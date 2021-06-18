Количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили до тысячи человек.

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Введённые ограничения продлят с 21 по 29 июня — будет также ограничена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ, ночная работа ресторанов и клубов за исключением работы навынос и введены другие ограничения.

Режим «нерабочих дней» продлевать не буудт — он отменяется с 21 июня.

В Москве закроют фанзоны для болельщиков и танцполы, количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили до 1 тыcячи человек.

Эксперимент по общественным зонам, свободным от Covid-19, начнётся с 19 июня — сначала в 15-20 ресторанах. В качестве эксперимента эти рестораны объявят «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию — скачать его можно с сайта Госуслуг.

Для ресторанов с зонами, свободными от Covid-19, отменят также запрет на ночную работу.

Собянин также отметил, что для вакцинации мигрантов будут использовать вакцину «Спутник Лайт» — разрешение на это получат в начале июля. В июне в городе объявили обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг, торговли и некоторых других. За отказ грозят штрафы.