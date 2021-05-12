Delivery Club и «КБ Стрелка» создали программу обучения и тесты для велокурьеров Статьи редакции
Она открыта для всех компаний.
Программа для велокурьеров от «КБ Стрелка» и Delivery Club написана на русском, узбекском, киргизском и таджикском языках, сообщили vc.ru в компании.
В основе — инструкции и чек-листы, которые используют госорганы, велоактивисты и сотрудники крупных служб доставки в Америке, Азии и Европе. Есть правила безопасной езды на дорогах, во дворах и парках, гайды по ежедневной и еженедельной проверке велосипеда.
Программа интегрирована в систему обучения курьеров Delivery Club. По итогам курьерам предлагают тест из 15 вопросов. Пока тесты необязательны, уточнили в сервисе.
Учебные пособия находятся в открытом доступе на сайте Delivery Club, ими могут воспользоваться курьеры любых служб доставки. Представители других компаний получат результаты тестирования своих курьеров после заявки через форму обратной связи.
- В сентябре 2020 года «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» выпустили видеоинструкцию для курьеров на велосипедах.
7 велодорожек в городе. Только вокруг них и будут заказывать же...
Ну по ПДД можно по полосам общественного транспорта ехать и в доль дороги.
Ехать можно, но это очень очково, когда мимо тебя впритирку проносится автобус)
Не хочу показаться снобом, а всем норм засилье спешащих курьеров на тротуарах на электро-вело-мото? Я как-то практически не вижу курьеров на дорогах, а тут целый гайд)
так Гайд как раз про то, что не по тротуару надо ехать
Очень и очень нужная вещь. И главное на нескольких языках.
Молодцы!
Дороги станут хоть чуточку безопаснее для всех.
Интересно, они свои тесты разрабатывали работая курьерами, таская свои коробки как ходячие рекламные транспаранты, ежедневно по 14-16 часов, в течении пары лет или опросники только составляли???
"Чтобы узнать вкус пирога, не обязательно съесть его целиком" (с)
+ можно встать на плечи предшественников, и об этом в статье написано.
я часто хожу с покупками мимо хм... точки респавна курьеров на электровеликах
С начала года, кажется, не было ни одной недели чтобы не происходило хотябы 1 событие из списка:
— обдавали по колено содержимым луж
— входили в контакт со мной или моими покупками (обычно задевают пакет педалми)
— подрезали на пешеходном переходе больше 2 раз
Самая жесть за пару лет:
— в меня въехали сзади (курьер отвлёкся на приложение)
— в меня въехали сбоку на перекрёстке (я шел на пешеходный зелёный, курьер по проезжей части естественно не спешиваясь)
— веломопед(?) случайно включился в автобусе, обдав всех рядом грязью и немного задев меня колесом
— два курьера столкнулись на перекрёстке. У одного из них пельмешки высыпались на асфальт, на что он закинул из обратно, достал новый стикер из рулона и поехал дальше.
— год назад курьеры на перекрёстке(спасибо хоть стояли на красный и спешились) обсуждали что у них у троих подтверждённый мазком ковид(в т.ч. у одного из них и температура 39), а их штрафами заставляют выходить (тут даже статья на vc была про это)
Мне кажется это не исправят никакие тесты.
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