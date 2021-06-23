В Москве разрешат работу фуд-кортов с 28 июня — их нельзя будет посетить без прививки, ПЦР-теста или антител Статьи редакции
Проверять соблюдение правил будет Роспотребнадзор и департамент торговли и услуг Москвы.
Московские фуд-корты возобновят работу в «бесковидном режиме», написал на своей странице в Facebook президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров, который присутствовал на соответствующем совещании в мэрии.
Условия для работы:
- Обязательная регистрация на i.moscow.
- Сотрудники фудкортов должны быть вакцинированы на 60%,
- Зона фудкорта должна быть огорожена.
- Охрана должна проверять паспорт и QR-код или справку о ПЦР-тесте или антителах.
Дети смогут посещать фуд-корты только при предъявлении отрицательных ПЦР-тестов. Проверкой соблюдения правил будет заниматься Роспотребнадзор и департамент торговли и услуг Москвы.
Также без прививки, отрицательного теста на Covid-19 или антител в Москве не пустят на летние веранды и сезонные кафе, в том числе расположенные в парках, пишет РБК.
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов подтвердил «Ведомостям» эту информацию, отметив, что с 28 июня смогут открыться только те фуд-корты, которые смогут обеспечить работу системы QR-кодов. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк на вопросы издания не ответил.
Да блять проще домой заказать чем все эти ебанутые требования выполнить
Вот реально, а ещё дешевле ничего не заказывать, а самому всё готовить. Благо я умею)
Интересный меч
А ещё проще нанять крестьян, обложить их оброком - пусть выращивают продукты для барина 🤔
А ещё проще вернуться в каменный век и работать 4-5 часов в день, а всё остальное время отдыхать.
Скоро и в магазины вход по qr-коду сделают)
Доставку продуктов никто не отменял
Новости через неделю: Курьеры будет отдавать еду только привытым
Да блять проще к хуям из Москвы уехать подальше от этих пизданутых
В регионах найдутся свои пизданутые, с желанием отлизать московскому начальству. Так что если уезжать, то очень далеко.
Сколько сложностей, чтобы поесть в фаст фуде. Противники прививок будут явно стройнее и здоровее.
А у "не противников" все дети с ПЦР тестами, да?
Детям фастфуд вкармливать не факт что нужно
Фудкорт не равно фастфуд.
Если это не отдельные рестораны, то почти всегда - фастфуд.
Но с детьми я думаю тяжело будет в целом ходить по заведениям с ПЦР. Интересно - с какого возраста нужен ПЦР?
Какая разница? Ни один родитель не будет делать детям ПЦР для походов в кафе)
Интересно, как долго протянут эти заведения на таких условиях.
Как я понимаю-поддержки от государства ждать не стоит(((
Основная проблема, что мало кто открыто говорит. Например сожгли собственики и работники кафе , что бы показать что стало с их бизнесом. Или устроили не санкционнированую акцию, то может быть тогда бы начали боятсья власти трудяг и простой бизнес.
Видь потом все эти пострадавшие пойдут видь от безисходности, на убийства, кражи, захватыт банков и т.д. Когда придут коллекторы.
Компании будут засылать привитого, а потом точить на скамеечке.
Интересный меч
Идея для подработки: схожу за гамбургером вместо вас 😆
Опция: и съем за вас.
младой чилаик, куар показываем
Вокруг футкорда можно шарахаться всем, а заходить в него нет ), звучит как отличная идея.
Фанаты фаст фуда сначала конечно расстроятся. А вот Яндекс.Еда и Деливери- ликуют!
"Обеспечить работу QR-кодов". Я правильно понимаю, что это какой-то сканер и единая база всех вакцинированных? Поставщик решения уже есть?
P.s. посоны вообще ребята, вот так с нуля придумали ещё тендеров на приятную глазу цифру. Где Марк Цукерберг учился, они - преподавали.
Виртуальный рубин
Всё готово уже. По QR коду открывается ссылка на Госуслуги, содержащая Ф****** И** О*******, полную дату рождения и некоторые цифры паспорта. Сканировать можно любым смартфоном/планшетом, никакое ПО устанавливать не надо, как и доп. права получать.
так я могу этот код сам сгенерить. Там все же должна быть ссылка по которой можно глянуть сертификат. Хотя если очень захотеть, можно и дубль страницу с фейк сертификатом сделать и зашифровать в куэр.
Виртуальный
Да, QR-код это ссылка на Госуслуги, которая открывает страницу, содержащую Ф****** И** О*******, полную дату рождения, некоторые цифры паспорта и зелёную плашку, информирующую, что пациент привит.
Виртуальный
Любым смартфоном + сверять данные с паспортом.
Виртуальны
Кстати, да, предприимчивые граждане вполне могут зарегистрировать похожий домен и генерировать «зелёнки», при этом проверяющий сотрудник впопыхах вряд ли будет всматриваться в нюансы.
