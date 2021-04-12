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Еда
Евгения Евсеева

X5 Retail Group купила фудтех-проект «Много лосося» для выхода в сегмент доставки готовой еды Статьи редакции

Проект работает по принципу «тёмных» кухонь — ресторанов, работающих только на доставку.

14 14 комментариев
1728 просмотров

X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик»), выходит в сегмент «тёмных» кухонь благодаря покупке фудтех-проекта «Много лосося», рассказали vc.ru в компании.

Сумму сделки X5 Retail Group не раскрывает. X5 перейдёт весь бизнес «Много лосося», а также команда, которая развивала проект.

По словам X5, объединение поможет закрыть потребности клиентов в сфере доставки готовой еды. Как пояснил РБК сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин, сделка с X5 Retail Group даст компании доступ к поставщикам, ряду ИТ-разработок ритейлера, его инфраструктуре, логистике и значительной аудитории.

До конца 2021 года сервис в основном будет развиваться в Москве, но компания планирует открыть кухни в Санкт-Петербурге, пишет РБК. К концу 2021 года, как прогнозирует Александр Мутовин, сеть «темных кухонь» вырастет до 45 точек.

«Много лосося» — проект, который запустили в 2018 году выходец из Uber и «Яндекс.Такси» Яков Менделеев и бывший руководитель управления корпоративной стратегии в «Норникеле» Александр Мутовин.

Сервис работает по принципу «тёмных» кухонь — ресторанов без посетителей, ориентированных только на доставку. Сейчас проект объединяет 25 кухонь в Москве, Московской области и в Ростове-на-Дону. Компани развивает четыре бренда — «Много лосося», «Десять идеальных пицц», «Роллы №1» и «YAJI».

По собственным данным, «Много лосося» выполняет более 60 тысяч заказов в месяц, партнёры по доставке — Delivery Club и «Яндекс.Еда», также работает курьерская служба. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Много лосося» в 2020 году составила 176,8 млн рублей, чистый убыток — 32,3 млн рублей.

  • В октябре 2020 года X5 Retail Group запланировала запустить доставку из ресторанов в 2021 году. Сервис должен заработать на базе единой платформы «Около» для сервисов экспресс-доставки, которая объединяет собственные сервисы «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро».
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vc.ru

#новость #x5retailgroup

14 14 комментариев
3
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Andrei Smirnovsky

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Ждём тухлый лосось в роллах теперь?)

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Сергей Милосердов

Andrei
0

А разве туда другой кладут? 

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Andrei Smirnovsky

Сергей
3

Сколько пока заказывал, все было свежее)

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Сергей

Andrei
3

Если не отравился, не всегда значит, что свежий :) 

Ответить

Andrei

Сергей
1

your experience may vary)

Ответить

Сергей

Andrei
8

O, vy iz Anglii?)

Ответить

Andrei

Сергей
1

Ask!

Ответить

ivan krapivin

Andrei
0

Приманиваете на тухлый комментарий?

Ответить

Иван Иванов

1

Хрючево в Много лосося норм было)

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Товрул Гусейнов

1

По сути, ребята реально молодцы))
Не сделали ничего нового, запустили доставку всего того что всегда пользуется спросом, но при этом выгрызли свою долю на рынке, а теперь еще и удачно продались)

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Pavel Pavel

0

Неплохой стартапчик был и надеюсь будет. Приемлемое качество по демократичным ценам. Доставляют тоже быстро.

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Uwxan

0

Извините, а в чём технологичность продукта?

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Roman Moskovskiy

Uwxan
0

Готовые процессы? Ни в чем, зачем она 

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Slava Reznor

Uwxan
0

администрировать большее количество производств ("темных кухонь") сложно, там сложная логистика и сложные процессы

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