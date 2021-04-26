Еда
Евгения Евсеева

Сервис доставки продуктовых наборов Elementaree запустит доставку замороженных полуфабрикатов Статьи редакции

Доставку таких продуктов пытался запустить Grow Food, но закрыл проект из-за неэффективности.

  • Срок годности такой продукции составит два месяца, её будут доставлять в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, пишут «Ведомости».
  • Доставлять продукты будет компания, но в будущем их могут продавать ритейлеры, говорит представитель Elementaree. За счёт нового направления сервис рассчитывает увеличить выручку на 50 млн рублей до конца 2021 года и планирует, что оно может принести 50% дополнительных продаж в будущем.
  • Elementaree доставляет продуктовые наборы для быстрого приготовления еды. По собственным данным, в 2020 году сервис обрабатывал 260 тысяч заказов. Оборот компании за год составил 900 млн рублей — она стала четвёртой среди сервисов готового питания.
  • Elementaree уже пытался запустить доставку полуфабрикатов, но это направление у него не пошло, заявил сотрудник неназванной компании, которая производит продуктовые наборы. Представитель сервиса уточнил, что тестировал услугу весной и осенью 2020 года и за это время продал чуть более 3000 наборов с полуфабрикатами. Теперь доставка запускается на постоянной основе.
  • Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявляют, что найти клиентов на новую услугу Elementaree будет непросто. По словам источника издания в одной из компаний, покупатели не понимают, чем полуфабрикаты от различных сервисов отличаются от замороженной еды, которая уже продается в магазинах.
  • Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что новое направление позволит Elementaree увеличить выручку не более чем на 3%. Он напомнил, что доставку замороженных блюд пытался запустить в регионах Grow Food. Но покупатели предпочли брать продукты в магазине, проект оказался неэффективным и его закрыли в 2020 году.

#новость #elementaree

631 просмотров
5 5 комментариев
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5 комментариев
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Michael Stepanov

5

Я не понимаю, почему никто из этих сервисов не договорился с сетью продуктовых, чтобы выделили полочку под блюда с рецептами. Нормальная же тема, пришел купить чипсов, хлебушка и карбонару приготовить сразу. Или пытались, но не получилось? 

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Сергей Душечкин

1

Скоро уже обычную доставку продуктов с завода в магазин будут представлять как что то фантастическое и стартапское...

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Olga RRR

Сергей
0

Как шаурма и столовки. Ну правильно, новое же поколение пришло, всё в новинку))

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Комментарий удален

Герман Воронов

0

Если не шли продажи - значит цена была недостаточно конкурентная 🙂 посмотрим, что будет сейчас.

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Александр Блохин

0

Так они и станут Самокатом.

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