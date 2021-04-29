В Китае приняли закон по борьбе с перерасходом еды — посетители кафе теперь могут получить штраф за недоеденные блюда Статьи редакции
Как будет проходить процесс взыскания штрафа и его величина, пока неясно.
Закон приняли 29 апреля на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Об этом сообщает Xinhua.
По словам пресс-секретаря комиссии Занга Тевейя, новый закон должен дать определение «пищевым отходам» и уточнить меры по борьбе с расточительством в еде. Одна из известных мер — штрафы для тех посетителей ресторанов, которые заказали чрезмерное количество блюд и не доели. Как будет проходить процесс взыскания штрафа и его величина — пока неясно.
Банкеты чиновников также регламентируются законом, так как госслужащие должны сыграть ведущую роль в предотвращении пищевых отходов. На мероприятиях количество и форма приёма пищи должны быть организованы экономно и не превышать определённые стандарты.
Закон приняли в связи с тем, что Китай ежегодно теряет около 35 млрд килограмм зерна на этапах хранения, транспортировке и переработке, а в городах ежедневно производится 50 тонн пищевых отходов.
В августе 2020 года в Китае стартовала кампания «Чистая тарелка» по бережному отношению к продуктам. Тогда лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что «расточительство в отношении продовольствия ужасает и огорчает».
В рамках проекта кейтеринговая служба Уханя призвала рестораны ограничить количество продаваемых блюд: группы должны были заказывать на одно блюдо меньше, чем количество посетителей. Так, группа из 10 человек могла заказать лишь 9 блюд. Кампания вызвала негодование в социальных сетях. Пользователи Weibo массово критиковали инициативу.
опа, китай начинает вспоминать как голодал 40 лет назад. интересно, интересно.
скоро ждите и у нас такой закон, тут конечно смекалка Китайцев вырулила.
Китайцам это реально нужно, они заказывают по сто блюд, чтобы все попробовать.
Это же противоречит китайской культуре гостеприимности — недоедать блюдо до конца, чтобы показать, что готовивший его хозяин такой щедрый, что приготовил очень много.
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