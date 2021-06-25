Власти Москвы обсудили с рестораторами налоговые льготы и беспроцентные кредиты для поддержки бизнеса Статьи редакции
Указ с принятыми мерами поддержки пообещали выпустить 25 или 28 июня.
- Рестораторы обсудили на встрече с главой департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексеем Немерюком возможные меры поддержки отрасли, рассказали Forbes глава ресторанного альянса «Реал» Дмитрий Левицкий и уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
- По словам Левицкого, рестораторы попросили о налоговых льготах, беспроцентных кредитах на зарплаты сотрудникам и «инструментах для разговора с арендодателями, указах от мэра города», которые могут помочь в переговорах о снижении арендной платы за помещения.
- На встрече с рестораторами Алексей Немерюк рассказал, что «на днях» Москва начнет бесплатную вакцинацию иностранных сотрудников компаний. Их будут прививать однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».
- Немерюк также пообещал обсудить с Роспотребнадзором вопрос выдачи QR-кодов для посещения ресторанов тем, кто привился только первым компонентом вакцины из двух. Указ с принятыми мерами поддержки пообещали выпустить 25 или 28 июня.
- С 28 июня посещать заведения общепита в Москве смогут только прошедшие вакцинацию, переболевшие Covid-19 в последние полгода или с отрицательным ПЦР-тестом. Наличие «защиты от коронавируса» можно подтвердить QR-кодом.
власти москвы обсудили как они дальше будут срать на права и свободы граждан и душить малый бизнес - верный заголовок
Вгоним рестораторов в жопу и заставим брать кредиты. Просто офигительный план.
А те кто еще не успел кредиты с первой волны погасить? Им что делать?)))
А вот где медицинские онлайн-сервисы,почему они не участвуют в оптимизации первичного приема пациентов с подозрением на ковид?
Почему бы им здесь не озвучить свои предложения по борьбе с перегрузкой медицинской системы?
Они сейчас отлично зарабатывают, зачем им озвучивать какие-то бесплатные предложения?
В кооперации( небесплатной) с оперштабом,можно нормализовать перегрузку системы и помочь вернуть ситуацию в привычное русло.Типа партнерство.
Видимо решили, что если не дохнёшь от укола, тогда сдохнешь без макдака 🤦♂️
как будто это единственное место скопления людей и самый рассадник ковида 🤨
Только что проходил мимо макдака в мск. Вход по два, что ли, человека - плотная очередь на вход. Выдача заказов в единственном окне с противоположной стороны - там еще одна такая же очередь. Посколько все происходит на улице, все поголовно без масок. Отличное решение властей для внедрения социальной дистанции ))
подтверждаю. только что там были. скученность ужасная в очереди, зато в ресторан запускают группами, чтобы не было много человек внутри. Самый настоящая глупость
А есть ли примеры компаний, вынужденных закрыться или испытывать потери ввиду отказа сотрудников от вакцинации?
Ну это примерно как палач спрашивает не хочет ли казненный перед расстрелом выкурить сигарету.
На встрече с рестораторами Алексей Немерюк рассказал, что «на днях» Москва начнет бесплатную вакцинацию иностранных сотрудников компаний. Их будут прививать однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Так давайте уже всех вакцинировать бесплатно!
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Сначала поимеем весь бизнес, потом предложим ему беспроцентный кредит, типа чето для бизнеса полезное делаем. Классика.
Забавно. Почему у вакцинировавшими привилегии, если они все равно переносчики ковида…
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