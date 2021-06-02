Сеть «цифровых» кофеен «Дринкит» Фёдора Овчинникова начала искать франчайзи в России Статьи редакции
Первые девять партнёров получат льготные условия без паушального взноса и со сниженным роялти.
Компания «Дринкит» объявила о поиске девяти партнёров для работы по франшизе в 2021 году, чтобы «в команде доработать модель, меню, процессы и в 2022 году начать настоящее масштабирование».
Компания будет выбирать партнёров по опыту в операционном бизнесе, ценностям, ресурсам, локации будущей кофейни, городу (он обязательно должен быть миллионником), а для действующих партнёров «Додо» будут иметь значение внутренние рейтинги.
Условия для партнёров:
- Нет паушального взноса.
- 0,5% роялти от выручки в первые три года работы для первой кофейни (размер будущего роялти будет определен до конца года на основе анализа юнит-экономики).
- Компания бесплатно предоставит дизайн-проект, проведёт обучение, отправит команду «Дримкит» на запуск.
- Партнёр обязан будет инвестировать в прямую локальную рекламу до открытия кофейни и в течение трёх месяцев после не менее одного млн рублей.
- Партнёр должен обеспечить финансовую открытость кофейни: расходы, доходы, прибыльность.
Предполагаемые инвестиции в проект — 4-8 млн рублей в зависимости от локации, рассказал Овчинников.
Компания готова рассматривать предложения от партнёров в Москве (хорошая локация в столице будет преимуществом), Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми и Волгограде.
- Фёдор Овчинников выкупил бренд «цифровых» кофеен «Дринкит» в начале 2020 года. Главное отличие — кофе можно заказать через приложение и по подписке по сниженным ценам.
- Выручка «Дринкит» в бизнес-центре «Омега-плаза» в Москве в мае составила 1,12 млн рублей, по данным Овчинникова. Среднедневная выручка в рабочие дни — 66 тысяч рублей. Выручка «Дринкит» в Самаре в первый неполный месяц работы составила 1,73 млн рублей.
Франчайзи. Вот те кто это франшизы берут, они хоть понимают что бизнес в данном случае делают не на кофе, а на них
А те, кто идут в найм, понимают, что дядя богатеет быстрее, чем работник? А те, кто платит налоги и штрафы, понимает, что пополняется бюджетный кошелек, а не собственный? А те, кто кладут деньги в банк понимают, что банк зарабатывает на них?
Вроде бы Овчинников нормальный бизнемен, у додо вроде все хорошо.
Стандартный колос
Кроме пиццы 😁
Её лучше вообще не есть никакую)
Ну кто, кто тот человек, что придумал поставить на логотип синего кита?!
Что пицца дорогая, что кофе. Не стоит своих денег
Были б деньги, а так додо мне предлагал, как новому партнёру умирающие города Лен. области или выкупить , те которые продают в провинции. В хорошем месте зайдёт, Фёдор старается. Ну по крайней мере поучаствую в их ipo
И как податься на участие в этой программе? Есть ссылка-контакты? Я б одну кофейню открыл-потестил нишу
Условия в целом не плохие, но предсказываю неполадки с поставками, да и вообще, зачем делать кофейню по франшизе...
ОООО ГОСПОДИ. Я понял. Они взяли идею и цвета у Лакин кофе, только там был синий олень. Я так понял концепцию тоже позаимствовали. Те очень крупно провалились. И на vc я где-то даже писал почему. Если кратко: Нельзя думать, что ты старбакс только по количеству точек и рекламы.
Судя по фото Дринкит активно заимствовал у Lucking кофе. А идея бизнеса - один в один
Недавно решил как раз полностью отказаться от кофе, т.к. все же это искусственный стимулятор.
