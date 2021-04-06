При отказе алгоритм предлагает этот же заказ другому курьеру, но уже за большую сумму — этим и пользуются доставщики.

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Курьеры DoorDash Дейв Леви и Никос Канелопулос придумали, как обхитрить алгоритмы американского сервиса доставки еды, чтобы получать больше денег за заказы, пишет Bloomberg.

Леви и Канелопулос заметили, что, когда один курьер DoorDash отказывался от доставки, платформа предлагала заказ другому курьеру за чуть большую сумму. Так как курьеры — независимые подрядчики, они не обязаны принимать заказы, поэтому партнёры решили убедить курьеров объединиться.

В октябре 2019 года они запустили в Facebook группу DeclineNow (отклони сейчас), где призывают отклонять заказы, пока им не предложат как минимум $7 за доставку — минимально можно получить $3. Bloomberg называет сообщество «примером трудового активизма» в условиях гиг-экономики.

Члены группы утверждают, что они добились повышения зарплаты работникам по всей стране. Но реальное влияние кампании невозможно оценить, считает Bloomberg. К тому же издание сомневается, что стратегия будет эффективной на протяжении длительного времени.

DoorDash заявила изданию, что курьеры всегда могут отклонять заказы, но скоординированные отказы замедляют процесс доставки. Компания поощряет работников принимать не менее 70% предлагаемых доставок, что дает им статус Top Dasher — он помогает находить заказы и работать в любой зоне, а не в той, которую требует приложение.