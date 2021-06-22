В Москве запретят ходить в кафе без прививки, отрицательного теста на Covid-19 или антител: как это будет работать Статьи редакции
Проверять их будут по QR-кодам.
С 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие «защиту от заболевания»:
- Прошедшие вакцинацию.
- Переболевшие Covid-19 в течение последних шести месяцев.
- При отрицательном ПЦР-тесте, действительном в течение трёх дней. Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.
Наличие «защиты от коронавируса» можно подтвердить QR-кодом, получить который можно будет с использованием электронной медицинской карты, сайта mos.ru, ресурса ЕМИАС.инфо, «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники.
Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Рестораны и кафе обязаны будут создать систему проверки наличия QR-кодов.
Фуд-корты будут открыты только после проверки системы контроля, которая препятствует проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос или доставку.
Для разбора случаев, когда в базе данных не окажется сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном ПЦР-тесте, власти создали «группу разбора». Обратиться к ней можно будет через личный кабинет на mos.ru.
Какие ещё ввели ограничения
С 22 июня власти также ввели временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек — на открытом воздухе и в зданиях.
Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников. При этом ограничения будут отменены, если организаторы создадут «свободную от Covid-19» зону, куда будут допускать только участников с QR-кодами.
Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы и другие мероприятия с числом участников менее 500 человек. «Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей», — говорится в блоге Сергея Собянина.
- «Бесковидные рестораны» в Москве запустили 18 июня, тогда же власти продлили действующие ограничения на неделю и отменили режим «нерабочих дней» с 21 июня.
Поздравляем общепит с введением новых мер по поддержке от государства.
Спасибо, что не могу ходить по ресторанам и кафе. Похудею зато)
Вам не помешало бы (шутка плохая, извините:((()
Просто пуховик у нее слегка не по размеру)))
Бывает такое, я сам раньше носил джинсы, которые были на несколько размеров больше.
А потом посидели на самоизоляции, и джинсы стали впору? У меня так...
Здесь важно понимать, что альтернатива — полное закрытие залов и работа только «на вынос». В таком контексте QR коды не выглядят уж очень плохо.
Здесь важно понимать статистику: у людей остаётся всё ещё немереное количество способов заразиться в общественном транспорте, больницах, на работе, в кругу друзей, в очереди "на вынос" и так далее по списку. Ограничительные меры в данной ситуации смотрятся как минимум нелепо по отношению к самому общепиту.
Плюсую, это какой-то выбор сакральной жертв... тьфу, отрасли, которую ритуально убьют, обмажуться её кровью и будут орать на каждого "смотри, что ты наделал!!!".
Почему общепит, а не транспорт, всякие метро и электрички? Почему в больницах адищще творится, куда посокращали всех медиков, увезли все оборудование, растащили все стройматериалы? Зачем границы и аэропорты открыли, если всё ТАК плохо?
Вы как на работу собираетесь ездить если общественный транспорт закрыть? Или «каникулы» за счёт работодателя?
а еще при этом открыли Турцию и другие страны для отдыха...
Турцию разве Московские власти "открыли"? Это же разные центры принятия решений.
Они просто так стимулируют людей как можно быстрей ширнуться вакцинацией, подсесть на эти постоянные (без них уже не справится организм) прививки как на наркоту и сдохнуть в итоге, после того как все бюджеты будут освоены, а население самовыпилится из жизни.
Да, есть места, кроме общепита, где можно заразиться и что? Вы предлагаете закрыть всё сразу? Люди же не ездят на транспорте просто так туда-сюда. Убирая точки притяжения (рестораны, концерты, клубы и другие развлечения), одновременно достигается цель уменьшения пассажиропотока в транспорте. Власти города вводят ограничения поэтапно, смотрят динамику и на основе данных ослабляют или наоборот усиливают ограничения. Вполне разумный подход.
Важно понимать что смертность от дельта 0,1% индийская "мутация" . )) Просто в Европе все это было постепенно , длилось год , у вас это все делают экспресс методом но по тем-же методичкам. Конечная цель ковидпаспорта , на которые потом повесят срцкредита. Технорабство блин. ))
В кафе нельзя, а в метро - можно
Пока можно. Дальще - в метро пустят, а в вагон уже нет.
