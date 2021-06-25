Еда
Евгения Евсеева

Власти Москвы обсудили с рестораторами налоговые льготы и беспроцентные кредиты для поддержки бизнеса Статьи редакции

Указ с принятыми мерами поддержки пообещали выпустить 25 или 28 июня.

  • Рестораторы обсудили на встрече с главой департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексеем Немерюком возможные меры поддержки отрасли, рассказали Forbes глава ресторанного альянса «Реал» Дмитрий Левицкий и уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
  • По словам Левицкого, рестораторы попросили о налоговых льготах, беспроцентных кредитах на зарплаты сотрудникам и «инструментах для разговора с арендодателями, указах от мэра города», которые могут помочь в переговорах о снижении арендной платы за помещения.
  • На встрече с рестораторами Алексей Немерюк рассказал, что «на днях» Москва начнет бесплатную вакцинацию иностранных сотрудников компаний. Их будут прививать однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».
  • Немерюк также пообещал обсудить с Роспотребнадзором вопрос выдачи QR-кодов для посещения ресторанов тем, кто привился только первым компонентом вакцины из двух. Указ с принятыми мерами поддержки пообещали выпустить 25 или 28 июня.
  • С 28 июня посещать заведения общепита в Москве смогут только прошедшие вакцинацию, переболевшие Covid-19 в последние полгода или с отрицательным ПЦР-тестом. Наличие «защиты от коронавируса» можно подтвердить QR-кодом.

#новость #москва #третьяволна

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22 22 комментария
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Pavel Natalia Selivanovi

15

власти москвы обсудили как они дальше будут срать на права и свободы граждан и душить малый бизнес - верный заголовок

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Любовь Рогова

Pavel
–3

Интересный поворот. Обсуждать больше нечего что ли?

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Anna Fyrsova

5

А лозунгом там случайно не было: "Построим медицинский концлагерь вместе!"? 

Ответить

Макс Лакостов

5

Вгоним рестораторов в жопу и заставим брать кредиты. Просто офигительный план. 
А те кто еще не успел кредиты с первой волны погасить? Им что делать?))) 

Ответить

Балабаев вячеслав

3

А вот где медицинские онлайн-сервисы,почему они не участвуют в оптимизации первичного приема  пациентов с подозрением на ковид?
Почему бы им здесь не озвучить свои предложения по борьбе с перегрузкой медицинской системы?

Ответить

ivan krapivin

Балабаев
0

Они сейчас отлично зарабатывают, зачем им озвучивать какие-то бесплатные предложения?

Ответить

Балабаев вячеслав

ivan
0

В кооперации( небесплатной) с оперштабом,можно нормализовать перегрузку системы и помочь вернуть ситуацию в привычное русло.Типа партнерство.

Ответить

Jack Hammer

2

Всем по кредиту 👍

Ответить

Lego

1

Видимо решили, что если не дохнёшь от укола, тогда сдохнешь без макдака 🤦‍♂️
как будто это единственное место скопления людей и самый рассадник ковида 🤨

Ответить

Дмитрий Тенетович

Lego
1

Только что проходил мимо макдака в мск. Вход по два, что ли, человека - плотная очередь на вход. Выдача заказов в единственном окне с противоположной стороны - там еще одна такая же очередь. Посколько все происходит на улице, все поголовно без масок. Отличное решение властей для внедрения социальной дистанции ))

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Андрей Симаков

Дмитрий
0

подтверждаю. только что там были. скученность ужасная в очереди, зато в ресторан запускают группами, чтобы не было много человек внутри. Самый настоящая глупость

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Сергей Иванов

Дмитрий
0

Да нах надо, стройнее буду)

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Best Practice

1

Беспроцентный кредит на юриста предусмотрен?

Ответить

Onetwo Threefour

1

А есть ли примеры компаний, вынужденных закрыться или испытывать потери ввиду отказа сотрудников от вакцинации?

Ответить

Андрей Симаков

Onetwo
0

какие могут быть примеры если еще 15 июля не наступило

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Артем Голендберг

Onetwo
–1

Компании где работают одни антипрививочники, сомневаюсь

Ответить

- -

1

Ну это примерно как палач спрашивает не хочет ли казненный перед расстрелом выкурить сигарету.

Ответить

Ярик Тильченко

1

На встрече с рестораторами Алексей Немерюк рассказал, что «на днях» Москва начнет бесплатную вакцинацию иностранных сотрудников компаний. Их будут прививать однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Так давайте уже всех вакцинировать бесплатно!

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Комментарий удален

Иван Шеметов

Shawn
0

@Инспектор 

Ответить

Андрей Николаев

0

Сначала поимеем весь бизнес, потом предложим ему беспроцентный кредит, типа чето для бизнеса полезное делаем. Классика.

Ответить

Alexandra Koroleva

0

Забавно. Почему у вакцинировавшими привилегии, если они все равно переносчики ковида…

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- -

Alexandra
0

Потому что срок годности лекарственных препаратов ограничен.

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