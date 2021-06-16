{"id":3909,"title":"\u041a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e: X5 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0433\u0443\u0431\u0438\u0442\u044c \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441","url":"\/redirect?component=advertising&id=3909&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/254716-future-night&hash=5c4a52951b25fa2265862bde478ecec7435c2210b288c7f4cb49f2cd158e2b5e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Еда
Евгения Евсеева

Госдума освободила от НДС бары, кафе и рестораны с годовой выручкой до 2 млрд рублей с 2022 года Статьи редакции

Выручка от услуг общепита должна составлять не меньше 70% от общей выручки.

87 87 комментариев
4116 просмотров

Принятый в третьем чтении документ вносит изменения в Налоговый кодекс России.

Условия освобождения от НДС:

  • Выручка компании за год, предшествующий году освобождения от НДС, не должна превышать 2 млрд рублей.
  • Удельный вес выручки от услуг общепита в общей сумме выручки должен быть не менее 70%.
  • Среднемесячный размер выплат и других вознаграждений организацией физлицам, определяемый на основе расчётов по страховым взносам, должен быть не ниже размера среднемесячной зарплаты в регионе.
  • Услугами общепита не считается реализация продукции отделами кулинарии организаций и ИП розничной торговли, а также ИП, которые делают заготовки.
  • Налогоплательщики обязаны удерживать и уплачивать НДС у их поставщиков товаров (работ, услуг) — иностранных организаций.

4 июня Владимир Путин на ПМЭФ-2021 предложил освободить предприятия общепита от НДС, если выручка компании не превышает 2 млрд рублей. За бизнесом сохранится право по уплате пониженной ставки страховых взносов 15%, если количество сотрудников не превышает 1,5 тысячи человек.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что пилотный проект может начаться осенью и продлиться в течение года, в нем примут участие 500 компаний, которые отобрала ФНС.

Путин предложил обнулить комиссии в СБП для…
Какие меры поддержки для бизнеса и россиян предлагал президент на ПМЭФ-2021.
vc.ru

#новость

87 87 комментариев
13
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 87, "likes": 13, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 259207, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 16 Jun 2021 12:52:27 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
87 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Vilent

34

Было:
Салат Цезарь: 500.00 р. 
НДС 20%: 100.00 р. 

Стало:
Салат Цезарь:  500.00 р. 
НДС 0%: 0.00 р. 

Покупатель даже не заметит разницы) 

Ответить

Сергей Подгорный

Vilent
27

Кто по умнее, тот поднимет зп и переманит более талантливых ребят к себе, закупит оборудование. Глупо думать, что лишнюю прибыль директор потратит на свою зп - это прямой путь к банкротству, дебилов нет. 

Ответить

Константин Куцевалов

Сергей
0

Прямо таки нет? ))

Ответить

Андрей Верижников

Vilent
14

Так это же меры для поддержки заведений, а не покупателей. По-моему, все логично.

Ответить

Илья М

Vilent
2

по факту, прибыль заведения же не на 20% выручки вырастет, а
лишь на дельту между 20% типаНДСной доли выручки своей и НДС в счетах своих поставщиков?

Ответить

Илья Пешкин

Vilent
1

99 процентов ресторанов не платят и так НДС

Ответить

Дмитрий Немов

11

Уберут НДС — Снизят цены — больше людей придут в кафе — выручка выше 2 млрд — вернут НДС 

Ответить

Илья М

Дмитрий
35

выручка выше 2 млрд

вы много кабаков знаете с выручкой средней в 5+ млн. в день. Это какая-то золотая антилопа кмк.

Ответить

Gaius Plinius

Илья
0

А как вы 5 млн дневной выручки получили?

Ответить

Илья М

Gaius
4

2млрд. поделил на 365дней.

Ответить

Вячеслав Андреев

Илья
5

Удобная все таки штука эта математика

Ответить

Юрий Другач

Дмитрий
3

И так и так плохо да ведь?

Ответить

Madina Djalilova

1

Интересно, в ресторанах цены снизят? Ну или хотя бы начнут карты к оплате принимать? :)

Ответить

Игорь Маренков

Madina
10

Не помню когда я в последний раз встречал ресторан где не принимают карты

Ответить

Илья М

Игорь
3

в прошлом году в Москве частенько говорили "сломан терминал", готовы были принять переводом на карту. Чем приличнее тем реже, конечно.

