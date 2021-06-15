Еда
Таня Боброва

«Яндекс.Еда» начала работу в Минске Статьи редакции

Белоруссия стала третьей страной для сервиса после России и Казахстана.

  • К сервису доставки еды подключились более 100 ресторанов, рассказали vc.ru в компании. Пока доставка доступна в пределах МКАД.
  • Среднее время доставки — 30 минут, обещают в «Яндекс.Еде». Первые три доставки будут бесплатными, следующие — в среднем 4-6 белорусских рублей (около 116-174 российских рублей) в зависимости от корзины и других факторов.
  • Приложение «Яндекс Go» (ранее «Яндекс.Такси») запустилось в Белоруссии в 2016 году и сейчас доступно в 30 городах, уточнили в компании. В Белоруссии «Еда» будет работать и через «Яндекс.Go», и через отдельное приложение.
  • «Яндекс.Еда» запустилась в России в 2018 году, в августе 2019-го вышла за пределы страны и начала работать в Казахстане через приложение «Яндекс.Такси».

Мы давно планировали запуск доставки еды в Беларуси — нас звали сюда и пользователи, и потенциальные партнёры-рестораны. Несмотря на то, что рынок заказа блюд из ресторанов и кафе в стране сейчас активно развивается, спрос на услугу всё еще сильно превышает предложение, а пользователи хотят получить более быстрый и качественный сервис.

Анастасия Кудрявцева
руководитель международного развития «Яндекс.Еды» (цитата по dev.by)

#новость #яндекседа #белоруссия

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John Franc

–59

В редакторы новостей в vc.ru берут настолько неквалифицированных людей, что они даже не в состоянии открыть перечень стран и понять, что страны "Белоруссия" просто не существует?

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Game Topia

John
27

Ой, какая вы душная!

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Evgeniy Kazannikov

John
23

Белорусский язык

Не перестаю восхищаться отсутствием комплексов и свободой белорусского языка.

Но есть лимит для восторга. Когда мне говорят, что надо писать «беларус», я шлю нахуй ровно по одной причине: в русском языке соединительная гласная - «о». Поэтому только и исключительно «белорус». Потому что я говорю и пишу по-русски грамотно. И не готов коверкать родной язык ради соседа, даже ради любимого и родного соседа.

Ну и, разумеется, Белоруссия, но никак не Беларусь. Это я как носитель и защитник нормы ответственно заявляю.

А. Лебедев

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Дмитрий Саблин

Evgeniy
0

на самом деле, это не отсутствие комплексов, а очень недавно оформленная орфография, которая пока совпадает с произношением, а поскольку языки близки, то для русского это кажется несколько смешным и безграмотным. но белорусский - это другой язык со своими правилами

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new_comment

Дмитрий
–1

Зачем вообще нужен белорусский язык? Есть реальные аргументы кроме этой абстрактной чуши вроде "национальная идентичность", "память предков" и т. д.?

Ответить

Дмитрий Саблин

new_com…
4

ну вот в русском нет, например, слова для выдвижного ящика стола. в русском он так и называется - выдвижной ящик стола, а по-белорусски - шуфлядка. разнообразие - сила, и это просто весело и интересно))

Ответить

Илья М

Дмитрий
1

"шуфлядка" - это точно белорусское слово? Мои приятели в киеве точно так же про этот ящик говорили.

Ответить

Дмитрий Саблин

Илья
0

точно не русское)) https://rus.stackexchange.com/questions/441367/Шуфлядка-это-русское-или-белорусское-слово/441369

Ответить

new_comment

Дмитрий
0

Добавить в русский язык недостающее слово и проблема решена.

Ответить

Antsiforov

new_com…
1

Зачем вообще нужен ты? Есть реальные аргументы кроме этой абстрактной чуши вроде "мамка родила"?

Ответить

new_comment

Antsifo…
0

Давай сначала ты докажешь, что необходимость в белорусском языке связана со мной.

Ответить

Antsiforov

new_com…
0

Необходимость обсуждение необходимости чего-либо связана с тобой. Несомненно. В тоже время твоя необходимость под вопросом, что ставит под вопрос необходимость в вопросе о необходимости чего-либо. 

Ответить

Алексей Медведев

Antsifo…
–1

Съешь драник и успокойся

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Павел Егоров

new_com…
1

 Зачем вообще нужен белорусский язык?

Он охрененно красивый. Не настолько, как украинский, который вообще просто создан для песен, но тоже ничотак.

Ответить

new_comment

Павел
0

Красота языка - вещь субъективная. Разве это достаточное условие, чтобы тратить ресурсы на его поддержку?

Ответить

Феттучини с Креветкой

Evgeniy
0

Беларуський язык. Таки так!  )))

Ответить

Сергей Подгорный

John
13

Знаете как на казахском языке называется Япония? Жапония! Чет японцы не бегут и не заставляют казахов называть их Джапани.

