Накануне владелец «Додо пиццы» сообщил о поиске партнёров для кофеен «Дринкит».

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«Мы ищем 10 партнёров-предпринимателей из любого города России с населением более 150 тысяч человек, готовых запустить тестовые точки “Донер 42” на льготных условиях, и вместе с нами в команде доработать модель, меню, процессы, чтобы построить систему, и в 2022 году начать настоящее масштабирование», — написал в Telegram Овчинников.

Компания рассматривает действующих партнёров «Додо» и новых предпринимателей. Предполагаемые инвестиции — 8-15 млн рублей для локации с площадью до 80 м². Критерии отбора: опыт, ресурсы и конкретное помещение. Заявку предприниматели могут оставить на сайте.

Условия для первых партнёров:

Отсутствие паушального взноса.

Бесплатный дизайн-проект, обучение, поддержка, выезд на запуск, максимальное погружение команды «Донер 42».



Льготный роялти — 0,5% от выручки в первые три года работы (размер будущего роялти будет определен до конца 2021 года).



Обязательство партнёра инвестировать в прямую локальную рекламу до открытия и в первые три месяца после открытия не менее 1,5 млн рублей.



Полная финансовая открытость точки: расходы, доходы, прибыльность.



В декабре 2020 года Dodo Brands открыла первое кафе по продаже шаурмы «Донер 42» в Москве. Заказы в новой сети принимаются как через обычные кассы, так и через мобильное приложение: в нём можно самому выбирать ингредиенты, другие блюда и оплатить заказ.

По словам Овчинникова, в мае выручка первой точки «Донер 42» составила в мае более 4,7 млн рублей, средние продажи за день — 153,8 тысячи рублей.