Ответить

KeeF3ar

Илья
2

Терминал есть? Есть. Оплатить готов – готов. Не работает? Я пошел, до свидания. Отказываюсь платить переводом и терминал магическим образом чинится, еще ни разу не заплатил переводом или налом в таких ситуациях, хотя попадал в них множество раз. 

Ответить

Илья М

KeeF3ar
1

да, магическим образом терминал обычно находится если упереться рогом. Мне просто их жалко в прошлом году было и я еще и нал таскал.  с собой. Всё понимаю про уклонение от налогов и не приветствую, но год для сферы реально выдался не очень.

Ответить

KeeF3ar

Илья
1

Ну возьмем кейс, что ты например отравился в данном заведение. А чека нет, хотя он будет очень кстати в такой ситуации. Налом ок, если через кассу.

Ответить

Илья М

KeeF3ar
1

Ну возьмем кейс, что ты например отравился в данном заведение.

Я просто туда не пойду больше. Даже с трудом представляю цепочку действий чтобы получить свои деньги обратно: справку из больницы надо и с ней качать права идти?
Возможно, это потому что за 25+ лет в московском общепите не отравился ни разу. Возможно, организм крепкий. Ну, если не считать адских похмелий иногда :)
З.Ы. нал без чека - это я только в прошлом году такой толерантный был, сейчас-то уже опять в норму вернулся.

Ответить

KeeF3ar

Илья
1

Да вопрос не в том чтоб деньги вернуть, если отравление серьезное надо в тот же роспотребнадзор обратится и в суд, если есть значимый ущерб здоровью, вот в суде факт оплаты(чек) будет очень кстати.

Ответить

Илья М

KeeF3ar
1

согласен, конечно, но пока ни сам не страдал, ни друзья. Видимо, мы выбираем правильные места :)

Ответить

KeeF3ar

Илья
1

Мне пока тоже везет, но подруга как-то неслабо роллами траванулась)) но разбираться с этим не стала)

Ответить

Илья М

KeeF3ar
0

коментов негативных накинуть в отзывах - это максимум что я бы сделал наверное :)

Ответить

Goddard

Илья
0

Чаще всего такая магия происходит в заведениях с плохой кухней или обслуживанием, которых как раз не жалко )

Ответить

Илья М

Goddard
0

такие, кмк, долго не живут. Что в черную кассу будут, что в белую.

Ответить

Goddard

Илья
1

Живут и даже имеют рейтинг 4.5 на яндекс картах. Чаще всего, опять же, это заведения на жирном месте, куда не ходят постоянные клиенты, вроде парка или пляжа. В этом проблема рейтинга заведений, надо делать скидку на контингент =)

Ответить

Илья М

Goddard
1

в туристические места я б есть не пошел при наличии хоть какого-то выбора :) если это не прям круть-круть по кухне/бару, о которой рассказывают с придыханием все побывавшие несмотря на туристскость.

Ответить

Sergei Timofeyev

Илья
0

Уклонение от налогов? ))) Чаще - себе в карман

Ответить

Илья М

Sergei
0

и это тоже. Но удаленный заказ на стол не на одну позицию вызовет вопросы управляющего если он не в доле и чуток понимает? Пречек же был. Так что ставлю всё же на уход от налогов.

Ответить

Антон piter

Илья
0

Налик продавали. Сейчас с этим сложнее...

Ответить

Илья М

Антон
0

не без этого, думаю. Но что изменилось в 21м?

Ответить

Базовый Петя

Игорь
2

Ну это может в столицах. В регионах они зачастую даже не заморачиваются с рассказами "сломан терминал" (как ниже пишут), просто "оплата только наличными".

В городе, из которого я родом, такая вот история и даже с самым популярным и большим кафе на пляже. Они там карты никогда не принимали. Ну и налогов платят наверное с 10% всей выручки.

Ответить

Игорь Маренков

Базовый
1

Я из Томска. Повторюсь, не помню когда в последний раз встречал "оплата только наличными".

Ответить

Базовый Петя

Игорь
0

Ну возможно зависит от регионов и характеристик местных властей) Я из города, который раз в 6-7 меньше Томска. Ну и хозяин этого кафе (как говорят), толи бывший, толи еще действующий мент и на все проверки ему плевать.

Ответить

Elven Kelevra

Базовый
0

Живу на два города 300к и 1млн - даже мелкие лавочки типо продажи пирожков или шаурмичные с кавказцами имеют терминалы для оплаты картой

Ответить

Sergei Timofeyev

Игорь
0

Если не сетевой, то посмотрите. В сетевых всё чётко. Кстати, спасибо тем, у кого оплата не работает, благодаря им я много сэкономил )

Ответить

Игорь Маренков

Sergei
0

Да в несетевых конечно смотрел, даже большинство не сетевых.

