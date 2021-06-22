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Еда
Таня Боброва

В Москве запретят ходить в кафе без прививки, отрицательного теста на Covid-19 или антител: как это будет работать Статьи редакции

Проверять их будут по QR-кодам.

422 422 комментария
9530 просмотров

С 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие «защиту от заболевания»:

  • Прошедшие вакцинацию.
  • Переболевшие Covid-19 в течение последних шести месяцев.
  • При отрицательном ПЦР-тесте, действительном в течение трёх дней. Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Наличие «защиты от коронавируса» можно подтвердить QR-кодом, получить который можно будет с использованием электронной медицинской карты, сайта mos.ru, ресурса ЕМИАС.инфо, «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники.

Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Рестораны и кафе обязаны будут создать систему проверки наличия QR-кодов.

Фуд-корты будут открыты только после проверки системы контроля, которая препятствует проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос или доставку.

Для разбора случаев, когда в базе данных не окажется сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном ПЦР-тесте, власти создали «группу разбора». Обратиться к ней можно будет через личный кабинет на mos.ru.

Обновлено в 16:59. Московские рестораны могут лишиться 90% посетителей из-за перевода заведений на «бесковидный режим», заявил ТАСС уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов. «Такие вещи можно вводить, когда у нас 60% вакцинированных, — рестораны, потерявшие 40% гостей, ещё как-то разберутся», — считает он.

Какие ещё ввели ограничения

С 22 июня власти также ввели временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек — на открытом воздухе и в зданиях.

Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников. При этом ограничения будут отменены, если организаторы создадут «свободную от Covid-19» зону, куда будут допускать только участников с QR-кодами.

Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы и другие мероприятия с числом участников менее 500 человек. «Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей», — говорится в блоге Сергея Собянина.

  • «Бесковидные рестораны» в Москве запустили 18 июня, тогда же власти продлили действующие ограничения на неделю и отменили режим «нерабочих дней» с 21 июня.

#новость #третьяволна #москва

422 422 комментария
26
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422 комментария
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Сергей Кайзер

102

Поздравляем общепит с введением новых мер по поддержке от государства.

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Елизавета Дроздова

Сергей
30

Спасибо, что не могу ходить по ресторанам и кафе. Похудею зато)

Ответить

Никита Корниенко

Елизавета
7

Вам не помешало бы (шутка плохая, извините:((()

Ответить

Yuri Istomin

Никита
0

Просто пуховик у нее слегка не по размеру)))

Ответить

Вася Пражкин

Yuri
0

И кость широкая )

Ответить

Никита Корниенко

Yuri
0

Бывает такое, я сам раньше носил джинсы, которые были на несколько размеров больше.

Ответить

useless uS

Никита
0

А потом посидели на самоизоляции, и джинсы стали впору? У меня так...

Ответить

Никита Корниенко

useless
0

Есть такое, я перепробовал почти все крупы из магазина. 

Ответить

Иван Фейкович

Елизавета
0

Это врятли, ходить надо, а лучше бегать :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Елизавета
0

Доставка ж

Ответить

Bogolyubov Dmitriy

Сергей
4

Здесь важно понимать, что альтернатива — полное закрытие залов и работа только «на вынос». В таком контексте QR коды не выглядят уж очень плохо.

Ответить

Сергей Кайзер

Bogolyubov
6

Здесь важно понимать статистику: у людей остаётся всё ещё немереное количество способов заразиться в общественном транспорте, больницах, на работе, в кругу друзей, в очереди "на вынос" и так далее по списку. Ограничительные меры в данной ситуации смотрятся как минимум нелепо по отношению к самому общепиту.

Ответить

Александр

Сергей
4

Плюсую, это какой-то выбор сакральной жертв... тьфу, отрасли, которую ритуально убьют, обмажуться её кровью и будут орать на каждого "смотри, что ты наделал!!!".

Почему общепит, а не транспорт, всякие метро и электрички? Почему в больницах адищще творится, куда посокращали всех медиков, увезли все оборудование, растащили все стройматериалы? Зачем границы и аэропорты открыли, если всё ТАК плохо?

