«Додо пицца» предложила франчайзи формат «пицца-баров» — пиццерий площадью 60 м² Статьи редакции
В них сократили площадь кухни и зала, отказались от туалета для сотрудников, а франчайзи, которые будут открывать такие точки, обещают скидки.
«Додо пицца» хотела придумать формат, в котором будут низкие затраты на открытие, быстрый возврат инвестиций. Также он должен улучшить скорость доставки и узнаваемость бренда.
Общая площадь пиццерии — не больше 60 м², из них кухня с кассовой зоной должны занимать не больше 40 м². Общая стоимость открытия такой пиццерии не должна составлять больше 12 млн рублей, скорость возврата вложений — три года.
До этого минимальная площадь пиццерии была в два раза больше — 120 м², средняя стоимость открытия — 16 млн рублей, а инвестиции возвращались в среднем за пять лет.
Чтобы сократить площадь кухни, отказались от мойки — вместо этого используют уже мытые овощи, и от туалета для сотрудников в пользу более комфортной комнаты отдыха. Также в таком формате увеличили поставки — это помогло сократить площадь для хранения — и поставили посудомойку.
Чтобы не стать «пиццерией для самовывоза», «Додо пицца» обустроила и зал для посетителей — с комбинированной посадкой и новым дизайном. Так как он занимает всего 20 м², затраты на его обустройство удалось сократить на 30%.
Формат тестировали в Москве: в марте продажи составили 255 тысяч рублей, в мае — 4,6 млн рублей.
В ближайшие три года сеть планирует открыть 100 «пицца-баров». Для франчайзи, которые будут открывать такие точки, снизят паушальный взнос до 125 тысяч рублей без НДС. Также сеть в течение года не будет брать роялти с оборота ресторана и самовывоза.
Может пора начать делать вкусную пиццу, а не вот это все?
Туалеты для сотрудников не предусмотрены, так что теперь пицца точно станет вкусней.
Хм, вполне годная пицца. А что не так с ней?
Правильно, пусть работники Додо гадят прямо в пиццу. Впрочем, судя по вкусу, они уже
Еврейская база
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Оверпрайс пицца, у дяди Ахмеда 40 см пицца стоит рублей 400, желудок балдеет
12 лямов на 60 квадратов? они там что курят в до-до? Этож без учета стоимости помещения)
За 12 млн можно 4-е однушки замкадом купить, которые стабильно будут 80к в месяц генерить, при этом 0.01% операционки и 0% риска потери инвестиций.
Кстати, как там дела с экспансией мега-эффективной сети в Штатах, Великобритании?
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