У Uber уже есть компания по доставке алкоголя и подразделение по производству роботов-курьеров.

О сделке рассказал в Twitter гендиректор Cornershop Оскар Хьертонссон (Oskar Hjertonsson). Её сумму стороны не раскрывают.

Oskar Hjertonsson @ohjertonsson 1 When building your future with someone... at some point you gotta go all-in! Today we're announcing that @Uber will acquire 100% of Cornershop. We’re thrilled to join @dkhos and the Uber team to build better solutions for instant local commerce around the world. 🌎 Когда вы строите свое будущее с кем-то, в какой-то момент вам придется пойти ва-банк! Сегодня мы объявляем, что Uber приобретет 100% Cornershop. Мы очень рады присоединиться к команде Uber, чтобы создавать лучшие решения для мгновенной локальной коммерции по всему миру.

В 2020 году Uber купила около 50% Cornershop за нераскрытую сумму. Сейчас выкупила оставшуюся часть компании.

Стартап был основан в 2015 году и привлек в общей сложности $31,7 млн, последнее финансирование было в мае 2017 года, по данным Crunchbase. Cornershop работает в США, Перу, Бразилии, Колумбии и Канаде.

В июле 2020 года Uber купила подразделение робототехники сервиса доставки Postmates за $2,65 млрд. Независимая компания будет называться Serve Robotics.

В феврале 2021 года компания объявила, что купит сервис доставки алкоголя Drizly за $1,1 млрд. Компания планирует встроить сервис в собственное приложение для доставки Uber Eats.

На фоне снижения выручки из-за коронавируса Uber продала свои подразделения «летающих такси» и беспилотных автомобилей.

