Еда
Маша Цепелева

Uber купила стартап по доставке продуктов Cornershop Статьи редакции

У Uber уже есть компания по доставке алкоголя и подразделение по производству роботов-курьеров.

О сделке рассказал в Twitter гендиректор Cornershop Оскар Хьертонссон (Oskar Hjertonsson). Её сумму стороны не раскрывают.

Oskar Hjertonsson @ohjertonsson
1 When building your future with someone... at some point you gotta go all-in! Today we're announcing that @Uber will acquire 100% of Cornershop. We’re thrilled to join @dkhos and the Uber team to build better solutions for instant local commerce around the world. 🌎
Когда вы строите свое будущее с кем-то, в какой-то момент вам придется пойти ва-банк! Сегодня мы объявляем, что Uber приобретет 100% Cornershop. Мы очень рады присоединиться к команде Uber, чтобы создавать лучшие решения для мгновенной локальной коммерции по всему миру.

В 2020 году Uber купила около 50% Cornershop за нераскрытую сумму. Сейчас выкупила оставшуюся часть компании.

Стартап был основан в 2015 году и привлек в общей сложности $31,7 млн, последнее финансирование было в мае 2017 года, по данным Crunchbase. Cornershop работает в США, Перу, Бразилии, Колумбии и Канаде.

  • В июле 2020 года Uber купила подразделение робототехники сервиса доставки Postmates за $2,65 млрд. Независимая компания будет называться Serve Robotics.
  • В феврале 2021 года компания объявила, что купит сервис доставки алкоголя Drizly за $1,1 млрд. Компания планирует встроить сервис в собственное приложение для доставки Uber Eats.
  • На фоне снижения выручки из-за коронавируса Uber продала свои подразделения «летающих такси» и беспилотных автомобилей.

#новость #uber

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Best Practice

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Но к России, где Убер = Яндекс это, видимо, отношения не имеет?

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Странный

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В Америке можно доставлять алкоголь?

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Nathan Zachary

0

Когда уже лопнет этот пузырь....

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Denis Kiselev

Nathan
0

Вы про доставку алкоголя и неаккуратного курьера?

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Raimond Vladimirov

0

Cornershop и так работал через Uber Eats понятно было, что они их окончательно поглотят.

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Artemy

0

Когда уже изобретут доставку алкоголя по трубам?

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Борис Васильев

Artemy
0

Так вроде же тысячи лет доставляют по трубам кровоснабжения?

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