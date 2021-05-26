Мэр Москвы предложил создать в ресторанах зоны для привитых от Covid-19 и пересмотреть ограничения для общепита Статьи редакции
Будут ли заведения штрафовать за отсутствие таких зон в случае реализации идеи, он не сказал.
- Сергей Собянин предложил создавать «зоны, свободные от Covid-19», где могут сидеть только люди с прививками, на встрече с московскими предпринимателями, пишут «РИА Новости».
- Также Собянин сообщил, что в Москве от Covid-19 привились уже 1,5 млн человек, и нет ни одного случая тяжёлых последствий, пишет агентство «Москва».
- Собянин отметил, что из-за ограничений, введённых в пандемию, Москва за год потеряла половину туристов — в основном иностранцев. По его словам, это стало серьёзной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита.
- «Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого всё есть», — добавил он. В мае Собянин пожаловался на низкие темпы вакцинации в Москве по сравнению с Европой.
- Кроме того, Собянин поддержал предложение предпринимателей о провести инспекцию мер против Covid-19. По мнению предпринимателей, введенные разными структурами меры противоречат друг другу. «Очень хорошая идея. Давайте мы сейчас проведём ревизию этих мер», — заявил мэр.
- Предприниматели на встрече также предложили не сразу штрафовать за нарушения мер против Covid-19 и других, а сперва проводить профилактику и выписывать предупреждения. Собянин пообещал обсудить это с профильными ведомствами.
Самый большой бред, который я слышал за последнее время.
Почитайте Европейские новости, там давно уже поехала шиза по этой теме )
Я не про въезд, а про кучу разных псевдопривилегий для шприцованых. В том числе и из-за этого там в общие пункты вакцинации очереди не снившиеся дефицитному СССР.
Вы сильно ошибаетесь. Их «поехавшая шиза» помогла справиться с пандемией, народ сам (!) ходит на вакцинацию, соблюдает все меры безопасности и постепенно ограничения снимаются. К осени будет привито больше 70% населения.
Теперь возьмём не шизонутую Россию: в Москве и Питере официально третья волна, количество зарегистрированных случаев ковида (а это ещё надо постараться зарегистрировать свой ковид) вернулось на уровень октября прошлого года плюс народ перестал носить маски и отказывается от вакцины.
А почему мы должны соглашаться на вакцину, если она ни от чего не защищает?
А это необходимо. Те кто этого не делает, то обресены, если даже и перенесут болезнь без вакцины. Смотрите статистику и слушайте Гинсбурга.
А вирус все таки смогли выделить? Ну тот, от которого вакцина. А то информации вроде как до сих пор нет
Они и не выходили. Никто в здравом уме не будет верить тем, чья работа по определению - врать.
Вообще конечно поражают некоторые, значит про благо пенсионной реформы они не верят, всю власть обвиняют во лжи и коррупции, но про про прививки верят безоговорочно..я не могу понять, часть людей так резко поглупела?!
Это тяга к теориям заговора и антипрививочные настроения гармонично приживаются у вас в голове. За последние дни я видел разговоры про мировой заговор, про бегство Гитлера в Аргентину и не расстрелянную на самом деле большевиками царскую семью. Если завтра вы расскажите про плоскую землю, то я не удивлюсь.
Given all that, however, there is one comparison that can be made. In all cases, the vaccines were 100% effective against death, and anywhere from 85%-100% effective against disease requiring hospitalization. All these vaccines meet established standards for efficacy against infection, and all of them virtually eliminate the chance of hospitalization or death. Even if you do get infected, you will be protected from the worst outcomes. If nothing else, that alone can turn COVID-19 from a public health crisis into just another bug. Do not hesitate to get any vaccine available to you, as soon as it is available.
Это не бред, все правильно делают. В том же Израиле, только после прививки можно ходить в театры, ТЦ и тд. Плэтому у них доля вакцинированных 60%, а у нас 10%
сейчас вероятность заболеть 0.0002 в день, те москвич будет в среднем заболевать каждые 14 лет (звучит сирена гражданской обороны)
Голодный бинокль
Да там вроде побольше уже. Кстати, там и случаев новых - десятки, а не сотни и тем более не тысячи.
Ну расскажи, куда шиза поехала. Ограничения постепенно снимают, с 19 мая во Франции открыты магазины, кафе и рестораны
Кстати, это правда. У меня друзья в Германии, так без теста тебя не пустят в магазин с одеждой, все строго.
Когда это все закончится. Почему такой бред из года в год.
Когда люди перестанут это поддерживать. Даже тут половина коментов высказываются в поддержку этой хуйни
Предлагаю еще нашивки сделать, для тех, кто не вакцинировался. Ну и население будет постепенно привыкать к образу будущего, в которое бункерный дед всех ведет
Я одобряю прививки, но попытки их навязать вызывают отвращение. Власть загнала себя в ловушку и не может прямо призвать к вакцинации, так как любое ее предложение встречают в штыки. Когда все только начиналось из каждого провластного утюга звучало "ко-ко-ко не опаснее гриппа, ВОЗ все врет", а теперь они переобулись, и то на один тапок, учитывая, что дедушка побоялся подать личный пример подданым, или вообще откосил от прививки.
