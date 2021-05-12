Она открыта для всех компаний.

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Программа для велокурьеров от «КБ Стрелка» и Delivery Club написана на русском, узбекском, киргизском и таджикском языках, сообщили vc.ru в компании.

В основе — инструкции и чек-листы, которые используют госорганы, велоактивисты и сотрудники крупных служб доставки в Америке, Азии и Европе. Есть правила безопасной езды на дорогах, во дворах и парках, гайды по ежедневной и еженедельной проверке велосипеда.

Программа интегрирована в систему обучения курьеров Delivery Club. По итогам курьерам предлагают тест из 15 вопросов. Пока тесты необязательны, уточнили в сервисе.

Учебные пособия находятся в открытом доступе на сайте Delivery Club, ими могут воспользоваться курьеры любых служб доставки. Представители других компаний получат результаты тестирования своих курьеров после заявки через форму обратной связи.

В сентябре 2020 года «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» выпустили видеоинструкцию для курьеров на велосипедах.