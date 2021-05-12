Еда
Таня Боброва

Сеть кафе-кондитерских «АндерСон» Анастасии Татуловой начала тестировать островки с едой в торговых центрах Москвы Статьи редакции

В кризис большие форматы пострадали больше всего, говорит эксперт, а «АндерСон» закрыла 12 из 50 кафе.

  • Первое тестовое мини-заведение «На бегу» открылось в конце апреля в ТЦ «Галерея Аэропорт», пишет Forbes со ссылкой на основательницу сети Анастасию Татулову. Площадь острова 10 м², в ассортименте — выпечка, десерты, напитки, готовые блюда «с собой» и замороженные продукты для приготовления дома. Средний чек — 500 рублей.
  • «АндерСон» предложил своим франчайзи инвестировать в проект совместно. Например, точка в «Галерее Аэропорт» запущена с партнёром ООО «Вини». Инвестиции составили около 3 млн рублей.
  • По словам Татуловой, по предварительному прогнозу до конца 2022 года «АндерСон» откроет 20 мини-форматов в торговых и офисных центрах.
  • Из-за пандемии Covid-19 в 2020 году «АндерСон» закрыла 12 из 50 точек. Сама Татулова говорила, что в 2021 году сеть сосредоточится на мини-форматах — заведениях площадью 120-150 м² в спальных районах Москвы.
  • Около 160 млн рублей на запуск проекта должен был предоставить совладелец компании Александр Лебедев, уточняет Forbes. Его «Национальная резервная корпорация» в июле 2020 года получила 25% долей в бизнесе Татуловой, супруге Лебедева — Елене Перминовой — досталось 8%. Этот проект в работе, но пока не открыто ни одного заведения, добавляет издание.
  • По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в кризис большие форматы пострадали в первую очередь, много объектов стояли пустыми. Развитие компактных и близких к покупателю форматов — тенденция как для общепита, так и для ритейла, считает он.

#новость #андерсон

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Kirk Louson

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вот тут мне интересно
зачем НРК островки?

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