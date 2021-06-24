В них сократили площадь кухни и зала, отказались от туалета для сотрудников, а франчайзи, которые будут открывать такие точки, обещают скидки.

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«Додо пицца» хотела придумать формат, в котором будут низкие затраты на открытие, быстрый возврат инвестиций. Также он должен улучшить скорость доставки и узнаваемость бренда.

Общая площадь пиццерии — не больше 60 м², из них кухня с кассовой зоной должны занимать не больше 40 м². Общая стоимость открытия такой пиццерии не должна составлять больше 12 млн рублей, скорость возврата вложений — три года.

До этого минимальная площадь пиццерии была в два раза больше — 120 м², средняя стоимость открытия — 16 млн рублей, а инвестиции возвращались в среднем за пять лет.

План кухни Скриншот vc.ru

Чтобы сократить площадь кухни, отказались от мойки — вместо этого используют уже мытые овощи, и от туалета для сотрудников в пользу более комфортной комнаты отдыха. Также в таком формате увеличили поставки — это помогло сократить площадь для хранения — и поставили посудомойку.

Чтобы не стать «пиццерией для самовывоза», «Додо пицца» обустроила и зал для посетителей — с комбинированной посадкой и новым дизайном. Так как он занимает всего 20 м², затраты на его обустройство удалось сократить на 30%.

Обустройство зала Скриншот vc.ru

Формат тестировали в Москве: в марте продажи составили 255 тысяч рублей, в мае — 4,6 млн рублей.