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Еда
Маша Цепелева

Сеть «цифровых» кофеен «Дринкит» Фёдора Овчинникова начала искать франчайзи в России Статьи редакции

Первые девять партнёров получат льготные условия без паушального взноса и со сниженным роялти.

28 28 комментариев
1904 просмотров

Компания «Дринкит» объявила о поиске девяти партнёров для работы по франшизе в 2021 году, чтобы «в команде доработать модель, меню, процессы и в 2022 году начать настоящее масштабирование».

Компания будет выбирать партнёров по опыту в операционном бизнесе, ценностям, ресурсам, локации будущей кофейни, городу (он обязательно должен быть миллионником), а для действующих партнёров «Додо» будут иметь значение внутренние рейтинги.

Условия для партнёров:

  • Нет паушального взноса.
  • 0,5% роялти от выручки в первые три года работы для первой кофейни (размер будущего роялти будет определен до конца года на основе анализа юнит-экономики).
  • Компания бесплатно предоставит дизайн-проект, проведёт обучение, отправит команду «Дримкит» на запуск.
  • Партнёр обязан будет инвестировать в прямую локальную рекламу до открытия кофейни и в течение трёх месяцев после не менее одного млн рублей.
  • Партнёр должен обеспечить финансовую открытость кофейни: расходы, доходы, прибыльность.

Предполагаемые инвестиции в проект — 4-8 млн рублей в зависимости от локации, рассказал Овчинников.

Компания готова рассматривать предложения от партнёров в Москве (хорошая локация в столице будет преимуществом), Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми и Волгограде.

  • Фёдор Овчинников выкупил бренд «цифровых» кофеен «Дринкит» в начале 2020 года. Главное отличие — кофе можно заказать через приложение и по подписке по сниженным ценам.
  • Выручка «Дринкит» в бизнес-центре «Омега-плаза» в Москве в мае составила 1,12 млн рублей, по данным Овчинникова. Среднедневная выручка в рабочие дни — 66 тысяч рублей. Выручка «Дринкит» в Самаре в первый неполный месяц работы составила 1,73 млн рублей.
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#новость #дринкит #овчинников

28 28 комментариев
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28 комментариев
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Shlomo Goldenberg

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Франчайзи. Вот те кто это франшизы берут, они хоть понимают что бизнес в данном случае делают не на кофе, а на них

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Сергей Милосердов

Shlomo
10

А те, кто идут в найм, понимают, что дядя богатеет быстрее, чем работник? А те, кто платит налоги и штрафы, понимает, что пополняется бюджетный кошелек, а не собственный? А те, кто кладут деньги в банк понимают, что банк зарабатывает на них? 

Ответить

Shlomo Goldenberg

Сергей
–3

в вышеприведенных примерах у людей хоть что-то остается

Ответить

Максим Белоусов

Shlomo
3

Вроде бы Овчинников нормальный бизнемен, у додо вроде все хорошо.

Ответить

Стандартный колос

Максим
10

Кроме пиццы 😁

Ответить

Максим Белоусов

Стандар…
1

Её лучше вообще не есть никакую)

Ответить

Илья Шишкунов

Максим
0

В Неаполь больше не приезжайте 

Ответить

Shlomo

Стандар…
0

ел там пару раз. лучше чем сбарро и домино, но до идеала еще далеко. и тесто толстое слишком

Ответить

Anton Ivanov

Shlomo
0

тесто тонкое можно выбрать

Ответить

Лев Щенин

Стандар…
0

Абсолютно верно, Илья !
В "Додо-пицце" всё меньше пиццы и больше "цифровых сервисов" !
(мне эта ситуация что-то напоминает.) 
А вам ?

Ответить

Denis Kolodin

0

Ну кто, кто тот человек, что придумал поставить на логотип синего кита?!

Ответить

Даниил Рыжков

Denis
6

На синем ките пол интернета работает

Ответить

Vladislav Stan

Denis
0

Чертов гений

Ответить

Green Base

2

Что пицца дорогая, что кофе. Не стоит своих денег

Ответить

Лев Щенин

Green
0

Всё верно!
639 рублей за пиццу 30 см (570 грамм) - это очень дорого для средней полосы России !

Ответить

Саша Александров

0

Были б деньги, а так додо мне предлагал, как новому партнёру умирающие города Лен. области или выкупить , те которые продают в провинции. В хорошем месте зайдёт, Фёдор старается. Ну по крайней мере поучаствую в их ipo

Ответить

Роман Ягубов

Саша
0

И как податься на участие в этой программе? Есть ссылка-контакты? Я б одну кофейню открыл-потестил нишу

Ответить

Саша Александров

Роман
1

Сайт дринкит.

Ответить

Илья Шишкунов

0

Условия в целом не плохие, но предсказываю неполадки с поставками, да и вообще, зачем делать кофейню по франшизе...

Ответить

Vladislav Stan

0

ОООО ГОСПОДИ. Я понял. Они взяли идею и цвета у Лакин кофе, только там был синий олень. Я так понял концепцию тоже позаимствовали. Те очень крупно провалились. И на vc я где-то даже писал почему.  Если кратко: Нельзя думать, что ты старбакс только по количеству точек и рекламы. 

Ответить

Vladislav Stan

Vladislav
0

Судя по фото Дринкит активно заимствовал у Lucking кофе. А идея бизнеса - один в один

Ответить

Александр Курбатов

0

Недавно решил как раз полностью отказаться от кофе, т.к. все же это искусственный стимулятор.

Ответить

Михаил Октябрьский

Александр
0

А что естественный?

Ответить

Андрей Васильев

0

То что пиццерия в сша закрылась новости нет! А то что франшиза небизнеса появилась так в первые 10 минут! ???😂😂😂

Ответить

Андрей Васильев

Андрей
0

Нае*

Ответить

Roman Moskovskiy

0

Если вам вдруг нужен софт для удобного предзаказа и оплаты «по пути» в приложении/на сайте в кофейне и тд, но не очень хочется башлять денег Овчинникову, пишите в личку t.me/moskovskiy, есть варианты :)

Simployal
Simployal platform
simployal.com
Ответить

Комментарий удален

Андрей Задоркин

0

В сравнении с Surf coffee затраты те же,
Но Сёрф себя уже успел зарекомендовать

Интересно будет

Ответить

Rasel ahmed

0

Директор департамента
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