Ответить

Nikitinz

Сергей
3

Жапонцы или жапоняне)

Ответить

Сергей Подгорный

Nikitinz
1

Ну Россия и русские это - Ресей и орыстар. Москва - Маскеу :)

Ответить

Antsiforov Stanislav

Сергей
3

Ни Джапани, а Ниппон. Я бы попросил. Мы тут только о существующих странах беседу ведём. /sarcasm

Ответить

Дмитрий Саблин

Antsifo…
0

нихон

Ответить

Antsiforov

Дмитрий
0

Сейчас на вики посмотрел, они походу сами не уверены и вмешивался Конституционный комитет.

Ответить

Дмитрий Саблин

Сергей
1

япония по-японски примерно нихон. www.google.com/search?q=япония+по-японски&newwindow=1

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Комментарий удален

ivan krapivin

John
6

Вы из картофельного погреба пишите?

Ответить

Люц Шнайдер

John
4

Слово мАлАко не существует, а Белоруссия существует 🙋🏻‍♂️

Ответить

Дмитрий Саблин

John
4

Беларусь и беларусы - это по-белорусски и на белорусском варианте русского. Ну как есть бразильский португальский или уругвайский испанский. это нормально, но не на литературном русском.

Ответить

Тот самый партизан

John
4
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Denis Sh

John
0

Попытался пропеть "Молодость моя, Белоууу-у-уусь!" - почувствовал некоторую недосказанность и незавершенность. Пока буду использовать прежний вариант ) 

Ответить

Феттучини с Креветкой

Denis
0

Правильно почувствовали, потому что БелАрусь! ))

Ответить

Denis Sh

Феттучи…
0

Все равно фигня какая-то получается ( видимо сам формат не тот. Надо попробовать рэпчик. "Небо голубое, бескрайние поля, заводы, трактора. Пусть. Пусть проблемы есть - временами грусть. Я не оступлюсь, не уйду, упрусь. Родина моя Беларусь! Ауфф!". О, вот так норм :)

Ответить

Сергей Подгорный

John
1

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

Белоруссия
Белоруссия (белор. Беларусь, [bʲɛlaˈrusʲ] слушать), официальное название — Республика Беларусь…
ru.wikipedia.org
Ответить

Кирилл Загоскин

John
–1

В комментаторы новостей в vc.ru берут настолько неквалифицированных людей, что они даже не в состоянии открыть учебник русского языка и понять, что соединительной гласной "а" в русском языке не существует? 

Ответить

alice fox

Кирилл
1

Странно...   если не существует, то откуда тут взялась?

Ответить

Zhenya Ptichnikov

John
0

Не-не-не, пока что это именно Белоруссия, с вождём(самопровозглашённым) и тоталитарным около советским укладом. Вот когда власть сменится и придёт настоящее демократическое правительство, вот тогда она станет Беларусью.

Ответить

evilnw

John
0

Страны Москвовии тоже на карте не существует, но все знают где она находится.

Ответить

Кирилл Загоскин

John
0

А вы ЛАндан говорите, простите? "Ну вот мы вернулись из ЛАндана" Я правильно понимаю вас? 

Ответить

Михаил Синицын

7

Коллеги, поздравляю, не вздумайте задирать цены за картофельные блюда, не одобрит народ👀

Ответить

Game Topia

Михаил
1

Белорусы так сильно любят картофель?

Ответить

Михаил Синицын

Game
1

Нет конечно, но это национальное достояние, будет оскорблением задирать цены на картофель, как считаете ?

Ответить

Game Topia

Михаил
2

Так завышение цен зависит от самих белорусов. Не из Москвы же им будут еду возить. 

Ответить

Vl Al

Game
0

"Белорусы так сильно любят картофель?" - В общем-то, да. Хрупкие "девушки за 40" там в стиле "сто-сто-сто". 

Ответить

Дмитрий Саблин

4

интересно, скоро ли курьеров и прочий персонал придется эвакуировать?

Ответить

Eugene Danilov

Дмитрий
0

никогда)

Ответить

Небольшой бокал

Eugene
0

Откуда такая уверенность? 🤔

Ответить

Артур Ким

2

нас звали сюда и пользователи, и потенциальные партнёры-рестораны.

Приходите в Узбекистан, плиз. От КЗ недалеко же

Ответить

George Weiller

Артур
0

Но все курьеры уже уехали)0)0

Ответить

Антон Волков

George
0

Новые подрастают 

Ответить

Антон Волков

Артур
0

В Узбекистане разучились готовить плов дома ? 

Ответить

Сергей Подгорный

1

Странно. Вроде как в РБ была (?) IT мекка. Неужели никто не сделал аналог ЯЕды? Или это плата за политические авантюры? Ну там Л привез для П чемоданчик, а П за это попросил открыть рынок для рос IT?

