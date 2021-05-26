Мэр Москвы предложил создать в ресторанах отдельные зоны для привитых от Covid-19 Статьи редакции
Будут ли заведения штрафовать за отсутствие таких зон в случае реализации идеи, он не сказал.
- Сергей Собянин предложил создавать «зоны, свободные от Covid-19», где могут сидеть только люди с прививками, на встрече с московскими предпринимателями, пишут «РИА Новости».
- Также Собянин сообщил, что в Москве от Covid-19 привились уже 1,5 млн человек, и нет ни одного случая тяжёлых последствий, пишет агентство «Москва».
- Собянин отметил, что из-за ограничений, введённых в пандемию, Москва за год потеряла половину туристов — в основном иностранцев. По его словам, это стало серьёзной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита.
- «Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого всё есть», — добавил он. В мае Собянин пожаловался на низкие темпы вакцинации в Москве по сравнению с Европой.
- Предприниматели на встрече также предложили не сразу штрафовать за нарушения мер против Covid-19 и других, а сперва проводить профилактику и выписывать предупреждения. Собянин пообещал обсудить это с профильными ведомствами.
Самый большой бред, который я слышал за последнее время.
Почитайте Европейские новости, там давно уже поехала шиза по этой теме )
Я не про въезд, а про кучу разных псевдопривилегий для шприцованых. В том числе и из-за этого там в общие пункты вакцинации очереди не снившиеся дефицитному СССР.
Ну расскажи, куда шиза поехала. Ограничения постепенно снимают, с 19 мая во Франции открыты магазины, кафе и рестораны
Предлагаю еще нашивки сделать, для тех, кто не вакцинировался. Ну и население будет постепенно привыкать к образу будущего, в которое бункерный дед всех ведет
А толку? Для привитых наоборот нет смысла от больных прятаться.
Чтобы изображать деятельность. Когда в начале пандемии надо было действительно быстро действовать и устраивать нормальный локдаун и вводить режим ЧС, они думали, как вкрысу отравить собственного гражданина через трусы. Власть негодяев.
«зоны, свободные от Covid-19»
Так мне привитому наоборот уже плевать есть там Ковид или нет
вот и мы о том же. Если привился, то абсолютно все равно должно быть на остальных, иначе нахрен такая прививка нужна.
Это многоходовОчка. Протестят на ресторанах, потом введут везде. Непривитым - вход воспрещен, ну и конечно, штрафы. А все потому, что деду и опричнической власти не хватит легитимности призвать к массовой вакцинации. Вот они и идут окольными путями.
Хорошая идея, поддерживаю!
Нормальные здоровые, осознанные люди должны сидеть отдельно от черни немытой, которая даже не может поставить себе прививку.
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Даешь сегрегацию!
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Отдельных официантов, отдельную посуду, отдельную мойку для их Посуды, привитый персонал и пр 🤦♂️ все животные равны ..
отдельные зоны для привитых от свиного, птичьего и обычного гриппов
логически рассуждая - нужно делать зоны для НЕ привитых - у которых имунный статус не известен.
Если ты привит - ты уже не опасен.
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Мэр Москвы предложил создать в ресторанах отдельные зоны для привитых от Covid-19
Как для негров в рабовладельческой США или евреев в нацистской германии?
Отдельные туалеты и вагоны для привитых, пожалуйста. Непривитых еще можно конституционных прав постепенно лишать и налоги им увеличить.
Потом можно будет переключиться на привитых не СпутникомV и травить их.
Кхм, стесняюсь спросить... зачем им отдельные зоны, если они уже привиты и им нечего бояться?
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