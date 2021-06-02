Первые девять партнёров получат льготные условия без паушального взноса и со сниженным роялти.

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Компания «Дринкит» объявила о поиске девяти партнёров для работы по франшизе в 2021 году, чтобы «в команде доработать модель, меню, процессы и в 2022 году начать настоящее масштабирование».

Компания будет выбирать партнёров по опыту в операционном бизнесе, ценностям, ресурсам, локации будущей кофейни, городу (он обязательно должен быть миллионником), а для действующих партнёров «Додо» будут иметь значение внутренние рейтинги.

Условия для партнёров:

Нет паушального взноса.

0,5% роялти от выручки в первые три года работы для первой кофейни (размер будущего роялти будет определен до конца года на основе анализа юнит-экономики).



Компания бесплатно предоставит дизайн-проект, проведёт обучение, отправит команду «Дримкит» на запуск.

Партнёр обязан будет инвестировать в прямую локальную рекламу до открытия кофейни и в течение трёх месяцев после не менее одного млн рублей.

Партнёр должен обеспечить финансовую открытость кофейни: расходы, доходы, прибыльность.

Предполагаемые инвестиции в проект — 4-8 млн рублей в зависимости от локации, рассказал Овчинников.

Компания готова рассматривать предложения от партнёров в Москве (хорошая локация в столице будет преимуществом), Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми и Волгограде.