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Производитель растительного мяса Impossible Foods запланировал выход на биржу с оценкой $10 млрд — Reuters Статьи редакции
Компания увеличила оценку более чем в два раза за год.
Impossible Foods пока выбирает между способами выхода на биржу: IPO и слиянием со специальной компанией — SPAC, сообщили источники Reuters. Производитель планирует выйти на биржу в ближайший год.
По словам источников, Impossible Foods обсуждала с финансовым консультантом переговоры со SPAC-компанией после того, как получила выгодную оценку. Стартап оценивают в $10 млрд, что в более чем два раза больше, чем его последняя оценка — $4 млрд, отмечает Reuters.
Собеседники издания добавили, что обсуждения зависят от условий рынка. Компания может передумать и провести ещё один частный раунд финансирования. В Impossible Foods отказалась от комментариев.
Impossible Foods основал в 2011 году профессор из Стэнфорда Патрик Браун. В 2016 году компания представила готовый продукт – котлету для бургера под названием Impossible Burger, которую продаёт в 20 тысячах магазинах. В апреле 2019 года стартап совместно с Burger King запустил в продажу бургер Impossible Whopper с котлетой на растительной основе.
Согласно данным Crunchbase, за всё время работы Impossible Foods привлекла $1,4 млрд от инвесторов. Среди них — фонды Khosla Ventures и Horizons Ventures, а также знаменитости, например, Серена Уильямс и Jay-Z.
В мае 2019 года на IPO провёл Beyond Meat, другой производителей заменителей мяса. За два месяца акции выросли на 800% и компания провела вторичный выпуск акций. Производитель заявлял цену в $25 за акцию, но к началу торгов она уже составила $50. Сейчас акции стоят $134,87, а капитализация достигает $8,49 млрд.
По мнению аналитиков Barclays, компании вроде Beyond Meat и Impossible Foods в течение десяти лет могут перерасти в индустрию, стоимостью $140 млрд и захватить около 10% мировой мясной промышленности.
Ван Эйлен сказал, что он придумал идею производства мяса в пробирке давным-давно, когда попал в японский лагерь для военнопленных.
Ммм... Как вкусненько и сочненько
Пожалуйста, не путайте искусственное мясо (выращенное из мышечных клеток, продаётся только в одном ресторане Сингапура с декабря) с растительным, к коим относится продукция Impossible Foods
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