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Еда
Евгения Евсеева

Британский сервис доставки продуктов Jiffy Артура Шамалова привлёк $3 млн от Baring Vostok Статьи редакции

В марте сервис привлёк $3,6 млн от Льва Левиева, Оскара Хартманна и других.

  • Об инвестициях vc.ru рассказал основатель сервиса доставки Jiffy Артур Шамалов. Условия сделки не раскрывают.
  • Деньги пойдут на увеличение скорости расширения зоны покрытия доставки, открытие новых dark store, а также расширение команды. Сейчас в штате Jiffy уже более 50 человек.
  • Jiffy — онлайн-сервис для экспресс-доставки продуктов за 15 минут, компания основана в ноябре 2020 года в Лондоне Артуром Шамаловым. Шамалов — сооснователь сети автоматов с едой DC Daily и сервиса для автоматизации работы ресторанов Mixcart.
  • По словам Шамалова, первый dark store запустили в Лондоне 5 апреля, он обслуживает клиентов в радиусе 3 км. К июню в городе откроют ещё десять точек.
  • В начале марта 2021 года «Комерсантъ» сообщал, что Jiffy уже привлёк $3,6 млн от LVL1 Group Льва Левиева и других инвесторов.

#новость

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1 1 комментарий
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Zok Rustamovich

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Артур, молодец.

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