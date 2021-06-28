Заведения будут делать скидку на счёт, а одно — оплачивать тест на дому.

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Некоторые рестораны готовы компенсировать посетителям траты на ПЦР-тесты, заявил глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк во время пресс-конференции.

Сегодня общался с рядом рестораторов ... Коллеги даже предложили, что они будут своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку, или они болели бессимптомно, компенсировать услуги и стоимость ПЦР-теста... Ресторан готов пойти на компенсацию. Александр Немерюк глава департамента торговли и услуг Москвы, цитата по «РИА Новости»

Траты готовы компенсировать заведения сети Александра Раппопорта («Ресторан Зарядье», «Dr. Живаго», «Белуга» и другие, средний чек 1000-4000 рублей), подтвердил ресторатор РБК.

«Мы приняли решение с завтрашнего дня компенсировать. Это временно, посмотрим в течение двух недель, как это работает», — рассказал он. Каждый посетитель может предъявить ПЦР-тест, и из счёта будет вычтена 1000 рублей.

Ресторатор Борис Зарьков рассказал, что эксперимент проводит только в одном своём ресторане — Krasota. Тем, кто забронировал места на июль, будут предлагать сделать ПЦР-тест на дому за счёт заведения.

«В Krasota средний чек — десятки тысяч рублей. Ни один ресторан со средним чеком в 1000-1500 рублей не способен оплатить гостям ПЦР-тесты», — прокомментировал vc.ru ресторатор Дмитрий Левицкий.