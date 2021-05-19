Инвестиции пойдут на открытие новых складов, маркетинг и расширение инфраструктуры.

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Ведущим инвестором стал инвестфонд AltaIR Capital Игоря Рябенького, его поддержали фонды S16 Angel Fund, Bramos Capital, Brayne и Optimum Strategy Capital, пишет РБК. В стартап также вложились частные инвесторы, в том числе основатель «Шоколадницы» Александр Колобов и ресторатор Александр Сысоев. Условия раунда не раскрывают.

Сооснователи GetFaster.io — бывший директор по развитию бизнеса торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Бергельсон и предприниматели Антон Захаров, Георгий Скальский и Кирилл Солоницын.

Бергельсон рассказал РБК, что привлечённые средства пойдут на открытие новых складов, маркетинговые кампании, развитие логистической и ИТ-инфраструктуры, а также расширение команды.

GetFaster.io планирует к концу лета 2021 года привлечь еще €30 млн «для агрессивного выхода на новые территории», развития ассортимента, повышения рентабельности операций и совершенствования инфраструктуры, добавил Бергельсон. Цель компании — добиться выручки свыше €2 млрд за четыре-пять лет.

В 2016 году Захаров, Скальский и Бергельсон запустили в России сервис GetFaster.ru, который доставлял товары других ритейлеров на дом, пишет РБК. «Но мы быстро поняли, что эта модель экономически не сходится, а также создает "экзистенциальную угрозу" для розничных сетей, так как забирает клиентов себе», — рассказал изданию Бергельсон.

Затем они поменяли бизнес-модель и GetFaster.ru стал аутсорсинговым сервисом для запуска онлайн-продаж розничных сетей (сборка и доставка заказов, прием оплаты и онлайн-маркетинг). Выручка ООО «Гетфастер» в 2020 году составила 102,6 млн рублей, чистый убыток — 17,7 млн рублей.

По словам Бергельсона, GetFaster.io — немецкая компания, которая не имеет отношения к другому бизнесу в России и «не повторяет их бизнес-модели». Он объяснил, что долго работал с другими сооснователями GetFaster.ru, и они решили запустить новый бизнес, «а название в Германии просто совпадает российским».