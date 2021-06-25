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Еда
Евгения Евсеева

Власти Москвы предложили фуд-кортам работать только навынос и доставку, в «бесковидном» режиме или смешанном формате Статьи редакции

Тогда нужно создать отдельную посадочную «бесковидную» зону.

20 20 комментариев
1357 просмотров

Московским фуд-кортам разрешили самим выбирать режим работы, рассказал Forbes Булат Шакиров, президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана, который присутствовал на совещании с властями Москвы.

Власти предложили на выбор три режима работы:

  • Навынос и доставку.
  • Создать отдельную посадочную «бесковидную» зону, в которую посетителей будут пускать по QR-кодам.
  • Сделать всю зону фуд-корта «бесковидной» с доступом только по QR-кодам.

По словам Шакирова, фуд-корты должны решить, в каком режиме лучше работать и подать заявку на сайте i.moscow. После этого в течение пяти дней придёт проверка из Роспотребнадзора и разрешит открытие, если будут соблюдаться все нормы. Также до 15 июля нужно вакцинировать сотрудников.

По мнению основателя «Теремка» Михаила Гончарова, рабочие варианты — это режим на доставку и навынос или смешанный формат с отдельной «бесковидной» зоной. Полностью «бесковидный» режим — «смерть для фуд-кортов».

23 июня в Москве разрешили фуд-кортам открыться с 28 июня — но в «бесковидном» режиме. Посетители должны предъявить справку о прививке, антителах или отрицательный ПЦР-тест.

#новость #москва #третьяволна

20 20 комментариев
2
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Ilya Brin

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Есть два стула
Один навынос, другой с ковидом
На какой сам сядешь, на какой мать посадишь?

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Aleksandr Azh

Ilya
2

Внимание вопрос:
Почему Шведы до сих пор не вымерли от страшного вируса. Они ведь не вводили у себя никаких ограничений, ни масок, ни перчаток, ни самоизоляции, ни социальной дистанции.
Как жили так и живут обычной жизнью.
Почему страшный вирус их не берет?

Ответить

Виктор Гинзбург

Aleksandr
1

Арийцы же 

Ответить

Федор Чеботарев

Виктор
1

Арийцы как раз ввели ограничения. В том же Иране. 

Ответить

One Geek

Aleksandr
–1

Смотрите, а вот тут другое мнение. Может вы не владеете цифрами? https://youtu.be/4bCTt3PAPVU

Ответить

Федор Чеботарев

One
0

Так а где тут цифры то? Просто интервью на ДВ. 

Ответить

Aleksandr Azh

One
–1

Это видео годовой давности.(
Да многие ругали "Шведский подход".
Но цифры говорят что Шведы оказались правы.
Смотрите данные по смертности в еврозоне на
euromomo.eu

Ответить

Александр Якунин

Aleksan…
0

Население швеции 10 млн человек, ну и выборка, в Москве больше живут.

Релевантный пример такой , хочешь сравнивать подход шведов сравнивай не со всей страной а с областью с аналогичным количеством населения и плотностью населения. Рязанская область, волгоградская область, Тульская область, там не было не когда драконовских мер как в Москве и они там тоже не вымерли но это не правильная выборка и за уши притянутая.

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Федор Чеботарев

Ilya
2

Ковид навынос 

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Irina Gagina

8

То есть привитые и непривитые ходят по торговому центру, делают покупки, в некоторых магазинах отдельные люди прижимаются друг к другу, но заходя в фуд-корт, появляется опасность и необходимо разделить на привитых и непривитых, закрыть для всех (только на вынос), либо вообще не пускать непривитых, ну, для любителей ретро создать сегрегированные зоны.
И ничего, что до этого все друг с другом контактировали, в том числе и в общественном транспорте, а привитые также способны заражать. 
Сразу видно: в мэрии задерживаются исключительно исполнительные идиоты. 

Ответить

A V

Irina
2

Не торопите события, следующим этапом будет вход в торговый центр только по куар-кодам и вопрос с доступом в фудкорты решится сам собой.

Ответить

Евгений Бв

A
2

В этом случае, ТЦ протянут пару месяцев.

Ответить

Алекс

Евгений
0

в прошлом году закрывали и ничего, все живы здоровы. 

Ответить

Виктор Гинзбург

4

QR кодом в глаз или на вынос раз?

Ответить

Александр Привалов

4

Власти Москвы предложили...

Власти Москвы не оставили выбора...

Ответить

Александр Вербицкий

0

QR-код дашь или навынос продашь?

Ответить

Федор Чеботарев

Александр
0

Скорее QR коды продавать начнут. Хотя, я так подумал, а это вероятно вполне. 

Ответить

A V

0

Интересно и сколько же этих счастливых обладателей QR-кодов наберется?
А если ресторан работает на вынос, то где посетители будут ждать заказа? Наверное в общей очереди или их по одному будут запускать? Таким образом пропускная способность сильно снизится, а люди будут толпиться в ожидании заказа. Думаю с понедельника много точек где не было доставки закроется на подумать.

А отдельная безковидная зона будет отдельной от чего? 😕

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StargazerXIII

0

Это приговор фактически

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Игорь Протасов

0

Похоже будет 2-3 столика для вакцинированных, а остальные без qr

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