В вагон пустят, а из метро без вакцины - нет.
Помню, была парочка фильмов ужасов про поселения каннибалов в сетях метро
Можно хоть самому первую деревеньку открыть
Только есть один ньюанс - в метро без маски нельзя, а в ресторанах сидят без масок
По смыслу - в принципе более-менее здраво, по крайней мере как во всем мире. По реализации - будет задница с этими qr-кодами, потому что данные между нашими чудесными системами передаются очень хреново.
Крошечный космос
Да по задумке тоже хреново, ибо говорят добровольно, но чот нифига не добровольно
Всё добровольно, без вакцины у тебя остаётся ровно столько же возможностей. Сдал тест и делаешь, что хочешь
Так и есть, многие так и не получили электронные сертификаты, хотя честно вакцинировались)
Обращения в поддержку, жалобы, личные обращения по месту вакцинации не помогают, одни отфутболивания. Видимо нужен коллективный иск.
Несколько странная ситуация. Если человек переболел 6 месяцев назад, но у него высокий уровень антител, то нафига ему прививаться?
Возрастной
А ещё через пару лет после мини-геноцида запланирован каминг-аут "правительство России - рептилоиды"
Только тссс, инфа закрытая
Почему не на роботов?
Мигранты дешевле и производятся проще
и люди мудаки, которые только ныть умеют и на жопе ровно сидеть и думать что им все должны
Сдал тест на антитела. Высокий их уровень, так что в больнице сказали, что можно не колоться. Но болел больше полугода назад. Просто окружающие на дают рассладиться организму. И теперь что, не ходить на обед?
Угу. Тот же Гемотест в ЕМИАС данные не передает. Значит нужно тесты только по ОМС сдавать.
Только что проверил, все ПЦР из Гемотеста в ЕМИАС отображаются. Другой вопрос, как быстро они туда попадают.
Везет вам. У меня ни одного нет. Что я делаю не так?
Вероятно не указан где-то полис ОМС у меня.
Ненене. Тебе говорили что ковидиотия - это ковидиотия.
Не верил?
Познай ее.
Прививку делают по времени после болезни. Через 3-6 месяцев. А не по уровню антител.
Потому что цель -60% вакцинированных. Кто ее поставил - сами угадайте.
146%. Только так. Вакцинировать можно несколько раз (об этом уже говорят)
Сейчас в мире прививку делают через 3-6 месяцев после болезни, а не по результатам антител. Анализы на igG - это российское развлечение.
А на основании чего тогда появляются рекомендации делать вакцину тем, у кого есть антитела? Ну то есть, у нас нет данных о том, сколько живет иммунит после болезни, нет данных о том, сколько живет иммунитет после первой вакцины, но единственное в чем мы уверены, что после вакцины он точно есть?)
Потому что ты должен познать на себе весь уровень ковидиотизма, вот почему.
Так это не прокатит, поскольку заражаются уже новым мутировавшим Ковидом. А так вакцинация типо должна вероятность заражения уменьшить.
Как надоела эта истерия вокруг этих прививок. Принудительная вакцинация - это что за .....?
Так вас ещё в детстве вакцинировали. И даже не спросили. =)
Благодаря вакцинации к 1975 году Россия была практически свободна от дифтерии: регистрировалось около полусотни случаев дифтерии в год. Однако в середине 1980-х ситуация стала резко меняться, и к 1986 году охват вакцинацией упал до семидесяти процентов. Люди массово отказывались прививать детей и прививаться сами — большинство взрослых нуждается в ревакцинации от дифтерии каждые десять лет. Некоторые исследователи связывают это со ставшими тогда популярными антипрививочными настроениями.
В результате в первой половине 1990-х заболеваемость дифтерией в России росла на двести процентов ежегодно. Резко подскочила смертность от нее. Пик эпидемии пришелся на 1994 год, когда заболело около сорока тысяч человек, больше тысячи из них умерли.
