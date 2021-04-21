Изначально заведения откроют в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

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«Теремок» за два года планирует потратить около 1,2 млрд рублей, чтобы открыть до 70 ресторанов в обновлённом формате: с расширенной площадью в пределах 120–300 м, улучшенным интерьером и керамической посудой, пишет «Коммерсант» со ссылкой на основателя сети Михаила Гончарова.

Часть средств сеть направит на увеличение производственных мощностей кухонь. Изначально новые заведения откроют в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, но «Теремок» планирует постепенно обновить все уже действующие точки.

Меню в обновленных «Теремках» от обычно не отличается, но средний чек выше, чем на фуд-кортах — 530 рублей против 400 рублей. По словам Гончарова, это связано с тем, что гости приходят компаниями и проводят в ресторанах больше времени.

«Теремок» анонсировал обновлённую концепцию ещё в 2017 году, пишет издание. За это время сеть открыла около 30 точек и реконструировала ещё 20. По собственным данным, сейчас сеть насчитывает всего 309 объектов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, а её выручка в 2019 году достигла 11,3 млрд рублей.

Без изменений в меню компании будет непросто развиваться в ресторанном сегменте, уверена представитель сети Prime Мария Лошкова. По её словам, компании придётся тратить больше денег на аренду, персонал, дополнительное оборудование.