серверов от Acer
«Додо пицца», «Кухня на районе», Subway, McDonald's и Sodexo объединились в Ассоциацию сетевых предприятий питания Статьи редакции
Они планируют обмениваться опытом, формировать «лучшие практики» и внедрять принципы устойчивого развития.
Ассоциация сетевых предприятий питания (АСПП) будет представлять интересы сетевых компаний отрасли, говорится в совместном заявлении компаний (есть у vc.ru).
Цель ассоциации — поддержать развитие индустрии «в условиях быстрой трансформации и повышенного внимания клиентов к ответственному ведению бизнеса», говорится в сообщении.
Компании рассчитывают, что ассоциация станет площадкой для обмена опытом между «важными» игроками рынка, будет формировать лучшие практики в индустрии питания и внедрять принципы устойчивого развития. По собственным данным, вместе компании занимают 30% рынка питания вне дома.
АСПП планирует составить справочник по выполнению новых санитарных требований, актуализировать стандарты в сфере питания, создать образовательные проекты для сотрудников, франчайзи и поставщиков. Кроме того, она планирует участвовать в формировании новых правил для бизнеса по защите окружающей среды.
Гендиректором ассоциации станет Наталья Иванова, член общественного совета при министерстве сельского хозяйства России. О планах приглашать в ассоциацию других участников рынка компании не говорят.
Sodexo — сервис услуг по организации корпоративного питания, технической эксплуатации зданий и сооружений, промышленной уборке.
Гендиректором ассоциации станет Наталья Иванова, член общественного совета при Министерстве сельского хозяйства России.
Кто бы мог подумать...
А где же Теремок, владелец которого так много говорит о цивилизации рынка.
Блоги компаний
Показать еще