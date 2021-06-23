Московские рестораторы попросили власти перенести введение «бесковидного режима» для ресторанов с 28 июня на 1 августа Статьи редакции
И предложили пускать посетителей на летние веранды без QR-кодов.
Обязательный допуск в кафе и рестораны только по QR-кодам, которые подтверждают вакцинацию, наличие антител после болезни или отрицательный результат ПЦР-теста, приведёт к тому, что посещать заведения будут лишь около 20% клиентов, пишет РБК со ссылкой на заявление рестораторов.
Кроме того, предприниматели заявили, что пока не могут решить технические проблемы — нанять достаточное количество дополнительных охранников и других сотрудников.
Они попросили перенести введение «бесковидного режима» с 28 июня на 1 августа, так как «город не справляется с количеством желающих сделать прививку и сдать ПЦР-тесты».
Также они попросили отменить отменить обязательный допуск посетителей по QR-коду для летних веранд — в них будут соблюдать социальное дистанцирование и специальную рассадку.
По их мнению, ограничения надо распространять «прежде всего на городские сервисы и транспорт и только потом на отрасли услуг». Рестораторы указали, что были готовы пойти на «бесковидный» эксперимент для тех, кто желает работать ночью, но не рассчитывали, что это станет обязательным требованием.
Мэрия Москвы пообещала рассмотреть просьбы бизнеса и дать ответ в ближайшее время.
На случай если не перенесут, мы тут сделали простой бесплатный сервис, чтобы было удобно потоком на входе сканировать :)
Сначала они заигрывали с московской властью и были не против деления граждан на группы вопреки здравому смыслу и медицине, а когда власть отнеслась к ним как к холопам, их это не устроило. Нисколько не жаль ни рестораторов, ни главу их союза, ни вице-президента этого союза, поддержавших всю эту вакханалию вначале, которые наивно надеялись, что их прогиб будет засчитан и московская власть считает их равными себе;)
Дотянут до августа, а там, глядишь, и выборы на носу... Всем профит.
так суть дела в том что к августу хотят справиться с ковидом, но так чтобы это не было похоже на принуждение. именно потому что в августе люди будут уже думать о выборах
Ну да, обязательная вакцинация ну никак не похожа на принуждение. Хехе.
Московские рестораторы попросили власти перенести пандемию для ресторанов на 1 августа
В транспортах по коду, из подъезда по коду на работу по коду и скоро господа секос будет по коду
Ну, с сексом это вы как договоритесь;) вон, ушли же салоны красоты многие в подполье и за нал работают с постоянными клиентами;)
если что, ничего личного, просто комментарий:)
Многие не пойдут в забегаловку по коду принципиально, причем, привитые и переболевшие. Лично таких знаю. К тому же часто ходят компанией и, велика вероятность, кто-то пройти не сможет и люди выберут другой досуг. Вывод: нечего было поддерживать фашистские меры.
На практике как это будет работать? Ты приходишь в ресторан и показываешь фотку QR кода. Чтобы понять, что он твой - надо еще документы показать?
Не документы, а паспорт, потому что там будут последние цифры номера паспорта
Кто тебя заставляет? Не нравится? Сиди дома!
Есть альтернативы в виде сдачи пцр теста, кто мешает сделать и не палить паспорт?
Либо новый локдаун, либо соблюдения норм.
Другого выхода нет.
Правительство и так идёт на риски не вводя новый локдаун, видя что значительная часть дурачков не хочет делать прививку.
Все условия создали, но люди дуболомные.
Я вот например не хочу чтобы возле меня ходили непривитые. Я даже всех своих сотрудников вакцинировал. И как оказалось не зря, многие спасибо говорят.
Это отличный маркетинговый ход - ПЦР за счёт ресторана. Нужно только как-то сделать, чтобы готовый клиент с тестом к конкуренту не перебежал
вы же когда что-то покупаете в магазине в формате 18+ так же предоставляете документ. В чем разница? Считайте, что посещение ресторана теперь тоже 18+
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