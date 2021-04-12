Проект работает по принципу «тёмных» кухонь — ресторанов, работающих только на доставку.

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X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик»), выходит в сегмент «тёмных» кухонь благодаря покупке фудтех-проекта «Много лосося», рассказали vc.ru в компании.

Сумму сделки X5 Retail Group не раскрывает. X5 перейдёт весь бизнес «Много лосося», а также команда, которая развивала проект.

По словам X5, объединение поможет закрыть потребности клиентов в сфере доставки готовой еды. Как пояснил РБК сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин, сделка с X5 Retail Group даст компании доступ к поставщикам, ряду ИТ-разработок ритейлера, его инфраструктуре, логистике и значительной аудитории.

До конца 2021 года сервис в основном будет развиваться в Москве, но компания планирует открыть кухни в Санкт-Петербурге, пишет РБК. К концу 2021 года, как прогнозирует Александр Мутовин, сеть «темных кухонь» вырастет до 45 точек.

«Много лосося» — проект, который запустили в 2018 году выходец из Uber и «Яндекс.Такси» Яков Менделеев и бывший руководитель управления корпоративной стратегии в «Норникеле» Александр Мутовин.

Сервис работает по принципу «тёмных» кухонь — ресторанов без посетителей, ориентированных только на доставку. Сейчас проект объединяет 25 кухонь в Москве, Московской области и в Ростове-на-Дону. Компани развивает четыре бренда — «Много лосося», «Десять идеальных пицц», «Роллы №1» и «YAJI».

По собственным данным, «Много лосося» выполняет более 60 тысяч заказов в месяц, партнёры по доставке — Delivery Club и «Яндекс.Еда», также работает курьерская служба. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Много лосося» в 2020 году составила 176,8 млн рублей, чистый убыток — 32,3 млн рублей.