Совместно со Всемирной организацией здравоохранения правительству удалось взять эту ситуацию под контроль. По всей стране проводились национальные дни прививок, людей массово прививали бесплатными безопасными вакцинами, и заболеваемость стала медленно снижаться. Достичь показателей середины 1970-х годов удалось только к началу 2000-х.
Сейчас от дифтерии привито около 97 процентов россиян, а число заболевших — не больше десяти в год.
Чисто для занудства. Тысяча человек в масштабе страны на уровне погрешности. Да и подсчёт не прозрачный.
Но болеть конечно не круто.
эпидемией считается заболевание чем либо 1% населения одновременно. Все что остальное - разовые заболевания.
Пофиг с вакцинацией, рано или поздно все там будем, но уже за РЕвакцинацию топить начинают
Стадо ходит в масках, которые никого от вируса не защищают, потому что в принципе для этого не предназначены.
привет антимасочник, у тебя ума не хватает понять, что он защищает? всю хрень, которую ты выкашливаешь, чихаешь, маска по большей части задерживает... но нет, ты доигрался, теперь всем будут колоть... таких как ты надо запомнить - предатели народа. благодоря таким "самым умным", сейчас имеем то, что имеем
Ты понимаешь что маска не спасает ровным счетом ни от чего? Аналогично как и не помогает уменьшить распространение.
А че там, фаши... ой, сорян, леволибералы уже не скрывают своих взглядов?
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прочти инструкцию к маске, на любой упаковке написано что она не предназначена для защиты от вирусов.
ты чихни в маске и без маски на зеркало. и погляди, сколько гавна на ней останется и сколько на зеркале... но у антмасочников ума нет, они борцы за свободу, но странно... где вы были, когда конституцию меняли, деньги другим государствам прощали, пенсионный возраст поднимали? ах, да. там же по шапке можно получить... ну а тут теперь иглой полуите, спасибо таким как ты
Это фантастика, конечно.
Чел абсолютно не подготовил город к третьей волне, о которой только ленивый не кричал - а расплачиваться за его промахи должны люди.
А люди типа мимокрокодилы что ли? Те же самые люди радостно толпились в клубах и барах, своих мозгов нет? И прививки не ставили
А когда выбор завезут? Ну чтобы модерну, пфайзер, спутник можно было поставить, м?
У людей ярое недоверие к власти, отсюда и результат
Модерну и пфайзер разрешат продавать тогда, когда европейцы разрешат свободно продавать спутник в ЕС. Это симметричная конструкция. Как только это случится, вы сможете поставить пфайзер где-нибудь в хеликсе тысяч за десять вместо бесплатного спутника.
ну когда начнут со спутником пускать в сша и ес с радостью поставлюсь, а пока похоже придется из под палки как раб чтобы просто купить себе поесть или полечится. Тест на антитела реальный иммунитет один хер не показывает, херли с него толку
Эм, а можно узнать, что в вашем случае называется не подготовил?
Свободная вакцинация в любом ТЦ или медицинском учреждении, инфраструктура в общественном транспорте с санитайзерами и контролем температуры, маски и санитайзеры в любом общественном месте и магазине, разметка с социальной дистанцией.
Что город еще должен был сделать? Расстреливать людей за то, что никто ничем из предложенного не пользовался?
Койки, врачи, лекарства.
Очевидно, что этого сейчас не хватает, если у властей такая паника.
А что в Москве коек не хватает? Вроде бы нет... центры развернуты, еще больше в резерве. Врачей нет? Ну а где их взять за полгода, когда индустрия разваливалась и сокращалась (это другой разговор). Лекарства? От ковида нет лекарств, а СИЗЫ, ИВЛ и сопутствующие медикаменты закуплены и в достатке.
Вам лишь поругать. В Москве сделали много чего, чего нет в других мировых столицах. Грустно, что такое сделано только в Москве, а не по всей России.
Так не сделать этого. Если до этого годами гробить медицину, то за полгода-год никак врача не обучишь
Вероятно всего хватает, но надо новое, на что денег не давали. Сейчас под дудку-волну Новых законов деньги реками кому надо польются.
