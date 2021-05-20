Волна
Марафон #Непринимателей от «Открытия» в Telegram 16+
До старта осталось:
Еда
Евгения Евсеева

Производитель овсяного молока Oatly с инвестициями Опры Уинфри и Jay-Z привлёк $1,4 млрд в ходе IPO Статьи редакции

Рыночная стоимость составила почти $10 млрд.

  • Oatly предложила к продаже 84,4 млн американских депозитарных расписок по цене $15–17 за штуку, размещение прошло по верхней границе ценового диапазона, сообщает The Wall Street Journal.
  • Рыночная стоимость компании составила почти $10 млрд. Oatly планировал привлечь от $1,27 млрд до $1,43 млрд. Организаторами IPO стали банки Morgan Stanley, J.P. Morgan и Credit Suisse. Торговаться на Nasdaq Oatly начнёт 20 мая под тикером OTLY.
  • В июле 2020 года инвесторами Oatly стали телеведущая Опра Уинфри, актриса Натали Портман, рэпер Jay-Z и американский фонд Blackstone Group. Тогда стартап привлёк $200 млн при оценке в $2 млрд.
  • Популярность овсяного молока выросла на фоне интереса к производителю растительного мяса Beyond Meat, пишет WSJ.
  • Oatly называет себя крупнейшим в мире производителем напитков на основе овсяного молока. Компания основана в 1994 году и располагается в шведском городе Мальме.
  • Выручка Oatly в первом квартале 2021 года составила $447 млн, увеличившись с $204 млн в 2019 году. В 2019 году чистый убыток составил $35,6 млн, в 2020 году — $60,4 млн. Руководство объясняет убытки инвестициями в развитие.
Gabby Jones/Bloomberg

#новость #oatly

963 просмотров
26 26 комментариев
6
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","oatly"], "comments": 26, "likes": 6, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 248572, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 20 May 2021 14:09:40 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сидор

11

Как скоро петля технологий и трендов замкнется и  производители коровьего/козьего молока будут выходить на IPO с оценкой в 10 млрд евро/долларов? 

Ответить

new_comment

Сидор
5

Нужно чтобы Илон Маск проинвестировал в строительство нового силосохранилища в Колхозе им. Ленина и этот колхоз может провести удачное IPO.

Ответить

Роман Дегтярев

new_comment
0

Коллаб Маска с Грудининым получается? 

Ответить

Сергей Гудлакин

4

Как овес даёт молоко??)))

Ответить

Artem Petrenkov

Сергей
11

— Много-ль овёс твой даёт молока?
— Не выдоишь за день, устанет рука!

Ответить

Raimond Vladimirov

Сергей
1

Встать утром овёс подоить :)

Ответить

Stefan Barkovsky

2

Производитель молока! С капитализацией 10 млрд$!
В этот момент как никогда чувствуешь как близко обвал рынка.

Ответить

Sht_Anton

2

Шведы - молодцы, будь как шведы в бизнесе :)

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

овсяное молоко 10 млрд
производитель авто с историей Aston Martin Lagonda менее 2 млрд

что-то сместилось куда-то не туда

Ответить

Дмитрий Евсеев

Shlomo
1

Ага люди больше не дешевые позеры, а просто думают о Здоровье 

Ответить

Shlomo Goldenberg

Дмитрий
3

под здоровьем, надо понимать, не белок, кальций и прочие и микроэлементы из настоящего молока, а подкрашенную воду, в которой размешан жмых от овса?

Ответить

Дмитрий Евсеев

Shlomo
1

Да, сразу инфарктов поубавится 

Ответить

Artem Petrenkov

Дмитрий
0

А что из компонентов молока вызывает инфаркты?

Ответить

Илья Шишкунов

Artem
1

Ничего, а вот растительное молоко может пагубно сказаться на диете среднего человека, употребляющего до этого молочные продукты 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
0

Типа, я люблю напитки из растительного молока, они круто используются в некоторых коктейлях или блюдах, да и сами по себе вкусные, но стоит понимать, что они никогда не смогут заменить ценность молока для западной цивилизации, как безлактозный хлеб не сможет заменить обычный из печи 

Ответить

Георгий Михнов

1

От таких названий уже тошнит

Ответить

Миша Магадан

1

Они опять называют своё пойло молоком!

