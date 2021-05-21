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Еда
Евгения Евсеева

Американский медиамагнат Байрон Аллен в суде потребовал у McDonald’s $10 млрд за дискриминацию при размещении рекламы Статьи редакции

Компания продемонстрировала «расовую неприязнь и расовые стереотипы» при распределении рекламных средств, считает он.

  • Медиакомпании Entertainment Studios Networks и Weather Group, которыми владеет медиамагнат Байрон Аллен, обвинили McDonald’s в недостаточном количестве рекламы в медиа, принадлежащих чернокожим, сообщает The Wall Street Journal.
  • Согласно иску, McDonald's нарушила федеральный закон и закон штата о гражданских правах, продемонстрировав «расовую неприязнь и расовые стереотипы» при распределении рекламных средств.
  • В иске говорится, что чернокожие составляют около 40% клиентов McDonald's, но в 2019 году компания потратила из своего рекламного бюджета в $1,6 млрд в США менее $5 млн на рекламу в медиа, принадлежащих чернокожим.
  • Истцы также утверждают, что McDonald’s ни разу не разместила рекламу в сетях Entertainment Studios со времени ее образования в 2009 году. При этом компания заплатила за большое количество рекламы в аналогичных сетях, принадлежащих белым.
  • McDonald's заявила, что к 2024 году увеличит с 4% до 10% долю своего рекламного бюджета на компании, принадлежащие чернокожим, латиноамериканцам, женщинам и ЛГБТ. За этот же период компания планирует увеличить расходы на медиа, принадлежащие чернокожим, с 2% до 5%.
Байрон Аллен Chris Carlson, AP

#новость #mcdonalds

1972 просмотров
44 44 комментария
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44 комментария
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Станислав Суняйкин

53

Мне кажется это Тотал. Здравый смысл вышел из чата.

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Ar AbduRashid

Станислав
8

Просто бизнес, ничего личного 😁

Ответить

Станислав Суняйкин

Ar
0

Вот именно. Бизнес существует для извлечения прибыли.

Ответить

Ar AbduRashid

Станисл…
8

Ну вот, черный парень и хочет 10 лярдов

Ответить

умный человек

Ar
3

и почему только из белокожих куриц Макдак делает чикенбургеры, где расовое разнообразие?

Ответить

Сергей

Станисл…
0

Хочет извлечь её из оборота Макдака, все ок

Ответить

Сергей Подгорный

13

Ну хз, у нас много рекламы где изображены негры. Особенно удивляют негры на русскоязычных сайтах магазинов одежды. Нет, я как бы не расист, просто мне не понятно как свитерок, в который одет негр будет выглядеть на мне. Уж тогда пусть узбеков, таджиков фоткают, их образ как то ближе русской душе...

Ответить

Eugene Podosenov

Сергей
2

Несколько раз видел рекламу такую, и такой "о, вот это офигенски смотрится". Шёл, мерял – и вообще не то. Просто потому что сочетание цветов было с чёрной кожей.

Ответить

Key Lansky

10

Black Ownership Matter

Ответить

Злая Обезьяна

4

А еще белые недостаточно долго были в рабстве у черных

Ответить

Хозяин

3

А соблюдаются ли рассовые и гендерные квоты в редакции vc.ru?

Ответить

Dvesti50

Хозяин
0

Ой... 

Ответить

Vladislav Stan

Хозяин
0

Конечно, литературные негры на месте) 

Ответить

Артур Ким

2

Ахуеть. Зачем стараться увеличить аудиторию и повысить качество медиапродуктов для привлечения рекламодателей — просто будь негром и требуй. В "Атланте" Айн Рэнд была похожая ситуация, когда говнозавод требовал, что бы у него покупали его говносталь, потому что "у других же покупают, дискриминация". Но то художка, а это реальность.

