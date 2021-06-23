IT в Берлине: откуда здесь столько стартапов и почему сюда стремятся IT-инженеры всего мира

Из всей Европы IT-эмигранты обычно стремятся именно в Германию. И как правило, в Берлин — тут всегда больше всего вакансий, одни из самых высоких зарплат и не такая дорогая жизнь, как в Мюнхене или Франкфурте на Майне. Но как Берлину удалось стать таким привлекательным для иностранных разработчиков? И что вообще делает его особенным среди других…