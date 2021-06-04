Еда
Nazigul Jusupova

«Вкусвилл» договорился о поставках своей кулинарии на дальние рейсы Azur Air Статьи редакции

Это первое партнёрство российского ритейлера и авиакомпании, говорит эксперт.

  • На первом этапе без предварительного заказа готовые блюда «Вкусвилла» смогут заказать пассажиры рейсов из Москвы на Кубу, на Мальдивские острова, в Мексику и обратно. В Azur Air подтвердили эту информацию, пишут «Ведомости» со ссылкой на ритейлера.
  • В меню будут все 12 блюд, которые есть в ассортименте магазина. Разница будет в упаковке и размере порций.
  • Это первый случай партнёрства между ритейлером и авиакомпанией. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, ритейлер хочет увеличить долю кулинарии в продажах.
  • Гендиректор Ассоциации производителей сервисных услуг для пассажиров Александр Авдеев сомневается в успешности партнёрства. По его словам, трафик перевозок упал, а многие авиакомпании отказываются от питания на борту, за исключением дальних перевозок.
  • Представитель ритейлера не сказал, будет ли компания сотрудничать с другими авиакомпаниями. А в авиакомпании сообщили, что они планируют расширять ассортимент.
  • В Х5 Group, «Ленте», «Магните» и «Утконосе» ответили «Ведомостям», что они не планируют продавать блюда на борту самолётов. В авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что у них есть собственный производитель бортовых блюд.
  • По данным Infoline, выручка «Вкусвилла» в 2020 году выросла на 38% до 114 млрд рублей. В феврале «Вкусвилл» начал поставлять готовую еду в частные детские сады и школы Москвы.

#новость #вкусвилл

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2 2 комментария
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Raimond Vladimirov

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Вкусная там кушка?

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Stas Stas

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Вкусвилл выйдет на новый уровень,так как уже из ООО перешел в АО.

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