Ответить

Хозяин

1

Мясо из травы делают.
Молоко из зерна делают.

Вижу свободные ниши:
помидоры и оцурцы из мяса
картошка и капуста из творога из сметаны

Ответить

Artem Petrenkov

Хозяин
0

Ниииии! Стрелачка ни паварачиваецца!

Ответить

KINCH

1

Вода + натерли овес + перемешать = говно, а не молоко. Это просто пойло для свиней, кто в деревне живет и приезжает в город, наверное просто охуевает от того, что такое молоко стоит дороже коровьего 😂 

Ответить

Ivo Dimitrov

0

Пью кофе с отли уже пару лет. У жены лактозанепереносимость и я начал с ней за компанию пить, а в последствии понял что кофе с обычным молоком уже не так вкусно мне. 
Конечно я продолжаю потреблять другую молочную продукцию, но для кофе она уже потеряно для меня. 

Ответить

Илья Шишкунов

Ivo
1

Открою вам глаза, кофе с молоком вообще не вкусно, пейте чёрный и без сахара 

Ответить

Dimm Debrov

0

Я сам на кухне уже 5 лет делаю себе Овсяное молоко, где инвестиции, где IPO?)

Ответить

Григорий Козак

Dimm
0

Тоже удаляюсь этой глупости. Глобалисты видимо дали задание своей агентуре, а смысла никакого нет.

Ответить

Григорий Козак

0

Зачем этот мусор в виде пакета и воды покупать? Сделать самому овсяное молоко 3 минуты и непонятно зачем оно вообще нужно.

Ответить

Илья Шишкунов

0

рэпер Jay-Z

@Инспектор 
Всё ещё жду Лонг про бизнесы Джей Зи 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Как открыть пункт выдачи заказов и зарабатывать на этом
Открыв пункт выдачи заказов (ПВЗ), можно зарабатывать в месяц от 100 тыс. руб. и больше. Правда, для этого придётся вло…
3
eBay
Подписан
Отписаться
Выручка новых российских продавцов на eBay выросла на 68% за прошедший год
По итогам совместной программы поддержки eBay и банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса «Открыты на весь мир», з…
Работа.ру
Подписан
Отписаться
Ученье свет: Работа.ру поможет выбрать курсы для обучения новым профессиям
Чтобы получать высокую зарплату и конкурировать с другими соискателями за лучшие позиции, нужно непрерывно повышать сво…

Показать еще

Лучшие комментарии
Nikolay Werner
за день
Сейчас словлю пачку минусов от адептов крипты, но вся крипта — сранное МММ, не по механике, по сути.
День падения криптовалют: курс биткоина опускался до $30 тысяч, у биржи Coinbase отключился сайт
Nicholas Savel'ev
за неделю
Ну хоть что-то толковое! 
Госдума запретила звуковую рекламу из громкоговорителей на зданиях
Комментарии

Angel Vivaldi

Россия вернёт пошлину на ввоз…

Denis Smirnov

Google показала Android 12 с…

Mikhail Dragunov

Как открыть пункт выдачи…

Sergey Filimonov

ЕС рекомендовал открыть границы…

Max Sokol

Как мы набрали 100к подписчиков…

Mike Kosulin

SberCloud и GitHub запустят…

Александр Лукьянов

«Сбер» представил собственную…

М.Видео-Эльдорадо

Оформил рассрочку, сотрудники…

Aleksandr Ostrenko

С «Яндекс.Диска» пропали…

Vl Al

ЕС рекомендовал открыть границы…

Сидор

ЕС рекомендовал открыть границы…

Pavel Pavel

«Почта России» запланировала…

Denis Smirnov

Google показала Android 12 с…

Alexandre Svergoun

Ford представил свой первый…

Andrey Kulakov

ЕС рекомендовал открыть границы…

bezdelny

«Почта России» запланировала…

Mike Kosulin

SberCloud и GitHub запустят…

Alex Badin

«Медузу» признали «иностранным…

Murat Oshroev

«Медузу» признали «иностранным…

Евгений Трифонов

Google начала тестировать…
null