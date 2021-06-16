Госдума освободила от НДС бары, кафе и рестораны с годовой выручкой до 2 млрд рублей с 2022 года Статьи редакции
Выручка от услуг общепита должна составлять не меньше 70% от общей выручки.
Условия освобождения от НДС:
- Выручка компании за год, предшествующий году освобождения от НДС, не должна превышать 2 млрд рублей.
- Удельный вес выручки от услуг общепита в общей сумме выручки должен быть не менее 70%.
- Среднемесячный размер выплат и других вознаграждений организацией физлицам, определяемый на основе расчётов по страховым взносам, должен быть не ниже размера среднемесячной зарплаты в регионе.
- Услугами общепита не считается реализация продукции отделами кулинарии организаций и ИП розничной торговли, а также ИП, которые делают заготовки.
- Налогоплательщики обязаны удерживать и уплачивать НДС у их поставщиков товаров (работ, услуг) — иностранных организаций.
4 июня Владимир Путин на ПМЭФ-2021 предложил освободить предприятия общепита от НДС, если выручка компании не превышает 2 млрд рублей. За бизнесом сохранится право по уплате пониженной ставки страховых взносов 15%, если количество сотрудников не превышает 1,5 тысячи человек.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что пилотный проект может начаться осенью и продлиться в течение года, в нем примут участие 500 компаний, которые отобрала ФНС.
Было:
Салат Цезарь: 500.00 р.
НДС 20%: 100.00 р.
Стало:
Салат Цезарь: 500.00 р.
НДС 0%: 0.00 р.
Покупатель даже не заметит разницы)
Кто по умнее, тот поднимет зп и переманит более талантливых ребят к себе, закупит оборудование. Глупо думать, что лишнюю прибыль директор потратит на свою зп - это прямой путь к банкротству, дебилов нет.
Так это же меры для поддержки заведений, а не покупателей. По-моему, все логично.
Уберут НДС — Снизят цены — больше людей придут в кафе — выручка выше 2 млрд — вернут НДС
А как вы 5 млн дневной выручки получили?
Интересно, в ресторанах цены снизят? Ну или хотя бы начнут карты к оплате принимать? :)
Не помню когда я в последний раз встречал ресторан где не принимают карты
Ну возьмем кейс, что ты например отравился в данном заведение.
Я просто туда не пойду больше. Даже с трудом представляю цепочку действий чтобы получить свои деньги обратно: справку из больницы надо и с ней качать права идти?
Возможно, это потому что за 25+ лет в московском общепите не отравился ни разу. Возможно, организм крепкий. Ну, если не считать адских похмелий иногда :)
З.Ы. нал без чека - это я только в прошлом году такой толерантный был, сейчас-то уже опять в норму вернулся.
Уклонение от налогов? ))) Чаще - себе в карман
Налик продавали. Сейчас с этим сложнее...
Ну это может в столицах. В регионах они зачастую даже не заморачиваются с рассказами "сломан терминал" (как ниже пишут), просто "оплата только наличными".
В городе, из которого я родом, такая вот история и даже с самым популярным и большим кафе на пляже. Они там карты никогда не принимали. Ну и налогов платят наверное с 10% всей выручки.
Я из Томска. Повторюсь, не помню когда в последний раз встречал "оплата только наличными".
Ну возможно зависит от регионов и характеристик местных властей) Я из города, который раз в 6-7 меньше Томска. Ну и хозяин этого кафе (как говорят), толи бывший, толи еще действующий мент и на все проверки ему плевать.
Живу на два города 300к и 1млн - даже мелкие лавочки типо продажи пирожков или шаурмичные с кавказцами имеют терминалы для оплаты картой
Если не сетевой, то посмотрите. В сетевых всё чётко. Кстати, спасибо тем, у кого оплата не работает, благодаря им я много сэкономил )
Сходу вспомнил два в районе Чертаново. Ну и перевернув подставку для бокала, там иногда можно обнаружить карту Сбербанка 🤣
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Обычно цены только растут 😑
Не поверишь - так происходит везде, деньги обесцениваются из-за инфляции, вот ведь неожиданность правда?
Вряд ли. Этот проект возможно, с осени, на год и не для всех.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что пилотный проект может начаться осенью и продлиться в течение года, в нем примут участие 500 компаний, которые отобрала ФНС.
Ну тут ничего не скажешь. Можно только похвалить. Правда, это клево только для тех кафе, кто вообще доживет до 2022 года.
Я не знаю ни одного успешного в 2019 кабака и кафе в Питере, которое бы закрылось в 20-21. Некоторые сменили владельцев, но сам бизнес работать не перестал.
в свою очередь могу сказать, что в Мск наблюдал как менялись уже по нескольку раз местечковые кафе (не просто владелец поменялся, а прям совсем другое заведение). То же могу сказать про другие бизнесы типа маникюрных салонов и т.д. Раньше как-то стабильнее в этом плане было. Выжили только большие сети типа Шоколадницы, например.
Но этот пример не очень, конечно, потому что выборка маленькая. Было бы клево, если бы кто-нибудь подготовил аналитику пусть даже из Яндекс.Карт каких
Да и смена владельца чаще всего значит лишь то, что предыдущий спихнул убыточный бизнес новому мечтателю, шанс, что у того будет кардинально все иначе и бизнес он сможет сделать успешным не велик.
