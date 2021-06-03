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Таня Боброва

Кафе-донерная «Донер 42» Фёдора Овчинникова начала искать франчайзи в России Статьи редакции

Накануне владелец «Додо пиццы» сообщил о поиске партнёров для кофеен «Дринкит».

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«Мы ищем 10 партнёров-предпринимателей из любого города России с населением более 150 тысяч человек, готовых запустить тестовые точки “Донер 42” на льготных условиях, и вместе с нами в команде доработать модель, меню, процессы, чтобы построить систему, и в 2022 году начать настоящее масштабирование», — написал в Telegram Овчинников.

Компания рассматривает действующих партнёров «Додо» и новых предпринимателей. Предполагаемые инвестиции — 8-15 млн рублей для локации с площадью до 80 м². Критерии отбора: опыт, ресурсы и конкретное помещение. Заявку предприниматели могут оставить на сайте.

Условия для первых партнёров:

  • Отсутствие паушального взноса.
  • Бесплатный дизайн-проект, обучение, поддержка, выезд на запуск, максимальное погружение команды «Донер 42».
  • Льготный роялти — 0,5% от выручки в первые три года работы (размер будущего роялти будет определен до конца 2021 года).
  • Обязательство партнёра инвестировать в прямую локальную рекламу до открытия и в первые три месяца после открытия не менее 1,5 млн рублей.
  • Полная финансовая открытость точки: расходы, доходы, прибыльность.

В декабре 2020 года Dodo Brands открыла первое кафе по продаже шаурмы «Донер 42» в Москве. Заказы в новой сети принимаются как через обычные кассы, так и через мобильное приложение: в нём можно самому выбирать ингредиенты, другие блюда и оплатить заказ.

По словам Овчинникова, в мае выручка первой точки «Донер 42» составила в мае более 4,7 млн рублей, средние продажи за день — 153,8 тысячи рублей.

2 июня о начале поиска франчайзи в России сообщила сеть «цифровых» кофеен «Дринкит», которая также входит в Dodo Brands.

«На открытие точки мы закладываем до 10 млн…
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#новость #донер42

70 70 комментариев
8
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Денис Середов

15

И сколько будет окупаемость такой шаурмячной с вложениями в 80 кВ в 8-15 млн р ??? ))) за свои то тестировать что то не хотят сотку + млн вкладывать в проверку гипотез...за шаурмячную десятка, мда уж красавчики. Овчинников то понятно что делает ему с пиццериями не хватает выручки для ipo и с помощью таких хомячков он будет шаурмячными, кофейнями, пирожковыми да чем угодно накачивать выручку и плевать им на тех кто вкладывается и сколько иксов окупаемости там в годах будет. Они сделают своё дело и выпрыгнут в кэш и дальше трава не расти.

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Nikitinz

Денис
3

Фёдор лучше всего умеет не в пиццу или шаурму, а в деньги)

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Денис Середов

Nikitinz
0

Ну я про тоже )))

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Timur Yamalov

Денис
1

Для ipo компания должна стоить не менее 50млн$
Додо пицца только в месяц зарабатывает 40млн$, стоимость компании давно превышает вышеназванную цифру, следовательно они бы давно провели размещение, если бы того желали

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Денис Середов

Timur
2

Цели как бы в оценку в совсем другую стоят так что мимо увы ...и планы по ipo на 24 год и задача провести максимальную накачку бизнеса. Поэтому если вы не очень в теме лучше промолчать. Цель не в факте выйти на ipo цель накачка бизнеса на максимум, выход на iPo желательно с оценкой 500+ и выход в кэш. И так для уточнения она сейчас не зарабатывает а это выручка... чуть разные вещи. И не стоит она сейчас никакие 50 млн $ и выше ))) Плюс если бы все рестораны сети принадлежали им то можно было бы считать выручку к материнской компании но от всей этой сети и всей выручки сама компания получает совсем небольшую часть в виде роялти и тут все в итоге считается по другому. 30 млн долларов выручки с сети франчайзи дают от силы 1,5 млн долларов в мес в виде роялти, а по факту сильно меньше для самой компании. Так что увы выручка франчайзи не равна выручке компании и тем более оценке компании.... уж мат часть бы подтянули.

