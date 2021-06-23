Сервис также поможет с рекламой и заплатит по 5 тысяч рублей за каждого сотрудника, который будет подрабатывать курьером.

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«Яндекс.Еда» вместе с Федерацией рестораторов и отельеров России разработала меры для поддержки ресторанов, рассказали vc.ru в компании. На их реализацию сервис в целом выделит от 50 млн рублей до конца лета, затем будет «смотреть по ситуации».

Меры поддержки начнут работать с 28 июня для ресторанов в Москве и Московской области. «Еда» также следит за ситуацией в других регионах и готова распространить меры и на них.

Какими будут меры поддержки

Комиссию на заказы с собой обнулят до конца лета — и для партнёров, и новых заведений. В компании считают, это это поможет разгрузить залы, сократить расходы на логистику и уменьшить контакты между людьми.

Рестораны смогут разместить у входа наклейку с QR-кодом от «Яндекс.Еды», чтобы посетители могли отсканировать её, посмотреть меню и сделать заказ, не заходя внутрь заведения.



Сервис запустит рекламную кампанию для поддержки заказов с собой.

До конца июля «Еда» будет начислять всем пользователям кэшбек баллами «Плюса» в 30% от заказа навынос. Потратить баллы сможет любой подписчик «Плюса».



Выплаты заведениям за все отработанные заказы за день на «Еде» станут ежедневными — раньше их выплачивали раз в неделю. Они будут работать по всей стране.



Также за каждого сотрудника, который будет по совместительству работать курьером и выполнит от пяти доставок, «Яндекс.Еда» заплатит по 5 тысяч рублей.



«Яндекс» также открыл пункты вакцинации для водителей и курьеров своих сервисов («Яндекс Go», «Еды», «Лавки», «Маркета» и «Доставки») в Москве на базе московских таксопарков и курьерских центров.