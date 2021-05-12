Еда
Маша Цепелева

Великобритания запретит рекламу вредной еды в интернете и ограничит акции «два по цене одного» на фастфуд и сладости Статьи редакции

Правительство опубликовало законопроект для борьбы с распространением ожирения.

  • Правительство предлагает законодательно запретить рекламу вредной еды на телевидении до 21 часа и полностью запретить в интернете. Об опубликованном законопроекте пишет Bloomberg.
  • Рестораны и пабы, где работают более чем 250 сотрудников, обязаны будут указывать калорийность продуктов. С апреля 2022 года в супермаркетах запретят акции «два по цене одного» на продукты с высоким содержанием жира, соли и сахара.
  • Также правительство разработает программу вознаграждений за здоровый образ жизни «Fit Miles».
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начал работать над кампанией по борьбе с ожирением после того, как переболел Covid-19. Он винит лишний вес в тяжелой болезни.
  • По данным министерства здравоохранения Великобритании, количество мужчин с ожирением выросло с 6% в 1980 году до 27% в 2019 году, женщин — с 9% до 29%.

#новость

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Семен Рыбаков

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Да здравствует акция три по цене двух!

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Артем Александров

Семен
1

два по цене трех!

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Василий Ульянов

5

Прекрасно! Один чувак из-за своих безответственности и неумения контролировать рот, зажирел и решил свалить это всё на производителей фастфуда, запретив их рекламу и придушив бизнес.

А как же образовательные программы в школах, где правильные привычки прививаться детям должны с детства?

Или повышенные премии и улучшенные условия на работе для тех, кто держит нормальный вес и занимается собой?

Как-то это всё не так, как хотелось бы. Или я дурак просто 🤔

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Юрий Белоножкин

Василий
5

 А как же образовательные программы в школах, где правильные привычки прививаться детям должны с детства?

Вы все равно были бы недовольны

Ответить

Василий Ульянов

Юрий
0

Нет. Прочитал бы и сказал «Вот, молодцы, за*бись придумали!». А тупые мамки бы сказали, что их бедных детей мучают дополнительной нагрузкой, лишают радости и были бы недовольны.

Ответить

Fyodor

Василий
2

Так то не один чувак, а Великобритания по статистике на третьем месте среди европейских стран по ожирению населения. 

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Василий Ульянов

Fyodor
0

В любом случае, это не отменяет того, что вопрос стоит в воспитании и личной ответственности.

Ответить

Fyodor

Василий
1

Ограничить возможность промывать мозги через рекламу и навязывать пищевые паттерны мне видится более эффективной мерой, чем заниматься исключительно воспитанием населения на государственном уровне. Воспитанием населения, которое продолжит смотреть рекламу. Мне кажется, маркетологи здесь выигрывают по-умолчанию. 

Ответить

Raimond Vladimirov

7

Правительство предлагает законодательно запретить рекламу вредной еды на телевидении до 21 часа

Чтобы люди смотрели рекламу и ели по ночам

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Владислав Пасека

5

Но вредной еды не существует же)

И где вообще нормы, что вредное, а что нет?

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Pavel Pavel

Владислав
2

Я тоже всегда в шоке от термина "вредная еда". Да самая условно "полезная" еда станет вредной если ее поглощать ведрами. Важно количество.

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Alexandr Brovin

3

Редкая, хорошая, разумная новость от властей, жаль не от наших :(

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Алексей Кравцов

Alexandr
0

У нас тупо все залито пальмой и низкокачественной едой. 

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evilnw

Алексей
1

Откуда взяться массовой качественной еде с таким нищим населением?

Ответить

Alexandr Brovin

Алексей
1

Вред от пальмы это миф, по сравнению со смертностью от ожирения.

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Никиш Гусев

2

Ну и красавчики, правильно делают! 

Ответить

Pavel Pavel

Никиш
1

Чего ж правильно то? Вначале вас ограничивают по мелочи, как в статье. Потом еще чуть-чуть и еще. И вот, лет через 30-50 вы уже в полу-тоталитарном обществе, где все как один, а большой брат следит за стадом. Наше общество наглядный тому пример.

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Ware Wow

2

Надо акциз заградительный на сахар и жареное, печеное. У людей такая же зависимость как от геймблинга.

Ответить

Анна Григорьева

1

Так что же, всё-таки все станут веганами?

Ответить

Максим Федоров

Анна
2

Так веганы едят сладкое и вредное 😂
Это же не про здоровье, а про религию, связанную с питанием и животными в ущерб организму

А тут как раз за здоровую еду.... якобы

Ответить

Владислав Пасека

Анна
1

Спасибо, не надо.

Ответить

yerlan mukanov

1

В первую очередь, детей бы оградить.

Ответить

bezdelny

0

Это та страна, которая способствовала распространению табака по миру? А теперь вот за здоровье переживают, как это мило.

Ответить

Pavel Pavel

bezdelny
0

Вы им еще опиумные войны припомните

Ответить

bezdelny

Pavel
1

Я им ещё колонизацию хочу припомнить, но это будет в следующей серии.

Ответить

Максим Федоров

bezdelny
0

Так они запретили рекламу не в мире же

Ответить

bezdelny

Максим
0

Так и распространять они начали не с мира же.

Ответить

Максим Федоров

bezdelny
1

Ну времена меняются, как и вектора политики, как сами и политики и поколения

Ответить

Михаил Б

0

В законодательном регулировании вредного нет ничего плохого. Взять тот же алкоголь или табак. Тем более никто не ограничивает само потребление через, например, цену, только рекламу.
В Финляндии на государственном уровне целую нацию отучили есть белый хлеб (теперь едят темный или ржаной).

Проблема, действительно, как тут пишут не только и не столько в фаст-фуде, сколько в семейных пищевых привычках.
Например принятые за стандарт кукурузные хлопья (не жирные, не солёные и иногда даже не сладкие) на завтрак имеют гликемический индекс выше, чем ГК чистого сахара.
Да достаточно просто взглянуть на традиционный бритиш брекфаст: тосты и белого-белого хлеба с джемом, яйцо с беконом. Да и овсянка теперь 1-минутная (тоже с высоким ГК).

Ответить

Александр Блохин

0

Дуров это ещё в 2010 запрещал.

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Михаил Набоков

0

Российский опыт запретов

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Илья Попов

0

Если у женщин спросить они едят два раза меньше чем мужчины. Реальность оказалось другим.🤣

Ответить

Дмитрий Красильников

0

Толстушек получается больше .

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Герман Воронов

0

Там и так из-за этих законов сладкая еда отвратная, теперь еще хуже будет 😃 
А сыр и хамон дешевые и вкусные. Штош...

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