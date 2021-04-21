Доставлять продукты будут курьеры ресторанов, от них зависят условия и время.

Агрегатор для сервисов доставки продуктов «Около» начал сотрудничать с ресторанами Москвы, сообщили vc.ru в компании. Он будет предлагать их блюда на своей площадке.

«Около» выступит маркетплейсом, который разместит у себя в приложении и на сайте меню партнёров. После того, как пользователи оформят заказ, агрегатор передаст его в ресторан. Доставку осуществляют курьеры самих ресторанов в пределах МКАД, они же определяют условия, например, время.

К сервису уже подключились сети ресторанов «Нияма», «Ваби-Саби», Menza, а также заведения группы «Много лосося» (в том числе «10 идеальных пицц», «Роллы №1», «Yaji»), которую компания купила в начале апреля. На базе агрегатора также работают 7 ресторанов «Город-Сад». Условия сотрудничества с заведениями в X5 Retail Group не раскрывают.

Группа запустила агрегатор для сервисов доставки продуктов «Около» в июле 2020 года. Его успешно протестировали «Перекрёсток» и «Пятёрочка», после чего компания решила выйти на доставку еды из ресторанов, говорят в X5 Retail Group. По результатам работы в Москве группа примет решение о развитии доставку из ресторанов в других регионах, добавили в компании.