Проверять их будут по QR-кодам.

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С 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие «защиту от заболевания»:

Прошедшие вакцинацию.

Переболевшие Covid-19 в течение последних шести месяцев.



При отрицательном ПЦР-тесте, действительном в течение трёх дней. Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Наличие «защиты от коронавируса» можно подтвердить QR-кодом, получить который можно будет с использованием электронной медицинской карты, сайта mos.ru, ресурса ЕМИАС.инфо, «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники.

Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Рестораны и кафе обязаны будут создать систему проверки наличия QR-кодов.

Фуд-корты будут открыты только после проверки системы контроля, которая препятствует проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос или доставку.

Для разбора случаев, когда в базе данных не окажется сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном ПЦР-тесте, власти создали «группу разбора». Обратиться к ней можно будет через личный кабинет на mos.ru.

Обновлено в 16:59. Московские рестораны могут лишиться 90% посетителей из-за перевода заведений на «бесковидный режим», Московские рестораны могут лишиться 90% посетителей из-за перевода заведений на «бесковидный режим», заявил ТАСС уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов. «Такие вещи можно вводить, когда у нас 60% вакцинированных, — рестораны, потерявшие 40% гостей, ещё как-то разберутся», — считает он.

Какие ещё ввели ограничения

С 22 июня власти также ввели временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек — на открытом воздухе и в зданиях.

Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников. При этом ограничения будут отменены, если организаторы создадут «свободную от Covid-19» зону, куда будут допускать только участников с QR-кодами.

Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы и другие мероприятия с числом участников менее 500 человек. «Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей», — говорится в блоге Сергея Собянина.