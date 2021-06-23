«Яндекс.Еда» обнулит комиссию на заказы с собой для московских ресторанов и будет начислять пользователям кэшбек за них Статьи редакции
Сервис также поможет с рекламой и заплатит по 5 тысяч рублей за каждого сотрудника, который будет подрабатывать курьером.
«Яндекс.Еда» вместе с Федерацией рестораторов и отельеров России разработала меры для поддержки ресторанов, рассказали vc.ru в компании. На их реализацию сервис в целом выделит от 50 млн рублей до конца лета, затем будет «смотреть по ситуации».
Меры поддержки начнут работать с 28 июня для ресторанов в Москве и Московской области. «Еда» также следит за ситуацией в других регионах и готова распространить меры и на них.
Какими будут меры поддержки
- Комиссию на заказы с собой обнулят до конца лета — и для партнёров, и новых заведений. В компании считают, это это поможет разгрузить залы, сократить расходы на логистику и уменьшить контакты между людьми.
- Рестораны смогут разместить у входа наклейку с QR-кодом от «Яндекс.Еды», чтобы посетители могли отсканировать её, посмотреть меню и сделать заказ, не заходя внутрь заведения.
- Сервис запустит рекламную кампанию для поддержки заказов с собой.
- До конца июля «Еда» будет начислять всем пользователям кэшбек баллами «Плюса» в 30% от заказа навынос. Потратить баллы сможет любой подписчик «Плюса».
- Выплаты заведениям за все отработанные заказы за день на «Еде» станут ежедневными — раньше их выплачивали раз в неделю. Они будут работать по всей стране.
- Также за каждого сотрудника, который будет по совместительству работать курьером и выполнит от пяти доставок, «Яндекс.Еда» заплатит по 5 тысяч рублей.
«Яндекс» также открыл пункты вакцинации для водителей и курьеров своих сервисов («Яндекс Go», «Еды», «Лавки», «Маркета» и «Доставки») в Москве на базе московских таксопарков и курьерских центров.
22 июня Delivery Club объявил, что до сентября обнулит комиссию на заказы навынос для московских ресторанов. Так сервис хочет поддержать рестораны в Москве и Подмосковье, которые смогут принимать только посетителей с прививкой, отрицательным тестом на Covid-19 или антителами.
Кэшбек будет работать так же, как работает Яндекс.Плюс?
Да, отобьют в следующих заказах за счёт повышенной стоимости
Повышенный спрос (с) Ваш Х*ндекс
С одной стороны хорошая поддержка для ресторанов, у которых резко просядут продажи. С другой стороны, выглядит как традиционное повторение за конкурентом. А ещё, на первый взгляд выглядит как антипрививочная кампания: не прививайся, заказывай, мы дадим тебе кэшбек.
Самый жёсткий вариант — разделить банковскую и нефинасовую деятельность.
Рассказываем о простом и классном проекте, благодаря которому METRO развивает сотрудников и генерирует инициативы по устойчивому развитию.
Ровно пять лет назад мы выпустили коммерческую версию одной из первых платформ по поисковой оптимизации мобильных приложений — Asodesk. Я расскажу, как развивал компанию, какие ошибки совершал и как масштабировал стартап из двух человек до крупной мобильной экосистемы с 30 сотрудниками и выручкой около $1М в год.
Из всей Европы IT-эмигранты обычно стремятся именно в Германию. И как правило, в Берлин — тут всегда больше всего вакансий, одни из самых высоких зарплат и не такая дорогая жизнь, как в Мюнхене или Франкфурте на Майне. Но как Берлину удалось стать таким привлекательным для иностранных разработчиков? И что вообще делает его особенным среди других…
Наша компания запустила сайт HR-платформы Т1 TalentForcе, которая повышает эффективность рекрутмента за счет автоматизации найма.
Взлет спроса на доставку в пандемию коснулся и фармацевтической сферы: после легализации онлайн-торговли лекарствами стало можно заказывать на дом не только одежду, еду, технику и другие привычные товары, но и безрецептурные препараты.
Timepad обновляется. Вслед за сменой бизнес-модели и введением подписного формата работы с организаторами мы улучшаем внутренний функционал платформы. Цель последнего изменения — легкость работы по созданию событий на Timepad. Мы постоянно кастомизируем и улучшаем наши сервисы и продукты для того, чтобы организаторы получали новые опыты и…
Учи.ру протестировал менторинг и рассказывает о совсем опыте. А заодно делимся инструкциями, памятками и рабочими материалами для ментора и менти.
Компания хочет перейти на экологически чистые материалы.
Как удаленная работа лишает менеджеров среднего звена деятельности — в пересказе статьи гендиректора PR-компании EZPR Эда Зитрона.
Делать работу в срок, выполнять план, профессионально расти, а еще проводить время с семьей, заниматься спортом и заботиться о своем здоровье — сегодня модно везде успевать и процветать. Поэтому концепция баланса между работой и личной жизнью так популярна. Была, пока в 2020-м работа не пришла ко многим домой. Теперь баланс сменила интеграция.