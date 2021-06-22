Еда
Маша Цепелева

Независимая лаборатория не смогла найти тунец в сэндвиче с тунцом из Subway — NYT Статьи редакции

Журналисты отправили образец на независимую экспертизу, которая не смогла определить, мясо какой рыбы использовали в еде.

  • В январе клиенты Subway в Калифорнии подали коллективный иск против компании, чтобы доказать, что в начинке сэндвича нет тунца, а блюдо продается по завышенной цене. Компании грозит выплата компенсации за каждый проданный сэндвич, если суд удовлетворит иск.
  • Журналисты NYT отправили бутерброд Subway в лабораторию для независимого ДНК-анализа. Специалисты не нашли «подлежащих размножению методом ПЦР фрагментов ДНК, которые можно было бы идентифицировать с ДНК тунца» и не смогли определить вид рыбы.

  • Это может быть связано с жесткой обработкой, после которой уже нельзя определить ДНК, или тем, что в образце действительно нет рыбы. NYT отмечает, разрушение ДНК при приготовлении естественно.

  • Ранее журналисты Inside Edition отправляли сэндвичи с тунцом на экспертизу, и там специалисты лаборатории нашли ДНК тунца, но не смогли определить его вид.
  • Subway не стала комментировать результаты, но ранее заявляла, что в сэндвичах использует только мясо желтоперого или полосатого тунца высокого качества.
  • В октябре 2020 года суд Ирландии постановил, что булку в сэндвичах Subway нельзя считать хлебом, потому что там слишком много сахара — более 10% от веса муки, а должно быть не более 2%.
Образец, который журналисты отправили в лабораторию NYT

#новость #subway

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51 51 комментарий
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Nikitinz

41
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Бесплатный Мика

Nikitinz
0
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Vera

18

Интересно, что бы они нашли в докторской колбасе...

Ответить

A V

Vera
42

Днк доктора?

Ответить

Игорь Рачук

A
0

Мясникова, надеюсь?

Ответить

Роман Дегтярев

Vera
1

Мясо доктора Мома

Ответить

Алексей Штейн

2

Сабвей переоценён. За оверпрайс обычные бутеры. Дома можно сделать в мультипекаре не хуже 

Ответить

Ренат Зайдуллин

Алексей
22

Идешь такой по городу голодный, увидел Сабвей и побежал домой бутеры печь чтобы перекусить и дальше пойти)

Ответить

Yarro S

Ренат
4

Зачем домой? Просто тащишь компоненты с собой в рюкзаке, с разными вкусами по настроению

Ответить

Ренат Зайдуллин

Yarro
1

Тогда придется еще тащить мультипекарь и бензогенератор с бензином, если кто розеткой не поделится)

Ответить

Игорь Рачук

Ренат
3

Ну... сейчас в Москве любые две чёрные железки прокатят в качестве мультипекаря. 

Ответить

Роман Дегтярев

Алексей
0

Для меня всегда было загадкой, а зачем открывать столько точек по городу, если там посещаемость достаточно маленькая?

Ответить

Vasya Aksyonov

Роман
0

Сабвэй — это одна из самых доступных и самая крупная мировая франшиза. Открывает точки не Сабвэй, а франчайзи, если точка не закрылась, значит приносит владельцу какую-то прибыль :) просто так никто держать точку не будет

Ответить

One Geek

5

Сохраняйте чеки, посоны, на тунце реально заработать!

Ответить

Александр Семёнов

4

Лососнули тунца в общем

Ответить

Igor Sergeevich

0

В булочке от мака больше 10% сахара. Знаю лично технолога, ее разрабатывавшего. Интересно, чем именно сабвей не угодил журналюгам? Сколько нынчо статья такая стоит?

Ответить

Alexander Klimanskiy

Igor
7

Таки Планктон похитил секрет бургера.

Ответить

Jack Morositel

Alexander
1

Крабсбургера!

Ответить

Роман Дегтярев

Jack
0

Чтобы сделать сэндвич 

Ответить

Артём А.

Igor
0

Так мак и не готовит сендвичи с тунцом

Ответить

Лев Щенин

1

Отличная новость !
Почему про этот лайфхак с анализами не знают безработные юристы из России?
Кто первым догадается повторить кейс с анализами в Москве?
(у кого есть знакомые безработные юристы? 
Надо помочь людям ! )

Ответить

Авраамий Палицын

Лев
6

Как бы потом перед чеченской диаспорой извиняться не пришлось

Ответить

Уполномоченный бас

2

Меня больше интересует когда Роспотребнадзор и прочие займутся кофейнями и фастфудами, KFC, например, которые, продавая капучину в объёме 0.3, наливают  0.2 капучины и 0.1 пены? Почему в СССР и его правопреемнике объём пива не включает пену и требует отстоя, а кофе не требует? Или кофе уже газ и продавать воздух (воздушную смесь) уже норма? 

