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Еда
Евгения Евсеева

«Яндекс.Еда» обнулит комиссию на заказы с собой для московских ресторанов и будет начислять пользователям кэшбек за них Статьи редакции

Сервис также поможет с рекламой и заплатит по 5 тысяч рублей за каждого сотрудника, который будет подрабатывать курьером.

6 6 комментариев
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«Яндекс.Еда» вместе с Федерацией рестораторов и отельеров России разработала меры для поддержки ресторанов, рассказали vc.ru в компании. На их реализацию сервис в целом выделит от 50 млн рублей до конца лета, затем будет «смотреть по ситуации».

Меры поддержки начнут работать с 28 июня для ресторанов в Москве и Московской области. «Еда» также следит за ситуацией в других регионах и готова распространить меры и на них.

Какими будут меры поддержки

  • Комиссию на заказы с собой обнулят до конца лета — и для партнёров, и новых заведений. В компании считают, это это поможет разгрузить залы, сократить расходы на логистику и уменьшить контакты между людьми.
  • Рестораны смогут разместить у входа наклейку с QR-кодом от «Яндекс.Еды», чтобы посетители могли отсканировать её, посмотреть меню и сделать заказ, не заходя внутрь заведения.
  • Сервис запустит рекламную кампанию для поддержки заказов с собой.
  • До конца июля «Еда» будет начислять всем пользователям кэшбек баллами «Плюса» в 30% от заказа навынос. Потратить баллы сможет любой подписчик «Плюса».
  • Выплаты заведениям за все отработанные заказы за день на «Еде» станут ежедневными — раньше их выплачивали раз в неделю. Они будут работать по всей стране.
  • Также за каждого сотрудника, который будет по совместительству работать курьером и выполнит от пяти доставок, «Яндекс.Еда» заплатит по 5 тысяч рублей.

«Яндекс» также открыл пункты вакцинации для водителей и курьеров своих сервисов («Яндекс Go», «Еды», «Лавки», «Маркета» и «Доставки») в Москве на базе московских таксопарков и курьерских центров.

22 июня Delivery Club объявил, что до сентября обнулит комиссию на заказы навынос для московских ресторанов. Так сервис хочет поддержать рестораны в Москве и Подмосковье, которые смогут принимать только посетителей с прививкой, отрицательным тестом на Covid-19 или антителами.

#новость #яндекседа #яндекс

6 6 комментариев
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Andrew Shmig

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Кэшбек будет работать так же, как работает Яндекс.Плюс?

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Aleksey Goncharov

Andrew
4

Да, отобьют в следующих заказах за счёт повышенной стоимости

Ответить

Andrew Shmig

Aleksey
4

Повышенный спрос (с) Ваш Х*ндекс

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Nikitinz

Andrew
0

А в повышенный спрос что? Отрицательный кэшбэк!
(с) Ваш Хряндекс

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Best Practice

1

С одной стороны хорошая поддержка для ресторанов, у которых резко просядут продажи. С другой стороны, выглядит как традиционное повторение за конкурентом. А ещё, на первый взгляд выглядит как антипрививочная кампания: не прививайся, заказывай, мы дадим тебе кэшбек. 

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Сталинский Валера

0

Вслед за DC

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