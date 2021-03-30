«Яндекс.Маркет» запустит доставку свежих продуктов из «Лавки» за 15 минут Статьи редакции
Это поможет «Лавке» выйти на новую аудиторию, считают в компании.
- Кнопка заказа продуктов с доставкой за 15 минут из «Лавки» появится в приложении «Маркета» и будет доступна в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Нижнем Новгороде, рассказали vc.ru в компании.
- Это поможет «Лавке» выйти на новую аудиторию, которая привыкла покупать товары онлайн, но ещё не знакома с новой услугой экспресс-доставки продуктов, считают в компании.
- Сейчас аудитории сервисов практически не пересекаются, а на сегодняшний день у «Маркета» более 6 млн активных покупателей.
- До 24 мая дополнительно 10% стоимости любого заказа, сделанного в «Лавке» через «Маркет», вернутся баллами «Яндекс.Плюса».
- Сервис быстрой доставки товаров Ozon Express есть у Ozon — его запустили в 2019 году. В марте 2021 «Яндекс.Маркет» начал продавать свежие продукты с доставкой за 1-2 часа.
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1 комментарий
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Ничего не знаю, т.к.
15 минут и Самокат уже тут
Ссылка для тех, кто ещё не пользуется этим шедевральным сервисом
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