ну, я тут мимокрокодил, потому что в этой сфере не работаю. Просто показалось из общего новостного фона, что там достаточно много сейчас ограничений и штрафов на фоне все того же ковида (что-то слышал про то, что в бары нельзя было ходить вечером-ночью, например, а это ж основная выручка).
Отрасль-то не очень рентабельная, скорее всего многие работают в минус только для того, чтобы выжить с надеждой заработать позже. Вот те, кто выживет, те смогут образно говоря увеличить рентабельность за счет освобождения от НДС. Но это только те, у кого есть деньги дожить до 2022 года.
там достаточно много сейчас ограничений и штрафов на фоне все того же ковида
штрафов там завсегда много было, те кто не умели решать этот вопрос - и до ковида не дожили.
В любой кабак можно смело заходить проверке и рубить бабло, маску в лучшем случае охранник просит на входе нацепить. Но как-то ведь работают :)
(что-то слышал про то, что в бары нельзя было ходить вечером-ночью, например, а это ж основная выручка).
начинали бухать раньше :) ну и особо ушлые продолжали работать "по секретному", вход по созвону с заднего двора и всё такое. Там штраф за такое емнип тысяч триста был, в пт.-сб. вечер это ни о чем на фоне выручки. А особо наглые работали даже тогда когда полностью закрыт общепит был - вспомним где накидался Ефремов прежде чем сесть за руль.
Отрасль-то не очень рентабельная, скорее всего многие работают в минус только для того, чтобы выжить с надеждой заработать позже.
Именно потому что "не очень рентабельная" в Москве открывалось каждый год не менее 500-600 новых точек общепита? :)
В убыток длительно работать могут себе позволить только собственники заведения, остальным проще закрыться. В прошлом году было сурово весной-летом, да. Но сейчас-то мы уже полгода живем без ограничений, если у заведения убытки - что-то они делают не так кмк.
открывалось каждый год не менее 500-600 новых точек общепита?
а сколько закрывалось? В остальном все понятно, конечно
не очень понял. Т.е. из чеков исчезнет НДС? цены упадут? :)
Среднемесячный размер выплат и других вознаграждений организацией физлицам, определяемый на основе расчётов по страховым взносам, должен быть не ниже размера среднемесячной зарплаты в регионе.
годно, белые зп в минималку канут в Лету?
Что-то я не понял настроений комментаторов. Вроде бы же интересный ход сделали, что не так?
99 процентов ресторанов не платят и так НДС
К тому же в одном месте уберут, в другом прибавят. Знаем мы такую благотворительность.
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Вроде портал про бизнес, а надежда людей на то что цены упадут почему то есть... У нас в стране и так достаточно налогов (прямых и не очень), поэтому изредка власть что-то сделала правильно убрав их. Интересно какой процент белых заведений попадает под эти условия
Выборы скоро, бешенный принтер работает.
Малый бизнес в основном все равно на упрощенке. Что ему этот ндс. Это выручка до 400 тыс / день примерно
Ура! Цены станут ниже11
Сколько ботов с заданием писать про Путина
99 процентов ресторанов не платят и так НДС
Как они начали плясать перед выборами, и техосмотр чуть ли не отменили и НДС общепита. Не к добру это, значит после выборов где то начнут затягивать, к гадалке не ходи..
Кто понимает в бухучёте, объясните плз, это означает, что крупные компании и сетевые заведения на ОСНО теперь по факту будут платить меньше налогов, чем ИП или ООО на УСН или нет?
Если ты покупаешь товар у поставщика с НДС 20%, а у тебя этот НДС обнуляется, то это значит, что ты просто покупаешь со скидкой 20% (относительно покупки того же товара ИП на УСН) или нет? Я не разбираюсь в НДС, поэтому спрашиваю.
А прибыль можно разными способами уменьшать, особенно, если ты большая компания с сетью заведений. Открывать новые заведения, например, или на рекламу тратить.
вот по формулировке непонятно. Я понял так что тот НДС который уплачивали в бюджет кабаки раньше (дельта между полученным от гостей НДС и уплаченным поставщикам) - теперь останется кабакам.
Если ты покупаешь товар у поставщика с НДС 20%, а у тебя этот НДС обнуляется, то это значит, что ты просто покупаешь со скидкой 20%
Это вряд ли. Такой подход затронет всю цепочку поставщиков же, т.к. раз кабак не уплатил НДС поставщику - тому надо будет как-то обосновать этот момент для налоговой. И тут откроется непаханное поле для злоупотреблений такой нормой среди поставщиков.
про возмещение вообще ничего не написано.
Я так вижу:
покупали у поставщика условной петрушки за 1000. НДС в ней 200, которые поставщик (пусть он первый и единственный в цепочке поставки) отдавал государству.
Сами ее продавали клиентам за 2500. НДС 500, мы платили государству 500-200=300 НДСа.
А теперь эти 300 останутся нам. Поставщик как платил свои 200 - так и продолжит, не на его улице праздник.
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Общепиту легче дышать станет просто, ценник ясное дело никто не будет понижать. Общепит живи! Хорошие новости
Читаю комменты, но так до сих пор и не понял сколько процентов ресторанов не платят ндс. Никто не подскажет?
Правительство: снижает налоги
Все пользователи vc, тут же: думают, как обычно, возмутиться, и лихорадочно ищут, в чем же подвох
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