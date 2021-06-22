Сеть салатных ресторанов Sweetgreen с оценкой $1,8 млрд подала заявку на IPO – Axois Статьи редакции
Компания хочет привлечь больше $100 млн.
- Sweetgreen конфиденциально подала заявку для выхода на биржу, подтвердили несколько источников Axios.
- Компания хочет получить больше $100 млн после продажи акций, по информации издания.
- C момента основания в 2007 году компания привлекла около $670 млн, в том числе в том числе в 2021 году. Инвесторы оценили Sweetgreen в $1,8 млрд, по данным платформы Setters. Среди инвесторов фонды Revolution, Signatures Capita и другие.
- Sweetgreen — сеть салатных ресторанов, где блюда готовят из фермерских продуктов. Это первая компания, которая использовала блокчейн в фермерском хозяйстве с помощью платформы Internet of Tomatoes. Датчики собирали информацию об овощах на ферме — от температуры и влажности до химического состава.
- В 2019 году средняя выручка одного ресторана Sweetgreen выросла до $3 млн, это в три раза выше, чем у Starbucks — менее $1 млн на кофейню. В 2020 году из-за пандемии выручка Sweetgreen упала на 70%, но конкретные финансовые показатели компания не раскрыла.
Почему с обычными салатами под майонезом которые продаются со скидкой после 18:00 в любом крупном маркете, не происходит такого успеха ?
Сбор информации о состоянии кабачка с помощью блокчейна ? Реально ?
"сеть салатных ресторанов, где блюда готовят из фермерских продуктов"
Это же ЛавкаЛавка.
Биокоины надо майнить.
Почему крупные инвесторы до сих пор ведутся на блокчейн? Или они спецом увеличивают ценник, чтобы выйти на хаях?
Надо раздуть, чтобы выйти в + когда акция выйдет на торги. Это ведь у нас дрочева на 3 месяца..
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