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Serge

Денис
0

Вы какую-то, извините, чушь несёте. Если сетка из нескольких сотен точек не зарабатывает, значит она убыточна, а значит за это кто-то платит, если это все не один год все равно работает. Ну и кто же?

У них же вся статистика по выручкам открыта, а расходы прикинуть - много ума не надо, хотя кому-то даже запятые сложно победить.

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Serge Ovchinnikov

Денис
0

Ну если даже не 4, а 2 млн выручка в месяц, то довольно быстро для высокотехнологичной шаурмы.

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Pavel Natalia Selivanovi

13

Ждем донер42 в китае

Ответить

Михаил Б

Pavel
9

Скорее в Берлине. А затем драматичный рассказ об уходе с рынка из-за "слишком далеко ушла от ключевой бизнес-модели, что лишает в будущем глобальной синергии"

Ответить

Der Riel

9

15 мруб в точку 80 квадратов? Это же не ресторан и не пищевое производство…

Ответить

Крепкий Паша

Der
8

А у них и точка-кофе стоит ебнисся. 

Ответить

Светлана Завацкая

Крепкий
0

Ну как бы ценник очень и очень немаленький, кто интересно вкинет столько денег в Донер?

Ответить

Крепкий Паша

Светлана
1

Найдутся желающие поиграть. Потом тихо закроются и поползут зализывать финансовые раны. 

Ответить

Мурад Муртазалиев

9

У франчайзи Додо пиццы, все настолько хорошо, что ни не хотят покупать ещё одну франшизу от Федора? Как же так. А ведь мне в комментариях, один из франчайзи писал, что там куча желающих. 

Ответить

Backend Gleb

6

8-15 лямов за почти ноу нейм продукт, который делаешь шаурму. К слову, я ходил в Донер на открытие. Отвратительно. Половины продуктов не было, заказал в пите, так она развалилась у меня в руках. По вкусу в целом норм, но я не буду есть то, что у меня в руках превращается в жижу. А если кто то и будет вкладывать в это весомую сумму для франшизы, то земля вам пухом

Ответить

Serge Ovchinnikov

Backend
0

А если бы не в день открытия пришли, а на пару дней раньше - там вообще ппц! 😂

Ответить

Воинский ГОСТ

4

Шаурмячка за 15 миллионов рублей? Интересно, сколько это будет окупаться в городе с населением минимально указанные 150к, например. 

Ответить

Мурад Муртазалиев

Воинский
5

В таком городе она будет приносить -+100 к. То есть окупаемость никогда получается

Ответить

Воинский ГОСТ

Мурад
1

Да вот и я плюс минус так думаю, в таком районе. Может первое время будут выше цифры за счет того, что "новое".

Ответить

Semen Unban

Воинский
1

Представим что 1 шава делается 2 минуты и у повелителя вертела стоит бесконечная очередь.
22 дня в месяц (выходные не считаем), 12 часов в сутки.
Также представим что шаурма продается за 150р, себестоимость ее 25р
7920 шавух в месяц или 990.000р в месяц дохода.
вычитаем стоимость Шаурмастера
вычитаем стоимость аренды, электричества, воды
вычитаем налог (тут упрощенка будет но все равно)
Бонусом добавим напитки и выйдет у нас, в идеальных условиях, 500К в месяц "плюса".
15млн\500к = 30 месяцев. Прекрасная доходность :D

Ответить

Pavel Pavel

Semen
7

Осталось только доходы разделить на 2, а расходы умножить на 2 и можно будет сдавать работу учителю на стол

Ответить

Mikhail Kashkin

Pavel
3

Еще вычесть 0.5% оборота за франшизу.

