Uber купила стартап по доставке продуктов Cornershop Статьи редакции
У Uber уже есть компания по доставке алкоголя и подразделение по производству роботов-курьеров.
О сделке рассказал в Twitter гендиректор Cornershop Оскар Хьертонссон (Oskar Hjertonsson). Её сумму стороны не раскрывают.
В 2020 году Uber купила около 50% Cornershop за нераскрытую сумму. Сейчас выкупила оставшуюся часть компании.
Стартап был основан в 2015 году и привлек в общей сложности $31,7 млн, последнее финансирование было в мае 2017 года, по данным Crunchbase. Cornershop работает в США, Перу, Бразилии, Колумбии и Канаде.
- В июле 2020 года Uber купила подразделение робототехники сервиса доставки Postmates за $2,65 млрд. Независимая компания будет называться Serve Robotics.
- В феврале 2021 года компания объявила, что купит сервис доставки алкоголя Drizly за $1,1 млрд. Компания планирует встроить сервис в собственное приложение для доставки Uber Eats.
- На фоне снижения выручки из-за коронавируса Uber продала свои подразделения «летающих такси» и беспилотных автомобилей.
Когда уже лопнет этот пузырь....
Cornershop и так работал через Uber Eats понятно было, что они их окончательно поглотят.
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