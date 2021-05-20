Производитель овсяного молока Oatly с инвестициями Опры Уинфри и Jay-Z привлёк $1,4 млрд в ходе IPO Статьи редакции
Рыночная стоимость составила почти $10 млрд.
- Oatly предложила к продаже 84,4 млн американских депозитарных расписок по цене $15–17 за штуку, размещение прошло по верхней границе ценового диапазона, сообщает The Wall Street Journal.
- Рыночная стоимость компании составила почти $10 млрд. Oatly планировал привлечь от $1,27 млрд до $1,43 млрд. Организаторами IPO стали банки Morgan Stanley, J.P. Morgan и Credit Suisse. Торговаться на Nasdaq Oatly начнёт 20 мая под тикером OTLY.
- В июле 2020 года инвесторами Oatly стали телеведущая Опра Уинфри, актриса Натали Портман, рэпер Jay-Z и американский фонд Blackstone Group. Тогда стартап привлёк $200 млн при оценке в $2 млрд.
- Популярность овсяного молока выросла на фоне интереса к производителю растительного мяса Beyond Meat, пишет WSJ.
- Oatly называет себя крупнейшим в мире производителем напитков на основе овсяного молока. Компания основана в 1994 году и располагается в шведском городе Мальме.
- Выручка Oatly в первом квартале 2021 года составила $447 млн, увеличившись с $204 млн в 2019 году. В 2019 году чистый убыток составил $35,6 млн, в 2020 году — $60,4 млн. Руководство объясняет убытки инвестициями в развитие.
Как скоро петля технологий и трендов замкнется и производители коровьего/козьего молока будут выходить на IPO с оценкой в 10 млрд евро/долларов?
Нужно чтобы Илон Маск проинвестировал в строительство нового силосохранилища в Колхозе им. Ленина и этот колхоз может провести удачное IPO.
Как овес даёт молоко??)))
— Много-ль овёс твой даёт молока?
— Не выдоишь за день, устанет рука!
Производитель молока! С капитализацией 10 млрд$!
В этот момент как никогда чувствуешь как близко обвал рынка.
овсяное молоко 10 млрд
производитель авто с историей Aston Martin Lagonda менее 2 млрд
что-то сместилось куда-то не туда
Ага люди больше не дешевые позеры, а просто думают о Здоровье
под здоровьем, надо понимать, не белок, кальций и прочие и микроэлементы из настоящего молока, а подкрашенную воду, в которой размешан жмых от овса?
Да, сразу инфарктов поубавится
А что из компонентов молока вызывает инфаркты?
Ничего, а вот растительное молоко может пагубно сказаться на диете среднего человека, употребляющего до этого молочные продукты
Типа, я люблю напитки из растительного молока, они круто используются в некоторых коктейлях или блюдах, да и сами по себе вкусные, но стоит понимать, что они никогда не смогут заменить ценность молока для западной цивилизации, как безлактозный хлеб не сможет заменить обычный из печи
Мясо из травы делают.
Молоко из зерна делают.
Вижу свободные ниши:
помидоры и оцурцы из мяса
картошка и капуста из творога из сметаны
Вода + натерли овес + перемешать = говно, а не молоко. Это просто пойло для свиней, кто в деревне живет и приезжает в город, наверное просто охуевает от того, что такое молоко стоит дороже коровьего 😂
Пью кофе с отли уже пару лет. У жены лактозанепереносимость и я начал с ней за компанию пить, а в последствии понял что кофе с обычным молоком уже не так вкусно мне.
Конечно я продолжаю потреблять другую молочную продукцию, но для кофе она уже потеряно для меня.
Открою вам глаза, кофе с молоком вообще не вкусно, пейте чёрный и без сахара
Я сам на кухне уже 5 лет делаю себе Овсяное молоко, где инвестиции, где IPO?)
Тоже удаляюсь этой глупости. Глобалисты видимо дали задание своей агентуре, а смысла никакого нет.
Зачем этот мусор в виде пакета и воды покупать? Сделать самому овсяное молоко 3 минуты и непонятно зачем оно вообще нужно.
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