Хм, ну согласно лучшим практикам от мошенников, если поменять одну букву или чутка поменять домен, то люди даже кучу денег могут по такой ссылке перевести, незаметив) не говоря уже о том, что проверяющему в заведении на входе может не хватать внимательности, мотивации итд чтобы следить за доменом
Я ни в коем случае не призываю так решать вопрос, мне скорее интересно, зачем эти вещи делать цифровыми вместо бумажных, если защита от подделки получается ну так себе
В предыдущий локдаун в мск была проблема с этим «просто считать смартфоном». По закону, у того, кто будет считывать qr код должен быть специальный смартфон/планшет, который будет отвечать всем требованиям. По этой причине, если помните, таксистам сначала хотели поручить проверять коды-пропуски, а потом оказалось, что это могут делать только полицейские со специальными устройствами под обработку персданных.
Про закон ничего не знаю в данном случае, как и не знаю, можно ли данные с моего скриншота выше считать персональными. Может быть можно, но как это уже работает я выше скрин приложил. Вы можете считать мой код, я ваш.
Главное, чтобы была камера с распознаванием QR и доступ в интернеты. Больше ничего не надо.
Другое дело, что зеленая плашка — медицинская информация...
Я скриншот приложил «как есть», только ссылку замазал.
Виртуальны
Да как сказать — при проверке первых букв ФИО, дня рождения и 5 цифр серии-номера паспорта в РФ вряд ли дубли есть. Т.е. двое-несколько людей это использовать не смогут, а при наличии доступа к нужным БД эти обезличенные данные вполне быстро и просто становятся весьма конкретизированными. Впрочем, делает ли это это их персональными я не знаю.
Ну и хрен на эти кафе. Им проще закрыться. Грядет очередное банкротство оставшегося бизнеса в россии. Гос поддержка форева.
Это типа, чтобы поесть на 500 рублей нужно сделать ПЦР за 2500.
Очевидно, что пока тесты ПЦР не делают для всех бесплатными - все эти ограничения вводятся в чьих-то интересах. Никакой заботы о гражданах на самом деле нет, только бизнес.
Виртуальный рубин
В Мск ПЦР бесплатно делается — https://emias.info/appointment/create.
Один раз в месяц с регистрацией за месяц до взятия биоматериала. Кул. Спасибо Пут
Виртуальный
Вот видите! Раньше поход в Мак был рутиной, а теперь это запоминающееся событие, к которому надо тщательно готовиться и планировать загодя!
Ну вот и кто все это будет соблюдать? Ладно в центре ещё как-то, а за кольцом садовом? Вот есть ресторан с верандой у дома, расставил столики на улице пошире даже, и они будут это контролировать? Мне кажется, все согласились, все установят, а соблюдать не будут. Будет очередная инициатива, которая вроде есть, а вроде и нет
Ну справедливости ради, с 28 июня надо все это выполнять, пока не должны ничего проверять
Пора начать любить готовку и осваивать новые рецепты) И полезнее будет, и дешевле)
Это точно, только как быть тем, кто готовить не любит?
Как быть сотрудникам офисов, которым нужно поесть в кафе в бизнес центре, если например на работе нет кухни?
Ну если нет qr и паспорта, а так же других требований. Наверное либо не есть или совершать преступление, что бы получить кусок еды.
Интересный меч
С собой в контейнере брать. И уже купить в офис эту чёртову микроволновку 😮
Не очень то и хотелось...
Паспорт вдвойне радует. В макдак по паспорту.
А еще лучше с ним на ночной бухич. Что бы потерять вернее
Если государство столь беспокоится о здоровъе граждан, то ждём когда в армию без прививки брать перестанут.
Они хитрее, сначала берут — а потом всех вакцинируют:
Минобороны планирует привить от коронавируса 134 тысячи призывников , попавших в армию по итогам весеннего призыва.
А по закону военнослужащие не могут становиться участниками клинических испытаний вакцины...
комментаторы вц сейчас поделятся на тех кто:
"УУ, пусть закрываются!!! нам то что!!!
Поддержки от государства нема(((
Пусть сами вокциенируетуся рабы системы
НАС хотят убит, мы все являемся госзаказом на геноцытт
ЧИПИРУЮТ"
И тех кто умеют читать, писать, критически мыслить и имеют хоть какое-то понимание о гос управлении и бизнесе :)
А можно qr код набить на футболке или бейсболке? ) стартап
Вот согласитесь, что чипирование уже выглядит разумным, гуманным и прогрессивным решением. Осталось чуть-чуть дожать...
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Как можно писать такой заголовок? Где этому учат-то, в школе уебанского заголовка? 😀
Раз разрешают, почему не написать, что их можно посетить с прививкой и антителами?
Фигово, придётся есть домашнее дерьмо или заказывать в доставке:(
Кафе и рестораны, жалко, если честно. Понесут просто огромные убытки с этими запретами:(
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ho re ki hoyte ki hoylo re
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1. "И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их, или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его." (Откр. 13, 16-18)
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Aro koto ki j dekum re
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"Кругом смерть, горы трупов, всюду умирают, колитесь, иначе мы вашу жизнь сломаем, кругом смерть, вы не видите, морги не справляются, смерть, колитесь или мы вас сейчас заставим, лишим вас работы, достатка, никуда не пустим, кругом смерть, трупы, трупы, морги, в жару нечем дышать, но вы маски ещё оденьте, чтоб совсем задохнуться, инче штраф, потому что смерть..."
AAAAAAAAA-a-a-a-a-aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
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