Ответить

Bogolyubov

Алексан…
0

Вы как на работу собираетесь ездить если общественный транспорт закрыть? Или «каникулы» за счёт работодателя?

Ответить

Mikhail Frolov

Сергей
1

а еще при этом открыли Турцию и другие страны для отдыха...

Ответить

Илья М

Mikhail
0

турция в апреле выдавала на нашем фоне просто огромные цифры, поэтому и закрыли ее. Потом три месяца комендантского часа видимо им пошли на пользу и теперь у них в день на всю страну меньше случаев чем у нас в Москве. Че бы и не открыть. Это уже их риски, не наши

Ответить

Bogolyubov

Mikhail
0

Турцию разве Московские власти "открыли"? Это же разные центры принятия решений.

Ответить

Russian Swiss

Сергей
0

Они просто так стимулируют людей как можно быстрей ширнуться вакцинацией, подсесть на эти постоянные (без них уже не справится организм) прививки как на наркоту и сдохнуть в итоге, после того как все бюджеты будут освоены, а население самовыпилится из жизни.

Ответить

Tv Box

Russian
1

Не логично гробить население которое по принципиальным вопросам не возбухает, налоги платит, работает за гроши.

Ответить

Bogolyubov

Сергей
–1

Да, есть места, кроме общепита, где можно заразиться и что? Вы предлагаете закрыть всё сразу? Люди же не ездят на транспорте просто так туда-сюда. Убирая точки притяжения (рестораны, концерты, клубы и другие развлечения), одновременно достигается цель уменьшения пассажиропотока в транспорте. Власти города вводят ограничения поэтапно, смотрят динамику и на основе данных ослабляют или наоборот усиливают ограничения. Вполне разумный подход.

Ответить

Igor Novák

Bogolyubov
0

Важно понимать что смертность от дельта 0,1% индийская "мутация" . )) Просто в Европе все это было постепенно , длилось год , у вас это все делают экспресс методом но по  тем-же методичкам. Конечная цель ковидпаспорта , на которые потом повесят срцкредита. Технорабство блин. )) 

Ответить

Murat Oshroev

64

В кафе нельзя, а в метро - можно 

Ответить

Alexey Ivanov

Murat
6

Пока можно. Дальще - в метро пустят, а в вагон уже нет.

Ответить

Вася Пражкин

Alexey
7

В вагон пустят, а из метро без вакцины - нет.

Ответить

Hoken PWNZ

Вася
0

Помню, была парочка фильмов ужасов про поселения каннибалов в сетях метро

Можно хоть самому первую деревеньку открыть

Ответить

Alexey QuQu

Alexey
0

Только есть один ньюанс - в метро без маски нельзя, а в ресторанах сидят без масок

Ответить

Alexey Ivanov

Alexey
0

Это пока разрешено есть без масок. Недолго осталось.

Ответить

слава Грищенко

Murat
1

😅😂😂

Ответить

Екатерина

18

По смыслу - в принципе более-менее здраво, по крайней мере как во всем мире. По реализации - будет задница с этими qr-кодами, потому что данные между нашими чудесными системами передаются очень хреново.

Ответить

Крошечный космос

Екатерина
11

Да по задумке тоже хреново, ибо говорят добровольно, но чот нифига не добровольно

Ответить

ЯжПрограммист

Крошечный
5

Со времён СССР есть термин "добровольно-принудительно"

Ответить

Алексей Волосач

Крошечный
–1

Всё добровольно, без вакцины у тебя остаётся ровно столько же возможностей. Сдал тест и делаешь, что хочешь

Ответить

Крошечный космос

Алексей
0

Ну да, делай тест каждые 3 дня = столько же прав, определенно

Ответить

Aydar Sultanov

Екатерина
3

Так и есть, многие так и не получили электронные сертификаты, хотя честно вакцинировались)
Обращения в поддержку, жалобы, личные обращения по месту вакцинации не помогают, одни отфутболивания. Видимо нужен коллективный иск.

