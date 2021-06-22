Он открылся в Хабаровске.

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McDonald's запустил 800 ресторан в России и первый с «МакАвто» на Дальнем Востоке — он стал также первым рестораном с двусторонним терминалом для обслуживания праворульных и леворульных автомобилей, рассказали vc.ru в компании.

McDonald's

Решение разработали специально для региона, так как на Дальнем Востоке автомобилисты предпочитают автомобили с рулём как с правой, так и с левой стороны.

McDonald's

Рядом с терминалами находится большое меню — в нём отображается состав и стоимость заказа. Для автомобилистов на праворульной машине установили специальное устройство для безналичной оплаты с правой стороны — чтобы оплатить заказ, не выходя из машины.