Ответить

Виктор

Уполномоченный
2

Потому, что капучино по определению это эспрессо и взбитое в пену молоко. Если хотите меньше пены, заказывайте латте, там больше молока и меньше пены

Ответить

Уполномоченный бас

Виктор
0

по определению

Вот эти детали меня и интересуют. Есть ли в каком-либо законе сноска, что в объем продукта, объявленный при заключении договора, может быть включать пена, которая является неотъемлемой частью продукта и может занимать значительную часть этого объема?

Ответить

Виктор

Уполном…
1

Про закон не подскажу. Но гоголь-моголь, например, тоже взбитый продукт. Поищите по нему

Ответить

Vasya Aksyonov

Виктор
0

Заказывайте флэт вайт ваще! А, что, в KFC его нет? Вот это поворот!

Ответить

Павел Егоров

Уполномоченный
0

Да, продавать воздушную смесь это норма, но, в отличие от СССР, у вас есть выбор, в какую кофейню и фастфуд ходить =)

Ответить

Уполномоченный бас

Павел
0

Вы мне ответьте как юрист агроному. В меню KFC капучино 0.3 по объёму, а весит это капучино как 0.2 воды. Насколько это соответствует закону и не является ли это введением в заблуждение? Я же не про этику и не про голосование кошельком, а про соблюдение прав широких масс клиентов сетевых заведений с мировым именем.

Ответить

Павел Егоров

Уполном…
0

Это странный вопрос. Да, KFC может продавать капучино 0.3 по объему, которое весит как 0.2 воды.

Ответить

Уполномоченный

Павел
0

А пивнуха может продавать 0.5 пива, наливая так, что 0.1 будет пена? Напиток же пенный, чем он отличается от капучино? Скоростью осадки пены? Если да, то где эта скорость регламентирована?

Ответить

Артём Родионов

1

Я бы им ещё посоветовал обратить внимание на сэндвич с морепродуктами.

Ответить

олег Загинциев

1

Следующая новость должна быть про то, что в макдональдсе не нашли говядину 

Ответить

Эстетический Филипп

олег
0

Скоро журналисты начнут догадываться о том, что Земля шарообразна. 

Ответить

Александр Якунин

олег
0

Страшнее если в KFC не найдут курицу в ножках

Ответить

Zoibana

1

Решение уже придумано нашими властями

Нужно просто назвать это не сендвич с тунцом, а «тунцовый продукт»

Ответить

Pretty Boring

0

Сомнительно, что в обработанном и смешанном мясе можно определить ДНК рыбы

Ответить

Marat Nigametzianov

Pretty
1

А что там должно определиться?

Ответить

Артем Павлючук

Pretty
0

Рыбную продукты есть почти везде. Попробуйте почитать составы - увлекательно и полезно. А там дальше вред каждой Е можно почитать. Главное не увлекайтесь. А то яблоки начнёте сушить чтобы компоты делать. 

Ответить

Артём А.

Артем
0

Обожаю таких людей, вы все так много пиздите, отсылая читать составы, самостоятельно искать пруфы... Все, дабы никто не требовал сьюминутно пруфы. А по факту что? Объясни уж, что за ужасные Едобавки содержатся в рыбных продуктах и чем они так страшны? Не забудь приложить результаты научных исследований, иначе слова ничего не стоят. А пока вот полюбуйся типичным рыбным продуктом из типичной пятерочки без единой едобавки

Ответить

Игорь Песчанский

0

Интересно, а что с отечественным вариантом))

Ответить

Владимир Толстиков

Игорь
0

у нас мойва

Ответить

Constantine Kiselev

Владимир
1

хорошо если так, а не тилапия

Ответить

Роман Дегтярев

Constan…
0

Я думал что это земноводное 

Ответить

Антон Волков

Владимир
1

Минтай трёх недельный 

Ответить

Бесплатный Мика

Владимир
0

Вообще, в России минтай занимает чуть ли не 75% всего рынка рыбы

Ответить

Антон Волков

Бесплат…
2

В советское время ей котов кормили из-за дешевизны. Теперь деликатес в России оказывается 

Ответить

Infinity Trap

0

Гурманы на месте?

Ответить

Николай Орлов

0

"Тунец - это очень странный предмет, он вроде есть , но его сразу нет!" Винни Пух

Ответить

Роман Дегтярев

0

Осталось только проверить, колбасу, сосиски и котлеты. Хотя, а собственно зачем? 

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Амбиент Музыкантов

0

"Это может быть связано с жесткой обработкой, после которой уже нельзя определить ДНК"

Нет тела - нет дела.

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