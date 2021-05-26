Еда
Евгения Евсеева

Мэр Москвы предложил создать в ресторанах зоны для привитых от Covid-19 и пересмотреть ограничения для общепита Статьи редакции

Будут ли заведения штрафовать за отсутствие таких зон в случае реализации идеи, он не сказал.

  • Сергей Собянин предложил создавать «зоны, свободные от Covid-19», где могут сидеть только люди с прививками, на встрече с московскими предпринимателями, пишут «РИА Новости».
  • Также Собянин сообщил, что в Москве от Covid-19 привились уже 1,5 млн человек, и нет ни одного случая тяжёлых последствий, пишет агентство «Москва».
  • Собянин отметил, что из-за ограничений, введённых в пандемию, Москва за год потеряла половину туристов — в основном иностранцев. По его словам, это стало серьёзной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита.
  • «Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого всё есть», — добавил он. В мае Собянин пожаловался на низкие темпы вакцинации в Москве по сравнению с Европой.
  • Кроме того, Собянин поддержал предложение предпринимателей о провести инспекцию мер против Covid-19. По мнению предпринимателей, введенные разными структурами меры противоречат друг другу. «Очень хорошая идея. Давайте мы сейчас проведём ревизию этих мер», — заявил мэр.
  • Предприниматели на встрече также предложили не сразу штрафовать за нарушения мер против Covid-19 и других, а сперва проводить профилактику и выписывать предупреждения. Собянин пообещал обсудить это с профильными ведомствами.

#новость #москва

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104 104 комментария
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Сергей Карпов

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Самый большой бред, который я слышал за последнее время. 

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Антон Курочкин

Сергей
3

Почитайте Европейские новости, там давно уже поехала шиза по этой теме )

Ответить

Сидор

Антон
4

Там с 1 июля можно будет въехать БЕЗ вакицнирования. Хотя тут была новость что только привитым, но по факту там еще три варианта есть.

Ответить

Антон Курочкин

Сидор
3

Я не про въезд, а про кучу разных псевдопривилегий для шприцованых. В том числе и из-за этого там в общие пункты вакцинации очереди не снившиеся дефицитному СССР.

Ответить

Сидор

Антон
5

Я не знаю про  "общие пункты вакцинации очереди не снившиеся дефицитному СССР". Из знакомых никто подобного не рассказывал, но это капля в море.
В Польше делают лотерею для привиттых - призы каждую неделю или день )) Веселятся пани и пановье )))

Ответить

Хозяин

Сидор
0

Поделитесь откуда такая новость?

Ответить

Сидор

Хозяин
0

https://www.euronews.com/2021/05/21/everything-you-need-to-know-about-the-eu-s-covid-travel-pass  

Everything you need to know about the EU's COVID…
The pass will contain information about an individual's COVID vaccination, test record and/or…
www.euronews.com
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Murat Oshroev

Антон
3

Вы сильно ошибаетесь. Их «поехавшая шиза» помогла справиться с пандемией, народ сам (!) ходит на вакцинацию, соблюдает все меры безопасности и постепенно ограничения снимаются. К осени будет привито больше 70% населения.

Теперь возьмём не шизонутую Россию: в Москве и Питере официально третья волна, количество зарегистрированных случаев ковида (а это ещё надо постараться зарегистрировать свой ковид) вернулось на уровень октября прошлого года плюс народ перестал носить маски и отказывается от вакцины. 

Ответить

Евгений Бв

Murat
0

А почему мы должны соглашаться на вакцину, если она ни от чего не защищает?

Ответить

Александр Ряскин

Евгений
–2

А это необходимо. Те кто этого не делает, то обресены, если даже и перенесут болезнь без вакцины. Смотрите статистику и слушайте Гинсбурга.

Ответить

Евгений Бв

Алексан…
1

Может мне ещё первый канал начать слушать?))

Ответить

Michael Nick

Алексан…
0

А вирус все таки смогли выделить? Ну тот, от которого вакцина.  А то информации вроде как до сих пор нет

Ответить

Fyodor

Евгений
–1

Антипрививочники вошли в чат.

Ответить

Евгений Бв

Fyodor
0

Они и не выходили. Никто в здравом уме не будет верить тем, чья работа по определению - врать.
Вообще конечно поражают некоторые, значит про благо пенсионной реформы они не верят, всю власть обвиняют во лжи и коррупции, но про про прививки верят безоговорочно..я не могу понять, часть людей так резко поглупела?!

