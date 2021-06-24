В Москве до 12 июля разрешили сидеть на летних верандах кафе без предъявления QR-кодов Статьи редакции
Дети смогут ходить в кафе без кодов, если будут вместе со взрослыми.
Власти Москвы разъяснили правила посещения кафе и ресторанов, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. С 28 июня 2021 года посещать заведения без QR-кодов смогут:
- Дети и подростки младше 18 лет, в сопровождении родителей или других законных представителей, которые предъявили QR-код.
- Проживающие в гостиницах, хостелах и других объектах размещения смогут посещать кафе и столовые при них, если их не смогут посещать другие лица.
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