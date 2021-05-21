Производители молока попросили Starbucks в России изменить меню — растительные заменители нельзя называть молоком Статьи редакции
Растительные заменители молока отличаются от него по свойствам, поэтому кофейня не должна вводить клиентов в заблуждение, считают производители.
- Гендиректор «Союзмолока» (включает «Экониву», Danone, PepsiCo, Valio, Hochland и другие) Артем Белов обратился к «Монэкс трейдинг», развивающей в России сеть кофеен Starbucks, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.
- Белов отметил, что у Starbucks в России есть такие напитки, как «растительное молоко», «соевое молоко», «миндальное молоко» и другие. Но использование таких терминов противоречит техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», принятому ЕЭК в октябре 2013 года.
- По словам Белова, растительные напитки — «интересный и растущий сегмент», но они отличаются по своим свойствам от молока, поэтому кофейня не должна вводить клиентов в заблуждение.
- В «Союзмолоке» пояснили, что обратились сначала к одной из международных компаний, которые обычно строго соблюдают законодательство, в надежде, что «остальные игроки последуют примеру лидера».
- По словам источника «Ъ» в отрасли, некоторые производители молока за счёт борьбы с заменителями рассчитывают нарастить поставки — в том числе в общепит.
- Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт объяснил, что Starbucks продаёт растительные напитки только как часть свой продукции, поэтому не должна следовать регламенту. По такой логике можно найти нарушение и в пирожных «Птичье молоко», отметил юрист.
Ну и заодно вернуть настоящие название "Urina" той жидкости, которую старбакс у себя именует как "кофе".
Ой, ну понабежали кофеманы.... Почему нельзя просто молча пить свою крафтовую санину?
99% смысла пития крафтовой ссанины - рассказы плебсу о том, какая же ссанина все остальное, кроме крафта
Зря. Я вообще кофе не пил раньше, потом начал пить по необходимости и начал сильно ощущать разницу во вкусах кофе. Попробовав однажды хороший кофе, сложно отказаться. Это как рафаэло среди магазинных конфет. Но, если отпадет необходимость физическая, то перестану пить кофе.
С тех пор многим посоветовал купить хотя бы дешевые кофейные машины и закупать молотый кофе в кофейнях, люди были благодарны безмерно.
На вкус и цвет, я люблю очень горечь в кофе, поэтому мне нравится в Старбаксе. А вот кислый кофе из крафта пить не могу совсем. Но разница в том, что кофеманы считают своим долгом обосрать Старбакс, каждый раз)
В магазинах они сами и продают растительные жидкости под названием «молоко». Тогда надо начать с себя
Кто именно должен начать с себя?
Наверное, имелись в виду производители молока — «Эконива», Danone, PepsiCo, Valio, Hochland и другие.
Я, как человек, который крайне редко пьёт растительное молоко, хотел спросить у людей, которые ходят в Старбакс, берут скажем латте на миндальном молоке, а потом читают эту новость и такие «В СМЫСЛЕ НЕ ИЗ КОРОВЫ????», бывало такое?) Думаю, что нет.
Мне кажется, что 99.99% людей, которые выбирают растительное молоко, выбирают его исключительно из-за того, что оно не содержит лактозы, животных жиров и вот это вот всё.
Пусть называют не миндальное молоко, а жидкость белого цвета из плодов кустарника Prunus dulcis.
Конфеты "Птичье молоко" следующие?
Торговая марка "Птичье молоко" вообще принадлежит объединенным кондитерам, они вовремя подсуетились, хотя были польские ptasie mleczko)) Так что это другое.
Это ещё ничего. Подумайте какой шок будет у Белова, когда он узнает что в крабовых палочках нет крабов)
Пользуясь случаем. Камрады, посоветуйте хорошее молоко! Кто какое пьет?
Из магазинных - Эконива самое пристойное. По крайней мере, вкус и запах почти как у настоящего молока.
"Растительное молоко" звучит гораздо честнее и понятнее, чем "творожный продукт" и "сметанный продукт". С ними не хотят побороться? Или старбаксу можно просто написать "молочный продукт" и всем будет ок?
Блоги компаний
Показать еще