Ответить

Екатерина

Aydar
3

У меня ещё есть подозрение, что Гемотест, например, только положительные ПЦРы передаёт в медицинскую карту. Потому что за год сдавала кучу ПЦР по разной необходимости там, а в мед карте только тот, который положительный и отрицательный сделанный по ОМС

Ответить

L A

Екатери…
1

Чудом узнал о том что пцр сделанные в днком есть в ЕМИАС от участкового  терапевта. Посмотрел — и действительно есть(с десяток с начала года).

Ответить

Екатерина

L
0

Я вот их там смотрела, но нет(

Ответить

Дмитрий

Aydar
2

Ага, в Басманный суд

Ответить

evilnw

15

Несколько странная ситуация. Если человек переболел 6 месяцев назад, но у него высокий уровень антител, то нафига ему прививаться?

Ответить

Skorpyon

evilnw
7

Потому что по плану утилизации населения похуй переболел / не переболел. В РФ ни производств, ни научных центров, только углеводороды, а добывать углеводороды хватит 15 миллионов населения.

Ответить

lakoros

Skorpyon
17

Да да. чипирование и убийство русского населения. которое Путин планирует заменить на мигрантов!

Ответить

Александр

lakoros
7

Не планирует, а уже 21 год как планомерно и успешно реализует.

Ответить

Возрастной

lakoros
3

А ещё через пару лет после мини-геноцида запланирован каминг-аут "правительство России - рептилоиды"
Только тссс, инфа закрытая

Ответить

Егор Какой-то

lakoros
0

Почему не на роботов?

Ответить

Игорь Протасов

Егор
8

Мигранты дешевле и производятся проще

Ответить

Дмитрий

Игорь
0

Мигранты плохо едут, заразы. 

Ответить

Игорь Протасов

Дмитрий
5

Да уже завезённые не плохо размножаются 

Ответить

Дмитрий Евсеев

Skorpyon
–1

и люди мудаки, которые только ныть умеют и на жопе ровно сидеть и думать что им все должны

Ответить

Lightning1707

Skorpyon
0

У тебя уже сознание разрушается. Последняя стадия шизофрении.

Ответить

Виктор Налейкин

evilnw
8

Сдал тест на антитела. Высокий их уровень, так что в больнице сказали, что можно не колоться. Но болел больше полугода назад. Просто окружающие на дают рассладиться организму. И теперь что, не ходить на обед? 

Ответить

Евгений Дроздов

Виктор
1

Угу. Тот же Гемотест в ЕМИАС данные не передает. Значит нужно тесты только по ОМС сдавать.

Ответить

Павел Левин

Евгений
1

Только что проверил, все ПЦР из Гемотеста в ЕМИАС отображаются. Другой вопрос, как быстро они туда попадают. 

Ответить

Евгений Дроздов

Павел
0

Везет вам. У меня ни одного нет. Что я делаю не так?
Вероятно не указан где-то полис ОМС у меня.

Ответить

Fedor Ngun

Виктор
0

Ненене. Тебе говорили что ковидиотия - это ковидиотия.
Не верил?
Познай ее.

Ответить

Bublikov Anton

Виктор
0

А читать статью не пробовали?

Ответить

Igor Kulikovsky

Виктор
–7

Прививку делают по времени после болезни. Через 3-6 месяцев. А не по уровню антител.

Ответить

Alexey Ivanov

evilnw
6

Потому что цель  -60% вакцинированных. Кто ее поставил - сами угадайте.

Ответить

Stan 1

Alexey
0

Не, если бы он - то было бы 86%

Ответить

Alexey Ivanov

Stan
0

146%. Только так. Вакцинировать можно несколько раз (об этом уже говорят)

Ответить

Igor Kulikovsky

evilnw
–2

Сейчас в мире прививку делают через 3-6 месяцев после болезни, а не по результатам антител. Анализы на igG - это российское развлечение.

Ответить

Екатерина

Igor
2

А на основании чего тогда появляются рекомендации делать вакцину тем, у кого есть антитела? Ну то есть, у нас нет данных о том, сколько живет иммунит после болезни,  нет данных о том, сколько живет иммунитет после первой вакцины, но единственное в чем мы уверены, что после вакцины он точно есть?) 