Ответить

Vladimir Frolov

Игорь
0

Сходу вспомнил два в районе Чертаново. Ну и перевернув подставку для бокала, там иногда можно обнаружить карту Сбербанка 🤣

Ответить

Mike Kosulin

Madina
1

Просто в чеке не будет НДС, а сумма останется прежней:)

Ответить

Комментарий удален

Yan Varskii

Madina
0

Обычно цены только растут 😑

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Yan
0

Не поверишь - так происходит везде, деньги обесцениваются из-за инфляции, вот ведь неожиданность правда?

Ответить

Ann Lukashenko

Madina
0

Вряд ли. Этот проект возможно, с осени, на год и не для всех.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что пилотный проект может начаться осенью и продлиться в течение года, в нем примут участие 500 компаний, которые отобрала ФНС.

Ответить

Sergei Zotov

3

Ну тут ничего не скажешь. Можно только похвалить. Правда, это клево только для тех кафе, кто вообще доживет до 2022 года.

Ответить

Антон piter

Sergei
3

Я не знаю ни одного успешного в 2019 кабака и кафе в Питере, которое бы закрылось в 20-21. Некоторые сменили владельцев, но сам бизнес работать не перестал.

Ответить

Sergei Zotov

Антон
3

в свою очередь могу сказать, что в Мск наблюдал как менялись уже по нескольку раз местечковые кафе (не просто владелец поменялся, а прям совсем другое заведение). То же могу сказать про другие бизнесы типа маникюрных салонов и т.д. Раньше как-то стабильнее в этом плане было. Выжили только большие сети типа Шоколадницы, например.

Но этот пример не очень, конечно, потому что выборка маленькая. Было бы клево, если бы кто-нибудь подготовил аналитику пусть даже из Яндекс.Карт каких

Ответить

Elven Kelevra

Sergei
3

Да и смена владельца чаще всего значит лишь то, что предыдущий спихнул убыточный бизнес новому мечтателю, шанс, что у того будет кардинально все иначе и бизнес он сможет сделать успешным не велик.

Ответить

Илья М

Sergei
0

а что им помешает если не будет закрытия полного как в прошлом мае?
судя по наблюдениям - народ активно тусует по заведениям.

Ответить

Sergei Zotov

Илья
0

ну, я тут мимокрокодил, потому что в этой сфере не работаю. Просто показалось из общего новостного фона, что там достаточно много сейчас ограничений и штрафов на фоне все того же ковида (что-то слышал про то, что в бары нельзя было ходить вечером-ночью, например, а это ж основная выручка).

Отрасль-то не очень рентабельная, скорее всего многие работают в минус только для того, чтобы выжить с надеждой заработать позже. Вот те, кто выживет, те смогут образно говоря увеличить рентабельность за счет освобождения от НДС. Но это только те, у кого есть деньги дожить до 2022 года.

Ответить

Илья М

Sergei
0

там достаточно много сейчас ограничений и штрафов на фоне все того же ковида

штрафов там завсегда много было, те кто не умели решать этот вопрос - и до ковида не дожили.
В любой кабак можно смело заходить проверке и рубить бабло, маску в лучшем случае охранник просит на входе нацепить. Но как-то ведь работают :)
(что-то слышал про то, что в бары нельзя было ходить вечером-ночью, например, а это ж основная выручка).

начинали бухать раньше :) ну и особо ушлые продолжали работать "по секретному", вход по созвону с заднего двора и всё такое. Там штраф за такое емнип тысяч триста был, в пт.-сб. вечер это ни о чем на фоне выручки. А особо наглые работали даже тогда когда полностью закрыт общепит был - вспомним где накидался Ефремов прежде чем сесть за руль.
Отрасль-то не очень рентабельная, скорее всего многие работают в минус только для того, чтобы выжить с надеждой заработать позже.

Именно потому что "не очень рентабельная" в Москве открывалось каждый год не менее 500-600 новых точек общепита? :)
В убыток длительно работать могут себе позволить только собственники заведения, остальным проще закрыться. В прошлом году было сурово весной-летом, да. Но сейчас-то мы уже полгода живем без ограничений, если у заведения убытки - что-то они делают не так кмк.