Ответить

Semen Unban

Pavel
3

Доходы можно разделить и на 3, тк шаурмячные имеют циклы пиковой загрузки утро-вечер. То есть реального времени с нагрузкой 3-4 часа.
В реальности само это предложение, в чистом виде, скам. Тк единственный вариант окупаемости в городах 150к, и таких затратах это безакцизная водка в подвале 24ч открыто, но это совсем другая история и математика :D

Ответить

Крепкий Паша

Semen
0

Цифры бьются прям красиво. Только это так не работает в реале.

Ответить

Semen Unban

Крепкий
3

Так это нереальные цифры и есть. Забыл тег </sarcasm> :D

Ответить

Крепкий Паша

Semen
1

Да я потом уже вкурил. Не проснулся просто еще )))

Ответить

Мурад Муртазалиев

Semen
1

Себестоимость шаурмы будет намного больше 25 рублей)

Ответить

Alexander Privaloff

Semen
0

Сразу видно человека далёкого не только от бизнеса, но и от общепита.

Ответить

Semen Unban

Alexand…
1

Сразу видно человека без чувства юмора.

Ответить

Даниил Рыжков

3

Заходили в Донер42 через месяц после открытия. Был настроен очень скептически после довольно посредственной пиццы и отсутствия бобины. Взяли на двоих два разных донера и оба понравились, ничего не развалилось. Так что идея шаурмячной с ожидаемый результатом не такая плохая. Иной раз хочется шаурмы и в новом месте, покупаешь и разочаровываешься. До сих пор нет узнаваемой федеральной сети шаурмичных, хотя обычные есть на каждом шагу, так что в долгосрочной перспективе идея кажется неплохой. Тут же цель не сделать мишленовский ресторан, а сделать бренд, в который можно прийти за шаурмой ожидаемого уровня.

Ответить

Андрей Васильев

2

Через сколько восточные кланы постучатся к Феде домой?) Плохо у людей хлеб отбирать

Ответить

Магомед Шереметьев

Андрей
2

Уже поднимаемся к нему домой 

Ответить

Крепкий Паша

Магомед
1

"Ну здравствуй, Федя"

Ответить

Sergei Timofeyev

Андрей
0

Не через сколько. Цены разные и группы тоже.

Ответить

Tami Jio

0

Жду комментариев  о том, что Овчинников кидала, что Додо пицца - плохая пицца, жду минусов под комментом (люди, которые не воспринимают чужое мнение)

Ответить

Воинский ГОСТ

Tami
3

Пишешь как политический бот, который заранее пытается обесценить аргументы оппонентов. Сразу видно профи ;) Че там сейчас за комменты платят?

Ответить

Maksim Momonov

Воинский
0

работу ищите?
или как политический бот всех сразу обвиняете в продажности)

Ответить

Крепкий Паша

Воинский
0

Два донера "от Федора" за смену

Ответить

Иван Сергеевич

Tami
2

Додо пицца - плохая пицца имхо. Ноунейм пицца на фуд-корте в моем ТЦ ей фору даёт

Ответить

Воинский ГОСТ

Иван
3

Не только ваше ИМХО) Но главная проблема в том, что ее качество просто не соответствует цене, вот и все. 

Ответить

Магомед

Воинский
0

В додо надо додстер покупать. Он топ

Ответить

Воинский ГОСТ

Магомед
1

Ну Додстер да, неплох. В т.ч. по цене. Остальное.. особенно паста улыбку вызывает. Всегда улыбает, когда обычные макароны за 40-50р становятся пастой )

Но пицца это... я сам из маленького города, так там по цене и вкусу это Додо уделывали обычные местные мелкие кафе, у которых доставка есть. А сейчас в Сербии живу, так если сравнивать с пиццей тут, то Додо просто сосет ) За аналогичные деньги чуть ли не в два раза больше, а про вкус просто лучше помолчу)

Ответить

Магомед

Воинский
1

надеюсь, они в своей шаурмячной будут 100  видов додстера делать. недооценённый продукт.
андердог в мире стритфуда

Ответить

Виталий Воробьев

Магомед
0

Они отменили додстер чипотле :(

Ответить

Ware Wow

Tami
1

Не понимаю откуда столько ненависти к Федору.
Точнее понимаю, но противно пи*дец.

