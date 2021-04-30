Пришло время рассказать: я и Женя с начала апреля напрямую не участвуем в «Готово» и остаёмся только как верхнеуровневые советчики и апруверы. Проект дальше будет дальше развивать наш надежный партнёр, а мы ему в этом будем всячески помогать и способствовать.

Надеемся в ближайшее время перезапуститься, доработать скопившиеся косяки и добраться до всех уголков Петербурга, а в следующем — до регионов.

