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Еда
Евгения Евсеева

В Москве разрешат работу фуд-кортов с 28 июня — их нельзя будет посетить без прививки, ПЦР-теста или антител Статьи редакции

Проверять соблюдение правил будет Роспотребнадзор и департамент торговли и услуг Москвы.

108 108 комментариев
2618 просмотров

Московские фуд-корты возобновят работу в «бесковидном режиме», написал на своей странице в Facebook президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров, который присутствовал на соответствующем совещании в мэрии.

Условия для работы:

  • Обязательная регистрация на i.moscow.
  • Сотрудники фудкортов должны быть вакцинированы на 60%,
  • Зона фудкорта должна быть огорожена.
  • Охрана должна проверять паспорт и QR-код или справку о ПЦР-тесте или антителах.

Дети смогут посещать фуд-корты только при предъявлении отрицательных ПЦР-тестов. Проверкой соблюдения правил будет заниматься Роспотребнадзор и департамент торговли и услуг Москвы.

Также без прививки, отрицательного теста на Covid-19 или антител в Москве не пустят на летние веранды и сезонные кафе, в том числе расположенные в парках, пишет РБК.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов подтвердил «Ведомостям» эту информацию, отметив, что с 28 июня смогут открыться только те фуд-корты, которые смогут обеспечить работу системы QR-кодов. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк на вопросы издания не ответил.

  • «Бесковидные рестораны» в Москве запустили 18 июня, тогда же власти продлили действующие ограничения на неделю и отменили режим «нерабочих дней» с 21 июня. С 28 июня москвичам запретят ходить в кафе без прививки, отрицательного теста на Covid-19 или антител.

#новость #москва #третьяволна #covid19

108 108 комментариев
4
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108 комментариев
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Денис Бурков

36

Да блять проще домой заказать чем все эти ебанутые требования выполнить

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Нина Парамонова

Денис
7

Вот реально, а ещё дешевле ничего не заказывать, а самому всё готовить. Благо я умею)

Ответить

One Geek

Нина
11

А ещё проще продукты не покупать, а выращивать самому.

Ответить

Интересный меч

One
4

А ещё проще нанять крестьян, обложить их оброком - пусть выращивают продукты для барина 🤔

Ответить

Stan 1

Интерес…
5

И чтобы не смущали взор барина - запретить им перемещаться без QR-кодов и ПЦР-тестов.

Ответить

Интересный меч

Stan
0

Точняк! 👏

Ответить

One Geek

Интерес…
2

Вряд ли. Человек, который думает категориями "дешевле", никогда не будет платить другому за ту работу, которую теоретически может сделать сам. Следовательно ни о каком бизнесе или подсобном хозяйстве речи быть не может. Только сама, только хардкор! :)

Ответить

Нина Парамонова

Интерес…
0

А ещё проще вернуться в каменный век и работать 4-5 часов в день, а всё остальное время отдыхать.

Ответить

Нина Парамонова

One
0

Это как раз не проще 

Ответить

Vitaly Tolstykh

Нина
1

Ну если еще голова и не болит...

Ответить

Dmitri Atname

Нина
0

Скоро и в магазины вход по qr-коду сделают)

Ответить

Sasha Guseinov

Dmitri
0

Доставку продуктов никто не отменял

Ответить

Александр

Sasha
0

Кстати, идея!

Ответить

One Geek

Алексан…
1

Но только тем, у кого есть qr-код.

Ответить

Интересный меч

Dmitri
0

Такой вариант не может быть исключен из вероятности 🧐

Ответить

Timofey

Dmitri
0

Так это же уже сегодня обсуждалось на каком-то мероприятии

Ответить

Сергей Неборг

Денис
2

Новости через неделю: Курьеры будет отдавать еду только привытым 

Ответить

mirge

Сергей
0

Курьеры будут просить паспорт и делать экспресс ПЦР-тест на месте.

Ответить

Сергей Леонов

mirge
0

Интересно, а сами курьеры должны быть привиты? 6 из 10? 🙄

Ответить

Vlad Limbo

Денис
1

Да блять проще к хуям из Москвы уехать подальше от этих пизданутых

Ответить

Егор Какой-то

Vlad
0

В регионах найдутся свои пизданутые, с желанием отлизать московскому начальству. Так что если уезжать, то очень далеко.

Ответить

Александр Вербицкий

25

Зона фудкорта строгого режима.

Ответить

Дима Бреславский

20

Сколько сложностей, чтобы поесть в фаст фуде. Противники прививок будут явно стройнее и здоровее.