Ответить

Sergei Zotov

Илья
0

 открывалось каждый год не менее 500-600 новых точек общепита?

а сколько закрывалось? В остальном все понятно, конечно

Ответить

Илья М

Sergei
1

да примерно столько же :) за первый год закрывалось емнип 2/3 точек.

Ответить

Ekaterina Blinova

3

Осталось дожить до 2022

Ответить

Илья М

3

не очень понял. Т.е. из чеков исчезнет НДС? цены упадут? :)

Среднемесячный размер выплат и других вознаграждений организацией физлицам, определяемый на основе расчётов по страховым взносам, должен быть не ниже размера среднемесячной зарплаты в регионе.

годно, белые зп в минималку канут в Лету?

Ответить

VaDiLa RUS

2

Что-то я не понял настроений комментаторов. Вроде бы же интересный ход сделали, что не так?

Ответить

юрий с

VaDiLa
1

Как бы стоило тогда освободить от налогов и ип. Ндс многие не применяют

Ответить

Илья Пешкин

юрий
2

99 процентов ресторанов не платят и так НДС

Ответить

Sergei Timofeyev

Илья
1

Зато какой шикарный жест от правительства!

Ответить

Mark Borisov

юрий
1

К тому же в одном месте уберут, в другом прибавят. Знаем мы такую благотворительность.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Роман Неоднозначный

1

Вроде портал про бизнес, а надежда людей на то что цены упадут почему то есть... У нас в стране и так достаточно налогов (прямых и не очень), поэтому изредка власть что-то сделала правильно убрав их. Интересно какой процент белых заведений попадает под эти условия

Ответить

Илья М

Роман
0

у нас надежда не потратить меньше, а выпить больше за те же деньги :)

Ответить

Влад Борщ

0

Выборы скоро, бешенный принтер работает.

Ответить

Илья М

Влад
1

так программа стартует с 22го, на слово могут и не поверить :)

Ответить

Евгения Дудинец

1

Малый бизнес в основном все равно на упрощенке. Что ему этот ндс. Это выручка до 400 тыс / день примерно

Ответить

Илья Пешкин

Евгения
0

99 процентов ресторанов не платят и так НДС

Ответить

Ivan Zenkov

0

Ура! Цены станут ниже11

Ответить

Sergei Timofeyev

Ivan
0

У вас ошибка в слове ниже. Следует читать как "выше"

Ответить

юрий с

–1

Сколько ботов с заданием писать про Путина

Ответить

юрий с

юрий
0

Если что на момент написания комментария было несколько сообщений мол опять скажут путин виноват. Потом удалили

Ответить

Илья Пешкин

–2

99 процентов ресторанов не платят и так НДС

Ответить

Люц Шнайдер

Илья
2

Ты бот? @Инспектор , проверь пациента.

Ответить

Alex Lee

0

Как они начали плясать перед выборами, и техосмотр чуть ли не отменили и НДС общепита. Не к добру это, значит после выборов где то начнут затягивать, к гадалке не ходи..

Ответить

Юрий Другач

Alex
1

Как-будто  это только к выборам всегда привязывалось

Ответить

Goddard Targarten

0

Кто понимает в бухучёте, объясните плз, это означает, что крупные компании и сетевые заведения на ОСНО теперь по факту будут платить меньше налогов, чем ИП или ООО на УСН или нет?

Ответить

Илья М

Goddard
0

емнип, налог на прибыль один выше на ОСНО чем 6%(+1%) с выручки ИП?

Ответить

Goddard Targarten

Илья
0

Если ты покупаешь товар у поставщика с НДС 20%, а у тебя этот НДС обнуляется, то это значит, что ты просто покупаешь со скидкой 20% (относительно покупки того же товара ИП на УСН) или нет? Я не разбираюсь в НДС, поэтому спрашиваю.

А прибыль можно  разными способами уменьшать, особенно, если ты большая компания с сетью заведений. Открывать новые заведения, например, или на рекламу тратить.

Ответить

Илья М

Goddard
0

вот по формулировке непонятно. Я понял так что тот НДС который уплачивали в бюджет кабаки раньше (дельта между полученным от гостей НДС и уплаченным поставщикам) - теперь останется кабакам.
Если ты покупаешь товар у поставщика с НДС 20%, а у тебя этот НДС обнуляется, то это значит, что ты просто покупаешь со скидкой 20%

Это вряд ли. Такой подход затронет всю цепочку поставщиков же, т.к. раз кабак не уплатил НДС поставщику - тому надо будет как-то обосновать этот момент для налоговой. И тут откроется непаханное поле для злоупотреблений такой нормой среди поставщиков.

