Основатели петербургской доставки еды «Готово» отошли от управления на фоне финансовых проблем сервиса Статьи редакции
Его развитием займётся некий партнёр, о котором основатели пока не готовы рассказать.
Основатели петербургского сервиса доставки еды «Готово» Александр Церетели и Евгений Родионов отошли от управления компанией. Об этом они рассказали в своём Telegram-канале «Битчин», который до 30 апреля назывался «Готово Битчин».
«Готово» продолжит развивать партнёр. Церетели отказался назвать vc.ru его имя. «Мы пока не комментируем сделку. Как созреем — сообщим», — ответил он. Основатели пообещали, что «Готово» продолжит развиваться и в 2022 году выйдет за пределы Санкт-Петербурга.
Кто сейчас занимается операционным управлением «Готово», неизвестно. Церетели написал, что переехал в Москву и работает стратегическим партнёром криптовалютного фонда Algalon Capital.
«Готово» принимает заказы пользователей через сайт или мобильные приложения, готовит и доставляет еду в срок от 15 минут. Сервис работает с сентября 2019 года, его запустили Александр Церетели, Евгений Родионов и Олег Корчагин, основатель интернет-магазина товаров для животных Petshop и совладелец ресторанной группы «Комитет» (сеть бельгийских пабов Original Belgian, рестораны Pobo и «Мона»). Корчагин стал первым инвестором «Готово».
Сервис работает через ООО «ГТВ». По данным системы «Контур.Фокус», Церетели пока остаётся его гендиректором и владеет 10% в капитале. Остальные 90% принадлежат Ольге Кондаковой. Церетели говорил, что Кондакова представляет интересы Олега Корчагина.
В конце 2020 года компания объявила, что привлекла 65 млн рублей при оценке в 266 млн рублей. На эти деньги основатели планировали открыть 10 кухонь в Петерубрге, выйти в другие регионы и развивать ИТ-инфраструктуру. На тот момент у «Готово» было 15 кухонь.
Однако из 65 млн рублей компания получила только 41 млн рублей. Деньги вложили основатель рекламного агентства Out Digital Роман Зарипов и основатель финтех-стартапа из Москвы, который пожелал остаться анонимным.
Полученные инвестиции основатели «Готово» потратили на запуск новых кухонь и покрытие первичных убытков. Это привело к тому, что в начале 2021 года «Готово» оказалось нечем платить поставщикам продуктов и работникам.
Чтобы сохранить бизнес, компания «заморозила» все нерентабельные собственные кухни. В марте Церетели рассказывал Forbes, что заказы принимают только одна собственная кухня и семь, открытых по франшизе.
Тогда партнёры обсуждали три возможных выхода из ситуации:
- Дополнительное инвестирование за счёт текущих или новых инвесторов.
- Продажу компании.
- Закрытие «Готово».
Церетели говорил Forbes, что они предварительно договорились с Корчагиным, Зариповым и ещё одним инвестором о том, что они вложат 24 млн рублей. Удалось получить инвестиции или нет — неизвестно. Церетели отказался отвечать на вопросы vc.ru, Зарипов пока не ответил на вопрос, будет ли он заниматься управлением «Готово, связаться с представителями Олега Корчагина не удалось.
странно кстати что "как верхнеуровневые советчики и апруверы" - надо "как топ-левел эдвайзорз и апруверз"
Финансовые проблемы бизнеса:
- Пойдем отсюда Женя, что-то тут не спокойно
:D
Три раза давал им шанс. Но каждый (буквально) раз они косячили. То паста переварена как в столовке, то с супом что-то не так.
Не удивлен что у них случились проблемы.
Это что - то вроде Level kitchen? Есть из пользователей vc.ru, кто постоянно пользуется таким сервисом? Интересны отзывы
это что-то вроде кухни на районе
Выше уже сказали про кухню на районе, так что это не level kitchen. Было очень круто до конца прошлого года, пока дичайше не выросли сроки доставки, а затем ещё и качество упало вникуда :( Пользовался на протяжении года
А я отошёл от их использования месяц как, обещали исправить косяки, но ничего не поменялось — еда ужасная, вплоть до того, что может быть испорчена, а сроки доставки доходят до часа :(
100 раз говорил и 101 раз скажу: в этих доставках еды НЕТ ДЕНЕГ. Это не бизнес, а инвестиционная история.
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Однако из 65 млн рублей компания получила только 41 млн рублей. Деньги вложили основатель рекламного агентства Out Digital Роман Зарипов и основатель финтех-стартапа из Москвы, который пожелал остаться анонимным.
...
Церетели написал, что переехал в Москву и работает стратегическим партнёром криптовалютного фонда Algalon Capital.
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