Ответить

Дарья Сазанова

Дима
4

А у "не противников" все дети с ПЦР тестами, да? 

Ответить

Denis Kiselev

Дарья
1

Детям фастфуд вкармливать не факт что нужно

Ответить

Дарья Сазанова

Denis
0

Фудкорт не равно фастфуд. 

Ответить

Denis Kiselev

Дарья
0

Если это не отдельные рестораны, то почти всегда - фастфуд.

Но с детьми я думаю тяжело будет в целом ходить по заведениям с ПЦР. Интересно - с какого возраста нужен ПЦР?

Ответить

Mikhail Lyubich

Denis
0

Какая разница? Ни один родитель не будет делать детям ПЦР для походов в кафе)

Ответить

Азиатский Таксист

11

Спасибо путен, поем дома

Ответить

Claudia Mitchell

7

Интересно, как долго протянут эти заведения на таких условиях.
Как я понимаю-поддержки от государства ждать не стоит(((

Ответить

Kirill Sidorov

Claudia
4

так их и поддерживают, защищают сотрудников от ковида )

Ответить

Yan Purvenes

Claudia
0

Основная проблема, что мало кто открыто говорит. Например сожгли собственики и работники кафе , что бы показать что стало с их бизнесом. Или устроили не санкционнированую акцию, то может быть тогда бы начали боятсья власти трудяг и простой бизнес.

Видь потом все эти пострадавшие пойдут видь от безисходности, на убийства, кражи, захватыт банков и т.д. Когда придут коллекторы.

Ответить

Екатерина

Yan
0

Ну сожгли это ту мач, но закрыться/работать только на доставку в знак протеста могут, наверное. К тому же для многих возможно такой вариант будет и выгоднее

Ответить

Сергей Че

6

Компании будут засылать привитого, а потом точить на скамеечке.

Ответить

Интересный меч

Сергей
5

Идея для подработки: схожу за гамбургером вместо вас 😆

Ответить

Александр Вербицкий

Интересный
0

Надо срочно пилить стартап )

Ответить

Uuno Turhopuru

Интересный
0

Опция: и съем за вас.

Ответить

Denis Kiselev

Uuno
0

«… Ага!»

Ответить

Ruslan Memetov

7

младой чилаик, куар показываем

Ответить

Slava Itprofi

Ruslan
1
Ответить

Kirill Sidorov

7

Вокруг футкорда можно шарахаться всем, а заходить в него нет ), звучит как отличная идея.

Ответить

Karen Buzhala

7

Фанаты фаст фуда сначала конечно расстроятся. А вот Яндекс.Еда и Деливери- ликуют!

Ответить

Интересный меч

Karen
0

Где-то убыло, где-то прибыло 🤷‍♂️

Ответить

One Geek

4

"Обеспечить работу QR-кодов". Я правильно понимаю, что это какой-то сканер и единая база всех вакцинированных? Поставщик решения уже есть?

P.s. посоны вообще ребята,  вот так с нуля придумали ещё тендеров на приятную глазу цифру. Где Марк Цукерберг учился, они - преподавали.

Ответить

Виртуальный рубин

One
4

Всё готово уже. По QR коду открывается ссылка на Госуслуги, содержащая Ф****** И** О*******, полную дату рождения и некоторые цифры паспорта. Сканировать можно любым смартфоном/планшетом, никакое ПО устанавливать не надо, как и доп. права получать.

Ответить

Kirill Sidorov

Виртуальный
3

так я могу этот код сам сгенерить. Там все же должна быть ссылка по которой можно глянуть сертификат. Хотя если очень захотеть, можно и дубль страницу с фейк сертификатом сделать и зашифровать в куэр.

Ответить

Виртуальный

Kirill
0

Да, QR-код это ссылка на Госуслуги, которая открывает страницу, содержащую Ф****** И** О*******, полную дату рождения, некоторые цифры паспорта и зелёную плашку, информирующую, что пациент привит.

Ответить

One Geek

Виртуал…
0

Понятно. Я не знал. А как будут проверять на фудкортах?

Ответить

Виртуальный

One
1

Любым смартфоном + сверять данные с паспортом.

Ответить

Екатерина

Виртуал…
1

Хм, если это просто перс. ссылка, по которой открывается вот это, то это же подделать не так сложно, было бы желание)

Ответить

Mikhail

Екатери…
1

Единственная защита — проверять домен.

