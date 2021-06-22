Еда
Маша Цепелева

Сеть салатных ресторанов Sweetgreen с оценкой $1,8 млрд подала заявку на IPO – Axois Статьи редакции

Компания хочет привлечь больше $100 млн.

  • Sweetgreen конфиденциально подала заявку для выхода на биржу, подтвердили несколько источников Axios.
  • Компания хочет получить больше $100 млн после продажи акций, по информации издания.
  • C момента основания в 2007 году компания привлекла около $670 млн, в том числе в том числе в 2021 году. Инвесторы оценили Sweetgreen в $1,8 млрд, по данным платформы Setters. Среди инвесторов фонды Revolution, Signatures Capita и другие.
  • Sweetgreen — сеть салатных ресторанов, где блюда готовят из фермерских продуктов. Это первая компания, которая использовала блокчейн в фермерском хозяйстве с помощью платформы Internet of Tomatoes. Датчики собирали информацию об овощах на ферме — от температуры и влажности до химического состава.
  • В 2019 году средняя выручка одного ресторана Sweetgreen выросла до $3 млн, это в три раза выше, чем у Starbucks — менее $1 млн на кофейню. В 2020 году из-за пандемии выручка Sweetgreen упала на 70%, но конкретные финансовые показатели компания не раскрыла.
История салатных ресторанов Sweetgreen: не…
Компания не зациклена на «здоровой» еде или отказе от мяса: вместо этого основатели позвали…
vc.ru

#новость #sweetgreen

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Vlad Strus

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Почему с обычными салатами под майонезом которые продаются со скидкой после 18:00 в любом крупном маркете, не происходит такого успеха ?
Сбор информации о состоянии кабачка с помощью блокчейна ? Реально ?

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Сергей Щукин

0

Блокчейн-бигдата-крипто.gif

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Pavel Pavel

0

Классное меню судя по фоткам. В Мск есть что-то подобное?

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Nick

0

Салат + IPO =

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Маджид Гаджиев

0

"сеть салатных ресторанов, где блюда готовят из фермерских продуктов"
Это же ЛавкаЛавка. 

Биокоины надо майнить. 

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Хозяин

0

Салат рекурсивный:
огурцы, помидоры, салат.

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Allestor Krei

0

Почему крупные инвесторы до сих пор ведутся на блокчейн? Или они спецом увеличивают ценник, чтобы выйти на хаях?

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Артем Павлючук

Allestor
0

Надо раздуть, чтобы выйти в + когда акция выйдет на торги. Это ведь у нас дрочева на 3 месяца..

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