кто нибудь знает, как смертность у привитых и нет? Прививают давно, но люди также умирают?
А толку? Для привитых наоборот нет смысла от больных прятаться.
Чтобы изображать деятельность. Когда в начале пандемии надо было действительно быстро действовать и устраивать нормальный локдаун и вводить режим ЧС, они думали, как вкрысу отравить собственного гражданина через трусы. Власть негодяев.
А, потом ещё один локдаун и ещё один. Оптимальный вариант навсегда запереться каждому по отдельности.
Вообще прививка не даёт гарантии, что привитый не заболеет. Они обещают, что в случае с коронавирусом болезнь будет протекать легче. Самое забавное, что это и не скрывают от населения в России, в частности.
«зоны, свободные от Covid-19»
Так мне привитому наоборот уже плевать есть там Ковид или нет
вот и мы о том же. Если привился, то абсолютно все равно должно быть на остальных, иначе нахрен такая прививка нужна.
Это многоходовОчка. Протестят на ресторанах, потом введут везде. Непривитым - вход воспрещен, ну и конечно, штрафы. А все потому, что деду и опричнической власти не хватит легитимности призвать к массовой вакцинации. Вот они и идут окольными путями.
Отдельные туалеты и вагоны для привитых, пожалуйста. Непривитых еще можно конституционных прав постепенно лишать и налоги им увеличить.
Потом можно будет переключиться на привитых не СпутникомV и травить их.
Мэр Москвы предложил создать в ресторанах отдельные зоны для привитых от Covid-19
Как для негров в рабовладельческой США или евреев в нацистской германии?
Как для оленей в тундре.
Хорошая идея, поддерживаю!
Нормальные здоровые, осознанные люди должны сидеть отдельно от черни немытой, которая даже не может поставить себе прививку.
Даешь сегрегацию!
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В московских требованиях указано только, что маска должна быть медицинской. Я уже купил одну такую себе - по совету офтальмолога после операции на глазу. Она тоже медицинская. Так что в Москве можно носить и такую маску:
Очень забавно читать новости про обязательную вакцинацию и вакцинацию в целом , после того, как я сдал тест на аллергены к компонентам Спутника, и тест дал 80% противопоказаний к вакцине:))))
Кхм, стесняюсь спросить... зачем им отдельные зоны, если они уже привиты и им нечего бояться?
Видимо, чтобы сидеть там без маски
Может тогда рассадку разрешат сделать плотнее без социального дистанцирования
можно накушать в маску и доесть по дороге
Я думал, что если ты привит - то маску и так носить смысла нет.
отдельные зоны для привитых от свиного, птичьего и обычного гриппов
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логически рассуждая - нужно делать зоны для НЕ привитых - у которых имунный статус не известен.
Если ты привит - ты уже не опасен.
Нет, привитый также опасен и может заболеть, просто вероятность смертельного исхода ниже.)
Главное, по мнению мэра, что хотя бы во время трапезы в рестике не помер.
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Верховный суд РФ уже признал это решение законным, добавил мэр
Верховный суд то в курсе?) Соответствующее постановление должно быть....
Пусть сначала альтернативные вакцины зарегистрируют, чтобы при желании я мог выбрать, чем прививаться, а потом уже такое делают.
Что за дискриминация людей.. Бред
Для меня те, кто уже сделал прививку, считается уже каким-то другим отдалённым человеком. И это так мерзко слушать все эти "вкусные" навязывания и поблажки. У меня не один мой знакомый не заболел за всё это время и Слава Богу что все живы и здоровы!
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Отдельных официантов, отдельную посуду, отдельную мойку для их Посуды, привитый персонал и пр 🤦♂️ все животные равны ..
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Мэр Москвы предложил создать в ресторанах отдельные зоны для привитых от Covid-19
А не для привитых зона будет называться гетто
"Будут ли заведения штрафовать за отсутствие таких зон в случае реализации идеи, он не сказал." - новый уровень желтизны от дорогой редакции.
В Казахстане программа ашык уже работает, посещение ресторанов кинотеатров с разрешения, три уровня. Утопия описанная в фантастике начинается. По моему это начало сегрегации. Если они привитые, то чего им боятся?
Как только введут привилегии для вакцинированных - начнется продажа справок
Сначала они пришли за не вакцинированными, и я молчал, я же вакцинированный...
Лол, странно что у нас еще не разрешили не носить маски и перчатки тем кто привился, кажется для людей это было бы куда привлекательнее)
Давно так не смеялся) Я так понял у нашего мэра оленевода Собякина крыша поехала? Что дальше? В магазинах продавать продукты, технику и тд только тем кто привился? Я поражаюсь работе этого клоуна!
Т.е. тогда все не привитые будут находится кучнее и с больше вероятностью переносить вирус между собой. Так бы их хотя бы привитые разбавляли. Бред какой-то
Здравый смысл покинул чат... А что, вакцинированные прямо 100% не могут снова заболеть-заразить? Там же иммунитет до года, кажется?
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