Ответить

Fyodor

Евгений
0

Это тяга к теориям заговора и антипрививочные настроения гармонично приживаются у вас в голове. За последние дни я видел разговоры про мировой заговор, про бегство Гитлера в Аргентину и не расстрелянную на самом деле большевиками царскую семью. Если завтра вы расскажите про плоскую землю, то я не удивлюсь.

Given all that, however, there is one comparison that can be made. In all cases, the vaccines were 100% effective against death, and anywhere from 85%-100% effective against disease requiring hospitalization. All these vaccines meet established standards for efficacy against infection, and all of them virtually eliminate the chance of hospitalization or death. Even if you do get infected, you will be protected from the worst outcomes. If nothing else, that alone can turn COVID-19 from a public health crisis into just another bug. Do not hesitate to get any vaccine available to you, as soon as it is available.

COVID-19 pandemic - RationalWiki
COVID-19 pandemic - RationalWiki
rationalwiki.org
Ответить

Murat Oshroev

Евгений
0

У вас есть доказательства? 

Ответить

Артем Голендберг

Антон
3

Это не бред, все правильно делают. В том же Израиле, только после прививки можно ходить в театры, ТЦ и тд. Плэтому у них доля вакцинированных 60%, а у нас 10%

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Fyodor

Артем
2

Согласен. В Москве давно всё открыто, ощущения эпидемии нет. Никто не нагнетает. Большинство просто забивает на вакцинацию. Типа уже всё закончилось. А это, конечно, не так.

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Leo Uvarov

Fyodor
–2

сейчас вероятность заболеть 0.0002 в день, те  москвич будет в среднем заболевать каждые 14 лет (звучит сирена гражданской обороны)

Ответить

Голодный бинокль

Артем
1

Да там вроде побольше уже. Кстати, там и случаев новых - десятки, а не сотни и тем более не тысячи.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Антон
0

Ну расскажи, куда шиза поехала. Ограничения постепенно снимают, с 19 мая во Франции открыты магазины, кафе и рестораны 

Ответить

Артур

Shlomo
0

Серьезно? Магазины только с 19-го мая открыли? А до этого что с ними было?

Ответить

Shlomo

Артур
–3

Какая тебе разница что с ними было? Ограничения на данный момент сняты

Ответить

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Wera Ferat

Антон
0

Кстати, это правда. У меня друзья в Германии, так без теста тебя не пустят в магазин с одеждой, все строго. 

Ответить

Artem Kapnist

Сергей
0

Когда это все закончится. Почему такой бред из года в год.

Ответить

Илитный Иксперт

Artem
2

Когда люди перестанут это поддерживать. Даже тут половина коментов высказываются в поддержку этой хуйни

Ответить

Vladislav Stan

25

Предлагаю еще нашивки сделать, для тех, кто не вакцинировался. Ну и население будет постепенно привыкать к образу будущего, в которое бункерный дед всех ведет

Ответить

Vladislav Stan

Vladislav
4

Я одобряю прививки, но попытки их навязать вызывают отвращение. Власть загнала себя в ловушку и не может прямо призвать к вакцинации, так как любое ее предложение встречают в штыки. Когда все только начиналось из каждого провластного утюга звучало "ко-ко-ко не опаснее гриппа, ВОЗ все врет", а теперь они переобулись, и то на один тапок, учитывая, что дедушка побоялся подать личный пример подданым, или вообще откосил от прививки. 

Ответить

Fyodor

Vladislav
2

не может прямо призвать к вакцинации

Реклама и агитация вакцинации повсюду. В том числе по TV.
ВОЗ все врет

Можно увидеть источник, где власть утверждает подобное?

Ответить

Матвей Синицин

Vladislav
4

не надо подкидывать им идеи! 

Ответить

Поджог Сараев

Vladislav
2

QR коды будут. В 21 веке всё-таки живём.

Ответить

Дарья Смолякова

Vladislav
0

кто нибудь знает, как смертность у привитых и нет? Прививают давно, но люди также умирают? 

Ответить

Fyodor

Дарья
1

Я пока не умер. C подтвержденными ковид зараженными контактировал. :D

Ответить

Евгений Бв

Дарья
0

Ещё больше после прививок

Ответить

Пора за дело

18

А толку? Для привитых наоборот нет смысла от больных прятаться.

Ответить

Vladislav Stan

Пора
4

Чтобы изображать деятельность. Когда в начале пандемии надо было действительно быстро действовать и устраивать нормальный локдаун и вводить режим ЧС, они думали, как вкрысу отравить собственного гражданина через трусы. Власть негодяев. 

Ответить

Станислав Щеглов

Vladislav
2

А, потом ещё один локдаун и ещё один. Оптимальный вариант навсегда запереться каждому по отдельности.

