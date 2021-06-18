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Еда
Евгения Евсеева

В Москве запустили «бесковидные рестораны​», продлили ограничения на неделю и отменили режим «нерабочих дней» с 21 июня Статьи редакции

Количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили до тысячи человек.

27 27 комментариев
1919 просмотров

Введённые ограничения продлят с 21 по 29 июня — будет также ограничена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ, ночная работа ресторанов и клубов за исключением работы навынос и введены другие ограничения.

Режим «нерабочих дней» продлевать не буудт — он отменяется с 21 июня.

В Москве закроют фанзоны для болельщиков и танцполы, количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили до 1 тыcячи человек.

Эксперимент по общественным зонам, свободным от Covid-19, начнётся с 19 июня — сначала в 15-20 ресторанах. В качестве эксперимента эти рестораны объявят «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию — скачать его можно с сайта Госуслуг.

Для ресторанов с зонами, свободными от Covid-19, отменят также запрет на ночную работу.

Собянин также отметил, что для вакцинации мигрантов будут использовать вакцину «Спутник Лайт» — разрешение на это получат в начале июля. В июне в городе объявили обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг, торговли и некоторых других. За отказ грозят штрафы.

#новость #москва #третьяволна #covid19

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27 27 комментариев
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27 комментариев
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Алексей Кононов

6

А если переболел и прививаться нельзя пока - ты человек третьего сорта?

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Максим Неплох

Алексей
0

Жиза

Ответить

Дмитрий Журиков

3

Нормальные вакцины завезите, а не вашу воду Кашперовского с тромбозом и пойдут люди прививаться.

Ответить

lavaw

Дмитрий
3

У меня мама так привилась, через месяц в больнице, чуть не умерла от инфаркта , совпадение? Не думаю.. очень много случаев таких совпадений

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Ruslan Bolshakov

lavaw
4

Подруга моей мамы не привилась. Месяц в больнице, умерла. Совпадение? Не думаю.. очень много случаев таких совпадений

История реальна. В прошлую субботу 9 дней было

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lavaw

Ruslan
0

Ну вот и не понятно, от чего лучше бежать, от ковида, или от осложнений от вакцины

Ответить

Игорь Протасов

lavaw
1

Так вроде у пфайзер и астры, которые сделаны похоже такая проблема есть. Так, что и у нашей вакцины должны быть. Только кто ж скажет. Нет осложнений и все, хотя даже от проверенных вакцин бывают отложения 

Ответить

brusnyakalla5 allabrusn

0

Если ты не привился, доступ в ресторан закрыт? Это что за давление на народ?

Ответить

Амбиент Музыкантов

brusnyakalla5
3

Это типа бизнес наступает сам себе на горло. :)

Ответить

Константин Суворов

brusnyakalla5
2

Да это скорее давление уже не на народ, а на бизнес и экономику в частности (пока что как один из этапов). Без кафе и ресторанов можно прожить, да и доставка в конце концов уже есть. Все кто хотел, с онлайном подружились. Другой вопрос, зачем с каждым разом вводить бестолковые методы под давлением, которые могут фундаментально принести ещё больше вреда.

Например, почему не ввести какие-то дополнительные нормы по вентиляции, пускай и с проверками. По контролю влажности в помещениях. Раз уж всё больше фактов в последних исследованиях всплывает в пользу распространения вируса аэрозольным, а не воздушно-капельным путём, то почему бы не придумывать созидательные методы по предотвращению. Это пойдёт на пользу всем и это понятные и измеримые вещи как для людей, так и для предпринимателей.

Я к тому, что можно заниматься действительно полезными вещами, а не вот этой вот всей политической... не знаю как и назвать даже.

Ответить

Василий Гуров

3

Когда это выходные дни у нас успели стать нерабочими?

Ответить

Denis Video

3

Ок, ведь привитые тоже являются переносчиками и распространителями заболевания. Будут сидеть вместе и заражать друг друга. В чем логика?

Ответить

Иван Матвеев

2

А где список этих 15-20 ресторанов? Интересно что за бизнес так легко "прогибается"

Ответить

lavaw

Иван
1

Фаршмаки всякие, у которых клиентов нет

Ответить

Василий Гуров

Иван
1

Теремок)

Ответить

Валентин Колосов

0

В чем выгода ресторанам продолжать работать? В Москве же 12% только привилось. 

Ответить

lavaw

Валентин
4

Причём эти 12 процентов это бабушки и те у кого нет денег ходить в рестики

Ответить

Denis Video

lavaw
0

В основном больницы переполнены сейчас теми кто привился.

Ответить

Игорь Протасов

Валентин
0

Как понимаю, или так, или никак

Ответить

Alexey Matveev

1

Человек третьего сорта априори, хоть привитый хоть нет, если не творишь сам законы

Ответить

vlad nep

1

Шутки про принудительное внедрение анального зонда гражданам уже не кажутся такими смешными, да? 

Ответить

Небольшой жёлтый робот

1

Режим «рабочих-нерабочих дней» отменяется. Вводится локдаун-нелокдаун

Ответить

Игорь Протасов

0

Вот только вакцинация от ковида не защищает никак. Шансы заболеть и быть переносчиком также остаются. 
Интересно, когда qr код надо будет скачивать для посещения общественного туалета? 

Ответить

Роман Степанов

0

Где список ресторанов, хоть посмотреть, что наваяли))

Ответить

Alexey Matveev

Роман
0

В игнор эти странные рестораны априори

Ответить

Alexey Ivanov

0

Походу сами не знают уже , что придумать. Каждый день новые решения.

Ответить

Igor Fedorov

0

В "бесковидных ресторанах" права граждан ограничиваются по медицинским факторам? Это по какому такому НПА? А как же врачебная тайна? Хотя, стоп! Это же бизнес сам так делает, а не гос-во. В случае чего, мы этот бизнес а-та-та, накажем в общем.

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