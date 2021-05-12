Еда
Маша Цепелева

Delivery Club и «КБ Стрелка» создали программу обучения и тесты для велокурьеров Статьи редакции

Она открыта для всех компаний.

11 11 комментариев
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Программа для велокурьеров от «КБ Стрелка» и Delivery Club написана на русском, узбекском, киргизском и таджикском языках, сообщили vc.ru в компании.

В основе — инструкции и чек-листы, которые используют госорганы, велоактивисты и сотрудники крупных служб доставки в Америке, Азии и Европе. Есть правила безопасной езды на дорогах, во дворах и парках, гайды по ежедневной и еженедельной проверке велосипеда.

Программа интегрирована в систему обучения курьеров Delivery Club. По итогам курьерам предлагают тест из 15 вопросов. Пока тесты необязательны, уточнили в сервисе.

Учебные пособия находятся в открытом доступе на сайте Delivery Club, ими могут воспользоваться курьеры любых служб доставки. Представители других компаний получат результаты тестирования своих курьеров после заявки через форму обратной связи.

  • В сентябре 2020 года «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» выпустили видеоинструкцию для курьеров на велосипедах.
Обновлено в 11:20. В изначальной версии заметки говорилось, что обучение и тесты будут обязательными для велокурьеров Delivery Club. После выхода материала в компании уточнили, что об обязательном тестировании речи пока не идёт.

#новость #доставка

11 11 комментариев
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Andrey Yukin

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7 велодорожек в городе. Только вокруг них и будут заказывать же...

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Станислав Назаров

Andrey
2

Ну по ПДД можно по полосам общественного транспорта ехать и в доль дороги.

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Mikhail Shamov

Станислав
1

Ехать можно, но это очень очково, когда мимо тебя впритирку проносится автобус)

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Nikitinz

1

Не хочу показаться снобом, а всем норм засилье спешащих курьеров на тротуарах на электро-вело-мото? Я как-то практически не вижу курьеров на дорогах, а тут целый гайд)

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Илья Илющенко

Nikitinz
2

так Гайд как раз про то, что не по тротуару надо ехать

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Nikitinz

Илья
0

Неожиданно)

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Хинкальная CITY

1

Очень и очень нужная вещь. И главное на нескольких языках.
Молодцы!
Дороги станут хоть чуточку безопаснее для всех.

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Yan Varskii

0

Интересно, они свои тесты разрабатывали работая курьерами, таская свои коробки как ходячие рекламные транспаранты, ежедневно по 14-16 часов, в течении пары лет или опросники только составляли???

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Борис Васильев

Yan
0

"Чтобы узнать вкус пирога, не обязательно съесть его целиком" (с)
+ можно встать на плечи предшественников, и об этом в статье написано.

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Denis1710

0

НЕ поможет. Они все равно носятся, так как нужно доставить за 15 минут.

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L A

0

я часто хожу  с покупками мимо хм... точки респавна курьеров на электровеликах
С начала года, кажется, не было ни одной недели чтобы не происходило хотябы 1 событие из списка:
— обдавали по колено содержимым  луж
— входили в контакт со мной или моими покупками (обычно задевают пакет педалми)
— подрезали на пешеходном переходе больше 2 раз

Самая жесть за пару лет:
— в меня въехали сзади (курьер отвлёкся на приложение)
— в меня въехали сбоку на перекрёстке (я шел на пешеходный зелёный, курьер по проезжей части естественно не спешиваясь)
— веломопед(?) случайно включился в автобусе, обдав всех рядом грязью  и немного задев меня колесом
— два курьера столкнулись на перекрёстке. У одного из них пельмешки высыпались на асфальт, на что он закинул из обратно,  достал новый стикер из рулона и поехал дальше.
— год назад курьеры на перекрёстке(спасибо хоть стояли на красный и спешились) обсуждали что у них у троих подтверждённый мазком ковид(в т.ч. у одного из них и температура 39), а их штрафами заставляют выходить (тут даже статья на vc была про это)

Мне кажется это не исправят никакие тесты.

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