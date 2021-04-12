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Британский сервис доставки продуктов Jiffy Артура Шамалова привлёк $3 млн от Baring Vostok Статьи редакции
В марте сервис привлёк $3,6 млн от Льва Левиева, Оскара Хартманна и других.
- Об инвестициях vc.ru рассказал основатель сервиса доставки Jiffy Артур Шамалов. Условия сделки не раскрывают.
- Деньги пойдут на увеличение скорости расширения зоны покрытия доставки, открытие новых dark store, а также расширение команды. Сейчас в штате Jiffy уже более 50 человек.
- Jiffy — онлайн-сервис для экспресс-доставки продуктов за 15 минут, компания основана в ноябре 2020 года в Лондоне Артуром Шамаловым. Шамалов — сооснователь сети автоматов с едой DC Daily и сервиса для автоматизации работы ресторанов Mixcart.
- По словам Шамалова, первый dark store запустили в Лондоне 5 апреля, он обслуживает клиентов в радиусе 3 км. К июню в городе откроют ещё десять точек.
- В начале марта 2021 года «Комерсантъ» сообщал, что Jiffy уже привлёк $3,6 млн от LVL1 Group Льва Левиева и других инвесторов.
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