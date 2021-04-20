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Еда
Рая Хачатрян

Сооснователь LavkaLavka Борис Акимов запустил новый проект — подписку на коробки с фермерскими продуктами Статьи редакции

Подписка «АкимовАкимов» на продукты, которые «нельзя купить в супермаркетах», стоит 8950 рублей в неделю.

39 39 комментариев
2432 просмотров

Борис Акимов покинул должность главы управления по развитию ремесленного направления в «Азбуке вкуса», чтобы запустить свой проект, сообщил он в своём аккаунте в Facebook.

«АкимовАкимов» — это еженедельная подписка на фермерские продукты, вместе с которыми клиенты получат истории о продуктах, отобранных для проекта, а также рецепты и гастрономические советы. «Это первое медиа, которое можно в прямом смысле съесть», — заявил Акимов.

Каждую неделю мы с командой отправляемся по России на поиски самых интересных продуктов страны! Мы собираем коробку с едой от фермеров и ремесленников с целью познакомить вас с вкусной, полезной и часто удивительной едой. По сути дела коробка нашей еды — это настоящее гастрономическое медиа о новой России. Каждая коробка — журнал, каждая рубрика — продукт, каждый вкус — увлекательная история.

Борис Акимов
основатель «АкимовАкимов»

Подписка на коробку стоит 8950 рублей в неделю. Её пока доставляют только в Москве: в пределах МКАД доставка бесплатная, за пределами стоит 490 рублей, говорится на сайте проекта. Основатель обещает, что коробка скоро будет доступна и в других городах.

Коробку приносят к клиенту каждую неделю по понедельникам. На сайте «АкимовАкимов» говорится, что почти всегда продукты из коробки — это большая редкость: их нельзя купить в магазине поблизости и заказать через интернет.

Акимов утверждает, что проект уже собрал 800 редких продуктов. В коробке может быть, например, переславский сыровяленый окорок и паштет из ростовской свеклы.

  • В 2009 году Акимов с Василем Пальшиным и Александром Михайловым основали фермерский кооператив LavkaLavka и ориентировалась на сегмент верхнего среднего класса.
  • В январе 2020 года Акимов отошёл от управления бизнесом и перешёл на работу в «Азбуку вкуса». Он остался одним из совладельцев компании, имеющей права на торговую марку, не получая никакой прибыли.
  • «В "Азбуке" с прекрасной командой удалось запустить несколько новых проектов и брендов. Доля фермеров и ремесленников в "Азбуке" здорово выросла. Но хаос предпринимательства победил снова. Покидаю АВ с ощущением огромной благодарности. Там сейчас прекрасная команда, которая ещё всех удивит в этом году», — заявил Акимов.
Что происходит с LavkaLavka: уход сооснователя…
Два года назад руководство фермерского кооператива увлеклось криптовалютным проектом: он оказался…
vc.ru

#новость #lavkalavka

39 39 комментариев
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39 комментариев
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Дмитрий Энтелис

29

С их сайта:

 8950 р будет списываться с с вашей карты еженедельно

Это ~40 т.р в месяц.
Смотрел в сайт, ни граммовок, ни конкретного ассортимента что именно пришлют я не нашел.

Оплачивается подписка на новости, продукты же приезжают к вам в качестве подарочного набора.

Читай мы не несем ответственности за некачественные продукты, не надейтесь вернуть деньги в случае чего.

Какой-то очень нишевый продукт для... даже не знаю кого.

По сути предлагают заплатить немаленькую сумму денег за неизвестно что без гарантий.
Предрекаю еще больший провал чем лавка-лавка.

PS Сайт на тильде и битая ссылка в логотипе тоже доставляют.

Ответить

Дмитрий Трифонов

Дмитрий
7

По сути предлагают заплатить немаленькую сумму денег за неизвестно что без гарантий

сектор приз на барабане))

Ответить

Дмитрий Лукиенко

Дмитрий
1

Выбираю деньги

Ответить

Тимофей Соболев

Дмитрий
1

ААААВТОМОБИИИЛЬ!!

Ответить

Nikitinz

Тимофей
1
Ответить

Комментарий удален

Головной коктейль

Дмитрий
5

 подписка на новости

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Юридический ихтиандр

Дмитрий
1

"Жричодали"

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Антон Адамов

Дмитрий
1

Паштет из свеклы За 40к в месяц, написано же) гастрономия епть

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Артем Большаков

Дмитрий
0

Запускают в спешке, один лендинг если сидеть выправлять займёт неделю две , а времени нет

Ответить

Дмитрий Трифонов

Дмитрий
0

  Сайт на тильде и битая ссылка в логотипе тоже доставляют

и висячие предлоги тоже

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Тимофей Соболев

Дмитрий
0

Для хипстеров-миллионеров, понятное дело.

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Лев Щенин

13

Неужели я один помню обвинения "обманутых вкладчиков" в адрес господина Акимова в мошенничестве по теме криптовалюты?
Почему ничего не сказано про предыдущий (провальный) проект господина Акимова - криптовалюту биокоин?
Вот пруфы:
https://forklog.com/protiv-lavkalavka-i-biokoina-podano-vosem-iskov-na-obshhuyu-summu-3-18-mln-rublej/
(Как говорится, у каждого хорошего врача  есть "своё маленькое кладбище,
у каждого хорошего бизнесмена должно быть несколько провальных проектов.)
Неужели господин Акимов "стесняется" своих "ошибок молодости" и просит журналистов об этих ошибках не писать?

