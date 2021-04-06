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Использовали алгоритмы против сервиса: курьеры DoorDash добились повышения зарплаты, отказываясь от дешёвых заказов Статьи редакции
При отказе алгоритм предлагает этот же заказ другому курьеру, но уже за большую сумму — этим и пользуются доставщики.
Курьеры DoorDash Дейв Леви и Никос Канелопулос придумали, как обхитрить алгоритмы американского сервиса доставки еды, чтобы получать больше денег за заказы, пишет Bloomberg.
Леви и Канелопулос заметили, что, когда один курьер DoorDash отказывался от доставки, платформа предлагала заказ другому курьеру за чуть большую сумму. Так как курьеры — независимые подрядчики, они не обязаны принимать заказы, поэтому партнёры решили убедить курьеров объединиться.
В октябре 2019 года они запустили в Facebook группу DeclineNow (отклони сейчас), где призывают отклонять заказы, пока им не предложат как минимум $7 за доставку — минимально можно получить $3. Bloomberg называет сообщество «примером трудового активизма» в условиях гиг-экономики.
Члены группы утверждают, что они добились повышения зарплаты работникам по всей стране. Но реальное влияние кампании невозможно оценить, считает Bloomberg. К тому же издание сомневается, что стратегия будет эффективной на протяжении длительного времени.
DoorDash заявила изданию, что курьеры всегда могут отклонять заказы, но скоординированные отказы замедляют процесс доставки. Компания поощряет работников принимать не менее 70% предлагаемых доставок, что дает им статус Top Dasher — он помогает находить заказы и работать в любой зоне, а не в той, которую требует приложение.
Стратегия DeclineNow хорошо известна среди работников DoorDash, но некоторые ставят под сомнение правила сообщества, ссылаясь на региональные различия в ценах. Другие считают группу токсичным местом, где курьеры пытаются высмеять и запугать других, чтобы они присоединились к движению.
Либертарианство головного мозга, батенька?
О чём бы ни был разговор - ваш комментарий всегда один! 👍🤣🤣
Миллениалы изобрели профсоюзы
Миллениалы - это те, кто встретил миллениум в подростковом возрасте, то есть 1985-1990 г.р. Вы думаете, люди из этой возрастной категории не знакомы с профсоюзами? Или думаете, что этим курьерам по 30-35 лет?
Интересно, сколько осталось курьерам, прежде чем их заменят роботы? Лет 15?
Поверхностный жар
Робот, доезжающий до дома, набирающии код на домофоне и поднимающийся на лифте до квартиры? Лет 200 для начала смело закладывайте.
200? Серьезно? Да минимум 5000 пусть закладывает, что уж там мелочиться
Поверхностный
Так-то да. Менее сотни лет потребовалось человечеству на то, чтобы понять, что нафиг не нужны никому человекоподобные роботы. Робот-пылесос - почти вершина бытовой надобности робота. Беспилотные тачки похоже закроют тему окончательно.
Вы какие-то неправильные роботы.
Интересно, забанил ли дордаш этих активистов?
Там и по правилам можно уж зарабатывать больше 3$ — просто работать в пиковые часы и в зонах с максимальным бонусом. Получается типа +5$ за заказ и с учетом чаевых выходит 12-15$.
Энергичный шар
Вероятно, просто будут изменены алгоритм и правила распределения заказов.
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