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Еда
Евгения Евсеева

Domino's Pizza в США начнёт доставлять пиццу вместе со стартапом-разработчиком беспилотников Nuro Статьи редакции

Пока в одном городе.

  • Domino's Pizza запустит доставку заказов автономным автомобилем Nuro в Хьюстоне до 18 апреля.
  • Как заявляет компания, робот Nuro, получивший имя R2, — первый полностью автономный автомобиль для доставки заказов, получивший разрешение от регуляторов в США.
  • Чтобы воспользоваться доставкой, покупатели должны выбрать пиццу на сайте, указать доставку с помощью Nuro и оплатить заказ. После этого они получат сообщение с информацией о местоположении автомобиля для отслеживания заказа и PIN-код — его нужно будет ввести, чтобы забрать пиццу из автомобиля.
  • Nuro основали два бывших члена команды по разработке беспилотных автомобилей Google. По данным Crunchbase, всего стартап привлёк $1,5 млрд. Nuro сотрудничает также с Walmart и американской сетью супермаркетов Kroger.

#новость #dominospizza #nuro #беспилотники

396 просмотров
2 2 комментария
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From Siberia to London

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Ждём твоего (у)хода @Fedor Ovchinnikov
Хотя в Domino’s наверное и не знают о существовании такого «конкурента».

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Yury Kotov

–3

Яндекс лучше развезет 🚘

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