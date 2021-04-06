Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
Еда
Евгения Евсеева

Использовали алгоритмы против сервиса: курьеры DoorDash добились повышения зарплаты, отказываясь от дешёвых заказов Статьи редакции

При отказе алгоритм предлагает этот же заказ другому курьеру, но уже за большую сумму — этим и пользуются доставщики.

21 21 комментарий
2270 просмотров

Курьеры DoorDash Дейв Леви и Никос Канелопулос придумали, как обхитрить алгоритмы американского сервиса доставки еды, чтобы получать больше денег за заказы, пишет Bloomberg.

Леви и Канелопулос заметили, что, когда один курьер DoorDash отказывался от доставки, платформа предлагала заказ другому курьеру за чуть большую сумму. Так как курьеры — независимые подрядчики, они не обязаны принимать заказы, поэтому партнёры решили убедить курьеров объединиться.

В октябре 2019 года они запустили в Facebook группу DeclineNow (отклони сейчас), где призывают отклонять заказы, пока им не предложат как минимум $7 за доставку — минимально можно получить $3. Bloomberg называет сообщество «примером трудового активизма» в условиях гиг-экономики.

Члены группы утверждают, что они добились повышения зарплаты работникам по всей стране. Но реальное влияние кампании невозможно оценить, считает Bloomberg. К тому же издание сомневается, что стратегия будет эффективной на протяжении длительного времени.

DoorDash заявила изданию, что курьеры всегда могут отклонять заказы, но скоординированные отказы замедляют процесс доставки. Компания поощряет работников принимать не менее 70% предлагаемых доставок, что дает им статус Top Dasher — он помогает находить заказы и работать в любой зоне, а не в той, которую требует приложение.

Стратегия DeclineNow хорошо известна среди работников DoorDash, но некоторые ставят под сомнение правила сообщества, ссылаясь на региональные различия в ценах. Другие считают группу токсичным местом, где курьеры пытаются высмеять и запугать других, чтобы они присоединились к движению.

#новость #doordash

21 21 комментарий
11
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","doordash"], "comments": 21, "likes": 11, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 230425, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 06 Apr 2021 18:03:56 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Вечерний Гоша

17

 Другие считают группу токсичным местом, где курьеры пытаются высмеять и запугать других, чтобы они присоединились к движению.

Прям как в России где народ сидит в говне, но ненавидит тех кто против говна выступает.

Ответить

Сергей Щукин

Вечерний
–3

Либертарианство головного мозга, батенька?
О чём бы ни был разговор - ваш комментарий всегда один! 👍🤣🤣

Ответить

Abstract Coder

Вечерний
0

Передаю привет Израилю

Ответить

Bela Lugosi's Dead

9

Миллениалы изобрели профсоюзы

Ответить

Gaius Plinius

Bela
0

Миллениалы - это те, кто встретил миллениум в подростковом возрасте, то есть 1985-1990 г.р. Вы думаете, люди из этой возрастной категории не знакомы с профсоюзами? Или думаете, что этим курьерам по 30-35 лет?

Ответить

Максим Федоров

3

Теория игр в действии

Ответить

Syzygy

1

Интересно, сколько осталось курьерам, прежде чем их заменят роботы? Лет 15?

Ответить

Артем Акулов

Syzygy
3

Все курьеры мира в РФ переедут, у нас тут такого никогда не будет.

Ответить

evgvasi

Syzygy
3
Ответить

Gre Li

Syzygy
2

35 лет назад в кино левитирующие машины предсказывали, но что-то как-то не срослось. Так что про роботов ещё большой вопрос. Может, и лет 50 пройдёт, если вообще дойдёт до такого.

Ответить

Syzygy

Gre
0

Одно дело предсказывать и другое - когда роботы-курьеры реально существуют и пытаются внедряться.

Ответить

Поверхностный жар

Syzygy
0

Робот, доезжающий до дома, набирающии код на домофоне и поднимающийся на лифте до квартиры? Лет 200 для начала смело закладывайте.

