Производитель конфет без сахара Jump.bio Максима Спиридонова привлёк 36 млн рублей Статьи редакции
Компания потратит инвестиции на расширение ассортимента в три раза и маркетинг.
- Венчурный фонд «Экспонента» вложил 36 млн рублей в Jump.bio, один совладельцев которой Максим Спиридонов. Фонд получит долю в компании, сообщили vc.ru участники сделки.
- Jump.bio потратит инвестиции на маркетинг и расширение ассортимента в три раза. Сооснователь Jump.bio Анастасия Ковалева уточнила, что акцент хотят сделать на полезных снеках. Пока в продуктовой линейке 30 видов конфет из сухофруктов, орехов и других натуральных компонентов без сахара и искусственных добавок.
- Компания Jump.bio основана в 2015 году, конфеты марки представлены в крупных розничных сетях, в том числе в магазинах «Лента», «Ашан» и «Магнит». Компания стала прибыльной в 2019 году. По данным производителя, в 2020 году годовая выручка составила 63 млн рублей. По данным базы «Контур.Фокус», в 2020 году выручка компании — 52,7 млн рублей, прибыль — 3,57 млн.
- Максиму Спиридонову принадлежит 15% Jump.bio, ещё 20% — гендиректору Анастасии Ковалёвой, 25% — бизнесмену и врачу-диетологу Ирине Почитаевой, по 20% — у бизнесменам Александра Щербины и Григория Дробота, следует из данных системы.
- Сооснователь «Нетологии» Максим Спиридонов продал свою долю в бизнесе в январе 2021 года из-за разногласий с другим акционером «Севергрупп». В интервью vc.ru Спиридонов рассказывал, что будет заниматься развитием Digital Dolina и Jump.bio и «помогать им ресурсами, связями, идеями».
Заменили сахар фруктозой?
А сахар из сахарной свеклы или тростника считается не натуральным?
Любой, приготовленный без применения извести, сернистого газа, солей олова, фосфатов, красителей. Это все применяется как при изготовления свекольного, так и тростникового сахара. Свекольный белый, понятное дело, рафинируют совсем адско.
А натуральный тростниковый сахар выглядит приметно так как на картинке. Жирная, рыхлая субстанция. Но Вы же не такой в чай добавляете?
Хохма в том, что сахар одинаково вреден в больших количествах, хоть белый, хоть желтый, хоть в финиках, производители «полезных» сладостей активно эксплуатируют массовое мракобесие.
Ох уж эти «фитнес» батончики. Видел на одном предприятии в ангаре как батончики собирают, больше не хочется. Батончики потом эти встречал на крупных сетевых заправках.
Можно подробностей? В интернете ужасно мало объективной информации по всем этим протеиновым батончикам от ноу-нейм производителей, коих на нашем рынке как грязи развелось. Непонятно, что покупаешь на деле. Непонятно, есть ли вообще какой-нибудь контроль над тем, что они добавляют в свои батончики, и в каких условиях их производят.
Ну, короче, дорого. 1500-2000 руб. за кг. получается. Дешевле и полезнее купить к чаю самых крутых фиников (собственно, финики и есть основной источник сладости в этих конфетах, как я понял).
В Азбуке наверное пойдет на ура.
Чем сахар в финиках лучше сахара в сахарной свекле?
Она везде растет, в МО помню в детстве нас всей школой на ее уборку отправляли, это главное сырье для сахара у нас. Весь сахар 100% натуральный.
Глупости, любой сахар яд, вопрос в его количестве.
Если есть много фиников, будут такие же проблемы, как если есть просто много сахара
В Азбуке тоже не идиоты закупаются, за такой ценник, действительно, лучше фиников взять :)
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Стевия наверняка. Печальное будущее:
роботы женщины, мясо без мяса, безалкогольная разная уйня и еще к этому конфеты без сахара ))) ЗЫ еще и программирование без кода ))
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