Ответить

Лев Щенин

Лев
5

А ведь всего ТРИ ГОДА прошло !
С глаз - долой , из сердца - вон?
Нет, господин Акимов, интернет всё помнит !
Что сегодня можете сказать по теме биокоинов?
Напомнить ваши слова три года назад?

Ответить

Мурад Муртазалиев

Лев
0

Вы не понимаете, это другое. Все эти клоуны скамеры, криптопирамидасты, после того как потратили чужие деньги, заявляли "это все Бетховен, он рухнул, просмотрите на нас, когда биток вернётся хотя бы на 20 к". Биток правда вернулся, а криптопирамидасты нет)

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TaleWithNoEnd

6

Мне кажется, или еда за 8950 р. в неделю, несмотря на их редкость, чрезвычайно дорого? На эти деньги можно 2 месяца почти прожить, покупая нужное по акциям в Пятерке, Окее, Ленте или Ашане... Да и после заказов в ИМ, как-то не доверяешь свежести продуктов...

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Sergey K

TaleWithNoEnd
1

Ну в Азбуке потратить 9К - не самая сложная задача.
Но мне кажется, Пятерка (Окей, Лента нае**м клиента и прочее) - не самое лучшее сравнение. 

Если с качеством и свежестью будет порядок - будет спрос в Мск. Ну а если не вывезут - то закроются, делов то..)

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Sergey Michko

TaleWithNoEnd
0

Если доход 250к+ в месяц, то норм

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Olga RRR

5

«Её пока доставляют только в Москве»  - это ключевая фраза. Ведь даже в Москве ещё надо найти гурманов, способных платить регулярно.
В странах Замкада процесс потребления устроен несколько иначе.

Ответить

Герман Воронов

2

Интересно, почему не "ФермаФерма" или даже "FermaFerma" 🤔

Ответить

Вася Пражкин

Герман
4

ДействительноДействительно, почемупочему.

Ответить

Михаил Анюков

Герман
1

Слишком скучно наверное

Ответить

Stanislav

2

РазводиловРазводилов

Ответить

Sergiu Romanu

2

LavkaLavka,  АкимовАкимов... не знаю, кто это, но этим ребятам явно нужен бренд менеджер.

Ответить

Andrey Kulakov

0

Без ГМО, надеюсь?

Ответить

Igor Filippov

Andrey
5

А что не так с ГМО?

Ответить

Andrey Kulakov

Igor
2

У Акимова на этом пунктик))

Пользователи обвинили сеть фермерских магазинов…
Представители фермерского кооператива LavkaLavka в нескольких публикациях в Facebook поддержали…
vc.ru
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Денис Демидов

Andrey
1

Это все ВТО, запретить конкретную Мансанту они не могут, зато могут остановить прогресс, запретив ГМО как явление. 

Ответить

Михаил Анюков

Денис
1

Ну, сначала нужно признать существования прогресса, чтобы его тормозить)

Ответить

Михаил Анюков

Andrey
0

Что значит "без ГМО"?

Ответить

Тофик Вартанов

1

А зачем запускать мертворожденный продукт или у нас настолько тупые инвесторы?

Ответить

Artemida Svet

0

топчик

Ответить

Холден Колфилд

0

Ссылка на телегу не работает на сайте

Ответить

Black Jack

0

Вместо одного лохотрона открыл другой. Пора бы этих псевдофермеров сослать удобрять Дальний Восток.

Ответить

Ivan Illyn

0

Давно известно, что идеологически верную капусту выращивают и собирают с покупателей «Фермеры». А идеологически ошибочную капусту выращивают не фермеры, а понятно кто — Бил Гейц с недоносками-рептилоидами, они не имеют права даже близко называть себя «фермерами», Акимовы не утвердили. Нефермерская у них капуста. Кстати, рептилоидная капуста почему-то всегда дешевле, вкуснее и не требует от едоков быть тряханутым сектантом.

Ответить

Артем Александров

0

продукты, которые «нельзя купить в супермаркетах

цветные яйца, например? ну внутри-то они все одинаковые))

Ответить

Женя Гагарин

0

https://t.me/honestmarketing/1534

Что вы мне рекламируете?
БедыБеды сС БашкойБашкой
Ответить

Alex Miller

0

так и до пуков в банке дело дойдёт, неделя - рыбная диета, неделя - овощная ...

Ответить

Karina Lavushkina

0

Кажется, что я должна быть той самой ЦА сервиса, но на 35800 рублей в месяц я могу покупать свежайшие разнообразные продукты в условном Депо или на Даниловском, выбирая именно то, чего мне хочется. Ну или на крайний случай закажу какую-то "премиум"-доставку, где вообще ничего не придется делать.

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Василий Васильев

0

Почти $500 в мес за кота в мешке. Это по-нашему! 

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