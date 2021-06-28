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Еда
Маша Цепелева

Некоторые рестораны в Москве пообещали компенсировать клиентам траты на ПЦР-тесты Статьи редакции

Заведения будут делать скидку на счёт, а одно — оплачивать тест на дому.

31 31 комментарий
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Некоторые рестораны готовы компенсировать посетителям траты на ПЦР-тесты, заявил глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк во время пресс-конференции.

Сегодня общался с рядом рестораторов ... Коллеги даже предложили, что они будут своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку, или они болели бессимптомно, компенсировать услуги и стоимость ПЦР-теста... Ресторан готов пойти на компенсацию.

Александр Немерюк
глава департамента торговли и услуг Москвы, цитата по «РИА Новости»

Траты готовы компенсировать заведения сети Александра Раппопорта («Ресторан Зарядье», «Dr. Живаго», «Белуга» и другие, средний чек 1000-4000 рублей), подтвердил ресторатор РБК.

«Мы приняли решение с завтрашнего дня компенсировать. Это временно, посмотрим в течение двух недель, как это работает», — рассказал он. Каждый посетитель может предъявить ПЦР-тест, и из счёта будет вычтена 1000 рублей.

Ресторатор Борис Зарьков рассказал, что эксперимент проводит только в одном своём ресторане — Krasota. Тем, кто забронировал места на июль, будут предлагать сделать ПЦР-тест на дому за счёт заведения.

«В Krasota средний чек — десятки тысяч рублей. Ни один ресторан со средним чеком в 1000-1500 рублей не способен оплатить гостям ПЦР-тесты», — прокомментировал vc.ru ресторатор Дмитрий Левицкий.

  • С 28 июня кафе и рестораны Москвы могут принимать посетителей только с QR-кодом, который можно получить после прививки или отрицательного ПЦР-теста. Без кода — только на доставку или навынос. В противном случае — штраф до 300 тысяч рублей, за повторное нарушение — до млн рублей.
  • В оперштабе заявили, что за три дня коды получили 2,5 млн человек. Заявку на работу через систему кодов подали больше шести тысяч заведений.

#новость #третьяволна

31 31 комментарий
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Dimitri Savin

20

Коронавирусный кешбек

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Вл В

Dimitri
5

Ковид-кэшбек

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Вл
3

ковбэк

Ответить

Вл В

Небольш…
2

Нет, ковбэк это возврат ковида. Типа заразить того, кто тебя заразил, но дать ему новый штамм.

Ответить

Кирилл Мельников

Небольш…
0

Кшишбек

Ответить

Дарья Печерских

18

Имеете ввиду: "включить в стоимость среднего чека стоимость ПЦР-теста, дабы создать иллюзию благотворительности"?

Ответить

Антон Волков

Дарья
1

Палочка для рта в подарок 

Ответить

Вася Пражкин

14

 В Krasota средний чек — десятки тысяч рублей

И тут россиянин из среднего класса задумался, что пошло не так в его жизни, если на ресторан нужно несколько месячных зарплат отложить.

Ответить

Удивленный месяц

Вася
1

Это не совсем ресторан, так-то. В двух словах у них это описывается модными терминами «иммерсивный гастропроект». Далеко не самое дорогое массовое предложение в сфере.
https://krasota.wrf.su/about

Ответить

Вася Пражкин

Удивленный
5

 Далеко не самое дорогое массовое предложение

Ну давай, унижай средний класс )

Ответить

Удивленный месяц

Вася
0

Я сейчас купленный по акции кефир Сарафаново пью, кстати.

Ответить

Иван Шеметов

Вася
–8

Твоим именем все сказано 

Ответить

A V

6

С первой фразы мозг сломал.
«а одно из них..» - все же лучше будет, зачем же так сокращать? 😀

Ответить

Денис Ильин

5

Это, конечно, полный бред. Если бы ПЦР сдавался у входа – то ок. Но где взять время на очереди и все остальные геморрои для похода в ресторан и ковидо-кешбек

Ответить

Kat

4

не участвуйте в этом дурдоме,  пусть разоряются или борются за свои права. по конституции все это незаконно 

Ответить

Евгений Бв

Kat
1

Сегодня интересовался, выручка упала на 70%. Сказали, что их хватит на месяца полтора максимум, да и то, если наш ТЦ даст скидку, а мы сказали, чтобы за скидкой шли к организаторам этого шоу.

Ответить

Dmitry Korolev

3

2,5М получивших QR?
Подмена фактов налицо. 2,5М получивших 2й компонент вакцины = получивших QR автоматом, а не обратившихся за ним. Чтобы потом говорить а что вы тут плачетесь - вы ведь ничего не потеряли!..

Ответить

Yury Gagarin

2

Так его актуальность ещё меньше чем у теста на беременность. 😂😂

Ответить

Вл В

Yury
1

Это для выявления заболевания, но речь не про заболевание, а про чиновников.

Ответить

Yury Gagarin

Вл
0

губер краснодарского края уже показал свой долбое6изм, повалили отмены билетов. Турция как всегда рада русским туристам.

Ответить

Вл В

Yury
0

а что еще делать, если ты российский чиновник?

Ответить

Артемий Марусев

2

Малый бизнес выживал как мог - в ущерб себе...

Ответить

Иван Шеметов

Артемий
0

В красоте билет 16к стоит, интересно насколько сильно они нанесут себе ущерб 

Ответить

Вл В

Иван
0

Билет? Талон на питание за 100тыщ?

Ответить

Paco Official

1

Надеюсь будет скид очка в рестике моргена

Ответить

Евгений Ларин

Paco
0

много много ходов очка

Ответить

Александр Привалов

Paco
0

Скид очка всё же удобнее делать дома...

Ответить

Кирилл Мельников

Paco
0

Небольшая я думаю

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Raimond Vladimirov

0

Каждый раз, чтобы сходить в ресторан делать пцр. Жёстко у вас.

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Комментарий удален

Dmitri Atname

0

Заказал салат, попросил счет со скидкой. Потом заказал горячее и снова счет со скидкой 🤪

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Александр Привалов

0

компенсировать клиентам траты на ПЦР-тесты

2300 тест  + дорога туда-обратно + потраченное время + СИЗы в толпе на тест стоять (а там реально толпы и реально кашляют) + ... + ...
1000 рублей

Ммм, пока выглядит как 10% скидка в красивой обертке.

А можно меня ресторан будет кормить, а не лечить? Или я пойду в поликлинику обедать!

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