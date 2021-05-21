Американский медиамагнат Байрон Аллен в суде потребовал у McDonald’s $10 млрд за дискриминацию при размещении рекламы Статьи редакции
Компания продемонстрировала «расовую неприязнь и расовые стереотипы» при распределении рекламных средств, считает он.
- Медиакомпании Entertainment Studios Networks и Weather Group, которыми владеет медиамагнат Байрон Аллен, обвинили McDonald’s в недостаточном количестве рекламы в медиа, принадлежащих чернокожим, сообщает The Wall Street Journal.
- Согласно иску, McDonald's нарушила федеральный закон и закон штата о гражданских правах, продемонстрировав «расовую неприязнь и расовые стереотипы» при распределении рекламных средств.
- В иске говорится, что чернокожие составляют около 40% клиентов McDonald's, но в 2019 году компания потратила из своего рекламного бюджета в $1,6 млрд в США менее $5 млн на рекламу в медиа, принадлежащих чернокожим.
- Истцы также утверждают, что McDonald’s ни разу не разместила рекламу в сетях Entertainment Studios со времени ее образования в 2009 году. При этом компания заплатила за большое количество рекламы в аналогичных сетях, принадлежащих белым.
- McDonald's заявила, что к 2024 году увеличит с 4% до 10% долю своего рекламного бюджета на компании, принадлежащие чернокожим, латиноамериканцам, женщинам и ЛГБТ. За этот же период компания планирует увеличить расходы на медиа, принадлежащие чернокожим, с 2% до 5%.
Мне кажется это Тотал. Здравый смысл вышел из чата.
Просто бизнес, ничего личного 😁
Вот именно. Бизнес существует для извлечения прибыли.
Ну вот, черный парень и хочет 10 лярдов
и почему только из белокожих куриц Макдак делает чикенбургеры, где расовое разнообразие?
Ну хз, у нас много рекламы где изображены негры. Особенно удивляют негры на русскоязычных сайтах магазинов одежды. Нет, я как бы не расист, просто мне не понятно как свитерок, в который одет негр будет выглядеть на мне. Уж тогда пусть узбеков, таджиков фоткают, их образ как то ближе русской душе...
Несколько раз видел рекламу такую, и такой "о, вот это офигенски смотрится". Шёл, мерял – и вообще не то. Просто потому что сочетание цветов было с чёрной кожей.
А соблюдаются ли рассовые и гендерные квоты в редакции vc.ru?
Ахуеть. Зачем стараться увеличить аудиторию и повысить качество медиапродуктов для привлечения рекламодателей — просто будь негром и требуй. В "Атланте" Айн Рэнд была похожая ситуация, когда говнозавод требовал, что бы у него покупали его говносталь, потому что "у других же покупают, дискриминация". Но то художка, а это реальность.
Есть идея стартапа: взять условного мужчину. Сделать из него транса. Организовать на него рекламную компанию. Требовать от всех успешных рекламодателей мира заключения договоров, тк «вы что, не толерантны к трапам?!»
Кто займётся всерьёз этой идеей - не забудьте меня в соинвесторы взять.
Так я и вижу запрос на разработку сайта с комментарием: "На встечу приглашаем Вашего генерального директора и козу. И он/она/оно/они должен быть в платье. Иначе мы не сможем сотрудничать с вашей компанией".
Скоро:
Mcdonalds обвинили в дискриминации людей, которым не нравится Mcdonalds
Просто бизнес. Думаю он хочет, чтобы у него закупали больше рекламы. Думаю мировым соглашением и заказом рекламы макдаком у этого товарища все и закончится
А что? Стал корпорацией зла - плати!
Человек из KFC, вы с личного написали
Да ладно, обычные "black hat" хакеры в реальной жизни) Нашли уязвимость в системе и теперь её эксплуатируют)
за "black" извините
Не весь мир, а только один негр из новости
А суд, принявших иск?
А макдак, начавший лепетать, что увеличат долю до 10%?
Чувачок красиво стелет! И ловит момент, чтобы сколотить состояние из ничего.
ох****ая об****на
Свободное общество, не то, что наша тирания, в которой чеченских геев линчуют...
это конечно полный абсурд
а какой процент СМИ и рекламных сетей принадлежит темнокожим, какой охват там можно получить по сравнению с другими каналами
иск явно имеет цель просто вымогать деньги, так как заманивает в неприятное информационное поле на все время потенциально иска
наверное чел просто хочет мировое соглашение на пару лямов зеленых
Если ты покупаешь себе пирожок, то ты должен купить такой же пирожок вон тому чёрному парню. А иначе ты - расист.
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