То что пиццерия в сша закрылась новости нет! А то что франшиза небизнеса появилась так в первые 10 минут! ???😂😂😂
Если вам вдруг нужен софт для удобного предзаказа и оплаты «по пути» в приложении/на сайте в кофейне и тд, но не очень хочется башлять денег Овчинникову, пишите в личку t.me/moskovskiy, есть варианты :)
Комментарий удален
В сравнении с Surf coffee затраты те же,
Но Сёрф себя уже успел зарекомендовать
Интересно будет
Директор департамента
http://iebroadband.com/tuo/video-e-v-u6.html
http://iebroadband.com/tuo/Video-s-v-c5.html
http://iebroadband.com/tuo/video-r-v-n26.html
http://iebroadband.com/tuo/video-p-v-1.html
http://iebroadband.com/tuo/video-k-v-i2.html
http://iebroadband.com/tuo/video-r-v-n21.html
http://iebroadband.com/tuo/video-r-v-n28.html
http://iebroadband.com/tuo/Video-s-v-c2.html
http://iebroadband.com/tuo/video-p-v-3.html
http://iebroadband.com/tuo/Video-s-v-m3.html
http://iebroadband.com/tuo/video-c-v-a2.html
http://iebroadband.com/tuo/video-i-v-k3.html
http://iebroadband.com/tuo/video-t-v-s4.html
http://iebroadband.com/tuo/video-c-v-a3.html
http://iebroadband.com/tuo/video-e-v-u3.html
http://iebroadband.com/tuo/video-e-v-u8.html
http://iebroadband.com/tuo/video-e-v-u5.html
http://iebroadband.com/tuo/video-fr-v-g3.html
http://iebroadband.com/tuo/video-r-v-n29.html
http://iebroadband.com/tuo/Video-s-v-m2.html
http://iebroadband.com/tuo/video-c-v-l1.html
http://iebroadband.com/tuo/video-fr-v-g1.html
http://iebroadband.com/tuo/Video-s-v-m5.html
http://iebroadband.com/tuo/video-i-v-k4.html
http://iebroadband.com/tuo/Video-s-v-c4.html
http://iebroadband.com/tuo/video-e-v-u1.html
http://iebroadband.com/tuo/Video-s-v-c3.html
http://iebroadband.com/tuo/video-c-v-a5.html
http://iebroadband.com/tuo/video-pe-v-gu2.html
http://iebroadband.com/tuo/video-t-v-s1.html
http://iebroadband.com/tuo/video-p-v-6.html
http://iebroadband.com/tuo/video-r-v-n23.html
http://iebroadband.com/tuo/Video-s-v-m1.html
http://iebroadband.com/tuo/Video-s-v-m4.html
http://iebroadband.com/tuo/video-k-v-i3.html
http://iebroadband.com/tuo/Video-s-v-c1.html
http://iebroadband.com/tuo/video-i-v-k2.html
http://iebroadband.com/tuo/video-fr-v-g4.html
http://iebroadband.com/tuo/video-k-v-i4.html
http://iebroadband.com/tuo/video-p-v-2.html
http://iebroadband.com/tuo/video-p-v-0.html
http://iebroadband.com/tuo/video-i-v-k5.html
http://iebroadband.com/tuo/video-r-v-n30.html
http://iebroadband.com/tuo/video-t-v-s2.html
http://iebroadband.com/tuo/video-k-v-i5.html
http://iebroadband.com/tuo/video-r-v-n22.html
http://iebroadband.com/tuo/video-c-v-a4.html
http://iebroadband.com/tuo/video-r-v-n24.html
http://iebroadband.com/tuo/video-c-v-l3.html
http://iebroadband.com/tuo/video-p-v-5.html
http://iebroadband.com/tuo/video-p-v-7.html
http://iebroadband.com/tuo/video-i-v-k1.html
http://iebroadband.com/tuo/video-e-v-u10.html
http://iebroadband.com/tuo/video-e-v-u4.html
http://iebroadband.com/tuo/video-p-v-4.html
http://iebroadband.com/tuo/video-k-v-i1.html
http://iebroadband.com/tuo/video-r-v-n25.html
Блоги компаний
Показать еще