Ответить

Валентин Остапенко

Поверхностный
0

200? Серьезно? Да минимум 5000 пусть закладывает, что уж там мелочиться

Ответить

Поверхностный

Валентин
2

Так-то да. Менее сотни лет потребовалось человечеству на то, чтобы понять, что нафиг не нужны никому человекоподобные роботы. Робот-пылесос - почти вершина бытовой надобности робота. Беспилотные тачки похоже закроют тему окончательно.

Ответить

Syzygy

Поверхн…
0

С чего бы не нужны? Вполне нужны, просто никто их сделать не может.

Ответить

Syzygy

Поверхностный
0

Вы какие-то неправильные роботы.

Ответить

Поверхностный

Syzygy
0

Кругом обман.

Ответить

Oleg Oleg

Syzygy
0

В 2001 готова после появления электронных чернил думал что ну можно книгам осталось жить совсем недолго. А оно вона как вышло:)

Ответить

Alexey Pakhomov

0

Интересно, забанил ли дордаш этих активистов?
Там и по правилам можно уж зарабатывать больше 3$ — просто работать в пиковые часы и в зонах с максимальным бонусом. Получается типа +5$ за заказ и с учетом чаевых выходит 12-15$.

Ответить

Энергичный шар

Alexey
3

Вероятно, просто будут изменены алгоритм и правила распределения заказов.

Ответить

Хинкальная CITY

1

Думаю алгоритм скоро обновят! Это же DoorDash )

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

SETTERS
Подписан
Отписаться
Как выжить, если делаешь онлайн-ивент: опыт Коллег в интернетах
Как мы организовали удаленный продакшн и трансляцию на тысячи человек, продвигали конфу, пока нас блочил Facebook, и от…
0
Яндекс.Маршрутизация
Подписан
Отписаться
Планируем доставку по взрослому: полезные настройки алгоритмов маршрутизации
Yota
Подписан
Отписаться
Стань гуру Yota: мобильный оператор запускает систему вознаграждений для клиентов
Yota запускает пилотный проект «Yota Гуру», который позволит опытным пользователям получать вознаграждение за консульта…
5

Показать еще

Лучшие комментарии
Vladislav Stan
за день
Любой чинуша и любая фсбня боятся людей, которые способны на большее, чем стоять на коленях и славить дряхлеющего деда. Не удивительно, что все подобные проекты обречены на провал
Планировавший турполёты на орбиту «КосмоКурс» прекратит работу — он не смог построить космодром из-за требований властей
alex twit
за неделю
Че-т как-то не оч
«Яндекс» сменил логотип, разработал новый знак и шрифт

Комментарии

Вася Пражкин

Илон Маск стал вторым в списке…

Pavel Voronin

Жизнь как один большой факап

Семен Смирнов

Сервис онлайн-тренировок Motify…

Syzygy

Использовали алгоритмы против…

Роботы

Microsoft начала топить серверы…

Ярослав

Microsoft начала топить серверы…

Дима Ставер

Логотип и фирменный стиль для…

Илья Шишкунов

Microsoft начала топить серверы…

Роман Семенов

Вышел на раннюю пенсию, но…

Семен Смирнов

«Билайн» вместе с повышением…

Michael Corleone

Кто-то постоянно заходит в мой…

Евгений Мартынов

Логотип и фирменный стиль для…

Анатолий Зимин

Microsoft начала топить серверы…

Jim Brighthead

Microsoft начала топить серверы…

Too many irons in…

Вышел на раннюю пенсию, но…

Provodo4EK Tok

Суд оштрафовал TikTok на 2,5…

Gaius Plinius

Использовали алгоритмы против…

Анатолий Зимин

Microsoft начала топить серверы…

И Ник

Вышел на раннюю пенсию, но…

Bekzat Sadykov

Фото: трейлер для удалёнки от…
null