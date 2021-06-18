В Москве запустили «бесковидные рестораны», продлили ограничения на неделю и отменили режим «нерабочих дней» с 21 июня Статьи редакции
Количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили до тысячи человек.
Введённые ограничения продлят с 21 по 29 июня — будет также ограничена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ, ночная работа ресторанов и клубов за исключением работы навынос и введены другие ограничения.
Режим «нерабочих дней» продлевать не буудт — он отменяется с 21 июня.
В Москве закроют фанзоны для болельщиков и танцполы, количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили до 1 тыcячи человек.
Эксперимент по общественным зонам, свободным от Covid-19, начнётся с 19 июня — сначала в 15-20 ресторанах. В качестве эксперимента эти рестораны объявят «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию — скачать его можно с сайта Госуслуг.
Для ресторанов с зонами, свободными от Covid-19, отменят также запрет на ночную работу.
Собянин также отметил, что для вакцинации мигрантов будут использовать вакцину «Спутник Лайт» — разрешение на это получат в начале июля. В июне в городе объявили обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг, торговли и некоторых других. За отказ грозят штрафы.
А если переболел и прививаться нельзя пока - ты человек третьего сорта?
Нормальные вакцины завезите, а не вашу воду Кашперовского с тромбозом и пойдут люди прививаться.
Подруга моей мамы не привилась. Месяц в больнице, умерла. Совпадение? Не думаю.. очень много случаев таких совпадений
История реальна. В прошлую субботу 9 дней было
Так вроде у пфайзер и астры, которые сделаны похоже такая проблема есть. Так, что и у нашей вакцины должны быть. Только кто ж скажет. Нет осложнений и все, хотя даже от проверенных вакцин бывают отложения
Если ты не привился, доступ в ресторан закрыт? Это что за давление на народ?
Да это скорее давление уже не на народ, а на бизнес и экономику в частности (пока что как один из этапов). Без кафе и ресторанов можно прожить, да и доставка в конце концов уже есть. Все кто хотел, с онлайном подружились. Другой вопрос, зачем с каждым разом вводить бестолковые методы под давлением, которые могут фундаментально принести ещё больше вреда.
Например, почему не ввести какие-то дополнительные нормы по вентиляции, пускай и с проверками. По контролю влажности в помещениях. Раз уж всё больше фактов в последних исследованиях всплывает в пользу распространения вируса аэрозольным, а не воздушно-капельным путём, то почему бы не придумывать созидательные методы по предотвращению. Это пойдёт на пользу всем и это понятные и измеримые вещи как для людей, так и для предпринимателей.
Я к тому, что можно заниматься действительно полезными вещами, а не вот этой вот всей политической... не знаю как и назвать даже.
Ок, ведь привитые тоже являются переносчиками и распространителями заболевания. Будут сидеть вместе и заражать друг друга. В чем логика?
А где список этих 15-20 ресторанов? Интересно что за бизнес так легко "прогибается"
В чем выгода ресторанам продолжать работать? В Москве же 12% только привилось.
Человек третьего сорта априори, хоть привитый хоть нет, если не творишь сам законы
Шутки про принудительное внедрение анального зонда гражданам уже не кажутся такими смешными, да?
Режим «рабочих-нерабочих дней» отменяется. Вводится локдаун-нелокдаун
Вот только вакцинация от ковида не защищает никак. Шансы заболеть и быть переносчиком также остаются.
Интересно, когда qr код надо будет скачивать для посещения общественного туалета?
Где список ресторанов, хоть посмотреть, что наваяли))
В "бесковидных ресторанах" права граждан ограничиваются по медицинским факторам? Это по какому такому НПА? А как же врачебная тайна? Хотя, стоп! Это же бизнес сам так делает, а не гос-во. В случае чего, мы этот бизнес а-та-та, накажем в общем.
21 апреля 2021 покупатель из г. Уфа оформил на маркете в моем магазине заказ № 44165386, оплатил его полностью на маркете. Мы отправили заказ 22 апреля СДЭКом из Москвы. 29 апреля в 13:55 покупатель получил заказ и тут же в 13:56 нажал «отмена заказа» в своем личном кабинете маркета, таким образом получив деньги за свой заказ обратно.
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