Ответить

Irina Gagina

Пора
1

Вообще прививка не даёт гарантии, что привитый не заболеет. Они обещают, что в случае с коронавирусом болезнь будет протекать легче. Самое забавное, что это и не скрывают от населения в России, в частности.

Ответить

Yuri Istomin

20
Ответить

Антон Курочкин

9

«зоны, свободные от Covid-19»

Так мне привитому наоборот уже плевать есть там Ковид или нет

Ответить

Маркетологов к стенке

Антон
3

вот и мы о том же. Если привился, то абсолютно все равно должно быть на остальных, иначе нахрен такая прививка нужна.

Ответить

Vladislav Stan

Антон
0

Это многоходовОчка. Протестят на ресторанах, потом введут везде. Непривитым - вход воспрещен, ну и конечно, штрафы. А все потому, что деду и опричнической власти не хватит легитимности призвать к массовой вакцинации. Вот они и идут окольными путями. 

Ответить

Михаил Викторович

6

А на входе справки продавать👍🏻

Ответить

Александр Привалов

6

Отдельные туалеты и вагоны для привитых, пожалуйста. Непривитых еще можно конституционных прав постепенно лишать и налоги им увеличить.

Потом можно будет переключиться на привитых не СпутникомV и травить их. 

Ответить

KSA

5

 Мэр Москвы предложил создать в ресторанах отдельные зоны для привитых от Covid-19

Как для негров в рабовладельческой США или евреев в нацистской германии?

Ответить

Вася Пражкин

KSA
3

Как для оленей в тундре.

Ответить

Irina Gagina

Вася
2

Да, когда их чипировали, все смеялись.....

Ответить

Артур Гаврончук

–2

Хорошая идея, поддерживаю!

Нормальные здоровые, осознанные люди должны сидеть отдельно от черни немытой, которая даже не может поставить себе прививку.

Ответить

Маркетологов к стенке

Артур
4

Плохая попытка - отшельник))

Ответить

Shlomo Goldenberg

4

Даешь сегрегацию! 

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Giant Schlong

Shlomo
1

Весь мир в труху!

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Павел -

4

В московских требованиях указано только, что маска должна быть медицинской. Я уже купил одну такую себе - по совету офтальмолога после операции на глазу. Она тоже медицинская. Так что в Москве можно носить и такую маску:

Ответить

Dan Badalian

4

Очень забавно читать новости про обязательную вакцинацию и вакцинацию в целом , после того, как я сдал тест на аллергены к компонентам Спутника, и тест дал 80% противопоказаний к вакцине:))))

Ответить

Сергей Едзиев

3

Кхм, стесняюсь спросить... зачем им отдельные зоны, если они уже привиты и им нечего бояться? 

Ответить

Григорий Копиев

Сергей
1

Видимо, чтобы сидеть там без маски

Ответить

Павел -

Григорий
8

В заведениях общественного питания и так все сидят без масок. Потому что в масках не получается кушать.

Ответить

Григорий Копиев

Павел
0

Может тогда рассадку разрешат сделать плотнее без социального дистанцирования

Ответить

Павел -

Григорий
5

"Ишь, чего расселись! К вашему столику привитых еще троих можно подсадить". )

Ответить

Антон Ковойцев

Павел
1

можно накушать в маску и доесть по дороге

Ответить

Павел -

Антон
2
Ответить

Сергей Едзиев

Григорий
0

Я думал, что если ты привит - то маску и так носить смысла нет.

Ответить

Григорий Копиев

Сергей
2

Формально пока масочный режим одинаковый для всех

Ответить

Небольшой жёлтый робот

2

отдельные зоны для привитых от свиного, птичьего и обычного гриппов

Ответить

Igor Sergeevich

2

+50% к счету если вы не привиты

Ответить

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Denis Kiselev

–1

логически рассуждая - нужно делать зоны для НЕ привитых - у которых имунный статус не известен.

Если ты привит - ты уже не опасен. 

Ответить

Павел Янушпольский

Denis
5

А кто вообще сказал, что привитый не может быть переносчиком?

Ответить

Irina Gagina

Denis
0

Нет, привитый также опасен и может заболеть, просто вероятность смертельного исхода ниже.)

Ответить

ivan krapivin

Irina
0

Главное, по мнению мэра, что хотя бы во время трапезы в рестике не помер.

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Сидор

1

Верховный суд РФ уже признал это решение законным, добавил мэр

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Irina Gagina

Сидор
0

Верховный суд то в курсе?) Соответствующее постановление должно быть....

