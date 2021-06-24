Еда
Таня Боброва

В Москве до 12 июля разрешили сидеть на летних верандах кафе без предъявления QR-кодов Статьи редакции

Дети смогут ходить в кафе без кодов, если будут вместе со взрослыми.

Власти Москвы разъяснили правила посещения кафе и ресторанов, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. С 28 июня 2021 года посещать заведения без QR-кодов смогут:

  • Дети и подростки младше 18 лет, в сопровождении родителей или других законных представителей, которые предъявили QR-код.
  • Проживающие в гостиницах, хостелах и других объектах размещения смогут посещать кафе и столовые при них, если их не смогут посещать другие лица.

#новость #москва #третьяволна

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12 12 комментариев
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12 комментариев
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Дарья Сазанова

1

Рестораторы выторговали себе 17 дней передышки? Интересно, почему именно до 12?) 

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Maksim Zinchuk

Дарья
5

Конец евро

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Дарья Сазанова

Maksim
0

Тогда пусть финал играют 5 раз. Или 10. Все со всеми...Наши колченогие пусть вернутся и тоже пробуют. Так победим Ковид. 

Ответить

Полина Ищенко

1

Ну прям аттракцион небывалой щедрости 😁

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Анна Григорьева

1

В интересное время живем, будет что пиздюкам в 60 рассказывать

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Анна Григорьева

Анна
0

Upd: если не привьюсь

Ответить

Андрей Гришин

Анна
0

А пиздюки будут такие "маам, бабушка опять забыла таблетки принять"

Ответить

Иван Иванов

0

Немного подумали и поняли, что в конце июля рестораны можно будет закрывать, если совсем запретить без qr)

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MyTxtWebPage

Иван
0

Duroдом

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MyTxtWebPage

0

Смотрите, как быстро новости распространяются, инфу схватывают как горячие пирожки, свежая пресса!

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Alex Mart

0

Мда.. уж.. сразу видно что «думать» это не наше

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Маркетологов к стенке

0

Самое смешное, что сегодня объявили, что наличие антител не причина не делать прививку))) Т.е. смысл не в антителах оказывается, а именно в том, что надо сделать укольчик. Вот и весь разговор.

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