Ответить

Goddard

Илья
0

Ну то есть входящий НДС будет прежним, а исходящий будет 0, так что входящий можно будет возместить из бюджета? Вот и скидка нарисовывается, только компания её получает не от поставщика, а в виде кэшбека.

Ответить

Илья М

Goddard
1

про возмещение вообще ничего не написано.
Я так вижу:
покупали у поставщика условной петрушки за 1000. НДС в ней 200, которые поставщик (пусть он первый и единственный в цепочке поставки) отдавал государству.
Сами ее продавали клиентам за 2500. НДС 500, мы платили государству 500-200=300 НДСа.
А теперь эти 300 останутся нам. Поставщик как платил свои 200 - так и продолжит, не на его улице праздник.

Ответить

Goddard

Илья
0

Ага, вот так понятнее, спасибо

Ответить

Sergei

Goddard
0

По сути, как было ничего, так и останется ничего

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Pavel Filippov

0

Общепиту легче дышать станет просто, ценник ясное дело никто не будет понижать. Общепит живи! Хорошие новости

Ответить

Илья Пешкин

Pavel
0

99 процентов ресторанов не платят и так НДС

Ответить

Alexey Ivanov

0

Отличная новость, хотя наверно там мелкие были ИП шниками

Ответить

Василий Кургалов

0

Читаю комменты, но так до сих пор и не понял сколько процентов ресторанов не платят ндс. Никто не подскажет?

Ответить

Andrei Apanasik

0

Сколько из них доживут до этого момента? =/

Ответить

Харухи

0

Самые нуждающиеся. 

Ответить

Anton Frolov

0

Правительство: снижает налоги
Все пользователи vc, тут же: думают, как обычно, возмутиться, и лихорадочно ищут, в чем же подвох

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Halyk Bank
Подписан
Отписаться
Достаточно знать номер телефона: В Казахстане появился быстрый и “прозрачный” способ оплаты для бизнеса
1
Neti
Подписан
Отписаться
Разработка мобильного приложения — нюансы при выборе подрядчика
Мобильное приложение — необходимый инструмент для современного бизнеса. От качества его работы зависит поток заказов, у…
hh.ru
Подписан
Отписаться
Как развивать бизнес, а не тонуть в рутине: 5 советов, как сократить издержки
Бизнес — это не только переговоры, запуск нового производства или встречи с партнерами. Это еще и поток операционной ру…

Показать еще

Лучшие комментарии
Mike Raitsyn
за день
Не читайте за завтраком испанских газет.  Колебания в 1-1.5% вполне в пределах дневной волатильности, особенно когда рынки на хаях. 
Капитализация Coca-Cola снизилась на $4 млрд после отказа Криштиану Роналду от газировки на пресс-конференции Евро-2020
Max Podzharov
за неделю
Конечно не причём, они всегда совершенно не причём )) только тупой народ во всем виноват! Может меньше надо врать про «чудо чудесное», заболеваемость, смертность и все такое прочее? Масочки натянуть на рожицы свои…
Собянин объявил «нерабочие дни» в Москве с 12 по 20 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Комментарии

Andrey Kudriavtcev

«Связной» изменил условия акции…

Гала Перидоловна

В Москве и Подмосковье объявили…

Pro MirST

Госдума одобрила во втором…

L A

В Москве и Подмосковье объявили…

Константин

В Москве и Подмосковье объявили…

Printsessa…

Госдума одобрила во втором…

Valeratal Val

В Москве и Подмосковье объявили…

Shlomo Goldenberg

Подведомственный Роскомнадзору…

Valeratal Val

В Москве и Подмосковье объявили…

Александр Якунин

В Москве и Подмосковье объявили…

Vladimir Frolov

Госдума освободила от НДС бары…

Инна Спящая

Госдума одобрила во втором…

Владимир Ларин

iHerb запланировала…

Вадим Швальняк

В Москве и Подмосковье объявили…

Rudolf Cunningham

В Москве и Подмосковье объявили…

L A

В Москве и Подмосковье объявили…

Екатерина

В Москве и Подмосковье объявили…

Valeratal Val

В Москве и Подмосковье объявили…

semen matrasov

Подведомственный Роскомнадзору…

Николаев Александр

«Альфа-банк» уже более 200 дней…
null