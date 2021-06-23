И предложили пускать посетителей на летние веранды без QR-кодов.

2052 просмотров

Обязательный допуск в кафе и рестораны только по QR-кодам, которые подтверждают вакцинацию, наличие антител после болезни или отрицательный результат ПЦР-теста, приведёт к тому, что посещать заведения будут лишь около 20% клиентов, пишет РБК со ссылкой на заявление рестораторов.

Кроме того, предприниматели заявили, что пока не могут решить технические проблемы — нанять достаточное количество дополнительных охранников и других сотрудников.

Они попросили перенести введение «бесковидного режима» с 28 июня на 1 августа, так как «город не справляется с количеством желающих сделать прививку и сдать ПЦР-тесты».

Также они попросили отменить отменить обязательный допуск посетителей по QR-коду для летних веранд — в них будут соблюдать социальное дистанцирование и специальную рассадку.

По их мнению, ограничения надо распространять «прежде всего на городские сервисы и транспорт и только потом на отрасли услуг». Рестораторы указали, что были готовы пойти на «бесковидный» эксперимент для тех, кто желает работать ночью, но не рассчитывали, что это станет обязательным требованием.