Дык с самого начала, с 2010г., нужно было строить отношения с горожанами, не устраивать ночи длинных ковшей, не проводить всратую реновацию, не перестилать плитку раз в месяц... Сейчас бы любимого мэра послушали и помогли чем смогли в его борьбе с ковидом. Образцовый город бы был. А сейчас за неделю, конечно, уже ничего не сделать, только по живому резать и удивляться.
Да нет никакой третьей волны. Есть цель влупить прививку любым способом. Вот и начали нагонять статистику под нужные параметры. Моя подруга медсестра, она очень хотела попасть в красную зону, потому как там платят больше. Отказали, поскольку открывать доп отделение не будут из-за того, что не нужно. Было это неделю назад.
Есть цель влупить прививку любым способом
Чтобы что?
Чтобы прививочники не доживали до пенсии. Так во всем мире.
Разве кто-то потом будет разбираться? Нет конечно.
Иногда читаешь комментарий на виси и думаешь - ну как в больную голову такая хуйня приходит? А потом смотришь - у него десяток лайков
А виноват «чел»
Иногда читаешь привиочников и думаешь, как еще нужно поиметь людей, чтобы они голову включали? Но судя по всему, прививочникам нравится наступать на грабли.
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И?? Сейчас то она мне зачем, если она ни от чего не защищает?
Если она работает, тогда зачем вводят ограничения? Вколол и гуляй спокойно. Однако этого не происходит.
Нет, вирус создавался не для того, чтобы можно было снимать ограничения. Это спектакль с далеко идущими последствиями.
Поставили в детстве и больше не ставили. А этой бодягой предлагают каждые полгода ширяться.
Есть мнение, что есть соревнование между Странами кто больше привьет. Но я в это не верю потому, что есть Израиль в котором привит очень большой процент населения. Короче, в этой игре уже есть победители.
Это как считать: количественно или процент населения?
В абсолюте конечно, цифра "35+ млн. прививок в сутки" меня поросто убила.
Если в %, то впереди сразу были всякие Сейшелы и Санмарины же, куда там Израилю. Когда двумя баулами клетчатыми, набитыми коробками с прививками можно всю страну было проколоть - сложно с такими состязаться :)
Китай следует дисквалифицировать за сам вирус
Да нет никакой третьей волны.
Конечно статистически некорректно судить только исходя из своего окружения, но ковидом на прошлой неделе заболело 6 знакомых, включая меня.
И до этого заболевали. Факт есть факт. Доп отделение не открыли. Не нужно это.
Хорош, привиться нельзя только что в сортире. Какая еще подготовка нужна была? От любых эпидемий одно спасение - вакцинация, по другому ни одну одолеть ни удалось.
Для начала предоставить возможность прививаться вакцинами, которые прошли полноценные клинические исследования с публикациями. Например, пфайзером.
Результаты 3й фазы Спутника есть в лучшем медицинском журнале Ланцет от 20 февраля. Аргентина тщательно собрала статистику по Спутнику на 3,5 своих граждан. Чем эти результаты не устраивают? Десяток стран устраивает Спутник, а Константина - нет...
Десяток стран третьего мира...
Даже наши лучшие друзья, та единственная страна с которой у нас разрешенное двойное гражданство (Израиль если что), не стала использовать Спутник.
Чем статистика спутника не устраивает??
Всем устраивает, не хочу колоться отечественными вакцинами.
И даже не хочу погружаться в полемику на тему вставания с колен. Уже разобрался в российских машинах, кино, футболе, лучшем космодроме мира, лучших крымских курортах, танке армате и прочем-прочем. Дальше в сортах говна копаться и разбираться не хочу.
Просто дайте мне возможность уколоться той вакциной, к которой у меня есть доверие.
Кажется,этот ответ можно использовать в отношении всех,кто вроде не против прививки,но как то сомневается
Ни одна не прошла полноценное исследование
Воооооот, до вас начинает доходить.То есть вам с помощью пропаганды предлагается побыть лабораторной мышкой. А вы мало того, что сами радостно бежите становиться подопытным, так еще и на людей не поддавшихся пропаганде набрасываетесь.