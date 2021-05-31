Еда
Маша Цепелева

Производитель конфет без сахара Jump.bio Максима Спиридонова привлёк 36 млн рублей Статьи редакции

Компания потратит инвестиции на расширение ассортимента в три раза и маркетинг.

  • Венчурный фонд «Экспонента» вложил 36 млн рублей в Jump.bio, один совладельцев которой Максим Спиридонов. Фонд получит долю в компании, сообщили vc.ru участники сделки.
  • Jump.bio потратит инвестиции на маркетинг и расширение ассортимента в три раза. Сооснователь Jump.bio Анастасия Ковалева уточнила, что акцент хотят сделать на полезных снеках. Пока в продуктовой линейке 30 видов конфет из сухофруктов, орехов и других натуральных компонентов без сахара и искусственных добавок.
  • Компания Jump.bio основана в 2015 году, конфеты марки представлены в крупных розничных сетях, в том числе в магазинах «Лента», «Ашан» и «Магнит». Компания стала прибыльной в 2019 году. По данным производителя, в 2020 году годовая выручка составила 63 млн рублей. По данным базы «Контур.Фокус», в 2020 году выручка компании — 52,7 млн рублей, прибыль — 3,57 млн.
  • Максиму Спиридонову принадлежит 15% Jump.bio, ещё 20% — гендиректору Анастасии Ковалёвой, 25% — бизнесмену и врачу-диетологу Ирине Почитаевой, по 20% — у бизнесменам Александра Щербины и Григория Дробота, следует из данных системы.
  • Сооснователь «Нетологии» Максим Спиридонов продал свою долю в бизнесе в январе 2021 года из-за разногласий с другим акционером «Севергрупп». В интервью vc.ru Спиридонов рассказывал, что будет заниматься развитием Digital Dolina и Jump.bio и «помогать им ресурсами, связями, идеями».
Конфеты Jump.bio z-ul.com
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Денис Семенов

3

Заменили сахар фруктозой? 

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Михаил Б

Денис
4

И сахарозой. Только натуральными.
Отлично же! 

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Денис Демидов

Михаил
3

А сахар из сахарной свеклы или тростника считается не натуральным? 

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Михаил Б

Денис
1

Любой, приготовленный без применения извести, сернистого газа, солей олова, фосфатов, красителей. Это все применяется как при изготовления свекольного, так и тростникового сахара. Свекольный белый, понятное дело, рафинируют совсем адско.
А натуральный тростниковый сахар выглядит приметно так как на картинке. Жирная, рыхлая субстанция. Но Вы же не такой в чай добавляете?

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Денис Демидов

Михаил
2

Хохма в том, что сахар одинаково вреден в больших количествах, хоть белый, хоть желтый, хоть в финиках, производители «полезных» сладостей активно эксплуатируют массовое мракобесие.

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Raimond Vladimirov

Денис
0
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Artem Lisak

Денис
0

Вместо сахара - финиковая паста

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Амидв Ваджранга

0

Ох уж эти «фитнес» батончики. Видел на одном предприятии в ангаре как батончики собирают, больше не хочется. Батончики потом эти встречал на крупных сетевых заправках.

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Ildar S

Амидв
0

Можно подробностей? В интернете ужасно мало объективной информации по всем этим протеиновым батончикам от ноу-нейм производителей, коих на нашем рынке как грязи развелось. Непонятно, что покупаешь на деле. Непонятно, есть ли вообще какой-нибудь контроль над тем, что они добавляют в свои батончики, и в каких условиях их производят.

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Александр Якунин

Ildar
1

Все нормально, не беспокойтесь мы одеваем маски и перчатки

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Михаил Б

0

Ну, короче, дорого. 1500-2000 руб. за кг. получается. Дешевле и полезнее купить к чаю самых крутых фиников (собственно, финики и есть основной источник сладости в этих конфетах, как я понял).
В Азбуке наверное пойдет на ура.

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Денис Демидов

Михаил
0

Чем сахар в финиках лучше сахара в сахарной свекле? 

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ur spam

Денис
0

Где купить сахарной свёклы к чаю?

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Денис Демидов

ur
0

Она везде растет, в МО помню в детстве нас всей школой на ее уборку отправляли, это главное сырье для сахара у нас. Весь сахар 100% натуральный.

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Михаил Б

Денис
0

А между булгуром и белой мукой высшего сорта тоже нет разницы? Состав одинаковый. Белый рафинированный сахар - яд. Натуральный, безусловно. 

Ответить

Денис Демидов

Михаил
1

Глупости, любой сахар яд, вопрос в его количестве.
Если есть много фиников, будут такие же проблемы, как если есть просто много сахара

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Semen Unban

Михаил
0

В Азбуке тоже не идиоты закупаются, за такой ценник, действительно, лучше фиников взять :)

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M J

0

Стевия наверняка.  Печальное будущее:
 роботы женщины,  мясо без мяса, безалкогольная разная уйня и еще к этому конфеты без сахара ))) ЗЫ еще и программирование без кода ))

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Ольга Копцова

0

Умно-умно

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