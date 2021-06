The Varsity в Атланте

В 1920-е молодой авантюрист Фрэнк Горди подсмотрел идею быстрой и дешёвой еды у предпринимателей во Флориде и решил запустить сеть быстрого питания у себя на родине, в штате Джорджия. В 1928 году он открыл первый ресторан с фастфудом The Varsity.

Он понимал, что хочет создать сеть ресторанов в крупных студенческих городах, поэтому назвал заведение The Varsity («Университет»). В день открытия предприниматель обслужил 300 человек и заработал $47,3. Он продавал хот-доги за 5 центов, при этом в меню не было блюд дороже 10 центов.

В 1930-е в заведении придумали короткие названия блюд, которые легко выкрикивать — так появился слэнг The Varsity. Когда заказываешь «стейк», получаешь гамбургер, «Walk dog» — хот-дог навынос, «Naked dog» — хот-дог без добавок.

С 1952 года сотрудники ресторана в Атланте выкрикивают « What’ll ya have? » («Что будете?»), чтобы создать непринуждённую атмосферу внутри заведения.

«Мой отец был настоящим шоуменом. Он хотел, чтобы каждый, кто приходит в The Varsity, наслаждался едой и получал потрясающий опыт. Даже сейчас перед обедом я говорю себе: “Время начинать шоу”», — рассказывала Нэнси Симмс, гендиректор компании и дочь Фрэнка Горди.

Сын основателя The Varsity, Фрэнк Горди — младший, не собирался связывать свою жизнь с семейным бизнесом. В молодости он уехал из Атланты в Нью-Йорк, хотел стать аналитиком рынка ценных бумаг. Но когда отец попросил Фрэнка вернуться, чтобы изучать ресторанный бизнес, тот согласился.

Молодой предприниматель задумал сделать из The Varsity крупную франшизу. Однако отец не только не захотел этим заниматься, но и не позволил сыну — из-за желания всё контролировать.

бывший бухгалтер The Varsity

В 1965 году без согласия отца Горди-младший открыл ресторан под названием The Varsity Jr в Атланте. Отец постфактум одобрил открытие и отправил туда своих сотрудников, чтобы они проверили работу заведения.

Сын управлял небольшим филиалом до 1980 года, пока не погиб во время перестрелки с полицией. Тогда управляющей The Varsity Jr стала жена Горди-младшего — Сюзан. До этого она работала в сфере рекламы и мерчандайзинга, но бросила карьеру ради бизнеса.

После кончины основателя работы ресторана оказалась под угрозой. Из наследников у предпринимателя осталась только дочь Нэнси Симмс. Сюзан Горди управляла The Varsity Jr, но не была прямой наследницей. Поэтому Симмс — молодая мама с четырьмя детьми, начинающий фотограф — единственная могла решить, что делать с ресторанами дальше.

К тому же, как говорит Симмс, в 1980-е считалось необычным, чтобы женщина управляла бизнесом. По утверждению компании, до 1960-х годов женщины заказывали еду на улице и редко заходили внутрь The Varsity, до 80-х там даже не было женского туалета.

Мьюир считает : если бы его мать не взяла бизнес в свои руки, The Varsity бы не было.

Через несколько лет, в 1996 году, в Атланте проходили Олимпийские игры. Олимпийская деревня находилась напротив The Varsity.

В ночь закрытия Олимпийских игр 4 августа 1996 года в The Varsity был ажиотаж. В ресторане не ждали такое количество гостей и не рассчитали количество булочек для хот-догов — они закончились. Но персонал не убрал блюдо из меню, а продолжил подавать его в булочках для гамбургеров.

The Varsity находится недалеко от стадиона Технологического института, где проходят спортивные мероприятия. «Трудно представить игру института без похода в The Varsity», — писало издание Atlanta Business Chronicle. Выручка сети упала , когда профессиональная женская футбольная команда Beat переехала из Технологического института на стадион Херндон в 2002 году.

В 2006 году Сюзан Горди, которая управляла The Varsity Jr 26 лет, ушла на пенсию. А через четыре года этот филиал закрыли — компании не удалось согласовать новый дизайн и планировку входа и выхода с властями Атланты.

К 2011 году у The Varsity было шесть фудтраков, которые обслуживали и маленькие дни рождения, и огромные корпоративы.

В 2016 году The Varsity в Альфаретте закрылся после 12 лет работы. «Три других филиала могут эффективно обслуживать наших клиентов в этом районе», — объяснил причину закрытия Гордон Мьюир.

По данным на май 2021 года, в сеть The Varsity входит семь ресторанов . Все они принадлежат наследникам основателя и находятся в одном штате — Джорджия. Гордон Мьюир занимает пост президента компании, а его мать Нэнси Симмс — гендиректора.

Каждый день в The Varsity продают больше 12 тысяч хот-догов, 300 галлонов чили, тонну картошки и луковых колец. Ресторан в Атланте — самый большой потребитель Coca-Cola в мире как единичный ресторан.

20 марта 2020 года владельцы временно закрыли все филиалы, чтобы не подвергать команду и клиентов опасности заразиться Covid-19. Закупленные продукты — молоко, мясо и хлеб — они пожертвовали благотворительной организации City of Refuge , помогающей людям в кризисных ситуациях.

Спустя четыре недели ресторан открылся, но только для заказа на автомобилях — внутрь заходить было нельзя. Также The Varsity заменил услугу Drive In, когда можно было заказать еду в автомобиле и поесть на территории ресторана, на услугу Drive Thru — клиенты забирают заказ с собой.