Ответить

Феттучини с Креветкой

evilnw
1

Судя по всему это мало кого волнует.

Ответить

Fedor Ngun

evilnw
1

Потому что ты должен познать на себе весь уровень ковидиотизма, вот почему.

Ответить

Елизавета Дроздова

evilnw
–2

Так это не прокатит, поскольку заражаются уже новым мутировавшим Ковидом. А так вакцинация типо должна вероятность заражения уменьшить. 

Ответить

evilnw

Елизавета
1

Вакцина позволяет организму выработать нужное количество антител. Не думаю, что она делает что-то сверхъестественное, что уменьшает заражение.

Ответить

Никита Корниенко

evilnw
1

Ну так а антитела нужны для чего?

Ответить

Алексей Лысенко

19

Как надоела эта истерия вокруг этих прививок. Принудительная вакцинация - это что за .....?

Ответить

Сергей Суханинский

Алексей
8

Так вас ещё в детстве вакцинировали. И даже не спросили. =)

Благодаря вакцинации к 1975 году Россия была практически свободна от дифтерии: регистрировалось около полусотни случаев дифтерии в год. Однако в середине 1980-х ситуация стала резко меняться, и к 1986 году охват вакцинацией упал до семидесяти процентов. Люди массово отказывались прививать детей и прививаться сами — большинство взрослых нуждается в ревакцинации от дифтерии каждые десять лет. Некоторые исследователи связывают это со ставшими тогда популярными антипрививочными настроениями.

В результате в первой половине 1990-х заболеваемость дифтерией в России росла на двести процентов ежегодно. Резко подскочила смертность от нее. Пик эпидемии пришелся на 1994 год, когда заболело около сорока тысяч человек, больше тысячи из них умерли.

Совместно со Всемирной организацией здравоохранения правительству удалось взять эту ситуацию под контроль. По всей стране проводились национальные дни прививок, людей массово прививали бесплатными безопасными вакцинами, и заболеваемость стала медленно снижаться. Достичь показателей середины 1970-х годов удалось только к началу 2000-х.

Сейчас от дифтерии привито около 97 процентов россиян, а число заболевших — не больше десяти в год.

Ответить

Yuri Istomin

Сергей
4

Да-да, вакцинировали же не первой версией вакцины.

Ответить

Эмилия Теплова

Сергей
–1

Чисто для занудства. Тысяча человек в масштабе страны на уровне погрешности. Да и подсчёт не прозрачный.
Но болеть конечно не круто.

Ответить

Владислав Гурьянов

Сергей
0

эпидемией считается заболевание чем либо 1% населения одновременно. Все что остальное - разовые заболевания.

Ответить

Антон Морозов

Алексей
12

Пофиг с вакцинацией, рано или поздно все там будем, но уже за РЕвакцинацию топить начинают

Ответить

Leo Uvarov

Антон
1

видимо, получили инфу об эффективности спутника :)

Ответить

Никита Корниенко

Антон
0

Собянин начал топить один из первых кстати

Ответить

Алекс

Алексей
–13

это спасибо стаду, которые без масок везде ходят... не хотят по хорошему, теперь по плохому... так что винить надо это тупое быдло, которое не может немного потерпеть, все за права борятся

Ответить

Александр Вербицкий

Алекс
6

Стадо ходит в масках, которые никого от вируса не защищают, потому что в принципе для этого не предназначены.

Ответить

Алекс

Алексан…
–8

привет антимасочник, у тебя ума не хватает понять, что он защищает? всю хрень, которую ты выкашливаешь, чихаешь, маска по большей части задерживает... но нет, ты доигрался, теперь всем будут колоть... таких как ты надо запомнить - предатели народа. благодоря таким "самым умным", сейчас имеем то, что имеем

Ответить

Gennady

Алекс
0

Эрнест Макаренко, ты что ли?

Ответить

Sergei Timofeyev

Gennady
0

Давно его не читал...