Ответить

Anton Vlasov

Сергей
2

Яндекс еда это не совсем айти, да и рынка в беларуси нет.

Ответить

Павел Егоров

Anton
0

Яндекс еда это прям вот настолько айти, что дальше некуда. Та часть Еды, которая про человечков, это поди процентов 20 от всех процессов вообще.

Ответить

Anton Vlasov

Павел
1

яндекс.еда, это в первую очередь еда, которую кто-то должен готовить :) это куча менеджеров, которые подключают заведения, потому что заведениям изначально это все нафиг не надо и т.п. айти там не так уж и много.

Ответить

Павел Егоров

Anton
1

Ну нет. Процесс приготовления еды никак особо не меняется - а вот вся логика поверх, начиная от алгоритмов рекомендаций, заканчивая банальным роутингом, это суровейшее айти.

 заведениям изначально это все нафиг не надо

Настолько не надо, что у многих ресторанов доля еды на вынос посредством яндекса/мейла уже давно составляет ощутимую часть)

Ответить

Сергей Подгорный

Anton
0

Ну Минск довольно большой город с достаточным количеством населения как бы. Доставку еды могли бы осилить - не такая уж и сложная область вызвать курьера на адрес и составить меню.

Ответить

Anton Vlasov

Сергей
0

в минске нет такого количества забегаловок как в москве, я конечно был там всего один раз, но город показался пустым в плане общепита.

Ответить

Сергей Подгорный

Anton
3

Нет такого количества забегаловок, потому что там периодически прессуют местных ребят, знаю не понаслышке. 

Ответить

Anton Vlasov

Сергей
1

разумеется, причины у этого есть. но факт в том, что непонятно зачем на этом полумертвом рынке делать продукт, если можно делать сразу на запад.

Ответить

Сергей Подгорный

Anton
1

Вот решили оживить. Очевидно, что яшу не будут прессовать, иначе возникнут вопрос П к Л. Плюс у яшы достаточно денег чтобы сделать демпинг и провести мощную компанию. Мы ведь не знаем всей ситуации. А кто на запад яшу пустит, там и своих хватает.

Ответить

Andrey Andreev

Сергей
0

В Минске минимум альтернативных службы доставки из ресторанов:
menu.by
delivio.by
beengo.by

Ответить

Антон Волков

–1

Отсосала лукашке чтобы дали зайти в республику?

Ответить

Denis Sh

Антон
0

Антон, а не приходило ли вам в голову, что бывают и другие варианты  договориться с людьми? 

Ответить

Антон Волков

Denis
–3

Хм... Анал?

Ответить

Denis Sh

Антон
2

Любопытно. Продолжайте генерировать идеи, вдруг еще какие-нибудь опции возможны )

Ответить

Антон Волков

Denis
–1

Пытаюсь угадать твои фантазии 

Ответить

Denis Sh

Антон
0

Зачем? Если что интересно - спрашивай лучше, а то ты так долго гадать будешь ) Особенно учитывая, что у тебя все догадки в одном направлении и мимо (а что бы по этому поводу сказал дедушка Фрейд?)

Ответить

Андрей Задоркин

1

В СИЗО доставка есть?

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Феттучини с Креветкой

zick
1

"В Белоруссии «Еда» будет работать и через"
жопу, так же, как и в России. :)))

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Антон Волков

Феттучини
0

Во всех блюдах картошка вареная . Аж есть захотелось. Салат приготовить с огурцами и помидорами да луком.

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Gleb Tyutikov

0

Скидки блюда из картофеля уже на подходе?

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David Foster

0

на самом деле это не отсутствие комплексов, а очень недавно оформленная орфография, которая пока совпадает с произношением, поэтому для русского это кажется несколько смешным и безграмотным. но белорусский - это другой язык со своими правилами

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роман долгополов

Людмила
0

Правила языка  установили некие чиновники,тебе важнее сделать ку перед любимыми и родными чиновниками,только и всего

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Vl Al

0

"Приложение «Яндекс Go» (ранее «Яндекс.Такси») запустилось в Белоруссии в 2016 году и сейчас доступно в 30 городах" - Дочь проездом была на "день города" в Ростове (который "Великий"). Сказала, как у бабушки в райцентре на празднике "чего-то-там-брм". Наверное, Яндекс.Такси доступно в 30 райцентрах Белоруссии. 

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Денис Педан

0

Первые три доставки будут бесплатными.. Этот момент круто придуман

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Zhenya Ptichnikov

hola
0

@Инспектор вот ограничение на количество ссылок ввели, а боты всяко  спам постят, пора ещё ужесточать ограничения до введения более тщательной премодерации. 

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Вася Пражкин

Zhenya
0

Можно капчу для новичков, к примеру

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Danila

Zhenya
0

лимиты на комментарии, и завязать их на рейтинг

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