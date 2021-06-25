Власти Москвы предложили фуд-кортам работать только навынос и доставку, в «бесковидном» режиме или смешанном формате Статьи редакции
Тогда нужно создать отдельную посадочную «бесковидную» зону.
Московским фуд-кортам разрешили самим выбирать режим работы, рассказал Forbes Булат Шакиров, президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана, который присутствовал на совещании с властями Москвы.
Власти предложили на выбор три режима работы:
- Навынос и доставку.
- Создать отдельную посадочную «бесковидную» зону, в которую посетителей будут пускать по QR-кодам.
- Сделать всю зону фуд-корта «бесковидной» с доступом только по QR-кодам.
По словам Шакирова, фуд-корты должны решить, в каком режиме лучше работать и подать заявку на сайте i.moscow. После этого в течение пяти дней придёт проверка из Роспотребнадзора и разрешит открытие, если будут соблюдаться все нормы. Также до 15 июля нужно вакцинировать сотрудников.
По мнению основателя «Теремка» Михаила Гончарова, рабочие варианты — это режим на доставку и навынос или смешанный формат с отдельной «бесковидной» зоной. Полностью «бесковидный» режим — «смерть для фуд-кортов».
23 июня в Москве разрешили фуд-кортам открыться с 28 июня — но в «бесковидном» режиме. Посетители должны предъявить справку о прививке, антителах или отрицательный ПЦР-тест.
Есть два стула
Один навынос, другой с ковидом
На какой сам сядешь, на какой мать посадишь?
Внимание вопрос:
Почему Шведы до сих пор не вымерли от страшного вируса. Они ведь не вводили у себя никаких ограничений, ни масок, ни перчаток, ни самоизоляции, ни социальной дистанции.
Как жили так и живут обычной жизнью.
Почему страшный вирус их не берет?
Арийцы же
Смотрите, а вот тут другое мнение. Может вы не владеете цифрами? https://youtu.be/4bCTt3PAPVU
Это видео годовой давности.(
Да многие ругали "Шведский подход".
Но цифры говорят что Шведы оказались правы.
Смотрите данные по смертности в еврозоне на
euromomo.eu
Население швеции 10 млн человек, ну и выборка, в Москве больше живут.
Релевантный пример такой , хочешь сравнивать подход шведов сравнивай не со всей страной а с областью с аналогичным количеством населения и плотностью населения. Рязанская область, волгоградская область, Тульская область, там не было не когда драконовских мер как в Москве и они там тоже не вымерли но это не правильная выборка и за уши притянутая.
То есть привитые и непривитые ходят по торговому центру, делают покупки, в некоторых магазинах отдельные люди прижимаются друг к другу, но заходя в фуд-корт, появляется опасность и необходимо разделить на привитых и непривитых, закрыть для всех (только на вынос), либо вообще не пускать непривитых, ну, для любителей ретро создать сегрегированные зоны.
И ничего, что до этого все друг с другом контактировали, в том числе и в общественном транспорте, а привитые также способны заражать.
Сразу видно: в мэрии задерживаются исключительно исполнительные идиоты.
В этом случае, ТЦ протянут пару месяцев.
QR-код дашь или навынос продашь?
Скорее QR коды продавать начнут. Хотя, я так подумал, а это вероятно вполне.
Интересно и сколько же этих счастливых обладателей QR-кодов наберется?
А если ресторан работает на вынос, то где посетители будут ждать заказа? Наверное в общей очереди или их по одному будут запускать? Таким образом пропускная способность сильно снизится, а люди будут толпиться в ожидании заказа. Думаю с понедельника много точек где не было доставки закроется на подумать.
А отдельная безковидная зона будет отдельной от чего? 😕
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