Ответить

Евгений Голубев

Алекс
4

Ты понимаешь что маска не спасает ровным счетом ни от чего? Аналогично как и не помогает уменьшить распространение.

Ответить

Алекс

Евгений
–3

как там ссср поживает? ты оплачиваешь жкх по старому коду догвоора, да?

Ответить

Hoken PWNZ

Алекс
1

А че там, фаши... ой, сорян, леволибералы уже не скрывают своих взглядов?

Ответить

Комментарий удален

Hoken PWNZ

Алекс
1

Соглы. Тупое быдло потерпеть не может. Вот скоро заживем!

Ответить

Владислав Гурьянов

Алекс
1

прочти инструкцию к маске, на любой упаковке написано что она не предназначена для защиты от вирусов.

Ответить

Алекс

Владисл…
0

ты чихни в маске и без маски на зеркало. и погляди, сколько гавна на ней останется и сколько на зеркале... но у антмасочников ума нет, они борцы за свободу, но странно... где вы были, когда конституцию меняли, деньги другим государствам прощали, пенсионный возраст поднимали? ах, да. там же по шапке можно получить... ну а тут теперь иглой полуите, спасибо таким как ты

Ответить

Крошечный космос

Алексей
2

таки добровольная

Ответить

Андрей Волхонский

11

Это фантастика, конечно.
Чел абсолютно не подготовил город к третьей волне, о которой только ленивый не кричал - а расплачиваться за его промахи должны люди.

Ответить

Yaroslav Gryaznov

Андрей
21

А люди типа мимокрокодилы что ли? Те же самые люди радостно толпились в клубах и барах, своих мозгов нет? И прививки не ставили

Ответить

Mark Krasnikh

Yaroslav
6

А когда выбор завезут? Ну чтобы модерну, пфайзер, спутник можно было поставить, м?
У людей ярое недоверие к власти, отсюда и результат

Ответить

Антон piter

Mark
0

Модерну и пфайзер разрешат продавать тогда, когда европейцы разрешат свободно продавать спутник в ЕС. Это симметричная конструкция. Как только это случится, вы сможете поставить пфайзер где-нибудь в хеликсе тысяч за десять вместо бесплатного спутника.

Ответить

Mark Krasnikh

Антон
0

ну когда начнут со спутником пускать в сша и ес с радостью поставлюсь, а пока похоже придется из под палки как раб чтобы просто купить себе поесть или полечится. Тест на антитела реальный иммунитет один хер не показывает, херли с него толку

Ответить

Yaroslav

Mark
–4

Так себе оправдание.

Ответить

Mark Krasnikh

Yaroslav
1

Да правда что? В северной корее давно так, там охуенно или нет?

Ответить

Sergey Epihin

Андрей
10

Эм, а можно узнать, что в вашем случае называется не подготовил? 

Свободная вакцинация в любом ТЦ или медицинском учреждении, инфраструктура в общественном транспорте с санитайзерами и контролем температуры, маски и санитайзеры в любом общественном месте и магазине, разметка с социальной дистанцией. 

Что город еще должен был сделать? Расстреливать людей за то, что никто ничем из предложенного не пользовался? 

Ответить

Андрей Волхонский

Sergey
0

Койки, врачи, лекарства. 
Очевидно, что этого сейчас не хватает, если у властей такая паника. 

Ответить

Sergey Epihin

Андрей
12

А что в Москве коек не хватает? Вроде бы нет... центры развернуты, еще больше в резерве. Врачей нет? Ну а где их взять за полгода, когда индустрия разваливалась и сокращалась (это другой разговор). Лекарства? От ковида нет лекарств, а СИЗЫ, ИВЛ и сопутствующие медикаменты закуплены и в достатке. 

Вам лишь поругать. В Москве сделали много чего, чего нет в других мировых столицах. Грустно, что такое сделано только в Москве, а не по всей России. 

Ответить

Игорь Протасов

Андрей
2

Так не сделать этого. Если до этого годами гробить медицину, то за полгода-год никак врача не обучишь

Ответить

Александр

Игорь
7

Хорошо, что полтора-три-пять лет назад одни и те же лица были, не надо искать тех, с кого спросить.

