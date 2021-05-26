Еда
Евгения Евсеева

Мэр Москвы предложил создать в ресторанах отдельные зоны для привитых от Covid-19 Статьи редакции

Будут ли заведения штрафовать за отсутствие таких зон в случае реализации идеи, он не сказал.

  • Сергей Собянин предложил создавать «зоны, свободные от Covid-19», где могут сидеть только люди с прививками, на встрече с московскими предпринимателями, пишут «РИА Новости».
  • Также Собянин сообщил, что в Москве от Covid-19 привились уже 1,5 млн человек, и нет ни одного случая тяжёлых последствий, пишет агентство «Москва».
  • Собянин отметил, что из-за ограничений, введённых в пандемию, Москва за год потеряла половину туристов — в основном иностранцев. По его словам, это стало серьёзной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита.
  • «Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого всё есть», — добавил он. В мае Собянин пожаловался на низкие темпы вакцинации в Москве по сравнению с Европой.
  • Предприниматели на встрече также предложили не сразу штрафовать за нарушения мер против Covid-19 и других, а сперва проводить профилактику и выписывать предупреждения. Собянин пообещал обсудить это с профильными ведомствами.

#новость #москва

925 просмотров
36 36 комментариев
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36 комментариев
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Сергей Карпов

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Самый большой бред, который я слышал за последнее время. 

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Антон Курочкин

Сергей
0

Почитайте Европейские новости, там давно уже поехала шиза по этой теме )

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Сидор

Антон
1

Там с 1 июля можно будет въехать БЕЗ вакицнирования. Хотя тут была новость что только привитым, но по факту там еще три варианта есть.

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Антон Курочкин

Сидор
0

Я не про въезд, а про кучу разных псевдопривилегий для шприцованых. В том числе и из-за этого там в общие пункты вакцинации очереди не снившиеся дефицитному СССР.

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Сидор

Антон
1

Я не знаю про  "общие пункты вакцинации очереди не снившиеся дефицитному СССР". Из знакомых никто подобного не рассказывал, но это капля в море.
В Польше делают лотерею для привиттых - призы каждую неделю или день )) Веселятся пани и пановье )))

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Shlomo Goldenberg

Антон
0

Ну расскажи, куда шиза поехала. Ограничения постепенно снимают, с 19 мая во Франции открыты магазины, кафе и рестораны 

Ответить

Vladislav Stan

7

Предлагаю еще нашивки сделать, для тех, кто не вакцинировался. Ну и население будет постепенно привыкать к образу будущего, в которое бункерный дед всех ведет

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Матвей Синицин

Vladislav
2

не надо подкидывать им идеи! 

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Поджог Сараев

Vladislav
0

QR коды будут. В 21 веке всё-таки живём.

Ответить

Пора за дело

6

А толку? Для привитых наоборот нет смысла от больных прятаться.

Ответить

Vladislav Stan

Пора
4

Чтобы изображать деятельность. Когда в начале пандемии надо было действительно быстро действовать и устраивать нормальный локдаун и вводить режим ЧС, они думали, как вкрысу отравить собственного гражданина через трусы. Власть негодяев. 

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Yuri Istomin

5
Ответить

Антон Курочкин

2

«зоны, свободные от Covid-19»

Так мне привитому наоборот уже плевать есть там Ковид или нет

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Маркетологов к стенке

Антон
1

вот и мы о том же. Если привился, то абсолютно все равно должно быть на остальных, иначе нахрен такая прививка нужна.

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Vladislav Stan

Антон
0

Это многоходовОчка. Протестят на ресторанах, потом введут везде. Непривитым - вход воспрещен, ну и конечно, штрафы. А все потому, что деду и опричнической власти не хватит легитимности призвать к массовой вакцинации. Вот они и идут окольными путями. 

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Артур Гаврончук

1

Хорошая идея, поддерживаю!

Нормальные здоровые, осознанные люди должны сидеть отдельно от черни немытой, которая даже не может поставить себе прививку.

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Маркетологов к стенке

Артур
1

Плохая попытка - отшельник))

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Shlomo Goldenberg

1

Даешь сегрегацию! 

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Giant Schlong

Shlomo
0

Весь мир в труху!

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Михаил Викторович

1

А на входе справки продавать👍🏻

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Igor Sergeevich

0

Отдельных официантов, отдельную посуду, отдельную мойку для их Посуды, привитый персонал и пр 🤦‍♂️ все животные равны ..

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Небольшой жёлтый робот

0

отдельные зоны для привитых от свиного, птичьего и обычного гриппов

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Сидор

0

Верховный суд РФ уже признал это решение законным, добавил мэр

Ответить

Матвей Синицин

0

отличный мэр, и инициативы интересные! 

Ответить

Egor Petukhovsky

0

Еще один удар по бизнесу

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Igor Sergeevich

0

+50% к счету если вы не привиты

Ответить

Denis Kiselev

0

логически рассуждая - нужно делать зоны для НЕ привитых - у которых имунный статус не известен.

Если ты привит - ты уже не опасен. 

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Павел Янушпольский

Denis
0

А кто вообще сказал, что привитый не может быть переносчиком?

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Giant Schlong

0

Даёшь Апокалипсис!!!

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Зарина Орлова

0

Прививка Ковид lives matter

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KSA

0

 Мэр Москвы предложил создать в ресторанах отдельные зоны для привитых от Covid-19

Как для негров в рабовладельческой США или евреев в нацистской германии?

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Александр Привалов

0

Отдельные туалеты и вагоны для привитых, пожалуйста. Непривитых еще можно конституционных прав постепенно лишать и налоги им увеличить.

Потом можно будет переключиться на привитых не СпутникомV и травить их. 

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Roman Zinchenko

0

Мож лучше голову просверлить)

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Григорий Козак

0

Собянин работает на глобалистов и ельцинскую семью.

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Сергей Едзиев

0

Кхм, стесняюсь спросить... зачем им отдельные зоны, если они уже привиты и им нечего бояться? 

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Григорий Копиев

Сергей
0

Видимо, чтобы сидеть там без маски

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