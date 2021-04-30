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Еда
Альберт Хабибрахимов

Основатели петербургской доставки еды «Готово» отошли от управления на фоне финансовых проблем сервиса Статьи редакции

Его развитием займётся некий партнёр, о котором основатели пока не готовы рассказать.

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Основатели петербургского сервиса доставки еды «Готово» Александр Церетели и Евгений Родионов отошли от управления компанией. Об этом они рассказали в своём Telegram-канале «Битчин», который до 30 апреля назывался «Готово Битчин».

«Готово» продолжит развивать партнёр. Церетели отказался назвать vc.ru его имя. «Мы пока не комментируем сделку. Как созреем — сообщим», — ответил он. Основатели пообещали, что «Готово» продолжит развиваться и в 2022 году выйдет за пределы Санкт-Петербурга.

Пришло время рассказать: я и Женя с начала апреля напрямую не участвуем в «Готово» и остаёмся только как верхнеуровневые советчики и апруверы. Проект дальше будет дальше развивать наш надежный партнёр, а мы ему в этом будем всячески помогать и способствовать.

Надеемся в ближайшее время перезапуститься, доработать скопившиеся косяки и добраться до всех уголков Петербурга, а в следующем — до регионов.

из сообщения в канале «Битчен»
под авторством Александра Церетели, сооснователя «Готово»

Кто сейчас занимается операционным управлением «Готово», неизвестно. Церетели написал, что переехал в Москву и работает стратегическим партнёром криптовалютного фонда Algalon Capital.

Александр Церетели и Евгений Родионов
 sashatsereteli

«Готово» принимает заказы пользователей через сайт или мобильные приложения, готовит и доставляет еду в срок от 15 минут. Сервис работает с сентября 2019 года, его запустили Александр Церетели, Евгений Родионов и Олег Корчагин, основатель интернет-магазина товаров для животных Petshop и совладелец ресторанной группы «Комитет» (сеть бельгийских пабов Original Belgian, рестораны Pobo и «Мона»). Корчагин стал первым инвестором «Готово».

Сервис работает через ООО «ГТВ». По данным системы «Контур.Фокус», Церетели пока остаётся его гендиректором и владеет 10% в капитале. Остальные 90% принадлежат Ольге Кондаковой. Церетели говорил, что Кондакова представляет интересы Олега Корчагина.

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В конце 2020 года компания объявила, что привлекла 65 млн рублей при оценке в 266 млн рублей. На эти деньги основатели планировали открыть 10 кухонь в Петерубрге, выйти в другие регионы и развивать ИТ-инфраструктуру. На тот момент у «Готово» было 15 кухонь.

Однако из 65 млн рублей компания получила только 41 млн рублей. Деньги вложили основатель рекламного агентства Out Digital Роман Зарипов и основатель финтех-стартапа из Москвы, который пожелал остаться анонимным.

Полученные инвестиции основатели «Готово» потратили на запуск новых кухонь и покрытие первичных убытков. Это привело к тому, что в начале 2021 года «Готово» оказалось нечем платить поставщикам продуктов и работникам.

С начала 2021 года ООО «ГТВ» получило пять исков от контрагентов на общую сумму 6,84 млн рублей, показывает «Контур.Фокус». Все они пока находятся на рассмотрении.

Чтобы сохранить бизнес, компания «заморозила» все нерентабельные собственные кухни. В марте Церетели рассказывал Forbes, что заказы принимают только одна собственная кухня и семь, открытых по франшизе.

Тогда партнёры обсуждали три возможных выхода из ситуации:

  • Дополнительное инвестирование за счёт текущих или новых инвесторов.
  • Продажу компании.
  • Закрытие «Готово».

Церетели говорил Forbes, что они предварительно договорились с Корчагиным, Зариповым и ещё одним инвестором о том, что они вложат 24 млн рублей. Удалось получить инвестиции или нет — неизвестно. Церетели отказался отвечать на вопросы vc.ru, Зарипов пока не ответил на вопрос, будет ли он заниматься управлением «Готово, связаться с представителями Олега Корчагина не удалось.

«Мы ********** перед собой, сотрудниками…
Главное из материала Forbes о причинах проблем и о том, как основатели пытаются их решить.
vc.ru

#готово #новость

11 11 комментариев
2
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Mikhail Goncharov

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странно кстати что "как верхнеуровневые советчики и апруверы" - надо "как топ-левел эдвайзорз и апруверз"

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Дима Венглинский

3

Финансовые проблемы бизнеса:
- Пойдем отсюда Женя, что-то тут не спокойно

:D 

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Vladimir Voloshin

3

Три раза давал им шанс. Но каждый (буквально) раз они косячили. То паста переварена как в столовке, то с супом что-то не так.
Не удивлен что у них случились проблемы.

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Gleb Kichigin

0

Это что - то вроде Level kitchen? Есть из пользователей vc.ru, кто постоянно пользуется таким сервисом? Интересны отзывы

Ответить

Alexander Romanov

Gleb
3

это что-то вроде кухни на районе

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Vasya Aksyonov

Alexander
1

Это ровно то же самое

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Vasya Aksyonov

Gleb
1

Выше уже сказали про кухню на районе, так что это не level kitchen. Было очень круто до конца прошлого года, пока дичайше не выросли сроки доставки, а затем ещё и качество упало вникуда :( Пользовался на протяжении года

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Aleksey Bobkov

1

Лол, не удивлен проблемами

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Vasya Aksyonov

1

А я отошёл от их использования месяц как, обещали исправить косяки, но ничего не поменялось — еда ужасная, вплоть до того, что может быть испорчена, а сроки доставки доходят до часа :(

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Даниил Романов

1

100 раз говорил и 101 раз скажу: в этих доставках еды НЕТ ДЕНЕГ. Это не бизнес, а инвестиционная история.

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Yuri Istomin

0

Однако из 65 млн рублей компания получила только 41 млн рублей. Деньги вложили основатель рекламного агентства Out Digital Роман Зарипов и основатель финтех-стартапа из Москвы, который пожелал остаться анонимным.
...
Церетели написал, что переехал в Москву и работает стратегическим партнёром криптовалютного фонда Algalon Capital.

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