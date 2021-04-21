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Еда
Рая Хачатрян

«Теремок» вложит 1,2 млрд рублей в открытие точек в формате ресторанов — с дорогим интерьером и без одноразовой посуды Статьи редакции

Изначально заведения откроют в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

15 15 комментариев
807 просмотров

«Теремок» за два года планирует потратить около 1,2 млрд рублей, чтобы открыть до 70 ресторанов в обновлённом формате: с расширенной площадью в пределах 120–300 м, улучшенным интерьером и керамической посудой, пишет «Коммерсант» со ссылкой на основателя сети Михаила Гончарова.

Часть средств сеть направит на увеличение производственных мощностей кухонь. Изначально новые заведения откроют в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, но «Теремок» планирует постепенно обновить все уже действующие точки.

Меню в обновленных «Теремках» от обычно не отличается, но средний чек выше, чем на фуд-кортах — 530 рублей против 400 рублей. По словам Гончарова, это связано с тем, что гости приходят компаниями и проводят в ресторанах больше времени.

«Теремок» анонсировал обновлённую концепцию ещё в 2017 году, пишет издание. За это время сеть открыла около 30 точек и реконструировала ещё 20. По собственным данным, сейчас сеть насчитывает всего 309 объектов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, а её выручка в 2019 году достигла 11,3 млрд рублей.

Без изменений в меню компании будет непросто развиваться в ресторанном сегменте, уверена представитель сети Prime Мария Лошкова. По её словам, компании придётся тратить больше денег на аренду, персонал, дополнительное оборудование.

По словам источника «Коммерсанта» на ресторанном рынке, «Теремок» планирует по выгодной цене занять помещения, которые освободились из-за коронавируса. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров согласен, что сеть сможет получить локации с хорошим трафиком.

#новость #теремок

15 15 комментариев
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15 комментариев
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alex twit

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не теремок, а целый терем

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Nikitinz

alex
0

Если хлеба ни куска, так и в тереме тоска)

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Артем Александров

6

главное, чтобы не отказались от обращения сударь/сударыня ))

Ответить

Vladislav Stan

Артем
4

Это в обычном Теремке. А в этом будут Барин и Барыня. 

Михаил, прошу символическую роялти от 1.2 млрд , если идея зайдет)) 

Ответить

Вася Пражкин

Vladislav
1

- Барин, чего изволите?
- Меда мне хмельного и Глашку на сеновал.

Ответить

Madina Djalilova

4

Абсолютно верно работают.  Чтобы продавать блин себестоимостью 8 рублей за 120, нужен супер сервис и хороший интерьер с антуражем.

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Александр Большаков

0

Был вчера в таком теремке, обновлённом...Чисто приятно и красиво...Нету кучи малолеток, как в бургирных ресторанах и друзей из ближнего зарубежья как в фудкортах.С детьми можно тихо спокойно поужинать

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Георгий Михнов

0

Жду желчи в комментариях😊

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Mark Krasnikh

Георгий
1

Насколько помню желчь разводил обычно владелец теремка своими жалобами какие все охеревшие и не ходят к нему предпочитая макдональдсы)

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Anton Chigaev

Георгий
0

жди!

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Михаил Иванов

0

Смело на фоне роста направления «темная кухня» и различных слухах про пандемию до 25 года

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Максим Горький

0

Гончаров конечно молодец - прет, как танк, без остановок. 

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Andrew Lobachev

Максим
0

Да фрик он обычный

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fffggg gggfff

0

вечная пандемия, спад покупательской способности населения? надо зафигачить "люксовые" точки с пластиковыми блинами. когда смотришь ТВ и начинаешь верить. 100 из 100

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Александр Блохин

0

@Mikhail Goncharov не думали о небольшом формате на 4-10 кв. метров, чтобы создать альтернативу шаверме? Там не такой высокий чек будет, можно целиться в 130-250 рублей, но и издержки меньше: меньше аренда, нет посуды, один-два человека на точку, меньше ассортимент.

Ведь шаверма и блин похожие по сути продукты: начинка в тесте.

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