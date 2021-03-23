Инвесторы оценили американский сервис доставки продуктов за 30 минут GoPuff в $9 млрд Статьи редакции
Сервис удвоил оценку за пять месяцев — в октябре 2020 года его оценивали в $3,9 млрд.
- GoPuff привлёк $1,15 млрд, удвоив свою оценку до $8,9 млрд, пишет Financial Times. Среди инвесторов — D1 Capital Partners, Fidelity и SoftBank’s Vision Fund.
- GoPuff заявил, что направит средства для расширения своего присутствия как в США, так и на международном уровне. В октябре 2020 года инвесторы оценивали сервис в $3,9 млрд.
- По данным Crunchbase, с момента основания в 2013 году сервис привлёк $2,1 млрд. Его создали два студента — Якир Гола и Рафаэль Илишаев.
- Сначала GoPuff обслуживал студентов, доставляя закуски по ночам. Но по мере роста бизнеса компания расширила свой ассортимент, теперь заказы студентов составляют около 15% от всех заказов, пишет Axios.
- По собственным данным, у GoPuff более 250 складских центров по всей территории США. GoPuff доставляет заказы круглосуточно в среднем за 30 минут и берёт фиксированную плату в размере $1,95 доллара за каждый заказ.
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4 комментария
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Сколько же этих сервисов доставки.. . рынок резиновый что ли?
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Рынок размером в сотни миллиардов долларов. Можно еще 100 таких сервисов запустить и всем хватит места... ну пока другие не задавят)
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