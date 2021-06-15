«Яндекс.Еда» начала работу в Минске Статьи редакции
Белоруссия стала третьей страной для сервиса после России и Казахстана.
- К сервису доставки еды подключились более 100 ресторанов, рассказали vc.ru в компании. Пока доставка доступна в пределах МКАД.
- Среднее время доставки — 30 минут, обещают в «Яндекс.Еде». Первые три доставки будут бесплатными, следующие — в среднем 4-6 белорусских рублей (около 116-174 российских рублей) в зависимости от корзины и других факторов.
- Приложение «Яндекс Go» (ранее «Яндекс.Такси») запустилось в Белоруссии в 2016 году и сейчас доступно в 30 городах, уточнили в компании. В Белоруссии «Еда» будет работать и через «Яндекс.Go», и через отдельное приложение.
- «Яндекс.Еда» запустилась в России в 2018 году, в августе 2019-го вышла за пределы страны и начала работать в Казахстане через приложение «Яндекс.Такси».
В редакторы новостей в vc.ru берут настолько неквалифицированных людей, что они даже не в состоянии открыть перечень стран и понять, что страны "Белоруссия" просто не существует?
Белорусский язык
Не перестаю восхищаться отсутствием комплексов и свободой белорусского языка.
Но есть лимит для восторга. Когда мне говорят, что надо писать «беларус», я шлю нахуй ровно по одной причине: в русском языке соединительная гласная - «о». Поэтому только и исключительно «белорус». Потому что я говорю и пишу по-русски грамотно. И не готов коверкать родной язык ради соседа, даже ради любимого и родного соседа.
Ну и, разумеется, Белоруссия, но никак не Беларусь. Это я как носитель и защитник нормы ответственно заявляю.
А. Лебедев
на самом деле, это не отсутствие комплексов, а очень недавно оформленная орфография, которая пока совпадает с произношением, а поскольку языки близки, то для русского это кажется несколько смешным и безграмотным. но белорусский - это другой язык со своими правилами
Зачем вообще нужен белорусский язык? Есть реальные аргументы кроме этой абстрактной чуши вроде "национальная идентичность", "память предков" и т. д.?
ну вот в русском нет, например, слова для выдвижного ящика стола. в русском он так и называется - выдвижной ящик стола, а по-белорусски - шуфлядка. разнообразие - сила, и это просто весело и интересно))
Зачем вообще нужен ты? Есть реальные аргументы кроме этой абстрактной чуши вроде "мамка родила"?
Давай сначала ты докажешь, что необходимость в белорусском языке связана со мной.
Необходимость обсуждение необходимости чего-либо связана с тобой. Несомненно. В тоже время твоя необходимость под вопросом, что ставит под вопрос необходимость в вопросе о необходимости чего-либо.
Зачем вообще нужен белорусский язык?
Он охрененно красивый. Не настолько, как украинский, который вообще просто создан для песен, но тоже ничотак.
Красота языка - вещь субъективная. Разве это достаточное условие, чтобы тратить ресурсы на его поддержку?
Знаете как на казахском языке называется Япония? Жапония! Чет японцы не бегут и не заставляют казахов называть их Джапани.
Ни Джапани, а Ниппон. Я бы попросил. Мы тут только о существующих странах беседу ведём. /sarcasm
нихон
Сейчас на вики посмотрел, они походу сами не уверены и вмешивался Конституционный комитет.
япония по-японски примерно нихон. www.google.com/search?q=япония+по-японски&newwindow=1
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Беларусь и беларусы - это по-белорусски и на белорусском варианте русского. Ну как есть бразильский португальский или уругвайский испанский. это нормально, но не на литературном русском.
Правильно почувствовали, потому что БелАрусь! ))
В комментаторы новостей в vc.ru берут настолько неквалифицированных людей, что они даже не в состоянии открыть учебник русского языка и понять, что соединительной гласной "а" в русском языке не существует?
Не-не-не, пока что это именно Белоруссия, с вождём(самопровозглашённым) и тоталитарным около советским укладом. Вот когда власть сменится и придёт настоящее демократическое правительство, вот тогда она станет Беларусью.
