Подписка «АкимовАкимов» на продукты, которые «нельзя купить в супермаркетах», стоит 8950 рублей в неделю.

{"id":236386,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/236386-soosnovatel-lavkalavka-boris-akimov-zapustil-novyy-proekt-podpisku-na-korobki-s-fermerskimi-produktami","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c LavkaLavka \u0411\u043e\u0440\u0438\u0441 \u0410\u043a\u0438\u043c\u043e\u0432 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u2014 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u0438 \u0441 \u0444\u0435\u0440\u043c\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0430\u043c\u0438","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/food\/236386-soosnovatel-lavkalavka-boris-akimov-zapustil-novyy-proekt-podpisku-na-korobki-s-fermerskimi-produktami","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/food\/236386-soosnovatel-lavkalavka-boris-akimov-zapustil-novyy-proekt-podpisku-na-korobki-s-fermerskimi-produktami&title=\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c LavkaLavka \u0411\u043e\u0440\u0438\u0441 \u0410\u043a\u0438\u043c\u043e\u0432 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u2014 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u0438 \u0441 \u0444\u0435\u0440\u043c\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0430\u043c\u0438","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/food\/236386-soosnovatel-lavkalavka-boris-akimov-zapustil-novyy-proekt-podpisku-na-korobki-s-fermerskimi-produktami&text=\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c LavkaLavka \u0411\u043e\u0440\u0438\u0441 \u0410\u043a\u0438\u043c\u043e\u0432 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u2014 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u0438 \u0441 \u0444\u0435\u0440\u043c\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0430\u043c\u0438","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/food\/236386-soosnovatel-lavkalavka-boris-akimov-zapustil-novyy-proekt-podpisku-na-korobki-s-fermerskimi-produktami&text=\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c LavkaLavka \u0411\u043e\u0440\u0438\u0441 \u0410\u043a\u0438\u043c\u043e\u0432 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u2014 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u0438 \u0441 \u0444\u0435\u0440\u043c\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0430\u043c\u0438","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/food\/236386-soosnovatel-lavkalavka-boris-akimov-zapustil-novyy-proekt-podpisku-na-korobki-s-fermerskimi-produktami","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c LavkaLavka \u0411\u043e\u0440\u0438\u0441 \u0410\u043a\u0438\u043c\u043e\u0432 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u2014 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u0438 \u0441 \u0444\u0435\u0440\u043c\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0430\u043c\u0438&body=https:\/\/vc.ru\/food\/236386-soosnovatel-lavkalavka-boris-akimov-zapustil-novyy-proekt-podpisku-na-korobki-s-fermerskimi-produktami","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 2432 просмотров

Борис Акимов покинул должность главы управления по развитию ремесленного направления в «Азбуке вкуса», чтобы запустить свой проект, сообщил он в своём аккаунте в Facebook.

«АкимовАкимов» — это еженедельная подписка на фермерские продукты, вместе с которыми клиенты получат истории о продуктах, отобранных для проекта, а также рецепты и гастрономические советы. «Это первое медиа, которое можно в прямом смысле съесть», — заявил Акимов.

Каждую неделю мы с командой отправляемся по России на поиски самых интересных продуктов страны! Мы собираем коробку с едой от фермеров и ремесленников с целью познакомить вас с вкусной, полезной и часто удивительной едой. По сути дела коробка нашей еды — это настоящее гастрономическое медиа о новой России. Каждая коробка — журнал, каждая рубрика — продукт, каждый вкус — увлекательная история. Борис Акимов основатель «АкимовАкимов»

Подписка на коробку стоит 8950 рублей в неделю. Её пока доставляют только в Москве: в пределах МКАД доставка бесплатная, за пределами стоит 490 рублей, говорится на сайте проекта. Основатель обещает, что коробка скоро будет доступна и в других городах.

Коробку приносят к клиенту каждую неделю по понедельникам. На сайте «АкимовАкимов» говорится, что почти всегда продукты из коробки — это большая редкость: их нельзя купить в магазине поблизости и заказать через интернет.

Акимов утверждает, что проект уже собрал 800 редких продуктов. В коробке может быть, например, переславский сыровяленый окорок и паштет из ростовской свеклы.