Еда
Рая Хачатрян

Сервис «Около» от X5 Retail Group запустил доставку из ресторанов Москвы Статьи редакции

Доставлять продукты будут курьеры ресторанов, от них зависят условия и время.

Агрегатор для сервисов доставки продуктов «Около» начал сотрудничать с ресторанами Москвы, сообщили vc.ru в компании. Он будет предлагать их блюда на своей площадке.

«Около» выступит маркетплейсом, который разместит у себя в приложении и на сайте меню партнёров. После того, как пользователи оформят заказ, агрегатор передаст его в ресторан. Доставку осуществляют курьеры самих ресторанов в пределах МКАД, они же определяют условия, например, время.

К сервису уже подключились сети ресторанов «Нияма», «Ваби-Саби», Menza, а также заведения группы «Много лосося» (в том числе «10 идеальных пицц», «Роллы №1», «Yaji»), которую компания купила в начале апреля. На базе агрегатора также работают 7 ресторанов «Город-Сад». Условия сотрудничества с заведениями в X5 Retail Group не раскрывают.

Группа запустила агрегатор для сервисов доставки продуктов «Около» в июле 2020 года. Его успешно протестировали «Перекрёсток» и «Пятёрочка», после чего компания решила выйти на доставку еды из ресторанов, говорят в X5 Retail Group. По результатам работы в Москве группа примет решение о развитии доставку из ресторанов в других регионах, добавили в компании.

#новость #x5retailgroup

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Герман Воронов

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Что этот агрегатор может предложить, чего нет в delivery / яндекс еде? Которые точно так же передают заказ курьерской службе ресторана, но при этом еще можно выбрать в тех ресторанах, где нет своей доставки?
Не хочется ворчать, но вот реально - зачем? Будут меньше комиссии? Какие-то киллер фичи? Более быстрая доставка? 
Нет, просто очередной агрегатор. Какой смысл?

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Семён Бочкарёв

Герман
1

В этом агрегаторе есть доставка из Пятерочки и Перекрёстка, вот и конкурентное преимущество :) Хотя чуть логичнее бы было наладить доставку из 5post, а не распылять курьеров на рестораны

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Почетный паркур

Герман
1

Печальная новость в том, что на самом деле это верхушка айзберга, а там этих небольших конторок вроде Zaka-Zaka и т.п. на самом деле пруд пруди и цель у всех одна - поднять деньжат, а доя клиентов все примерно одинаково приезжает доставщик и вручает пакет с жратвой.

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Mikhail Shamov

Почетный
–1

Откуда такое уничижительное отношение? "Конторок", "деньжат"?)

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Alexey Shabolkin

Почетный
–1

Комиссия разная, ало улю
Конкуренция знаете что такое?

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From Siberia to London

4

«Ололо» - когда врываешься на рынок последним и нужно это обыграть в названии.

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Pavel B

From
0

Реально бы прокатило) ололо это топ

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alex twit

1

Около, долями, ëбидоëби. Ну и нейминг! 

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From Siberia to London

alex
6

Еще «лососни тунца» забыл.

Ответить

ELENA BELICHKOVA

From
0

😆😆😆

Ответить

ikoia

From
0

лососни в десна?

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Alexey Shabolkin

1

Я на этой неделе подключаю один ресторан. Дополню потом
(Вся команда, практически, из Delivery Club)

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Чит Чат

0

Почему доставка, если доставляет сам ресторан?

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