А вы ЛАндан говорите, простите? "Ну вот мы вернулись из ЛАндана" Я правильно понимаю вас?
Коллеги, поздравляю, не вздумайте задирать цены за картофельные блюда, не одобрит народ👀
Белорусы так сильно любят картофель?
Нет конечно, но это национальное достояние, будет оскорблением задирать цены на картофель, как считаете ?
Так завышение цен зависит от самих белорусов. Не из Москвы же им будут еду возить.
интересно, скоро ли курьеров и прочий персонал придется эвакуировать?
никогда)
нас звали сюда и пользователи, и потенциальные партнёры-рестораны.
Приходите в Узбекистан, плиз. От КЗ недалеко же
Но все курьеры уже уехали)0)0
Странно. Вроде как в РБ была (?) IT мекка. Неужели никто не сделал аналог ЯЕды? Или это плата за политические авантюры? Ну там Л привез для П чемоданчик, а П за это попросил открыть рынок для рос IT?
Яндекс еда это не совсем айти, да и рынка в беларуси нет.
Яндекс еда это прям вот настолько айти, что дальше некуда. Та часть Еды, которая про человечков, это поди процентов 20 от всех процессов вообще.
яндекс.еда, это в первую очередь еда, которую кто-то должен готовить :) это куча менеджеров, которые подключают заведения, потому что заведениям изначально это все нафиг не надо и т.п. айти там не так уж и много.
Ну нет. Процесс приготовления еды никак особо не меняется - а вот вся логика поверх, начиная от алгоритмов рекомендаций, заканчивая банальным роутингом, это суровейшее айти.
заведениям изначально это все нафиг не надо
Настолько не надо, что у многих ресторанов доля еды на вынос посредством яндекса/мейла уже давно составляет ощутимую часть)
Ну Минск довольно большой город с достаточным количеством населения как бы. Доставку еды могли бы осилить - не такая уж и сложная область вызвать курьера на адрес и составить меню.
в минске нет такого количества забегаловок как в москве, я конечно был там всего один раз, но город показался пустым в плане общепита.
Нет такого количества забегаловок, потому что там периодически прессуют местных ребят, знаю не понаслышке.
разумеется, причины у этого есть. но факт в том, что непонятно зачем на этом полумертвом рынке делать продукт, если можно делать сразу на запад.
Вот решили оживить. Очевидно, что яшу не будут прессовать, иначе возникнут вопрос П к Л. Плюс у яшы достаточно денег чтобы сделать демпинг и провести мощную компанию. Мы ведь не знаем всей ситуации. А кто на запад яшу пустит, там и своих хватает.
В Минске минимум альтернативных службы доставки из ресторанов:
menu.by
delivio.by
beengo.by
Отсосала лукашке чтобы дали зайти в республику?
Хм... Анал?
Пытаюсь угадать твои фантазии
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"В Белоруссии «Еда» будет работать и через"
жопу, так же, как и в России. :)))
Во всех блюдах картошка вареная . Аж есть захотелось. Салат приготовить с огурцами и помидорами да луком.
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на самом деле это не отсутствие комплексов, а очень недавно оформленная орфография, которая пока совпадает с произношением, поэтому для русского это кажется несколько смешным и безграмотным. но белорусский - это другой язык со своими правилами
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Правила языка установили некие чиновники,тебе важнее сделать ку перед любимыми и родными чиновниками,только и всего
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"Приложение «Яндекс Go» (ранее «Яндекс.Такси») запустилось в Белоруссии в 2016 году и сейчас доступно в 30 городах" - Дочь проездом была на "день города" в Ростове (который "Великий"). Сказала, как у бабушки в райцентре на празднике "чего-то-там-брм". Наверное, Яндекс.Такси доступно в 30 райцентрах Белоруссии.
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@Инспектор вот ограничение на количество ссылок ввели, а боты всяко спам постят, пора ещё ужесточать ограничения до введения более тщательной премодерации.
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