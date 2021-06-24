{"id":4100,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u044b \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f-\u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u00ab\u0420\u0430\u0439\u0444\u0444\u0430\u0439\u0437\u0435\u043d\u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=4100&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/248133&hash=a7b0a088930ad5bdf26d69e10462a67c204c2ce1406f5fed55f5834263220fe6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Еда
Евгения Евсеева

«Додо пицца» предложила франчайзи формат «пицца-баров» — пиццерий площадью 60 м² Статьи редакции

В них сократили площадь кухни и зала, отказались от туалета для сотрудников, а франчайзи, которые будут открывать такие точки, обещают скидки.

14 14 комментариев
867 просмотров

«Додо пицца» хотела придумать формат, в котором будут низкие затраты на открытие, быстрый возврат инвестиций. Также он должен улучшить скорость доставки и узнаваемость бренда.

Общая площадь пиццерии — не больше 60 м², из них кухня с кассовой зоной должны занимать не больше 40 м². Общая стоимость открытия такой пиццерии не должна составлять больше 12 млн рублей, скорость возврата вложений — три года.

До этого минимальная площадь пиццерии была в два раза больше — 120 м², средняя стоимость открытия — 16 млн рублей, а инвестиции возвращались в среднем за пять лет.

План кухни Скриншот vc.ru

Чтобы сократить площадь кухни, отказались от мойки — вместо этого используют уже мытые овощи, и от туалета для сотрудников в пользу более комфортной комнаты отдыха. Также в таком формате увеличили поставки — это помогло сократить площадь для хранения — и поставили посудомойку.

Чтобы не стать «пиццерией для самовывоза», «Додо пицца» обустроила и зал для посетителей — с комбинированной посадкой и новым дизайном. Так как он занимает всего 20 м², затраты на его обустройство удалось сократить на 30%.

Обустройство зала Скриншот vc.ru

Формат тестировали в Москве: в марте продажи составили 255 тысяч рублей, в мае — 4,6 млн рублей.

В ближайшие три года сеть планирует открыть 100 «пицца-баров». Для франчайзи, которые будут открывать такие точки, снизят паушальный взнос до 125 тысяч рублей без НДС. Также сеть в течение года не будет брать роялти с оборота ресторана и самовывоза.

#додопицца

14 14 комментариев
7
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0434\u043e\u0434\u043e\u043f\u0438\u0446\u0446\u0430"], "comments": 14, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 262634, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 24 Jun 2021 15:17:39 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Николай Мишин

7

Может пора начать делать вкусную пиццу, а не вот это все?

Ответить

Andrew Simon

Николай
4

Туалеты для сотрудников не предусмотрены, так что теперь пицца точно станет вкусней.

Ответить

Уютный Багажник

Николай
2

Хм, вполне годная пицца. А что не так с ней?

Ответить

Михаил Анюков

Уютный
0

По вкусу не очень, да и сыр не тянется. 

Ответить

Arartem

Николай
1

VC  - сайт для гурманов и ценителей истинной вкусной пиццы.

Ответить

Михаил Анюков

Arartem
0

В том числе

Ответить

Alexander Klimanskiy

Николай
0

зачем? пипл хавает

Ответить

Best Practice

2

Спасибо, что туалет для посетителей остался )

Ответить

Аксёнтов

1

Правильно, пусть работники Додо гадят прямо в пиццу. Впрочем, судя по вкусу, они уже

Ответить

Илья Орлов

0
Ответить

Михаил Анюков

Илья
0

Еврейская база

Ответить

Илья Орлов

Михаил
0

приказ израиля база базированно базированный приказ израиля трапик нацсоц правый штрассерист база нацбол евразийство правый база израиль трапик фембой база плюм русналист белосовок база израиль

Ответить

Алексей Штейн

0

Оверпрайс пицца, у дяди Ахмеда 40 см пицца стоит рублей 400, желудок балдеет 

Ответить

Nikolay Vavilov

0

12 лямов на 60 квадратов? они там что курят в до-до? Этож без учета стоимости помещения) 
За 12 млн можно 4-е однушки замкадом купить, которые стабильно будут 80к в месяц генерить, при этом 0.01% операционки и 0% риска потери инвестиций.

Кстати, как там дела с экспансией мега-эффективной сети в Штатах, Великобритании? 
Как в Китае- уже закрыли ?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
Mail.ru Group
Look-alike: зачем нужен таргетинг на похожую аудиторию

Важный инструмент маркетолога — таргетинг на похожую аудиторию (Look-alike). С его помощью можно расширять охват, генерировать лиды и увеличивать продажи. Разбираем на примере рекламной платформы myTarget, как работать с Look-alike.