Еще во вчерашней новости, просто откинул смартфон и вслух сказал "сколько ненависти в интернете"...

Ответить

Денис Демидов

Ware
2

Ну правда же на разводку похоже, бренда нет как такового, зато есть предложение в его раскрутку вложить 1.5 ляма
PS почему бренд додо не используют для шавермы? 

Ответить

Иван Худяков

Tami
0

Заверил тенденцию) смешно)

Если не должешься, можно самому начать)
это такая игра получится)

Ответить

Ivan Zenkov

Tami
0

Ну пицца то и впрямь ужасна. Понятно что это не случайность, а труд технолога из говна конфету слепить, но не справился он, не справился.

Ответить

Raimond Vladimirov

1

в нём можно самому выбирать ингредиенты

Получается, как сабвей только вместо сендвичей шаурма? И + моб.приложение

Ответить

Alexander Veber

Raimond
0

А в сабвэе разве нельзя вместо булки выбрать лаваш? (Я просто не в РФ живу)

Ответить

Raimond Vladimirov

Alexander
0

Я тоже не из РФ. Честно, давно в сабвее не был. Но раньше в Эстонии нельзя было.

Ответить

Alexander Veber

Raimond
1

В сша на выбор четыре вида булок и два вида лаваша, белый и какой-то оранжевый, иногда зелёный есть. В общем та же шаурма. 

Ответить

Sergei Timofeyev

1

Если Фёдор так уверен в своём бизнесе, то для него эта сумма вполне небольшая, чтобы обкатать и после продать по франчайзи модели. Или Фёдор не про деньги?

Ответить

Мурад Муртазалиев

Sergei
0

Федор как раз про деньги, про чужие. Инвестор додо в Китае не даст соврать)

Ответить

Sergei Timofeyev

Мурад
1

Ему надо создавать кикстартер для своих проектов. Типа, каждый может получить долю во франчайзи.

Ответить

Magomet Apaev

1

В некоторых городах России нормальный ресторан в открытие дешевле обойдется... 

Ответить

Бывший инструмент

Magomet
0

Европы, я бы даже сказал.

Ответить

Иван Селигер

0

какой стартовый капитал понадобится?

Ответить

Денис Середов

Иван
1

Так в статье все написано. 8-15 млн за площадь до 80 кВ. Мрак 

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Иван
1

42

Ответить

Andrey Krestovnikov

0

За 8-15 млн можно создать приложение любого направления (соцсеть, маркетплейс, игра и тд), которое может работать по всему миру и генерировать миллионы $ в месяц. 
Кто до сих пор вкладывает такие бабки в шаурму??

Ответить

Бывший инструмент

Andrey
0

Нет, нельзя. Создать можно, бабки генерировать не будет, всё занято) 

Ответить

Andrey Krestovnikov

Бывший
1

Что занято? С такими мыслями вообще ничего нельзя делать

Ответить

Бывший

Andrey
0

Какие мысли? Я из личного опыта материал беру, а не из недр носа или презентаций успешного успеха. А вы приступайте. Удивите нас. Пятнадцать лямов — это совсем немного, создайте игру, которая порвет королевские битвы, которыми загажен весь гугл плей.

Ответить

Виталий Воробьев

Бывший
0

Приложение на старте редко стоит дороже $100 000. Это в два раза меньше пятнадцати лямов.
Рассмотрите, для примера, Homescapes. Разработка меньше года. Программисты из РФ. Хотите удивиться – посмотрите их прибыль. Выше двух миллиардов долларов.

Ответить

Black Jack

0

Отличная идея: доработка модели за деньги франчайзи. А потом можно свалить вину на них.

Ответить

Илья Мишин

0

Проще видух купить на 8 лямов, окупаемость 10 мес. А дальше в плюс.. 

Ответить

Мурад Муртазалиев

0

О чем я и говорил

Ответить

Андрей Васильев

Мурад
0

Ты из будущего? Я тут пару сотен дожи коинов купил сколько он там у вас стоит мильон?

Ответить

Green Base

0

 8-15 млн р на точку шаурмы? Да вы ебнулись

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