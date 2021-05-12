Великобритания запретит рекламу вредной еды в интернете и ограничит акции «два по цене одного» на фастфуд и сладости Статьи редакции
Правительство опубликовало законопроект для борьбы с распространением ожирения.
- Правительство предлагает законодательно запретить рекламу вредной еды на телевидении до 21 часа и полностью запретить в интернете. Об опубликованном законопроекте пишет Bloomberg.
- Рестораны и пабы, где работают более чем 250 сотрудников, обязаны будут указывать калорийность продуктов. С апреля 2022 года в супермаркетах запретят акции «два по цене одного» на продукты с высоким содержанием жира, соли и сахара.
- Также правительство разработает программу вознаграждений за здоровый образ жизни «Fit Miles».
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начал работать над кампанией по борьбе с ожирением после того, как переболел Covid-19. Он винит лишний вес в тяжелой болезни.
- По данным министерства здравоохранения Великобритании, количество мужчин с ожирением выросло с 6% в 1980 году до 27% в 2019 году, женщин — с 9% до 29%.
Да здравствует акция три по цене двух!
Прекрасно! Один чувак из-за своих безответственности и неумения контролировать рот, зажирел и решил свалить это всё на производителей фастфуда, запретив их рекламу и придушив бизнес.
А как же образовательные программы в школах, где правильные привычки прививаться детям должны с детства?
Или повышенные премии и улучшенные условия на работе для тех, кто держит нормальный вес и занимается собой?
Как-то это всё не так, как хотелось бы. Или я дурак просто 🤔
А как же образовательные программы в школах, где правильные привычки прививаться детям должны с детства?
Вы все равно были бы недовольны
Нет. Прочитал бы и сказал «Вот, молодцы, за*бись придумали!». А тупые мамки бы сказали, что их бедных детей мучают дополнительной нагрузкой, лишают радости и были бы недовольны.
В любом случае, это не отменяет того, что вопрос стоит в воспитании и личной ответственности.
Ограничить возможность промывать мозги через рекламу и навязывать пищевые паттерны мне видится более эффективной мерой, чем заниматься исключительно воспитанием населения на государственном уровне. Воспитанием населения, которое продолжит смотреть рекламу. Мне кажется, маркетологи здесь выигрывают по-умолчанию.
Правительство предлагает законодательно запретить рекламу вредной еды на телевидении до 21 часа
Чтобы люди смотрели рекламу и ели по ночам
Но вредной еды не существует же)
И где вообще нормы, что вредное, а что нет?
Я тоже всегда в шоке от термина "вредная еда". Да самая условно "полезная" еда станет вредной если ее поглощать ведрами. Важно количество.
Редкая, хорошая, разумная новость от властей, жаль не от наших :(
У нас тупо все залито пальмой и низкокачественной едой.
Ну и красавчики, правильно делают!
Чего ж правильно то? Вначале вас ограничивают по мелочи, как в статье. Потом еще чуть-чуть и еще. И вот, лет через 30-50 вы уже в полу-тоталитарном обществе, где все как один, а большой брат следит за стадом. Наше общество наглядный тому пример.
Надо акциз заградительный на сахар и жареное, печеное. У людей такая же зависимость как от геймблинга.
Так что же, всё-таки все станут веганами?
Так веганы едят сладкое и вредное 😂
Это же не про здоровье, а про религию, связанную с питанием и животными в ущерб организму
А тут как раз за здоровую еду.... якобы
Это та страна, которая способствовала распространению табака по миру? А теперь вот за здоровье переживают, как это мило.
Вы им еще опиумные войны припомните
Так они запретили рекламу не в мире же
Ну времена меняются, как и вектора политики, как сами и политики и поколения
В законодательном регулировании вредного нет ничего плохого. Взять тот же алкоголь или табак. Тем более никто не ограничивает само потребление через, например, цену, только рекламу.
В Финляндии на государственном уровне целую нацию отучили есть белый хлеб (теперь едят темный или ржаной).
Проблема, действительно, как тут пишут не только и не столько в фаст-фуде, сколько в семейных пищевых привычках.
Например принятые за стандарт кукурузные хлопья (не жирные, не солёные и иногда даже не сладкие) на завтрак имеют гликемический индекс выше, чем ГК чистого сахара.
Да достаточно просто взглянуть на традиционный бритиш брекфаст: тосты и белого-белого хлеба с джемом, яйцо с беконом. Да и овсянка теперь 1-минутная (тоже с высоким ГК).
Если у женщин спросить они едят два раза меньше чем мужчины. Реальность оказалось другим.🤣
Там и так из-за этих законов сладкая еда отвратная, теперь еще хуже будет 😃
А сыр и хамон дешевые и вкусные. Штош...
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