Ответить

Сидор

Irina
4

Судя по решениям ВС по масочным режимам, штрафам за маски и т.д.  – они одобрят ЛЮБОЕ решение власти. 
Так что считайте, заметано - ВС одобрит

Ответить

Egor Petukhovsky

1

Еще один удар по бизнесу

Ответить

Roman Zinchenko

1

Мож лучше голову просверлить)

Ответить

Anton Ivanov

1

Пусть сначала альтернативные вакцины зарегистрируют, чтобы при желании я мог выбрать, чем прививаться, а потом уже такое делают. 

Ответить

Денис Боенсков

1

А если есть антитела, но не чипирован, то за какой столик садиться?

Ответить

Vladimir Chyorniy

1

В ресторане: Покажите QR > пожалуйста проходите.

Надпись выше: «COVIP»

Ответить

andr oid

1
Ответить

Heby Suiren

1

А чо, привитые - сильно заразные, да 😄
Уже ограждают их от общества хдд

Ответить

Artem Kapnist

1

Что за дискриминация людей.. Бред

Ответить

Илитный Иксперт

Artem
0

Маски и локдауны сьели - и это сьедите

Ответить

Александр Овденко

1

Для меня те, кто уже сделал прививку, считается уже каким-то другим отдалённым человеком. И это так мерзко слушать все эти "вкусные" навязывания и поблажки. У меня не один мой знакомый не заболел за всё это время и Слава Богу что все живы и здоровы!

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Igor Sergeevich

0

Отдельных официантов, отдельную посуду, отдельную мойку для их Посуды, привитый персонал и пр 🤦‍♂️ все животные равны ..

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Матвей Синицин

0

отличный мэр, и инициативы интересные! 

Ответить

Giant Schlong

0

Даёшь Апокалипсис!!!

Ответить

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Зарина Орлова

0

Прививка Ковид lives matter

Ответить

Григорий Козак

0

Собянин работает на глобалистов и ельцинскую семью.

Ответить

Павел -

0

В Мавзолее тоже нужна отдельная зона для привитых! )

Ответить

Ma Fia

0

Теперь "нигеры" и "белые" раздельно будут питаться?

Ответить

Алексей Штырняев

0

Мэр Москвы предложил создать в ресторанах отдельные зоны для привитых от Covid-19

А не для привитых зона будет называться гетто

Ответить

Ilya Dorofeev

0

"Будут ли заведения штрафовать за отсутствие таких зон в случае реализации идеи, он не сказал." - новый уровень желтизны от дорогой редакции. 

Ответить

Uali Sagun

0

В Казахстане программа ашык уже работает, посещение ресторанов кинотеатров с разрешения, три уровня. Утопия описанная в фантастике начинается. По моему это начало сегрегации. Если они привитые, то чего им боятся?

Ответить

Alexey Ivanov

0

Как только введут привилегии для вакцинированных - начнется продажа справок

Ответить

hakhagmon

Alexey
0

Ваще-то и так она есть)))

Ответить

Zoom Yoop

0

Разделяй и властвуй 😂

Ответить

Aleksandr Stogniy

0

Если Москва платит, то почему нет😀

Ответить

Виктор Гинзбург

0

Сначала они пришли за не вакцинированными, и я молчал, я же вакцинированный...

Ответить

hakhagmon

0

Ееее сегрегация

Ответить

Дарья Смолякова

0

Еще нужно до выборов не допускать не привитых. 

Ответить

kav

0

Лол, странно что у нас еще не разрешили не носить маски и перчатки тем кто привился, кажется для людей это было бы куда привлекательнее)

Ответить

Fyodor

kav
0

разрешили не носить маски тем кто привился

Мне кажется, это сложно на практике. Есть штраф за отсутствие маски. Если будет много людей без маски, то вылавливать станет сложнее. Каждого без маски останавливать и проверять сертификат вакцинации звучит так себе.

Ответить

Ильдар Низаметдинов

0

Давно так не смеялся) Я так понял у нашего мэра оленевода Собякина крыша поехала? Что дальше? В магазинах продавать продукты, технику и тд только тем кто привился? Я поражаюсь работе этого клоуна!

Ответить

Louis Cyphre

0

Привитых на зону? Это антиреклама?

Ответить

Евгений

0

Т.е. тогда все не привитые будут находится кучнее и с больше вероятностью переносить вирус между собой. Так бы их хотя бы привитые разбавляли. Бред какой-то

Ответить

Тома Весёлая

0

Здравый смысл покинул чат... А что, вакцинированные  прямо 100% не могут снова заболеть-заразить? Там же иммунитет до года, кажется?

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