Независимая лаборатория не смогла найти тунец в сэндвиче с тунцом из Subway — NYT Статьи редакции
Журналисты отправили образец на независимую экспертизу, которая не смогла определить, мясо какой рыбы использовали в еде.
- В январе клиенты Subway в Калифорнии подали коллективный иск против компании, чтобы доказать, что в начинке сэндвича нет тунца, а блюдо продается по завышенной цене. Компании грозит выплата компенсации за каждый проданный сэндвич, если суд удовлетворит иск.
- Журналисты NYT отправили бутерброд Subway в лабораторию для независимого ДНК-анализа. Специалисты не нашли «подлежащих размножению методом ПЦР фрагментов ДНК, которые можно было бы идентифицировать с ДНК тунца» и не смогли определить вид рыбы.
Это может быть связано с жесткой обработкой, после которой уже нельзя определить ДНК, или тем, что в образце действительно нет рыбы. NYT отмечает, разрушение ДНК при приготовлении естественно.
- Ранее журналисты Inside Edition отправляли сэндвичи с тунцом на экспертизу, и там специалисты лаборатории нашли ДНК тунца, но не смогли определить его вид.
- Subway не стала комментировать результаты, но ранее заявляла, что в сэндвичах использует только мясо желтоперого или полосатого тунца высокого качества.
- В октябре 2020 года суд Ирландии постановил, что булку в сэндвичах Subway нельзя считать хлебом, потому что там слишком много сахара — более 10% от веса муки, а должно быть не более 2%.
Интересно, что бы они нашли в докторской колбасе...
Сабвей переоценён. За оверпрайс обычные бутеры. Дома можно сделать в мультипекаре не хуже
Идешь такой по городу голодный, увидел Сабвей и побежал домой бутеры печь чтобы перекусить и дальше пойти)
Тогда придется еще тащить мультипекарь и бензогенератор с бензином, если кто розеткой не поделится)
Ну... сейчас в Москве любые две чёрные железки прокатят в качестве мультипекаря.
Для меня всегда было загадкой, а зачем открывать столько точек по городу, если там посещаемость достаточно маленькая?
Сабвэй — это одна из самых доступных и самая крупная мировая франшиза. Открывает точки не Сабвэй, а франчайзи, если точка не закрылась, значит приносит владельцу какую-то прибыль :) просто так никто держать точку не будет
В булочке от мака больше 10% сахара. Знаю лично технолога, ее разрабатывавшего. Интересно, чем именно сабвей не угодил журналюгам? Сколько нынчо статья такая стоит?
Таки Планктон похитил секрет бургера.
Крабсбургера!
Отличная новость !
Почему про этот лайфхак с анализами не знают безработные юристы из России?
Кто первым догадается повторить кейс с анализами в Москве?
(у кого есть знакомые безработные юристы?
Надо помочь людям ! )
Меня больше интересует когда Роспотребнадзор и прочие займутся кофейнями и фастфудами, KFC, например, которые, продавая капучину в объёме 0.3, наливают 0.2 капучины и 0.1 пены? Почему в СССР и его правопреемнике объём пива не включает пену и требует отстоя, а кофе не требует? Или кофе уже газ и продавать воздух (воздушную смесь) уже норма?
Потому, что капучино по определению это эспрессо и взбитое в пену молоко. Если хотите меньше пены, заказывайте латте, там больше молока и меньше пены
Уполномоченный бас
по определению
Вот эти детали меня и интересуют. Есть ли в каком-либо законе сноска, что в объем продукта, объявленный при заключении договора, может быть включать пена, которая является неотъемлемой частью продукта и может занимать значительную часть этого объема?
Заказывайте флэт вайт ваще! А, что, в KFC его нет? Вот это поворот!
Да, продавать воздушную смесь это норма, но, в отличие от СССР, у вас есть выбор, в какую кофейню и фастфуд ходить =)
Уполномоченный бас
Вы мне ответьте как юрист агроному. В меню KFC капучино 0.3 по объёму, а весит это капучино как 0.2 воды. Насколько это соответствует закону и не является ли это введением в заблуждение? Я же не про этику и не про голосование кошельком, а про соблюдение прав широких масс клиентов сетевых заведений с мировым именем.
Это странный вопрос. Да, KFC может продавать капучино 0.3 по объему, которое весит как 0.2 воды.
Уполномоченный
А пивнуха может продавать 0.5 пива, наливая так, что 0.1 будет пена? Напиток же пенный, чем он отличается от капучино? Скоростью осадки пены? Если да, то где эта скорость регламентирована?
Следующая новость должна быть про то, что в макдональдсе не нашли говядину
Эстетический Филипп
Скоро журналисты начнут догадываться о том, что Земля шарообразна.
Решение уже придумано нашими властями
Нужно просто назвать это не сендвич с тунцом, а «тунцовый продукт»
Сомнительно, что в обработанном и смешанном мясе можно определить ДНК рыбы
Рыбную продукты есть почти везде. Попробуйте почитать составы - увлекательно и полезно. А там дальше вред каждой Е можно почитать. Главное не увлекайтесь. А то яблоки начнёте сушить чтобы компоты делать.
Обожаю таких людей, вы все так много пиздите, отсылая читать составы, самостоятельно искать пруфы... Все, дабы никто не требовал сьюминутно пруфы. А по факту что? Объясни уж, что за ужасные Едобавки содержатся в рыбных продуктах и чем они так страшны? Не забудь приложить результаты научных исследований, иначе слова ничего не стоят. А пока вот полюбуйся типичным рыбным продуктом из типичной пятерочки без единой едобавки
Интересно, а что с отечественным вариантом))
у нас мойва
хорошо если так, а не тилапия
Бесплатный Мика
Вообще, в России минтай занимает чуть ли не 75% всего рынка рыбы
В советское время ей котов кормили из-за дешевизны. Теперь деликатес в России оказывается
"Тунец - это очень странный предмет, он вроде есть , но его сразу нет!" Винни Пух
Осталось только проверить, колбасу, сосиски и котлеты. Хотя, а собственно зачем?
"Это может быть связано с жесткой обработкой, после которой уже нельзя определить ДНК"
Нет тела - нет дела.
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