Выручка от услуг общепита должна составлять не меньше 70% от общей выручки.

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Принятый в третьем чтении документ вносит изменения в Налоговый кодекс России.

Условия освобождения от НДС:

Выручка компании за год, предшествующий году освобождения от НДС, не должна превышать 2 млрд рублей.

Удельный вес выручки от услуг общепита в общей сумме выручки должен быть не менее 70%.

Среднемесячный размер выплат и других вознаграждений организацией физлицам, определяемый на основе расчётов по страховым взносам, должен быть не ниже размера среднемесячной зарплаты в регионе.

Услугами общепита не считается реализация продукции отделами кулинарии организаций и ИП розничной торговли, а также ИП, которые делают заготовки.



Налогоплательщики обязаны удерживать и уплачивать НДС у их поставщиков товаров (работ, услуг) — иностранных организаций.

4 июня Владимир Путин на ПМЭФ-2021 предложил освободить предприятия общепита от НДС, если выручка компании не превышает 2 млрд рублей. За бизнесом сохранится право по уплате пониженной ставки страховых взносов 15%, если количество сотрудников не превышает 1,5 тысячи человек.