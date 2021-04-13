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серверов от Acer
серверов от Acer
До начала осталось:
Domino's Pizza в США начнёт доставлять пиццу вместе со стартапом-разработчиком беспилотников Nuro Статьи редакции
Пока в одном городе.
- Domino's Pizza запустит доставку заказов автономным автомобилем Nuro в Хьюстоне до 18 апреля.
- Как заявляет компания, робот Nuro, получивший имя R2, — первый полностью автономный автомобиль для доставки заказов, получивший разрешение от регуляторов в США.
- Чтобы воспользоваться доставкой, покупатели должны выбрать пиццу на сайте, указать доставку с помощью Nuro и оплатить заказ. После этого они получат сообщение с информацией о местоположении автомобиля для отслеживания заказа и PIN-код — его нужно будет ввести, чтобы забрать пиццу из автомобиля.
- Nuro основали два бывших члена команды по разработке беспилотных автомобилей Google. По данным Crunchbase, всего стартап привлёк $1,5 млрд. Nuro сотрудничает также с Walmart и американской сетью супермаркетов Kroger.
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2 комментария
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Ждём твоего (у)хода @Fedor Ovchinnikov
Хотя в Domino’s наверное и не знают о существовании такого «конкурента».
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