Как будет проходить процесс взыскания штрафа и его величина, пока неясно.

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Закон приняли 29 апреля на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Об этом сообщает Xinhua.

По словам пресс-секретаря комиссии Занга Тевейя, новый закон должен дать определение «пищевым отходам» и уточнить меры по борьбе с расточительством в еде. Одна из известных мер — штрафы для тех посетителей ресторанов, которые заказали чрезмерное количество блюд и не доели. Как будет проходить процесс взыскания штрафа и его величина — пока неясно.

Банкеты чиновников также регламентируются законом, так как госслужащие должны сыграть ведущую роль в предотвращении пищевых отходов. На мероприятиях количество и форма приёма пищи должны быть организованы экономно и не превышать определённые стандарты.

Закон приняли в связи с тем, что Китай ежегодно теряет около 35 млрд килограмм зерна на этапах хранения, транспортировке и переработке, а в городах ежедневно производится 50 тонн пищевых отходов.

В августе 2020 года в Китае стартовала кампания «Чистая тарелка» по бережному отношению к продуктам. Тогда лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что «расточительство в отношении продовольствия ужасает и огорчает».