Ответить

Антон Старцев

1

Есть идея стартапа: взять условного мужчину. Сделать из него транса. Организовать на него рекламную компанию. Требовать от всех успешных рекламодателей мира заключения договоров, тк «вы что, не толерантны к трапам?!»
Кто займётся всерьёз этой идеей - не забудьте меня в соинвесторы взять.

Ответить

Айбилив Айкенфлаев

Антон
0

Сколько готовы вложить? 

Ответить

Dvesti50

Айбилив
1

Видимо, господин готов поучаствовать собой

Ответить

Айбилив

Dvesti50
0

А господин таки весьма практичен

Ответить

Konstantin Dotsenko

1

Так я и вижу запрос на разработку сайта с комментарием: "На встечу приглашаем Вашего генерального директора и козу. И он/она/оно/они должен быть в платье. Иначе мы не сможем сотрудничать с вашей компанией". 

Ответить

Raimond Vladimirov

1

Скоро:
Mcdonalds обвинили в дискриминации людей, которым не нравится Mcdonalds

Ответить

Сухой рак

1

Эх, какие раньше аббревиатуры были на слуху - НАТО, СЭВ, ООН. А сейчас блять - ЛГБТ, БЛМ и так далее. 

Ответить

Nikolay Schamberg

1

Просто бизнес. Думаю он хочет, чтобы у него закупали больше рекламы. Думаю мировым соглашением и заказом рекламы макдаком у этого товарища все и закончится

Ответить

Алексей Фомин

Nikolay
0

и сама эта новость стала отличным двигателем рекламы)

Ответить

MyTxtWebPage

0

А что? Стал корпорацией зла - плати!

Ответить

Raimond Vladimirov

MyTxtWebPage
1

Человек из KFC, вы с личного написали

Ответить

MyTxtWebPage

Raimond
1

Вы о чем? Я не сотрудник КФС. Во-первых, я не люблю фастфуд, во-вторых, мне ещё нет и 16. Я просто пошутил

Ответить

Raimond

MyTxtWe…
2

Я просто пошутил

Я тоже :)

Ответить

Айбилив

Raimond
3

Не ври нам, человек из Burger King! 

Ответить

Алексей Фомин

0

Да ладно, обычные "black hat" хакеры в реальной жизни) Нашли уязвимость в системе и теперь её эксплуатируют)

за "black" извините

Ответить

Dvesti50

Алексей
1

Надо встать на колено и приложить руку к сердцу, своему, конечно

Ответить

Сухой рак

0

Мир окончательно ебанулся. 

Ответить

умный человек

Сухой
0

Не весь мир, а только один негр из новости

Ответить

Женя Гагарин

умный
1

А суд, принявших иск?
А макдак, начавший лепетать, что увеличат долю до 10%?

Ответить

BBtY _

0

Деловые однако

Ответить

Александр Потоцкий

0

бедненький…

Байрон, ты главное не плачь

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Сергей Лукьянчиков

0

Чувачок красиво стелет! И ловит момент, чтобы сколотить состояние из ничего.

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Voin Mraka

0

Негр, женщина, священник и лошадь заходят в бар..

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Roman Lugovkin

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А что, так можно было?

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Андрей Верижников

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ох****ая об****на

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Konstantin_Andreevich

Андрей
0

Охтинская оборона?

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Владислав Владимирович

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Свободное общество, не то, что наша тирания, в которой чеченских геев линчуют...

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Gleb Kostitsyn

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дно пробито

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Slava Reznor

0

это конечно полный абсурд
а какой процент СМИ и рекламных сетей принадлежит темнокожим, какой охват там можно получить по сравнению с другими каналами
иск явно имеет цель просто вымогать деньги, так как заманивает в неприятное информационное поле на все время потенциально иска
наверное чел просто хочет мировое соглашение на пару лямов зеленых 

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Сергей Лукин

0

Если ты покупаешь себе пирожок, то ты должен купить такой же пирожок вон тому чёрному парню. А иначе ты - расист.

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