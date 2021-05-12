Американский фудтех-стартап Atomo создал «кофе без кофе» — его делают из шелухи семян подсолнечника и арбузных семечек Статьи редакции
Компания планирует начать продавать свой первый продукт в 2021 году.
Кофе от Atomo производят из переработанных ингредиентов — шелухи семян подсолнечника и семян арбуза, пишет Bloomberg.
Для приготовления кофе из переработанных ингредиентов выделяют молекулы, которые имитируют вкус и запах кофе. Полученную массу заваривают так же, как обычную чашку кофе. Bloomberg отмечает, что в нём есть кофеин.
Стартап Atomo основали Энди Клайч (Andy Kleitsch) и Джаррет Стопфорт (Jarret Stopforth). В нём нутрициологи и химики работают над продуктом, который, как надеется стартап, станет «преемником мяса без мяса, яиц без яиц и молока без молока».
На создание «кофе без кофе» Atomo потратила более двух лет, и в 2021 году компания начнёт продавать в банках колд брю — кофе, который «заваривают» с помощью холодной воды, а затем несколько часов настаивают. В будущем стартап планирует расширить ассортимент.
«Нам нравится думать о себе как о Tesla на рынке кофе», — заявил Стопфорт, который 20 лет проработал в сфере пищевой науки и разработок. Его партнёр Клайч — предприниматель и бывший менеджер по продукту в Amazon.
По данным Crunchbase, стартап привлек около $11,6 млн с 2019 года. Среди инвесторов Horizons Ventures, который инвестировал в производителя растительного мяса Impossible Foods, и S2G Ventures — этот фонд вкладывался в Beyond Meat.
Зумеры/милинералы изобрели цикорий.
Сейчас они подвинутся в сторону жжёного сахара и наступит благолепие/взлёт акций)))
Был в "Солдате Чонкине" оригинальный рецепт самогона.
Сейчас был бы фудтех-стартапом.
Фонды начали активно инвестировать в еду для "бедных", типа кофе из отходов, растительное мясо и всякие насекомые в качестве еды.
Мне одному кажется что они что-то знают, но всем не рассказывают.
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