Еда
Новости TJ

В Китае приняли закон по борьбе с перерасходом еды — посетители кафе теперь могут получить штраф за недоеденные блюда Статьи редакции

Как будет проходить процесс взыскания штрафа и его величина, пока неясно.

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Закон приняли 29 апреля на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Об этом сообщает Xinhua.

По словам пресс-секретаря комиссии Занга Тевейя, новый закон должен дать определение «пищевым отходам» и уточнить меры по борьбе с расточительством в еде. Одна из известных мер — штрафы для тех посетителей ресторанов, которые заказали чрезмерное количество блюд и не доели. Как будет проходить процесс взыскания штрафа и его величина — пока неясно.

Банкеты чиновников также регламентируются законом, так как госслужащие должны сыграть ведущую роль в предотвращении пищевых отходов. На мероприятиях количество и форма приёма пищи должны быть организованы экономно и не превышать определённые стандарты.

Закон приняли в связи с тем, что Китай ежегодно теряет около 35 млрд килограмм зерна на этапах хранения, транспортировке и переработке, а в городах ежедневно производится 50 тонн пищевых отходов.

В августе 2020 года в Китае стартовала кампания «Чистая тарелка» по бережному отношению к продуктам. Тогда лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что «расточительство в отношении продовольствия ужасает и огорчает».

В рамках проекта кейтеринговая служба Уханя призвала рестораны ограничить количество продаваемых блюд: группы должны были заказывать на одно блюдо меньше, чем количество посетителей. Так, группа из 10 человек могла заказать лишь 9 блюд. Кампания вызвала негодование в социальных сетях. Пользователи Weibo массово критиковали инициативу.

#новость #китай

12 12 комментариев
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12 комментариев
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Media God

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Хозяин

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Пора и на другом конце ситуацию контролировать: много посрал - плати.

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Хозяин

0

Прямо как в китайских all you can eat.

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Хозяин

0

каждому по потребностям йопта

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Степан Марципан

0

опа, китай начинает вспоминать как голодал 40 лет назад. интересно, интересно.

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Alex Miller

0

скоро ждите и у нас такой закон, тут конечно смекалка Китайцев вырулила. 

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Анна K

Alex
0

Боюсь с нашими порциями такие штрафы не светят 😅

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Василий Коваленко

0

Слышь, жрать

Ответить

Ekaterina Zaitseva

0

Китайцам это реально нужно, они заказывают по сто блюд, чтобы все попробовать.

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Никита Лихачёв

0

Это же противоречит китайской культуре гостеприимности — недоедать блюдо до конца, чтобы показать, что готовивший его хозяин такой щедрый, что приготовил очень много.

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Darya Svetikova

0

жирные станут, куда их девать?

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Igor Sergeevich

0

Как по-китайски «в смысле вам не понравилось?»

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