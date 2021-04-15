Они планируют обмениваться опытом, формировать «лучшие практики» и внедрять принципы устойчивого развития.

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Ассоциация сетевых предприятий питания (АСПП) будет представлять интересы сетевых компаний отрасли, говорится в совместном заявлении компаний (есть у vc.ru).

Цель ассоциации — поддержать развитие индустрии «в условиях быстрой трансформации и повышенного внимания клиентов к ответственному ведению бизнеса», говорится в сообщении.

Компании рассчитывают, что ассоциация станет площадкой для обмена опытом между «важными» игроками рынка, будет формировать лучшие практики в индустрии питания и внедрять принципы устойчивого развития. По собственным данным, вместе компании занимают 30% рынка питания вне дома.

АСПП планирует составить справочник по выполнению новых санитарных требований, актуализировать стандарты в сфере питания, создать образовательные проекты для сотрудников, франчайзи и поставщиков. Кроме того, она планирует участвовать в формировании новых правил для бизнеса по защите окружающей среды.

Гендиректором ассоциации станет Наталья Иванова, член общественного совета при министерстве сельского хозяйства России. О планах приглашать в ассоциацию других участников рынка компании не говорят.