карманов, основатель сообщества «Kickstarter в России», делится выводами о менталитете спонсоров и итогах сборов н…
0
Kauri
Подписан
Отписаться
Рынок транспортной логистики: основные тренды, цифровизация проверки состояния груза и использование RFID-технологий
В сегодняшней статье мы попытаемся понять и оценить проблемы участников рынка логистики, а также выявить основные тренд…
0
IVI
Подписан
Отписаться
IVI и Warner music сняли клип на трек Фогеля «Дуракам везет» со звездами сериала «По Колено»
Видео на песню «Дуракам везет» выходит 24 марта в рамках продвижения комедийного сериала IVI Originals.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Marat Ahiar
за день
Видимо они решили что проблема в дизайне.
ЦБ изменит дизайн купюр и добавит на них новые города
Алексей Белоус
за неделю
Предлагаю звонарям этого агентства выйти на связь. Буду посылать их легко и непринужденно. Премиальные пополам. Рекламировать спамеров это дичь. Паразитирование на воспитанности жертв это теперь подается как…
«Премия в $1000, если вас пошлёт клиент»: директор по продажам придумал способ борьбы со страхом продажников

Комментарии

Николай Новиков

Goldman Sachs запретит работать…

Магомед Шереметьев

Павел Дуров подтвердил, что…

Ljubimov Evgenij

О том, как Сбербанку плевать на…

Максим Ильин

Лучшие и худшие акции индексов…

Sergei Timofeyev

Павел Дуров подтвердил, что…

andrey andreys

Инвесторы оценили американский…

Graf De Lotarev

В Подмосковье представили…

Ivan Susanin

Госдума одобрила во втором…

Uncle Party-Farter

В Подмосковье представили…

Sergei Timofeyev

Павел Дуров подтвердил, что…

Graf De Lotarev

«Надо перестать стесняться…

Sergei Timofeyev

Павел Дуров подтвердил, что…

Aleksandr Starcev

Фермер Артур. Альманах бедного…

El Negro

«Мессенджеры Microsoft слишком…

Влад Борщ

В Подмосковье представили…

Aleksandr Starcev

Топ 4 криптовалютных биржи

Sergei Timofeyev

Павел Дуров подтвердил, что…

Андрей Васильев

«Решили перевернуть страницу…

Геннадий Томшин

Как я открыл кафе и за месяц…

Roman Nenznaskiy

Инвесторы оценили американский…
null