Ответить

Игорь Протасов

Алексан…
3

Ага. Так они сами с себя и спросят

Ответить

Петррр Иваныч

Андрей
0

Вероятно всего хватает, но надо новое, на что денег не давали. Сейчас под дудку-волну Новых законов деньги реками кому надо польются.

Ответить

Владислав

Андрей
0

ну так за 20 лет количество больниц сократилось вдвое, вот и не хватает. 

Ответить

Leo Uvarov

Sergey
1

я бы человейники перестал строить...

Ответить

Александр Привалов

Sergey
0

Дык с самого начала, с 2010г., нужно было строить отношения с горожанами, не устраивать ночи длинных ковшей, не проводить всратую реновацию, не перестилать плитку раз в месяц... Сейчас бы любимого мэра послушали и помогли чем смогли в его борьбе с ковидом. Образцовый город бы был. А сейчас за неделю, конечно, уже ничего не сделать, только по живому резать и удивляться.

Ответить

Маркетологов к стенке

Андрей
5

Да нет никакой третьей волны. Есть цель влупить прививку любым способом. Вот и начали нагонять статистику под нужные параметры. Моя подруга медсестра, она очень хотела попасть в красную зону, потому как там платят больше. Отказали, поскольку открывать доп отделение не будут из-за того, что не нужно. Было это неделю назад.

Ответить

Павел

Маркетологов
8

Есть цель влупить прививку любым способом

Чтобы что?

Ответить

Маркетологов к

Павел
–5

Чтобы прививочники не доживали до пенсии. Так во всем мире.
Разве кто-то потом будет разбираться? Нет конечно.

Ответить

Андрей Деревянко

Маркето…
4

Иногда читаешь комментарий на виси и думаешь - ну как в больную голову такая хуйня приходит? А потом смотришь - у него десяток лайков
А виноват «чел»

Ответить

Маркетологов к

Андрей
1

Иногда читаешь привиочников и думаешь, как еще нужно поиметь людей, чтобы они голову включали? Но судя по всему, прививочникам нравится наступать на грабли.

Ответить

Павел

Маркето…
1

А вы верой и молитвами своё здоровье поддерживаете что ли? В детстве тоже вас ни от чего не прививали?

Ответить

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Сергей

Маркето…
2

Вам еще в детстве пачку прививок поставили. Але, что вы несёте? 

Ответить

Маркетологов к

Сергей
–2

И?? Сейчас то она мне зачем, если она ни от чего не защищает?

Ответить

Сергей

Маркето…
2

Откуда у вас информация, что Спутник не работает? 

Ответить

Маркетолог

Сергей
0

Если она работает, тогда зачем вводят ограничения? Вколол и гуляй спокойно. Однако этого не происходит.

Ответить

Сергей

Маркето…
1

Так она не защищает от возможности заболеть на 100%, а привившихся пока совсем мало. Когда привьется хотя бы 70-80% ограничения можно будет снимать. 

Ответить

Маркетолог

Сергей
–3

Нет, вирус создавался не для того, чтобы можно было снимать ограничения. Это спектакль с далеко идущими последствиями.

Ответить

Yuri Istomin

Сергей
0

Поставили в детстве и больше не ставили. А этой бодягой предлагают каждые полгода ширяться.

Ответить

Сергей

Yuri
0

А от гриппа каждый год надо. И ничего, ставил себе спокойно. 
Ну ничего. Сейчас заставят всех вакцинироваться и все нормализуется. 

Ответить

Евгений Дроздов

Павел
0

Есть мнение, что есть соревнование между Странами кто больше привьет. Но я в это не верю потому, что есть Израиль в котором привит очень большой процент населения. Короче, в этой игре уже есть победители.

Ответить

Илья М

Евгений
0

Какой там Израиль-победитель, вы таки шо. Китай позавчера рапортовал о миллиарде сделанных прививок.

