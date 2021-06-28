Некоторые рестораны в Москве пообещали компенсировать клиентам траты на ПЦР-тесты Статьи редакции
Заведения будут делать скидку на счёт, а одно — оплачивать тест на дому.
Некоторые рестораны готовы компенсировать посетителям траты на ПЦР-тесты, заявил глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк во время пресс-конференции.
Траты готовы компенсировать заведения сети Александра Раппопорта («Ресторан Зарядье», «Dr. Живаго», «Белуга» и другие, средний чек 1000-4000 рублей), подтвердил ресторатор РБК.
«Мы приняли решение с завтрашнего дня компенсировать. Это временно, посмотрим в течение двух недель, как это работает», — рассказал он. Каждый посетитель может предъявить ПЦР-тест, и из счёта будет вычтена 1000 рублей.
Ресторатор Борис Зарьков рассказал, что эксперимент проводит только в одном своём ресторане — Krasota. Тем, кто забронировал места на июль, будут предлагать сделать ПЦР-тест на дому за счёт заведения.
«В Krasota средний чек — десятки тысяч рублей. Ни один ресторан со средним чеком в 1000-1500 рублей не способен оплатить гостям ПЦР-тесты», — прокомментировал vc.ru ресторатор Дмитрий Левицкий.
- С 28 июня кафе и рестораны Москвы могут принимать посетителей только с QR-кодом, который можно получить после прививки или отрицательного ПЦР-теста. Без кода — только на доставку или навынос. В противном случае — штраф до 300 тысяч рублей, за повторное нарушение — до млн рублей.
- В оперштабе заявили, что за три дня коды получили 2,5 млн человек. Заявку на работу через систему кодов подали больше шести тысяч заведений.
Коронавирусный кешбек
ковбэк
Имеете ввиду: "включить в стоимость среднего чека стоимость ПЦР-теста, дабы создать иллюзию благотворительности"?
В Krasota средний чек — десятки тысяч рублей
И тут россиянин из среднего класса задумался, что пошло не так в его жизни, если на ресторан нужно несколько месячных зарплат отложить.
Это не совсем ресторан, так-то. В двух словах у них это описывается модными терминами «иммерсивный гастропроект». Далеко не самое дорогое массовое предложение в сфере.
https://krasota.wrf.su/about
Далеко не самое дорогое массовое предложение
Ну давай, унижай средний класс )
С первой фразы мозг сломал.
«а одно из них..» - все же лучше будет, зачем же так сокращать? 😀
Это, конечно, полный бред. Если бы ПЦР сдавался у входа – то ок. Но где взять время на очереди и все остальные геморрои для похода в ресторан и ковидо-кешбек
не участвуйте в этом дурдоме, пусть разоряются или борются за свои права. по конституции все это незаконно
Сегодня интересовался, выручка упала на 70%. Сказали, что их хватит на месяца полтора максимум, да и то, если наш ТЦ даст скидку, а мы сказали, чтобы за скидкой шли к организаторам этого шоу.
2,5М получивших QR?
Подмена фактов налицо. 2,5М получивших 2й компонент вакцины = получивших QR автоматом, а не обратившихся за ним. Чтобы потом говорить а что вы тут плачетесь - вы ведь ничего не потеряли!..
Так его актуальность ещё меньше чем у теста на беременность. 😂😂
губер краснодарского края уже показал свой долбое6изм, повалили отмены билетов. Турция как всегда рада русским туристам.
Малый бизнес выживал как мог - в ущерб себе...
В красоте билет 16к стоит, интересно насколько сильно они нанесут себе ущерб
Надеюсь будет скид очка в рестике моргена
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Заказал салат, попросил счет со скидкой. Потом заказал горячее и снова счет со скидкой 🤪
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компенсировать клиентам траты на ПЦР-тесты
2300 тест + дорога туда-обратно + потраченное время + СИЗы в толпе на тест стоять (а там реально толпы и реально кашляют) + ... + ...
1000 рублей
Ммм, пока выглядит как 10% скидка в красивой обертке.
А можно меня ресторан будет кормить, а не лечить? Или я пойду в поликлинику обедать!
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