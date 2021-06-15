Мы давно планировали запуск доставки еды в Беларуси — нас звали сюда и пользователи, и потенциальные партнёры-рестораны. Несмотря на то, что рынок заказа блюд из ресторанов и кафе в стране сейчас активно развивается, спрос на услугу всё еще сильно превышает предложение, а пользователи хотят получить более быстрый и качественный сервис.