Ответить

Виртуальны

Mikhail
0

Кстати, да, предприимчивые граждане вполне могут зарегистрировать похожий домен и генерировать «зелёнки», при этом проверяющий сотрудник впопыхах вряд ли будет всматриваться в нюансы.

Ответить

Mikhail

Виртуал…
0

Посмотрим как будет, пока представить не могу на входе КАЖДОГО смотреть паспорт. А детям св-во о рождении носить? А маме с 2 детьми перелогиниваться в госуслуги три раза, чтобы три кода показать?

Будет как с градусниками: охранник стоит с градусником и пикает в воздух...

Ответить

Mikhail

Mikhail
0

а сзади собирается очереееееедь)

Ответить

Екатерина

Mikhail
0

Хм, ну согласно лучшим практикам от мошенников, если поменять одну букву или чутка поменять домен, то люди даже кучу денег могут по такой ссылке перевести, незаметив) не говоря уже о том, что проверяющему в заведении на входе может не хватать внимательности, мотивации итд чтобы следить за доменом 
Я ни в коем случае не призываю так решать вопрос, мне скорее интересно, зачем эти вещи делать цифровыми вместо бумажных, если защита от подделки получается ну так себе 

Ответить

Семен

Екатери…
0

Фига, кто то готов в тюрьму сесть за подделку домена, лишь бы не прививаться и на фуд-корт попасть в пандемию

Ответить

Екатерина

Семен
0

мне просто интересна техническая сторона вопроса) я же не говорю УРА ВЫХОД НАЙДЕН

Ответить

Екатерина

Виртуальный
1

В предыдущий локдаун в мск была проблема с этим «просто считать смартфоном». По закону, у того, кто будет считывать qr код должен быть специальный смартфон/планшет, который будет отвечать всем требованиям. По этой причине, если помните, таксистам сначала хотели поручить проверять коды-пропуски, а потом оказалось, что это могут делать только полицейские со специальными устройствами под обработку персданных.

Ответить

Виртуальный

Екатери…
1

Про закон ничего не знаю в данном случае, как и не знаю, можно ли данные с моего скриншота выше считать персональными. Может быть можно, но как это уже работает я выше скрин приложил. Вы можете считать мой код, я ваш.
Главное, чтобы была камера с распознаванием QR и доступ в интернеты. Больше ничего не надо.

Ответить

Екатерина

Виртуал…
1

Там же ФИО, дата рождения и номер паспорта отображаются? или они со ** по умолчанию?)

Ответить

Mikhail Lyubich

Екатери…
2

Другое дело, что зеленая плашка — медицинская информация...

Ответить

Екатерина

Mikhail
0

Ну это уже давно никого не волнует))

Ответить

Mikhail Lyubich

Екатери…
1

Со звездочками.

Ответить

Виртуальный

Екатери…
0

Я скриншот приложил «как есть», только ссылку замазал.

Ответить

Екатерина

Виртуал…
0

Хм, тогда персой точно не считается. Но тогда и возможностей для использования одно кода несколькими людьми становится чууть больше)) 

Ответить

Виртуальны

Екатери…
1

Да как сказать — при проверке первых букв ФИО, дня рождения и 5 цифр серии-номера паспорта в РФ вряд ли дубли есть. Т.е. двое-несколько людей это использовать не смогут, а при наличии доступа к нужным БД эти обезличенные данные вполне быстро и просто становятся весьма конкретизированными. Впрочем, делает ли это это их персональными я не знаю.

Ответить

Екатерина

Виртуал…
0

Да я скорее шучу про использование двумя людьми) Хороший вопрос по поводу доступов к БД, но вроде бы это может считаться обезличенными данными. 

Ответить

Иван Никитин

4

Ну и хрен на эти кафе. Им проще закрыться. Грядет очередное банкротство оставшегося бизнеса в россии. Гос поддержка форева.

Ответить

Василий Гуров

3

Это типа, чтобы поесть на 500 рублей нужно сделать ПЦР за 2500. 

Очевидно, что пока тесты ПЦР не делают для всех бесплатными - все эти ограничения вводятся в чьих-то интересах. Никакой заботы о гражданах на самом деле нет, только бизнес. 

Ответить

Виртуальный рубин

Василий
0

В Мск ПЦР бесплатно делается — https://emias.info/appointment/create.

Ответить

messarovich Nick

Виртуальный
1

Один раз в месяц с регистрацией за месяц до взятия биоматериала. Кул. Спасибо Пут

Ответить

Виртуальный

messaro…
3

Вот видите! Раньше поход в Мак был рутиной, а теперь это запоминающееся событие, к которому надо тщательно готовиться и планировать загодя!

