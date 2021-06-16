Еда
Таня Боброва

Сервис доставки готовых блюд «Много лосося» собрался выйти на рынок Петербурга до конца 2021 года Статьи редакции

В апреле сервис купила X5 Group.

  • X5 Group, которая с апреля владеет «Много лосося», выведет сеть dark kitchen на рынок Петербурга, сообщил источник «Коммерсанта» на рынке общепита. Сооснователь проекта Александр Мутовин подтвердил, что до конца 2021 года компания планирует построить несколько кухонь площадью 80–150 м² каждый.
  • Кроме продукции «Много лосося» dark kitchen будут возить продукцию других брендов из этого проекта. Как сервис будет выходить в город — самостоятельно, за счёт франчайзинга или комбинированно, — компания пока не решила.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты оценивают создание dark kitchen минимум в $1,5 тысячи за 1 м² — то есть площадь 150 м² может стоить $225 тысяч (около 16,2 млн рублей).
  • X5 может использовать свою экосистему, включая сервис доставки «Около», для выхода на другой рынок, отмечает издание. По словам Мутовина, на первом этапе дистрибуция будет организована через собственное приложение и агрегаторы доставки.
  • Проект «Много лосося» в 2018 году запустили выходец из Uber и «Яндекс.Такси» Яков Менделеев и экс-руководитель управления корпоративной стратегии в «Норникеле» Александр Мутовин. Он объединяет 25 кухонь, которые работают на доставку, в Москве, Московской области и в Ростове-на-Дону.
«Конкуренцию за инвестора мы уже выиграли»: как…
Интервью с сооснователем сети «тёмных кухонь» и мнения участников рынка.
vc.ru

#новость #x5group

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14 комментариев
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Вася Пражкин

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Чудные эти москвичи. В Петербург надо выходить под названием «Много корюшки».

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Andrey Kulakov

Вася
1

И много на корюшке заработаешь в Питере?))

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Вася Пражкин

Andrey
2

Корюшка в названии коренному питерцу гораздо ближе лосося, поэтому существенно больше.

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Иван Иванович

Вася
1

Хотя Норвегия ближе к Питеру, чем МСК.
Но корюшка вкусная, особенно панировке

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Алексей Кравцов

Вася
0

Шутка за 300. В Питере лучше: «собери лосося»

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Александр Блохин

Вася
0

Корюшка — это уже какой-то атавизм, никто её глобально не ест. В повседневной жизни корюшка примерно также часто встречается, как Петроград.

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Небольшой жёлтый робот

Вася
0

Много расчлененки

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Андрей

10

когда читаешь такие статьи с умными словечками, жаргонизмами, и прочей современной маркетинговой речью, а потом понимаешь что это все написано про сервис доставки (которых как блох развелось), думаешь едрить-колотить, очередная дичь

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Павел Скиннер

Андрей
0

Зато когда потом читаешь о темпах роста этого рынка, думаешь: «Хммм…» :)

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Pavel Maltsev

7

Ну давайте ещё пушить новости типа «в пятёрочку завести майонез» или ещё что-то малоинтересное сообществу vc

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Вадим Швальняк

Pavel
0

Жить-то редакции на что-то надо. 
А X5 (за почти бесплатно) смотрит на отзывы и получает обратную связь от целевой группы. Все комментаторы на vc.ru - это товар, которым редакция vc.ru торгует оптом и в рассрочку. Не смотря на кучу шлачных камментов, тут проскальзывают дельные ремарки, замечания, инсайды от умудренных опытом и знаниями. 

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Герман Воронов

3

Заказывал у них с год назад, реально было много лосося и вкусно 🙂 а вот пару месяцев назад попробовал еще раз и как-то разочаровали совсем. Рыбы мало, сыра мало.. и все это за приличный ценник. Написал отзыв, потом мне даже позвонили, извинялись и дали какой-то купон, но зачем он мне, если я хочу просто нормальную доставку суши, а не нажраться чего попало со скидкой 🥲
Все хорошие доставки рано или поздно скатываются, это печально.

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Максим Митин

1

Давно стали промо без пометки в пуши пихать?

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Небольшой жёлтый робот

0

Лососнули много тунца

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