Ответить

Евгений Дроздов

Илья
1

Это как считать: количественно или процент населения?

Ответить

Илья М

Евгений
0

В абсолюте конечно, цифра "35+ млн. прививок в сутки" меня поросто убила.
Если в %, то впереди сразу были всякие Сейшелы и Санмарины же, куда там Израилю. Когда двумя баулами клетчатыми, набитыми коробками с прививками можно всю страну было проколоть - сложно с такими состязаться :)

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Евгений

Илья
0

Там еще доехать до граждан надо :)

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Leo Uvarov

Илья
1

Китай следует дисквалифицировать за сам вирус

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Илья М

Leo
–1

ему американц его подкинули, так щетаю. Обоих нафиг с пляжа - было бы веселее :)

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Leo Uvarov

Павел
0

чтобы начальству спокойней было

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Иван Гуляев

Маркетологов
1

 Да нет никакой третьей волны.

Конечно статистически некорректно судить только исходя из своего окружения, но ковидом на прошлой неделе заболело 6 знакомых, включая меня.

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Маркетологов к

Иван
1

И до этого заболевали. Факт есть факт. Доп отделение не открыли. Не нужно это.

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Николай Поляков

Андрей
5

Хорош, привиться нельзя только что в сортире. Какая еще подготовка нужна была? От любых эпидемий одно спасение - вакцинация, по другому ни одну одолеть ни удалось.

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Konstantin Kiselev

Николай
3

Для начала предоставить возможность прививаться вакцинами, которые прошли полноценные клинические исследования с публикациями. Например, пфайзером.

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Igor Kulikovsky

Konstan…
8

Результаты 3й фазы Спутника есть в лучшем медицинском журнале Ланцет от 20 февраля. Аргентина тщательно собрала статистику по Спутнику на 3,5 своих граждан. Чем эти результаты не устраивают? Десяток стран устраивает Спутник, а Константина - нет...

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Александр

Igor
0

В лучшем медицинском журнале Ланцет также пишут, что данные по Спутнику - фуфло.

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Konstantin

Igor
0

Десяток стран третьего мира...
Даже наши лучшие друзья, та единственная страна с которой у нас разрешенное двойное гражданство (Израиль если что), не стала использовать Спутник.

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Екатерина

Konstan…
1

Что за дичь? Двойное гражданство у нас только с Таджикистаном, а второе/третье и более гражданство можно практически в любой стране иметь (в тч и Израиле)

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Yaroslav

Konstan…
4

Вот не надо тут чушь нести. Вам дали бы пфайзер, вы бы начали про их отложения в яичниках нести чушь, как оправдание невакцинации. У пфайзера к тому же отличная трек рекорд по вранью в официальных документах по вакцинам с летальными исходами. Какая разница то?

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Dmitry Mok

Konstan…
4

Чем статистика спутника не устраивает??

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Konstantin

Dmitry
4

Всем устраивает, не хочу колоться отечественными вакцинами.

И даже не хочу погружаться в полемику на тему вставания с колен. Уже разобрался в российских машинах, кино, футболе, лучшем космодроме мира, лучших крымских курортах, танке армате и прочем-прочем. Дальше в сортах говна копаться и разбираться не хочу. 

Просто дайте мне возможность уколоться той вакциной, к которой у меня есть доверие.

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Yaroslav

Konstan…
–2

Так вперёд в Дубай или Украину и коли что понравится, кто держит то?

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Konstantin

Yaroslav
2

Ярослав, ты дурачок или притворяешься?

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Михаил Ляля

Konstan…
0

Кажется,этот ответ можно использовать в отношении всех,кто вроде не против прививки,но как то сомневается

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Nesterov Igor

Konstan…
3

Ни одна не прошла полноценное исследование

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Konstantin

Nesterov
5

Воооооот, до вас начинает доходить.То есть вам с помощью пропаганды предлагается побыть лабораторной мышкой. А вы мало того, что сами радостно бежите становиться подопытным, так еще и на людей не поддавшихся пропаганде набрасываетесь.

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Евгений Голубев

Konstan…
2

Стадо. Забей

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