0 Обсудить
12
SberDevices
Салют для отелей: как платформа с виртуальными ассистентами помогает постояльцам отдыхать, а гостиницам — зарабатывать

Если вы планируете отдохнуть в Москве, на Алтае или в Сочи, возможно, при заселении в отель вам попадётся номер с нашей платформой — Салют для отелей. Это решение, которое мы разработали специально для гостиниц, кастомизировав «обычный» SberBox. Постояльцам девайс открывает доступ к товарам, услугам и полезной информации, а владельцам отелей…

1 1 комментарий
6
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Madanes
В чем проблема новых правил лечения онкологии в России?

С 1 января 2022 года в силу вступает приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях». Он регламентирует работу всех медучреждений, которые в формате ОМС (обязательного медицинского страхования) обслуживают раковых больных по всей…

0 Обсудить
0
Sber500
Победитель Sber500 - стартап Malivar, создающий виртуальных персонажей, привлек инвестиции от ФРИИ

Размер раунда и другие подробности не раскрываются, но по итогам сделки оценка Malivar выросла в 2,9 раза, достигнув 370 млн рублей. Инвестиция будет направлена на усиление команды ML-инженеров (Machine Learning Engineer) и вывод нового продукта компании на американский рынок.

0 Обсудить
1
Сервисы
Sports.ru
Люди стали больше тратить на игры

Вместе с ЮMoney и «Платформой ОФД» провели совместное исследование, чтобы узнать, стали ли российские геймеры больше тратить на игры за последние 2-3 года и какие игры они предпочитают.

1 1 комментарий
22
Торговля
Seller Den
Wildberries начал прямую продажу товаров из Китая — чей бизнес в России пойдет ко дну?

Это удивительная новость, которую трактовать однозначно не выходит. Как ни крути. Маркептлейс, который просто завален китайскими товарами уже доказал — их покупают. Публика жаждет дешевых и непонятных штук, футболок по бросовым ценам и копий брендовых вещей.

25 25 комментариев
20
Еда
Евгения Евсеева
«Додо пицца» предложила франчайзи формат «пицца-баров» — пиццерий площадью 60 м² Статьи редакции

В них сократили площадь кухни и зала, отказались от туалета для сотрудников, а франчайзи, которые будут открывать такие точки, обещают скидки.

14 14 комментариев
7
Медиа
Nazigul Jusupova
Канадская газета создала алгоритм, который выбирает главную страницу и материалы под пейволлом для каждого читателя Статьи редакции

Теперь The Globe and Mail будет продавать технологию другим медиа.

19 19 комментариев
8
IVI
Идеальный убийца по-русски: на IVI стартовал сериал «Призрак» с Павлом Прилучным
1 1 комментарий
0
Карьера
Михаил Горюнов
Привычки и установки, которые «убивают» вас как профессионала и человека

Правильнее, конечно, было бы перечислять в обратном порядке — человека и профессионала, потому что установки и черты характера первичны, но раз уж мы на профессиональном ресурсе, то будем соблюдать политес… :-)

58 58 комментариев
41
Финансы
Денис Демидов
В России самые большие в мире налоги?

Если коротко, то да, но это не самое страшное.

104 104 комментария
78
Больше статей
Комментарии

Алексей Вихров

Владельцы «Профи.ру» рассказали…

Лев Щенин

Игорь Ашманов: социальные медиа…

Денис Демидов

В России самые большие в мире…

Vladimir Alekseev

Как сделать ставку на джунов и…

Rick

В России самые большие в мире…

Игорь Миронов

Таможня завела дело на IKEA в…

Денис Демидов

В России самые большие в мире…

Алексей Вихров

Стартап-разработчик виртуальных…

Алексей Вихров

Стартап-разработчик виртуальных…

Денис Демидов

В России самые большие в мире…

Maxim Roslyakov

В России самые большие в мире…

Инокентий Смирнов

В Москве предприятия и ИП будут…

Nikolay Talanov

В Alser майнят криптовалюту на…

Александр Королёв

В России самые большие в мире…

Марат

«Пользователям придётся всегда…

Runciter

Владельцы «Профи.ру» рассказали…

Adrian Azarov

В России самые большие в мире…

Евгений Красняк

В Alser майнят криптовалюту на…

Andrew Simon

«Додо пицца» предложила…

Денис Демидов

В России самые большие в мире…
null