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Еда
Евгения Евсеева

Производители молока попросили Starbucks в России изменить меню — растительные заменители нельзя называть молоком Статьи редакции

Растительные заменители молока отличаются от него по свойствам, поэтому кофейня не должна вводить клиентов в заблуждение, считают производители.

  • Гендиректор «Союзмолока» (включает «Экониву», Danone, PepsiCo, Valio, Hochland и другие) Артем Белов обратился к «Монэкс трейдинг», развивающей в России сеть кофеен Starbucks, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.
  • Белов отметил, что у Starbucks в России есть такие напитки, как «растительное молоко», «соевое молоко», «миндальное молоко» и другие. Но использование таких терминов противоречит техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», принятому ЕЭК в октябре 2013 года.
  • По словам Белова, растительные напитки — «интересный и растущий сегмент», но они отличаются по своим свойствам от молока, поэтому кофейня не должна вводить клиентов в заблуждение.
  • В «Союзмолоке» пояснили, что обратились сначала к одной из международных компаний, которые обычно строго соблюдают законодательство, в надежде, что «остальные игроки последуют примеру лидера».
  • По словам источника «Ъ» в отрасли, некоторые производители молока за счёт борьбы с заменителями рассчитывают нарастить поставки — в том числе в общепит.
  • Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт объяснил, что Starbucks продаёт растительные напитки только как часть свой продукции, поэтому не должна следовать регламенту. По такой логике можно найти нарушение и в пирожных «Птичье молоко», отметил юрист.

#новость #sturbucks

933 просмотров
21 21 комментарий
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Igor Kachura

9

Ну и заодно вернуть настоящие название "Urina" той жидкости, которую старбакс у себя именует как "кофе".

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Denis Zatsepilin

Igor
10

Ой, ну понабежали кофеманы.... Почему нельзя просто молча пить свою крафтовую санину?

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Сашка Тютин

Denis
2

99% смысла пития крафтовой ссанины - рассказы плебсу о том, какая же ссанина все остальное, кроме крафта

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KINCH

Denis
1

Зря. Я вообще кофе не пил раньше, потом начал пить по необходимости и начал сильно ощущать разницу во вкусах кофе. Попробовав однажды хороший кофе, сложно отказаться. Это как рафаэло среди магазинных конфет. Но, если отпадет необходимость физическая, то перестану пить кофе.

С тех пор многим посоветовал купить хотя бы дешевые кофейные машины и  закупать молотый кофе в кофейнях, люди были благодарны безмерно.

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Denis Zatsepilin

KINCH
1

На вкус и цвет, я люблю очень горечь в кофе, поэтому мне нравится в Старбаксе. А вот кислый кофе из крафта пить не могу совсем. Но разница в том, что кофеманы считают своим долгом обосрать Старбакс, каждый раз)

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Yury Kotov

Igor
5

В Старбаксе приятная атмосфера в первую очередь

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Vee-Eight 138

5

тогда ещё вино добавить, "молоко любимой женщины" 😄

Ответить

Давид Еловенко

3

В магазинах они сами и продают растительные жидкости под названием «молоко». Тогда надо начать с себя

Ответить

Артем Бондарев

Давид
0

Кто именно должен начать с себя?

Ответить

Denis Bystruev

Артем
1

Наверное, имелись в виду производители молока — «Эконива», Danone, PepsiCo, Valio, Hochland и другие.

Ответить

Артем Бондарев

2

Я, как человек, который крайне редко пьёт растительное молоко, хотел спросить у людей, которые ходят в Старбакс, берут скажем латте на миндальном молоке, а потом читают эту новость и такие «В СМЫСЛЕ НЕ ИЗ КОРОВЫ????», бывало такое?) Думаю, что нет.
Мне кажется, что 99.99% людей, которые выбирают растительное молоко, выбирают его исключительно из-за того, что оно не содержит лактозы, животных жиров и вот это вот всё.

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true iBegginer

Артем
0

А чем молоко отличается от воды из под крана?

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Балкон.Ру

Артем
0

из-за того, что оно не содержит лактозы, животных жиров и вот это вот всё.

Именно так 👌

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KINCH

1

Молочники давно должны уже засудить все "молочное" не из молока. Хз чего ждут.

Ответить

Raimond Vladimirov

1

Пусть называют не миндальное молоко, а жидкость белого цвета из плодов кустарника Prunus dulcis.

Ответить

Лихачев Константин

1

Конфеты "Птичье молоко" следующие?

Ответить

Вячеслав Чернышев

Лихачев
0

Торговая марка "Птичье молоко" вообще принадлежит объединенным кондитерам, они вовремя подсуетились, хотя были польские ptasie mleczko)) Так что это другое.

Ответить

Николай Глущенко

1

Это ещё ничего. Подумайте какой шок будет у Белова, когда он узнает что в крабовых палочках нет крабов)

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KINCH

0

Пользуясь случаем. Камрады, посоветуйте хорошее молоко! Кто какое пьет?

Ответить

Dmitry Martemyanov

KINCH
0

Из магазинных - Эконива самое пристойное. По крайней мере, вкус и запах почти как у настоящего молока.

Ответить

Михаил Б

0

"Растительное молоко" звучит гораздо честнее и понятнее, чем "творожный продукт" и "сметанный продукт". С ними не хотят побороться? Или старбаксу можно просто написать "молочный продукт" и всем будет ок?

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