Ответить

Игорь Протасов

Василий
0

И быстрыми. Минут 15

Ответить

Yan Varskii

2

Да кому они сдались, пусть закрываются, теряют бизнес, работу..)

Ответить

Michael Stepanov

2

Ну вот и кто все это будет соблюдать? Ладно в центре ещё как-то, а за кольцом садовом? Вот есть ресторан с верандой у дома, расставил столики на улице пошире даже, и они будут это контролировать? Мне кажется, все согласились, все установят, а соблюдать не будут. Будет очередная инициатива, которая вроде есть, а вроде и нет

Ответить

Сан Ев

Michael
0

Так и есть. Вчера забегал на фудкорт в ТЦ, а сегодня читаю, что они "закрыты"))

Ответить

Michael Stepanov

Сан
0

Ну справедливости ради, с 28 июня надо все это выполнять, пока не должны ничего проверять

Ответить

Сан Ев

Michael
0

А, то есть сейчас фудкорты официально открыты? Тогда мой косяк, из новости показалось, что сейчас фудкорты закрыты, а с 28 им разрешат работать на определенных условиях.
Тем не менее, веры в соблюдение всех этих правил все равно нет.

Ответить

Виктория Усмаркина

2

Пора начать любить готовку и осваивать новые рецепты) И полезнее будет, и дешевле)

Ответить

Александр Мешулин

Виктория
0

Это точно, только как быть тем, кто готовить не любит? 

Ответить

Должностной файл

Александр
0

Ответ в статье

Ответить

Виктор Гинзбург

1

Как быть сотрудникам офисов, которым нужно поесть в кафе в бизнес центре, если например на работе нет кухни?

Ответить

Yan Purvenes

Виктор
1

Ну если нет qr и паспорта, а так же других требований. Наверное либо не есть или совершать преступление, что бы получить кусок еды.

Ответить

Интересный меч

Виктор
0

С собой в контейнере брать. И уже купить в офис эту чёртову микроволновку 😮

Ответить

Sasha Guseinov

Виктор
0

Ответ очевиден ВААААК…….

Ответить

Екатерина

Sasha
0

Вакса? 

Ответить

Александр

Екатери…
0

WAAAAAGH!!!

Ответить

Нина Парамонова

1

Не очень то и хотелось...

Ответить

One Geek

Нина
0

Безработная что ли? Или спортсмен, носите с собой?

Ответить

Игорь Протасов

1

Паспорт вдвойне радует. В макдак по паспорту. 
А еще лучше с ним на ночной бухич. Что бы потерять вернее

Ответить

Максим Никишин

1

Если государство столь беспокоится о здоровъе граждан, то ждём когда в армию без прививки брать перестанут. 

Ответить

Mikhail Lyubich

Максим
0

Они хитрее, сначала берут — а потом всех вакцинируют:

Минобороны планирует привить от коронавируса 134 тысячи призывников , попавших в армию по итогам весеннего призыва.

Ответить

Best Practice

Mikhail
0

А по закону военнослужащие не могут становиться участниками клинических испытаний вакцины...

Ответить

Джеймс Бонд

–15

комментаторы вц сейчас поделятся на тех кто:

"УУ, пусть закрываются!!! нам то что!!!
Поддержки от государства нема(((
Пусть сами вокциенируетуся рабы системы
НАС хотят убит, мы все являемся госзаказом на геноцытт
ЧИПИРУЮТ"

И тех кто умеют читать, писать, критически мыслить и имеют хоть какое-то понимание о гос управлении и бизнесе :)

Ответить

lakoros

0

А можно qr код набить на футболке или бейсболке? ) стартап

Ответить

Make Luv

lakoros
0

Почему бы его не набить на лбу?

Ответить

Uuno Turhopuru

Make
3

Вот согласитесь, что чипирование уже выглядит разумным, гуманным и прогрессивным решением. Осталось чуть-чуть дожать...

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Viva La Podpol'naya Shavuha!

Ответить

Комментарий удален

Ruslan Mingaliev

0

Да пох!

Ответить

Комментарий удален

A V

0

Как можно писать такой заголовок? Где этому учат-то, в школе уебанского заголовка? 😀
Раз разрешают, почему не написать, что их можно посетить с прививкой и антителами?

Ответить

Алиса Потина

0

Фигово, придётся есть домашнее дерьмо или заказывать в доставке:(

Кафе и рестораны, жалко, если честно. Понесут просто огромные убытки с этими запретами:(

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Develop FuckIT

0

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Sergey

0

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